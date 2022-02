El Ebro se estrella ante el Europa y cae derrotado por la mínima

Partido de la jornada: EUROPA 1-0 EBRO

El Ebro cedió por la mínima en su desplazamiento a la Ciudad Condal, en un partido en el que contaban con las bajas por sanción de Melendo, expulsado en el encuentro anterior ante el Mallorca, y de Antero y Mballo por acumulación de amonestaciones. Por si fuese poca rémora, los de Óscar Puig se volvieron a encontrar con el fantasma de un penalti enviado al limbo. Esta vez fue Pablo Agustín, en el minuto dos, quien lanzó el balón alto desde los once metros. Unos cuantos puntos se han escapado ya por no acertar en esa suerte decisiva, que ojalá no haya que echar de menos en los momentos decisivos.

Quienes no perdonaron fueron los escapulados, que en la segunda de sus aproximaciones claras iban a anotar el que terminó siendo el gol decisivo de la tarde. La primera de ellas no la pudieron aprovechar, al cometer un error en el remate ante Hugo, pero en la segunda, Boriko aprovechó un centro para engancharlo y clavarlo en la escuadra. El gol dio confianza a un Europa necesitado de sumar, que pudo ampliar distancias al final del primer tiempo, aunque un seguro Hugo lo evitó.

En la reanudación el encuentro se convirtió en muy físico y de mucha disputa, con acciones directas por parte de ambos equipos. El Europa cerró filas para conservar como fuese el gol de ventaja, trabajando duro para rechazar las ocasiones de peligro que llegaban por parte de un Ebro que pisó mucho el área local, pero se encontró con una defensa muy concentrada y un Iker muy seguro que no dieron pie a que llegase el deseado empate.

Derrota que escuece por la forma en que se produjo, por errores propios y porque el colchón de ventaja respecto a la zona de descenso se ha empequeñecido hasta únicamente los tres puntos de margen sobre el Sant Andreu, primer equipo que descendería en este momento.

Ficha técnica

Europa: Iker, David, Sergi Gómez (Jordi, 72), Ian, Arnau, Boriko (Max, 76), Uspi, Barquero, Izan (Samsó, 66), Roger y Anguita.

Ebro: Hugo, Seyed (Joel, 46), Iván Pérez, Vallespín, Magarín, Rubén Pérez, Pablo Agustín, Guti, Gumiel (Carp, 81), Míchel (De Diego, 72) y Juliá (Pardo, 85).

Goles: 1-0, min. 17: Boriko.

Árbitro: Fernández Morillo. Amonestó a Ian, Uspi; Iván Pérez y Rubén Pérez.

MALLORCA 4-2 MONTECARLO

Mallorca: Iván, Munar (Susarte, 64), Marcos, Moyá, Mascaró, Campins (Sogorb, 64), Plomer, Vila, Pau (Gabri, 87), Montiel y Sempere (Ramis, 64).

Montecarlo: Soto, Lóbez (Delgado, 67), Tapias (Ciriano, 67), Aznar, Royo, Romanos (Gotor, 67), Posa (Barrios, 46), Escartín, Caparrós, Pardillos y Coke.

Goles: 1-0, min. 2: Sempere. 2-0, min. 53: Sempere. 3-0, min. 60: Vila. 3-1, min. 67: Mascaró, en propia puerta. 3-2, min. 77: Pardillos. 4-2, min. 90: Susarte.

Árbitro: Saiz Villares. Amonestó a los locales Marcos, Susarte e Iván.

Comentario: El Montecarlo no pudo sacar nada positivo de su visita a Mallorca. El conjunto rojillo vio como el Mallorca fue muy superior hasta el minuto 60’, cuando en una brillante reacción de los zaragozanos, se metieron en el partido para después sucumbir con un gol local en el 90’. El partido comenzó con un tempranero gol de Sempere en el 2’ que sorprendió a la escuadra zaragozana. A partir de ahí, el Mallorca tuvo posesiones largas y el Montecarlo estaba cómodo replegado en campo propio y esperando su oportunidad a la contra. Con el 1-0 se llegó al descanso del partido y todo por decidir. Tras el paso por vestuarios, el partido se volvió loco y el cuadro local amplió distancias con un golazo de chilena del propio Sempere, que firmó un doblete, tras aprovechar un mal despeje de la zaga visitante. Vila amplió distancias poco después con un gran gol con un disparo desde fuera del área tras una jugada combinativa. A partir de ese momento, el Montecarlo dio un paso hacia adelante y tuvo el acierto para reducir distancias y meterse en el partido. Mascaró anotó en propia puerta tras una mala cesión al portero para dar alas al Montecarlo y Pardillos, con un remate de cabeza tras una falta lateral, dio esperanzas a los zaragozanos, que lo intentaron hasta el final y estuvieron muy cerca de lograr el empate en varias ocasiones, hasta que en el 90’, con el Montecarlo volcado en ataque, Susarte puso la sentencia con un remate cruzado dentro del área.

REAL ZARAGOZA 4-0 SAN FRANCISCO

Real Zaragoza: Nico, Luna, Joel, Rubi, Raúl, Lahoz (Fadel, 77), Chema (Arel, 84), Beamonte, Hugo Gracia (Pau Sans, 69), Gaitán (Montesinos, 69) y Lucas (Gonzalvo, 84).

San Francisco: Gabriel, Joan, Albert (Pedro, 54), Anthony, Makate (Erik, 73), Martínez, Yuzun (Custodio, 46), Toni, Llabrés, Iván Ojeda (Jiménez, 46) y Salas.

Goles: 1-0, min. 21: Hugo Gracia. 2-0, min. 45: Luna. 3-0, min. 59: Chema, de penalti. 4-0, min. 87: Pau Sans.

Árbitro: Muñiz Muñoz. Amonestó al visitante Martínez.

Comentario: Contundente victoria del Real Zaragoza de División de Honor Juvenil ante el Club Deportivo San Francisco por cuatro goles a cero. Los zaragocistas comenzaron mostrándose fuertes en su campo. En el minuto 20 Hugo recibió un balón largo en el área y adelantó a los zaragocistas con un remate de cabeza que batió a Gabriel. Los zaragocistas continuaron con insistencia tratando de aumentar su rédito y al filo del descanso, en el 45’, llegó el segundo: Luna se plantó en el área visitante con una gran internada desde la banda, el jugador blanquillo ejecutó un disparo raso desde la línea de fondo haciendo diana y yéndose al vestuario con una ventaja de dos goles. Poco pudo hacer el San Francisco ante un muy organizado Real Zaragoza. En el 58’ Chema transformó un penalti favorable a los blanquillos para abrir brecha. En el 89’ llegó la sentencia definitiva en las botas de Pau; que estuvo muy atento al rechace de un primer disparo de Arel para hacer el cuarto gol del partido. Con este contundente resultado y la portería a cero el Real Zaragoza continúa tercero en la clasificación.