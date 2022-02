El Teruel rescata un punto frente al Ibiza

Buen partido de fútbol el disputado entre el Ibiza Islas Pitiusas y el CD Teruel en Can Mises. Los locales se pusieron dos tantos arriba antes de la primera hora de juego, pero los turolenses consiguieron igualar la contienda en el último tercio de choque.

Volvieron a saltar los mismos protagonistas que en el último encuentro por parte del Teruel, gozando de la confianza de un Víctor Bravo que seguía la máxima de no cambiar algo que funciona. Ambos conjuntos comenzaron el juego con un alto nivel de intensidad, intercambiando golpes desde los primeros minutos de juego. Los rojillos, hoy con la segunda indumentaria, pudieron inaugurar el electrónico en varias ocasiones, pero no estuvieron finos en los metros finales. Alfredo y Emaná avisaron con dos buenos remates que no encontraron la red por centímetros. Sin embargo, el conjunto balear no tardó en devolver el susto a los aragoneses, pero el Ibiza sí consiguió perforar la portería de Taliby: Marcos no falló con un remate preciso. El choque se tranquilizó y el marcador no cambió durante los primeros cuarenta y cinco minutos.

Tras la reanudación llegó el segundo mazazo para los aragoneses, pues Delgado cabeceó a la red un buen centro desde la derecha. Sin embargo, el Teruel, lejos de venirse abajo, buscó con más corazón que cabeza el área rival. Pasada la hora de juego, Borja Romero metió a los turolenses en el choque con un perfecto remate desde la frontal del área ante el que nada pudo hacer el meta local. Y cinco minutos después llegó la obra de arte de Emaná: el ariete controló con el pecho de espaldas y enganchó una chilena perfecta con la que igualar la contienda. En los minutos finales el Ibiza buscó dejar los tres puntos en casa con un remate de Simeone que salió rozando la madera, pero al final el marcador no se movió.

CD Ibiza: Contreras, Soler, Barnils, Villar, Javi Serra, Marcos (Simeone, 81), Delgado, Moreno, Pepe Bernal (Samu Pinto, 70), Espínola y Juan Antonio (Bengoetxea, 86).

Teruel: Taliby, Hakim, Cabetas, Carlos Javier, Julen (Comeras, 55), Borja Romero, Jaime, Aparicio (Kevin Lacruz, 64), Alfredo (Hermelo, 80), Guille y Emaná.

Goles: 1-0, min. 14: Marcos. 2-0, min. 50: Delgado. 2-1, min. 70: Borja Romero. 2-2, min. 77: Emaná.

Árbitro: Godia Solé. Amonestó a Juan Antonio; Aparicio y Comeras. Expulsó por doble amonestación al visitante Carlos Javier (88’).

