Una enorme actuación de Murillo desnivela la victoria para el Hernán Cortés

Dio comienzo la segunda parte de esta temporada, que nos llevará hasta principios de junio, que será la fecha aproximada donde concluya la Benjamín Preferente 2021-22. Primeros pasos de esta Copa, dividida en Oro y Plata.

En la Copa Oro, reservada a los equipos que quedaron en las posiciones de cabeza en la liga, el Hernán Cortés empezó cotizando alto, venciendo en el Picarral, donde no hace ni un mes que cayó ante el mismo rival en la competición liguera. Buen estreno también del Stadium Casablanca, que remontó al Oliver para acabar venciendo con ventaja. En el grupo segundo, ganaron a domicilio el Amistad y el Ebro. Los rojillos se impusieron a un local complicado como el Tarazona, que además estuvo muchos minutos por encima en el tanteador. Bien también los de La Almozara, que apoyados en un triplete de Casorrán, ganaron bien en el Joaquín González.

En la Copa Plata, sorprendió el Cuarte al Stadium Venecia. Los verdes, que en liga no se habían impuesto a domicilio, sacaron todo el premio a un equipo que había acabado en forma. Poderoso segundo tiempo del Racing Club Zaragoza donde pasó por encima del San Gregorio. En el grupo con cuatro conjuntos, y en el que la mayoría de semanas descansarán dos de ellos, positivo debut del Valdefierro en Marianistas, en un choque que dominaron casi en su totalidad, excepto una fase de 10 minutos donde los colegiales estuvieron a un tris de nivelar un 0-3 en contra.

COPA ORO

Partido de la jornada: BALSAS PICARRAL 3-7 HERNÁN CORTÉS

Se veían las caras en competición oficial por tercera vez Balsas y Hernán Cortés, la segunda en el Picarral en apenas un mes. Entonces los avispas doblegaron al que luego sería el campeón, pero esta vez los del García Traid revirtieron la situación y se llevaron los puntos a domicilio, en la jornada inaugural de esta Copa Oro.

Los 25 minutos inaugurales fueron un precioso concurso de acierto entre ambos contendientes, que acertaron plenamente en cada remate a puerta. Aris, desde lejos desató las hostilidades. Respondió, y de qué manera el Balsas, para situarse por delante por mediación de David en un segundo remate tras paradón de Rodrigo y Rubén, en una falta muy bien ejecutada. De remontado a remontador pasó el Hernán Cortés en cuestión de minutos. Una falta transformada por Alejandro y otra servida por él y rematada muy solo por David, en situación que fue pedida como fuera de juego, devolvieron el liderazgo a los visitantes, aunque en la última acción de esta preciosa parte, Rubén clavó junto al palo derecho un tiro desde fuera del área.

Un factor fue determinante para que el Hernán Cortés ganase. La actuación de Alejandro Murillo fue totalmente desequilibrante. El extremo diestro anotó por partida triple, dos de ellos, el cuarto y el quinto de una plasticidad maravillosa y asistió en el otro gol, en una exhibición de verticalidad de un jugador que estuvo en estado de gracia en esta segunda mitad. Hasta el minuto 40, el choque estuvo nivelado, incluso el Balsas dispuso de un par de acercamientos más o menos claros para haber conseguido el cuarto tanto. No pudo ser y cuando Murillo empezó con su exhibición, el Hernán Cortés puso el turbo hacia el triunfo.

Lamentar que el partido se tuvo que parar durante aproximadamente un minuto y ya casi acabando, por un amago de pelea en la grada, que afortunadamente no llegó a más porque le pararon los pies a los que quisieron ser más protagonistas que los que de verdad deben ser, los futbolistas.

Ficha técnica:

Balsas Picarral: Diego, Daniel, Iván, David, Rubén, Adrián, Fran y Erik. También jugaron: Fernando, Ronald y Guillermo.

Hernán Cortés: Rodrigo, Aris, Izan, Pablo, Alejandro, Álex, Martín y David. También jugaron: Alexandru, Murillo y Hugo.

Goles: 0-1, min. 2: Aris. 1-1, min. 4: David. 2-1, min. 7: Rubén. 2-2, min. 9: Alejandro. 2-3, min. 21: David. 3-3, min. 25: Rubén. 3-4, min. 39: Murillo. 3-5, min. 40: Murillo. 3-6, min. 44: Hugo. 3-7, min. 45: Murillo.

Árbitro: Nave Mayolas.

Grupo 1

STADIUM CASABLANCA 6-2 OLIVER

Stadium Casablanca: Salvador, Florian, Mario, Hugo, Barraqueta, Yeray, David y Alberto. También jugaron: Pablo, Gimeno, Carabantes, Duarte y Marcos.

Oliver: Álex, Leo, Mikel, Hugo García, Molina, Martos, Martín y Mahamadu. También jugaron: Víctor, Pellejero, Hugo Rico y Nicolás.

Goles: 0-1, min. 17: Martín. 1-1, min. 18: Marcos. 2-1, min. 27: Hugo. 2-2, min. 29: Mahamadu. 3-2, min. 38: Yeray. 4-2, min. 39: Yeray. 5-2, min. 45: Yeray. 6-2, min. 47: David.

Árbitro: Camargo Robayo.

Grupo 2

TARAZONA 1-3 AMISTAD

Tarazona: Hugo, Yago, Lahuerta, Adrián, Marco, Cacho, Darío y Jonás. También jugaron: Iker, Asier y Alejandro.

