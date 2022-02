El Hernán Cortés gana el grupo primero en una última jornada sin sorpresas

Acabó la Benjamín Preferente 2021-22, con la sensación general que lo ha hecho demasiado pronto y sin una segunda fase por jugar que hubiera hecho más justa la competición y habría evitado líos innecesarios como el que hay para dilucidar la tercera plaza de descenso entre Escalerillas y Actur Pablo Iglesias, por la alineación indebida que estos últimos arrastran desde la jornada 10.

La última jornada no trajo ninguna novedad en lo que a la clasificación se refiere, y todo quedó tal y como estaba antes de empezar. El Hernán Cortés no falló ante los suyos y se convirtió en el otro campeón que faltaba por conocer, en un choque en el que su contrincante, el San Gregorio, descendió a Primera Benjamín tras perder. No le sirvió de nada al Santo Domingo Juventud su trabajado triunfo sobre el Escalerillas. El perder los dos duelos directos con el Hernán Cortés, fue decisivo para los naranjas. Dulce derrota para el Delicias, que estará dentro de unos meses entre los mejores conjuntos benjamines y buen esprint final del Stadium Venecia, que se ha salvado con margen. El Olivar capturó la tercera plaza con una amplia goleada a Marianistas. Después de los resultados matinales, el Tarazona-Balsas de las 16.00 horas no tenía ninguna trascendencia clasificatoria. Ganaron los avispas por la mínima a un cuadro turiasonense que ha hecho un buen curso.

No pudo hacer frente el Cuarte al campeón Amistad, y los verderoles pierden la categoría. Era una misión complicadísima y aunque llegaron a empatar a uno, el Amistad hizo bueno su favoritismo. Guardó el tercer puesto el Stadium Casablanca al derrotar a un Valdefierro que acudía con los deberes hechos y sin ninguna presión. A domicilio se impusieron el Ebro al Actur Pablo Iglesias y el Oliver a un Racing Club Zaragoza que también festejó la permanencia en el primer año en el que militaban en Benjamín Preferente.

Grupo 1

Campeón: Hernán Cortés.

Descienden: * Escalerillas y San Gregorio. * En el caso que la Federación Aragonesa aplique la circular 10 de la presente temporada para resolver el desempate entre Escalerillas y Actur Pablo Iglesias.

Grupo 2

Campeón: Amistad.

Desciende: Cuarte.

Grupo 1

Partido de la jornada: HERNÁN CORTÉS 5-0 SAN GREGORIO

Se repartieron alegrías y tristezas en el García Traid. La parte más bonita se la llevaron los chicos del Hernán Cortés, una generación muy prometedora de futbolistas, que ya el año pasado rozaron el ganar su grupo de Segunda Benjamín, y esta temporada, en un brillante salto de calidad, han alcanzado un entorchado tan cotizado como es el de la máxima división benjamín, dando el primer título de esta categoría a uno de los clubes emblemas aragoneses del fútbol base. El trago más amargo lo sufrieron los jugadores del San Gregorio, que después de un año complicado, en el que compitieron con una plantilla con varios jugadores de primer año, se tenían que jugar el todo o la nada ante el rival más difícil. No pudo ser y la entidad de La Azucarera se ve obligada a dar con sus huesos, al menos un año en Primera Benjamín.

El partido se resumió con lo que aconteció en los compases iniciales. El Hernán necesitaba goles pronto para sacudirse de encima los nervios y los logró con la autoría del pichichi del grupo, Aris y Alejandro. Izan, acabando ya los 25 primeros minutos, sentenció y empezó a poner en marcha la cuenta atrás hacia las celebraciones. En la segunda mitad, con unos pensando ya en el post partido y los otros sin poder arreglar la situación, solo se vieron dos dianas más, y ambas llegaron ya casi al final.

Ficha técnica:

Hernán Cortés: Rodrigo, Aris, Izan, Pablo, Alejandro, Alexandru, Álex y Murillo. También jugaron: Martín, David y Hugo.

San Gregorio: Héctor, Iván, Christian, Diego, Mateo, Alberto, Abderraman y Cantín. También jugaron: Marcos, Pablo, David, Juan, Román y Alejandro.

