El Real Zaragoza no saca nada positivo de su visita a la Damm

Partido de la jornada: DAMM 2-1 REAL ZARAGOZA

El Real Zaragoza no pudo sacar nada positivo de su visita a la Damm y cayó derrotado tras un encuentro muy igualado que se decidió en la fase final del partido. De esta manera, el Real Zaragoza, aunque sigue defendiendo la tercera plaza, ve cómo su rival en el día de ayer se le acerca, mientras que mantiene la distancia con el Mallorca, cuarto clasificado, que tampoco puntuó ante el Gimnastic.

El partido comenzó con un tempranero tanto local. Dani condujo el balón, dribló a un defensa zaragocista y realizó un gran disparo que se coló por la escuadra de la portería defendida por Calavia. Sin embargo, el Real Zaragoza supo reaccionar muy bien. Raúl desplazó en largo para que Liso, de cabeza, se adelantase a los centrales y pusiera el empate con ayuda del palo. Tras el empate, se instauró la igualdad como nota dominante en una primera parte muy intensa y con ocasiones para ambos pero que llegó al descanso con empate a 1.

El paso por vestuarios no varió el guión del partido. La Damm tenía más balón y buscaba romper la férrea defensa zaragocista, una de las mejores del campeonato, y los blanquillos buscaban su oportunidad a la contra. Los cerveceros se iban acercando con mucho peligro y olían el gol con un disparo de Ortega que se marchó rozando el palo. El Zaragoza avisó con un latigazo de Chema que escupió la madera, y donde Álvaro, guardameta local, reaccionó muy atento para neutralizar la segunda jugada. Calavia, con numerosas intervenciones de mérito, mantuvo el empate en el marcador durante muchos minutos, pero no pudo hacer nada con el remate de Delgado desde segunda línea tras un centro de Martí. En los últimos minutos el Real Zaragoza buscó el empate y pudo conseguirlo con un disparo de Chema tras un rechace, pero se marchó fuera por poco. Al final, derrota zaragocista que rompe con los buenos resultados de las últimas jornadas.

Ficha técnica:

Damm: Álvaro, Pol, Lobo, Oriol, Vega, Molés (Capde, 66), Martí (Roger, 84), Delgado (Adriá, 78), Júnior, Dani (Aliou, 84) y Ortega (Almansa, 66).

Real Zaragoza: Calavia, Luna, Joel, Ruby (Gonzalvo, 80), Raúl, Lahoz, Chema, Beamonte, Pau Sans (Arel, 80), Gaitán (Lucas, 66) y Liso (Fadel, 72).

Goles: 1-0, min. 7: Dani. 1-1, min. 9: Liso. 2-1, min. 76: Delgado.

Árbitro: Morros Monge. Amonestó al visitante Joel.

EBRO 2-0 CERDANYOLA: El Ebro vence al Cerdanyola en un partido crucial en la lucha por la salvación.

Ebro: Abad, Mballo (Míchel, 90), Antero, Iván Pérez, Vallespín, Magarín, Rubén Pérez (Corellano, 90), Melendo (Juliá, 74), Gumiel, Escario (Guti, 81) y Joel (Pablo Agustín, 74).

Cerdanyola: Marc, Sekhou (Denis, 84), Yago, Barjuán, Dani Gutiérrez, Albert, Marc Pérez (Hamza, 46), Álvaro (Lucas, 63), José Miguel (Aitor, 84), Tompkins (Osama, 80) y Herruzo.

Goles: 1-0, min. 4: Yago, en propia puerta. 2-0, min. 47: Gumiel.

Árbitro: Muñiz Muñoz. Amonestó a Iván Pérez, Melendo, Gumiel, Míchel; Lucas, Barjuán y Hamza.

Comentario: El Ebro venció al Cerdanyola en un partido muy importante en la lucha por la salvación. El partido comenzó con un tempranero gol a favor del cuadro zaragozano, que vio como tras una jugada embarullada en el área y muchos rebotes, Yago se introdujo el balón en su propia portería, poniendo el partido de cara para el cuadro arlequinado. Tras el tanto local ambos equipos abusaron del juego directo, si bien es cierto que los locales tenían el partido controlado e incluso pudieron ampliar la distancia en el marcador, pero una fantástica actuación de Marc, guardameta visitante, lo impidió, y se llegó al descanso con 1-0 en el marcador. La segunda parte comenzó de manera frenética. En una de las primeras jugadas, el Cerdanyola acertó para poner el empate pero el colegiado del encuentro lo anuló por fuera de juego. En la siguiente jugada, Melendo, tras un intento de chilena, dejó el balón suelto para que Gumiel, con un gran disparo que entró por la escuadra, pusiera el segundo tanto en el marcador. Tras el tanto zaragozano, el Cerdanyola buscó reducir distancias en el marcador con defensa de 3 y tuvo ocasiones para ello, pero les faltó acierto. El Ebro pudo sentenciar a la contra pero tampoco acertó. Al final, tres puntos importantísimos para el cuadro arlequinado, que coge aire en una jornada en la que los equipos en la lucha por el descenso han sacado resultados positivos.

MONTECARLO 1-6 FC BARCELONA: El FC Barcelona golea al Montecarlo en el José Luis Violeta.

Montecarlo: Yzan, Delgado, Lóbez (Sanz, 65), Tapias, Aznar, Lera, Romanos (Mario Agustín, 65), Escartín, Caparrós (Royo, 62), Ciriano y Coke.

FC Barcelona: Astralaga, Pol Muñoz (Damián, 76), Almeida, Chadi, Gerard (Miki, 76), Casadó, Josep (Dani Rodríguez, 73), Alastuey (Estanis, 73), Barberá (Coca, 73), Fermín y Juanda.

Goles: 1-0, min. 10: Romanos. 1-1, min. 47: Fermín. 1-2, min. 52: Alastuey. 1-3, min. 55: Josep. 1-4, min. 69: Barberá. 1-5, min. 74: Casadó. 1-6, min. 90: Coca.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a los locales Escartín y Ciriano.

Comentario: El FC Barcelona conquistó el José Luis Violeta en un partido que tuvo dos partes muy diferenciadas. El partido comenzó con dominio visitante y con un Montecarlo que realizaba buenas transiciones defensivas que no dejaban espacio para que los visitantes generasen ocasiones de peligro. El conjunto rojillo sorprendió al todopoderoso FC Barcelona con un gol de Romanos tras un remate a centro de Hugo Lóbez en el 10’ y logró defender dicha renta durante los primeros 45 minutos, incluso tuvo dos ocasiones claras, en las botas de Caparrós, pero no acertó. El Barcelona no generó peligro más allá de disparos lejanos. Ambos equipos llegaron al descanso con 1-0 en el marcador. Sin embargo, la segunda parte fue muy diferente. Comenzó con un tempranero gol de Fermín desde la frontal del área y en apenas 10 minutos el Barça dio la vuelta al marcador y remontó para ponerse 1-3. Con el paso de los minutos el desgaste físico por parte de los locales se fue notando y el Barcelona jugó a placer, anotando tres goles más hasta el 1-6 final.