Amistad: Joel, Montesa, Daniel, Amir, Cámara, Mario, Fernando y Mikel. También jugaron: Markel, Hugo, Diego, De la Rosa, Roberto y Alejandro.

Goles: 1-0, min. 4: Yago. 1-1, min. 35: Cámara. 1-2, min. 40: De la Rosa. 1-3, min. 49: Diego.

Árbitro: Garrapa Martín.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 1-4 EBRO

Santo Domingo Juventud: Yago, Darío, Iván, Jeyck, Urquizo, Marco, Alan y Hugo. También jugaron: Soriano, Aitor, Guillermo, Alfredo, Jorge y Enzo.

Ebro: Abraham, Pedro, Javier, Pablo, Casorrán, Gael, Iker y Leo. También jugaron: Mateo, Bernad y Marga.

Goles: 0-1, min. 3: Casorrán. 0-2, min. 30: Casorrán. 0-3, min. 37: Casorrán. 1-3, min. 40: Urquizo. 1-4, min. 45: Gael.

Árbitro: Pavón Gayán.

COPA PLATA

Marianistas-Valdefierro | Benjamín Preferente

Partido de la jornada: MARIANISTAS 2-5 VALDEFIERRO

Después de haber aprobado la primera parte de la temporada, en la que los dos obtuvieron el billete para la Benjamín Preferente del próximo año, Marianistas y Valdefierro afrontan sin presión esta Copa Plata, aunque con la esperanza de poder llegar lo más lejos posible. El primer paso adelante lo dio el Valdefierro, que en el grupo donde hay menos equipos y pasarán a semifinales la mitad de los participantes, ganó en un partido que dominaron sobradamente durante 35 minutos, respondió Marianistas, que no empató por poco y al final pudo sentenciar el equipo visitante.

Asedio a la portería contraria desde los primeros segundos del Valdefierro, que de no haber sido por Álvaro, hubiera marcado unas cuantas veces, pero el portero colegial, magistral, lo imposibilitó, además con intervenciones de mérito en remates cercanos. Lo que ya no pudo parar fue el cabezazo de Iván que se convirtió en el 0-1. La superioridad de los ayer rojillos era evidente, aunque casi hasta el descanso no la pudieron hacer más evidente, cuando Alberto, con calma y tras un rechace de Álvaro, colocaba el segundo para su equipo.

Iván, ya en la segunda parte, de fuerte chut parecía poner el colorín colorado, pero para sorpresa de casi todos, el partido entró en un decorado totalmente opuesto. Y es que una vez más se demostró que un gol puede servir para cambiarlo todo. Un zurdazo de Guillermo hizo ver la luz a Marianistas y más cuando dos minutos después, Martínez-Torres, de potente lanzamiento, ponía el choque al rojo vivo. En plena efervescencia colegial, Pascual sacó en la línea de gol, el que hubiera sido un increíble empate por lo visto hasta no hacía mucho.

Recuperó el mejor tono el Valdefierro, para ahora sí, conquistar lo que habían merecido. Urgel y Thiago, con sendos remates a escasa distancia de la meta, pusieron un resultado más acorde a lo presenciado en su totalidad.

Ficha técnica:

Marianistas: Álvaro, Adrián, Rodrigo, Martínez-Torres, Lucas, Pablo Pérez, Ríos y Guillermo. También jugaron: Marcos, Pablo Vázquez y Ramón.

Valdefierro: Álvaro, Iker, Iván, Samuel, Cilla, Alberto, Pascual y Mateo. También jugaron: Urgel, Aured y Thiago.

Goles: 0-1, min. 5: Iván. 0-2, min. 24: Alberto. 0-3, min. 33: Iván. 1-3, min. 36: Guillermo. 2-3, min. 38: Martínez-Torres. 2-4, min. 46: Urgel. 2-5, min. 48: Thiago.

Árbitro: Espallargas Aranda.

Grupo 1

STADIUM VENECIA 1-3 CUARTE

Stadium Venecia: Pedro, Daniel, Thiago, Ferrando, Marco, Juan, Iago y Óscar. También jugaron: Izan, Jorge, Álvaro y Luca.

Cuarte: Hugo, Nicolás, Álvaro, Dorado, Bruno, David, Luis María y Mario. También jugaron: César, Ignacio y Andrés.

Goles: 0-1, min. 8: Dorado. 0-2, min. 11: Ferrando, en propia puerta. 1-2, min. 24: Iago. 1-3, min. 44: Mario.

Árbitro: Zuera Tomey.

RACING CLUB ZARAGOZA 6-1 SAN GREGORIO

Racing Club Zaragoza: Mario, Álvaro, Marco, Mateo, Hugo Jiménez, Hugo Vicente, Andrés y Adrián. También jugaron: Miguel Ángel, Meléndez, Jaime y Rodrigo.

San Gregorio: Héctor, Iván, Christian, Diego, Mateo, Alberto, Abderraman y Cantín. También jugaron: Marcos, Salvatierra, David, Juan y Román.

Goles: 0-1, min. 2: Christian. 1-1, min. 26: Adrián. 2-1, min. 28: Adrián. 3-1, min. 29: Andrés. 4-1, min. 38: Adrián. 5-1, min. 42: Andrés. 6-1, min. 44: Adrián.

Árbitro: Bescós Domínguez.