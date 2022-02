El Deportivo Aragón sigue su escalada hacia los puestos de ascenso

El Deportivo Aragón venció por dos goles a uno al Caspe en un duelo directo.

Durante los primeros quince minutos de juego ambos equipos se tantearon mutuamente, sin llegadas claras de peligro. Ambas escuadras dispusieron de varios córners, pero las defensas, muy ordenadas, no dejaron hueco para entrar hacia portería. A partir del minuto veinte, los zaragocistas comenzaron a hacer una presión más alta, encerrando al rival en el área en varias ocasiones, aunque sin lograr marcar gol.

La segunda mitad comenzó con los zaragocistas decididos y encarando la portería caspolina. Rubio sería el primero en abrir el marcador con un golazo en el minuto 67: Vallejo robó un balón en el medio campo, se lo pasó a Rubio que, tras deshacerse de varios rivales, acabó la jugada con un fuerte disparo desde la frontal del área. Poco le duró la ventaja a los blanquillos, ya que en el minuto 78 los caspolinos empataron de nuevo el encuentro con un gol de Horno en segunda jugada tras un saque de esquina. Sin embargo, en el último minuto Raúl Rubio volvió a poner en ventaja a los suyos. Montes recibió en el área y cabeceó al segundo palo, donde apareció el joven delantero para enganchar el balón y meterlo en el fondo de las mallas.

Ficha técnica:

RZD Aragón: Acín, Javi Hernández, Vallejo, Vaquero, Benedet (Sola, 69), Luengo, Isaiah (Toquero, 79), Rastrojo (Castillo, 69), Raúl Rubio, Puche (Juan Sebastián, 86) y Ángel López (Borge, 86).

Caspe: Máñez, Villanueva, Iván, Abadía (Escuín, 79), Burillo (Horno, 75), Raúl, Usón, Mouad (Pescador, 87), Kike Navarro, Alberto y Rotellar.

Goles: 1-0, min. 67: Raúl Rubio. 1-1, min. 78: Horno. 2-1, min. 89: Raúl Rubio.

Árbitro: Lara Arjona. Amonestó a Isaiah, Vallejo, Luengo; Villanueva, Kike Navarro, Alberto y Mouad.

BIESCAS 1-0 CUARTE

Biescas: Oliván, Lardiés (Pérez, 71), Rubén, Osanz, Paules (Samper, 82), Dylan (Estrada, 89), Molano, Estella, Gayán, Miguel y Urieta

Cuarte: Buetas, Ángel, Andreu, Berdún, Cristian, Eloy, Juanma (Closa, 82), Íñigo, Rami, Roberto y Múzquiz

Goles: 1-0, min. 18: Molano.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Molano, Dylan, Lardiés, Paules, Osanz; a Ramí.

Comentario: Merecida e importante victoria, la primera del curso, del Biescas, que se impuso al Cuarte, primer clasificado de la liga. Los locales salieron con muchas ganas y su primera opción fue en el minuto 8, cuando, en un córner de Gayán, Marco remató fuera. En el 18, llegó el gol de la victoria: el pase de Miguel lo remató Molano al fondo de las mallas. Ambos conjuntos contaron con ocasiones: en el cuadro visitante destacó un tiro de Juan Manuel que se estrelló en el larguero, mientras que el Biescas tuvo una falta indirecta dentro del área en la que Dylan se topó con la barrera. En la segunda mitad, el Biescas luchó por mantener el triunfo y el Cuarte intentó igualar la contienda y dispuso de varias ocasiones, pero los locales se defendieron bien y Oliván realizó un buen encuentro.

ÉPILA 1-0 BINÉFAR

Épila: Fabre, Crespo, Campo, Oli, Gil, Rupérez, Diego Puig, Hamza (Gómez, 89), Jony (Redondo, 14), Jorge Álvarez (López, 84) y Óscar (Losfablos, 76).

Binéfar: Nelson, Amine, Brunet, Valencia, César, Chicho (Sales, 67), Imaz (Cortés, 77), Rusi (Notario, 67), Llabrés, Iker y Pujol

Goles: 1-0, min. 92: Losfablos.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó al local Gil y a los visitantes Amine, Llabrés, Valencia e Iker.