Goles: 1-0, min. 5: Aris. 2-0, min. 6: Alejandro. 3-0, min. 23: Izan. 4-0, min. 46: Pablo. 5-0, min. 49: Martín.

Árbitro: Tapia Bernal.

DELICIAS 1-4 STADIUM VENECIA

Delicias: Héctor, Nicolás, Lassina, Alejandro, Stefan, Khaled, Diego y Víctor. También jugaron: Fousseyni, Sierra, Djbril y Javier.

Stadium Venecia: Izan, Jorge, Álvaro, Thiago, Ferrando, Marco, Iago y Óscar. También jugaron: Pedro, Daniel, Luca, Samuel y Esteban.

Goles: 1-0, min. 4: Diego. 1-1, min. 11: Iago. 1-2, min. 18: Óscar. 1-3, min. 29: Marco. 1-4, min. 50+2: Luca, de penalti.

Árbitro: García Quilez.

EL OLIVAR 10-1 MARIANISTAS

El Olivar: Héctor, Jaime, Leo, Marcos, Nicolás, Rubén, Ignacio y Alejandro. También jugaron: Paesa, Adrián y Aguado.

Marianistas: Álvaro, Pablo, Marcos, Adrián, Martínez-Torres, Lucas, Ríos y Guillermo. También jugó: Ramón.

Goles: 1-0, min. 1: Jaime. 2-0, min. 10: Jaime. 3-0, min. 12: Ignacio. 4-0, min. 16: Leo. 4-1, min. 23: Martínez-Torres. 5-1, min. 32: Marcos. 6-1, min. 33: Ignacio. 7-1, min. 34: Lucas, en propia puerta. 8-1, min. 37: Nicolás. 9-1, min. 39: Guillermo, en propia puerta. 10-1, min. 47: Rubén.

Árbitro: Aranda Pérez.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 6-2 ESCALERILLAS

Santo Domingo Juventud: Soriano, Iván, Aitor, Guillermo, Alfredo, Enzo, Urquizo y Marco. También jugaron: Yago, Jeyck, Alan y Gascón.

Escalerillas: Jorge, Alberto, Izan, Aarón, Matteo, Ángel, Martín y Rubén. También jugaron: Alejandro, Arcega, Aitor, Diego y Rivera.

Goles: 0-1, min. 4: Aarón. 0-2, min. 5: Aarón. 1-2, min. 6: Urquizo. 2-2, min. 25: Urquizo, de penalti. 3-2, min. 29: Jeyck. 4-2, min. 37: Alan. 5-2, min. 40: Alfredo. 6-2, min. 47: Guillermo.

Árbitro: Ortiz Vela.

TARAZONA 1-2 BALSAS PICARRAL

Tarazona: Hugo, Yago, Lahuerta, Adrián, Marco, Hugo, Jonás y Pellicer. También jugaron: Asier y Darío.

Balsas Picarral: Fernando, Daniel, Iván, Guillermo, Rubén, Adrián, Fran y Erik. También jugaron: Diego, Ronald y David.

Goles: 0-1, min. 28: Erik. 0-2, min. 45: Rubén. 1-2, min. 48: Darío.

Árbitro: Gutiérrez Gallardo.

Grupo 2

Actur PI-Ebro | Benjamín Preferente @bpreferente

Partido de la jornada: ACTUR PABLO IGLESIAS 3-5 EBRO

El Ebro se llevó la victoria de un partido donde el Actur se jugaba mucho. Los de La Almozara concluyen la liga en cuarta posición, ya que el Stadium Casablanca también ganó y mantuvo la tercera plaza. Mientras tanto, el Actur finaliza penúltimo, empatado en el coeficiente de puntos con el penúltimo del grupo primero, el Escalerillas, y sin saberse a ciencia cierta quién descenderá, puesto que los rojiblancos tienen una alineación indebida que les perjudica en los desempates, aunque sin quedar claro si los que le influyen en el grupo donde ha militado o en todos los posibles.

Los de casa, que tuvieron que jugar con la defensa Nadia en portería, cuajando una muy buena actuación global, se vieron superados por un mejor Ebro en el primer tiempo, a pesar de intentar salir siempre con el balón jugado desde atrás con criterio, aunque les costó mucho más el atravesar el medio campo. Un mal despeje hacia el arco propio y dos bonitos goles más de Leo por el primer palo y de Gael de centro-chut, amagaron con dejar un partido descafeinado. No fue del todo así, porque el Actur iba a empezar a hacer mucho daño con las faltas, su gran arma ayer. Un fuerte zapatazo de Óscar dio el toque necesario de intriga para el segundo tiempo.

Otra falta supuso el 2-3. De nuevo Óscar ejecutó con contundencia, Abraham despejó como pudo, y Gonzalo, que siguió la jugada, marcó. Buscaba la igualada el Actur, cuando el Ebro no perdonó, en una muestra de calidad de Casorrán, que con clase empaló un despeje de un saque de esquina. No iban a ser dos sin tres las jugadas a balón parado en las que anotaría el Actur, ya que Julio cazó con acierto una pelota suelta dentro del área. En la última jugada, falta lateral que botó Leo y Casorrán, de cabeza, cerró la cuenta global de ocho tantos.

Ficha técnica:

Actur Pablo Iglesias: Nadia, Julio, Álvaro, Héctor, Iván, Óscar, Adrián y Gonzalo. También jugaron: Ronny e Ion.

Ebro: Abraham, Pedro, Javier, Pablo, Casorrán, Gael, Iker y Leo. También jugaron: Mateo, Bernad y Marga.

Goles: 0-1, min. 9: Álvaro, en propia puerta. 0-2, min. 12: Leo. 0-3, min. 20: Gael. 1-3, min. 24: Óscar. 2-3, min. 32: Gonzalo. 2-4, min. 43: Casorrán. 3-4, min. 49: Julio. 3-5, min. 50+3: Casorrán.

Árbitro: Nave Mayolas.

CUARTE 1-6 AMISTAD

Cuarte: Hugo, Nicolás, Álvaro, Andrés, Bruno, David, Luis María y Mario. También jugó: César.

Amistad: Joel, Hugo, Cámara, Christian, Roberto, Fernando, Alejandro y Diego. También jugaron: Markel, Montesa, Daniel, Amir, Mario y Mikel.

Goles: 0-1, min. 6: Cámara. 1-1, min. 8: César. 1-2, min. 10: Fernando. 1-3, min. 18: Fernando. 1-4, min. 25: Christian. 1-5, min. 27: Christian. 1-6, min. 50: Fernando.

Árbitro: Montalbán Rodríguez.

STADIUM CASABLANCA 7-2 VALDEFIERRO

Stadium Casablanca: Pablo, Alejandro, Mario, Duarte, Barraqueta, Yeray, Marcos y Alberto. También jugaron: Salvador, Carabantes, Florian, Hugo y David.

Valdefierro: Álvaro, Javier, Iker, Thiago, Iván, Hugo, Alberto y Pascual. También jugaron: Samuel, Cilla y Stefan.

Goles: 1-0, min. 8: Yeray. 2-0, min. 13: David. 3-0, min. 17: Hugo. 4-0, min. 19: Marcos. 4-1, min. 20: Pascual. 5-1, min. 24: Marcos. 5-2, min. 26: Pascual. 6-2, min. 45: Carabantes. 7-2, min. 46: Carabantes.

Árbitro: Gamarra Cirac.

RACING CLUB ZARAGOZA 1-4 OLIVER

Racing Club Zaragoza: Diego, Álvaro, Miguel Ángel, Mateo, Hugo Jiménez, Andrés, Meléndez y Adrián. También jugaron: Marco, Hugo Vicente, Jaime y Rodrigo.

Oliver: Álex, Leo, Mikel, Jorge, Martín, Gonzalo, Mahamadu y Nicolás. También jugaron: Víctor, Pellejero, Hugo Rico, Hugo García y Martos.

Goles: 0-1, min. 14: Hugo Rico. 0-2, min. 17: Mikel. 0-3, min. 23: Martín. 0-4, min. 25: Martos. 1-4, min. 43: Rodrigo.

Árbitro: Fernández Nicolás.