Comentario: El Épila cosechó otro triunfo ante uno de los equipos que ocupan los puestos más altos de la clasificación como el Binéfar, que vio cómo en los últimos minutos se reencontraba con la derrota cuatro semanas después. En un partido cuanto menos igualado, el conjunto oscense mereció marcharse de La Huerta con al menos un punto por la cantidad de ocasiones que protagonizó. César se encontró con la madera hasta en dos ocasiones y Rupérez tuvo que sacar bajo palos un disparo del conjunto visitante que a punto estuvo de significar el 1-0. En la segunda mitad el guion no varió mucho, pero hubo que esperar al tiempo de descuento para que apareciera Losfablos, que ingresó en el terreno de juego en el ecuador del segundo periodo, preparado en el segundo palo para darle el triunfo al Épila con su primer gol en lo que va de temporada. De esta forma, el conjunto de Valdejalón sumó así su segunda victoria consecutiva contra uno de los pesos pesados de la categoría.

GINER TORRERO 2-1 ROBRES

Giner: David, Roberto (Bosqued, 75), Llorente, Raúl Alfonso, Carlos, De Castro, Vicent, Petar (Giancarlos, 75), Claudiu, Alejandro (Berrogain, 46) y Alloza.

Robres: Juan Cruz, Camilo, Espiérrez, Muñoz, Marvin (Sidibe, 46), Marc Prat, Herrero (Jaime Ara, 70), Ballesteros, Iván, Cristian y Barrio (Enric, 70).

Goles: 1-0, min. 64: De Castro, de penalti. 1-1, min. 75: Cristian. 2-1, min. 84: Berrogain.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a Berrogain, De Castro, Alejandro, Roberto; Muñoz, Juan Cruz y Enric.

Comentario: El Giner se reencontró con la victoria en un partido en el que el Robres tuvo que ver cómo se cortaba su buena dinámica. Durante una primera mitad igualada, apenas se pudo disfrutar de oportunidades claras de gol: las defensas se impusieron a los ataques y el juego aéreo tomó protagonismo, brillando las ocasiones por su ausencia. Tras el paso por vestuarios, el Giner salió más enchufado y De Castro, desde el punto de penalti, adelantó a los locales en el minuto 64. A partir de este momento llegó el tramo en el que más dubitativo se vio al equipo de Torrero. Esto lo aprovechó el Robres para empatar el choque por mediación de Cristian. Sin embargo, los locales adelantaron líneas y consiguieron anotar el 2-1 cuando el partido empezaba a agonizar gracias a Berrogain.

BORJA 1-1 SANTA ANASTASIA

Borja: Lairla, Escolar, Marín, Pujadas, Chueca (Lahuerta, 64), Magallón (Alonso, 64), Charreh (Garde, 72), Maldonado, Giménez, Navarro y Bernal.

Santa Anastasia: Aguilar, Salafranca, Tenias (Les, 34), Fenolle, Almuzara, Oliva (Biota, 77), Dapaah (Marcellán, 77), Cortés, Garrido (Asensio, 59), Murillo y Maqueda.

Goles: 0-1, min. 57: Dapaah. 1-1, min. 61: Pujadas.

Árbitro: Fernández Firvida. Amonestó a Escolar, Bernal y Lahuerta; Daapah, Maqueda y Fenolle.

Comentario: El Borja y el Santa Anastasia no pasaron del empate en un partido en el que los locales merecieron más. Fueron los amarillos quienes gozaron de la primera ocasión del encuentro, pero Lairla supo frustrar el mano a mano. Poco a poco el Borja se fue adueñando del juego, encadenando las oportunidades más claras de gol, aunque estas se estrellaron contra el larguero. Ya en la segunda mitad, los locales salieron a por el gol de la victoria mientras su rival se mantenía esperando para salir a la contra. De esta forma, el San Anastasia consiguió adelantarse en el marcador. A los pocos minutos, el Borja devolvió el equilibrio al marcador gracias a un disparo desde la frontal del área de Pujadas. El conjunto local trató de hacerse con el triunfo por todos los medios, pero su falta de acierto aliada con los postes impidieron que el marcador se volviera a alterar.

UTEBO 3-1 BELCHITE 97

Utebo: Aarón, Capapé, Alvira, Félez, Pomareta, Marín, Aldair (Merchán, 77), Samu Cardo (Cavero, 42), Aznar (Pérez, 59), David (Suárez, 77) y Villalba

Belchite 97: Hidalgo (Cañón, 11), Saúl, Jorge Rey, Casero (Borbón, 69), Nieto (Martínez, 84), Gassama, Oriol (Vera, 46), Marco, Cabrero (Fernández, 69), Marín y Parra

Goles: 1-0, min. 21: Marín. 1-1, min. 41: Gassama. 2-1, min. 45: Pomareta. 3-1, min. 91: Pérez, de penalti.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a Cardo, Aldair, Capapé, Félez y Alvira; Cabrero, Parra y Jorge Rey.

Comentario: El Utebo sumó un nuevo triunfo ante el Belchite. Durante la primera mitad, el conjunto azulón se encargó de dominar el juego, adelantándose pasados los primeros 20 minutos gracias a un disparo desde fuera del área de Marín. No obstante, el Belchite consiguió empatar el choque en una jugada aislada que materializó Gassama. Al filo del descanso, y tras varios rechaces en un córner, Pomareta le devolvió la ventaja al Utebo. Una vez reanudado el juego, las fuerzas se igualaron y el Belchite empezó a protagonizar acercamientos al área local. El Utebo no consiguió acabar de dominar el juego, pero en el tiempo de descuento, un lanzamiento de penalti transformado por Pérez le sirvió para notar el 3-1 y dejar sentenciado el partido.

CARIÑENA 2-3 ILLUECA

Cariñena: Viorreta, Utrilla (Navarro, 73), Lorente, Alejandro, Pedro, Patrick (Modrego, 82), Obere, Fonsi, Iván Falo, Cirac (Martínez, 59) (Molinero, 73) y Cortés.

Illueca: Montaner, Pinto, Jorge López, Losin, Cavero, Iñaki, Álex Rubio, Morales, Gracia (Seijo, 70), Peña, Barri (Cortés, 80) y Cota (Ormad, 84)

Goles: 1-0, min. 3: Falo. 1-1, min. 8: Cota. 2-1, min. 53: Obere. 2-2, min. 66: Morales. 2-3, min. 68: Morales.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Utrilla, Patrick, Molinero, Modrego; a Barri y Cortés. Expulsó por doble amonestación al local Lorente.

Comentario: Vibrante victoria del Illueca que le dio la vuelta al marcador en dos minutos locos. Saltó como un cohete el conjunto local, que se puso por delante a los tres minutos con un buen tanto de Falo. No tardó en responder el cuadro zapatero, pues a los cinco minutos ya había devuelto el empate al electrónico. La primera mitad se tranquilizó y el marcador no se movió hasta llegar al intermedio. Tras la reanudación, el choque tomó un ritmo vertiginoso. Obere adelantó al Cariñena con un auténtico golazo, lo que obligó al Illueca a asumir riesgos. Pasada la hora de juego, Morales, que no falló a su cita con el gol, volvió a cambiar el signo del partido. Y a los dos minutos, de nuevo Morales volvía a ver portería, certificando la remontada visitante.

BARBASTRO 1-0 CALAMOCHA (A.HUGUET)

Barbastro: Mateo, Perso (Salcedo, 81), Franki (Ruiz, 43), Elbaile, Arnedillo, Conte, Rafinha (Peralta, 70), Abizanda, Otín (Ojeda, 81), Limbeck y Pablo López.

Calamocha: Monforte, Lou, Dela (Guerrero, 63), Mele, Manau (Orús, 80), Nacho Lafita (Cotos, 69), Motero, Albajara (Puri, 63), Ros, Muguruza y Lanzuela (Sebastián, 63).

Goles: 1-0, min. 18: Otín.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Abizanda, Perso, Pablo López; a Nacho Lafita, Mele y Cristobal.

Comentario: Los rojiblancos sacaron la máxima rentabilidad al gol de Hector Otín para conseguir una victoria ajustada pero justa que pudo ser mayor en la primera parte y se amarró bien en la segunda. El equipo de nuevo cuño Josete-Irigoyen es más reconocible en el campo con el cambio de sistema que lleva consigo mucha intensidad y carácter con resultados efectivos de 6 puntos en dos victorias seguidas en la racha de 4 encuentros sin perder. Los aficionados locales se remontan hasta el 5 de diciembre para recordar la última victoria épica frente al Biescas y ayer la más inmediata. El Calamocha no fue un rival fácil desde los inicios con juego ofensivo aunque las tres ocasiones claras fueron del Barbastro por medio de Rafinha, Perso y Otin, autor del único gol del partido en el minuto 18, mientras que el Calamocha apenas dio trabajo a Mateo porque el único remate de Manau se fue desviado, en el minuto 40. La primera parte fue de buen juego local y el meta Monforte evitó dos goles.

En la segunda, el Calamocha se mostró más agresivo en busca del empate con presión inicial y dio más trabajo a Mateo, bien resuelto casi siempre por alto. Perso tuvo una nueva ocasión en el minuto 60, se jugó a ritmo fuerte por ambos equipos y hasta el final el Barbastro se mostró más práctico que efectivo para amarrar tres puntos que le permiten subir hasta la novena plaza, en espera de recibir al filial zaragocista el domingo próximo.

