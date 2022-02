El Real Zaragoza completa un buen ejercicio de efectividad ante El Olivar

El partido entre el Real Zaragoza y El Olivar se saldó con un resultado engañoso que, aunque reflejó la efectividad ofensiva de los blanquillos, no mostró lo trabado que fue el encuentro por el buen hacer del rival. Los visitantes formaron un buen bloque defensivo pero presionaron al Real Zaragoza hasta la zona del centro del campo. Esto forzó que el conjunto local tuviera que jugar entre líneas, pero el planteamiento de El Olivar no se lo puso fácil. En un partido sin ocasiones de gol, Fernández, asistido por Montesinos, y Dos Santos, con un disparo desde fuera del área, pusieron el 2-0 en el marcador antes del tiempo de descanso. Ya en la segunda mitad, el guion del partido no cambió mucho. Una salida a la contra del Real Zaragoza acabó significando el tercer gol local gracias a un tanto en propia meta de Morell. En la recta final del encuentro, Moreno hizo el definitivo 4-0 en un disparo de falta directo que se coló por debajo de la barrera visitante.

Real Zaragoza B: De Cea, Motilva, Montesinos (Conte, 79), Navascués (Moreno, 79), Barrachina, Ángel, Dos Santos, Usher (Villanueva, 67), Víctor (Vadillo, 79), Monserrate (Lobato, 88) y Serrano.

El Olivar: Lahuerta, Morell, París, Redondo, Camañes (Tosas, 46) (Redondo, 65), Miguel, Marcos (Alloza, 46), Larraz, Anti (Cabero, 73), Garcés y Fraile (Muñoz, 65).

Goles: 1-0, min 28: Fernández. 2-0, min 33: Dos Santos. 3-0, min 69: Morell en propia meta. 4-0, min 83: Moreno.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó al local Moreno y al visitante Alloza.

ALCAÑIZ 1-1 SAN GREGORIO: Reparto de puntos entre el Alcañiz y el San Gregorio

Alcañiz: Sanz, Mario, Jalal, Bosque, Bruno (Aguilar, 70), Hugo (Codorniú, 60), Aguilar (Lereu, 70), Conesa, Blasco, Llombart y Escriche.

San Gregorio: Cebolla, Tenorio, Pablo, Juan (Víctor, 66), Casado, Liso (Pellejero, 70), Aarón (De León, 56), Gracia, Abadía (Barbuceanu, 66), Mustafa y Cánovas.

Goles: 1-0, min. 21: Bosque. 1-1, min. 70: Barbuceanu.

Árbitro: Jelti Salmi. Amonestó a Bruno; Pablo, Barbuceanu y Pellejero.

Comentario: En la primera parte de dominio de balón y posesión del Alcañiz donde se adelantó mediante centro lateral y con un remate de cabeza de Jaime. La segunda parte fue otra cosa completamente diferente. El San Gregorio salió para darle la vuelta al marcador, pasando a dominar el juego y con llegadas a la portería con ocasiones de gol. Así, a falta de 20 minutos llegó el empate. Tras el empate, se despertó el equipo local, que dispuso de varias ocasiones claras para marcar y llevarse el partido, pero no las aprovecharon.

IPC LA ESCUELA 4-0 STADIUM CASABLANCA: El IPC no da opción al Casablanca

IPC La Escuela: Henry, Hugo (Chang, 85), Darío, Jovel, Acín (Lardies, 85), Cano, Yeray, Jaime, Shu, Adai (Lee, 76) y García (Macalou, 62).

Stadium Casablanca: Martos, Beamonte, Perales, Santiago, Aliaga, Emilio, Gelabert (Teresa, 54), Felipe, Lizer (Lozano, 64), Liso (García, 72)y Sesma.

Goles: 1-0, min. 5: Becerra. 2-0, min. 51: Acín. 3-0, min. 72: Macalou. 4-0, min. 88: Lee.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó a Jovel y Escario. Expulsó al visitante Sesma (82’).

Comentario: El IPC La Escuela se llevó los tres puntos tras una contundente goleada ante el Casablanca. Los oscenses comenzaron el choque de la mejor forma posible, con el gol de Becerra a los cinco minutos de contienda. El partido se fue igualando con el paso de los minutos. En la segunda mitad, Acín amplió diferencias y Macalou puso tierra de por medio. Con el Casablanca ya derrotado, Lee marcó el cuarto y definitivo gol.

UTEBO 0-1 OLIVER: Peregrina da la victoria al Oliver ante el Utebo en un final de partido trepidante

Utebo: Ortí, Dellal, Salas, Rivera (Carbonel, 72), Gañarul (Latas, 30), Samuel, Juan (Lasierra, 72), Andújar, Moreno (Rizo, 56), Cabrera y Aparicio.

Oliver: De Miguel, Borobia (Capapé, 2), Darío, Peregrina, Barberán, Raúl, Bak, Cortés, Calvo (Unai, 69), Ruiz (Abella, 46) y Jairo (Mallén, 86).

Goles: 0-1, min. 89: Peregrina.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó a Andújar, Cabrera, Latas (2), expulsado en el 51’; Barberán, Cortés y De Miguel.

Comentario: El Oliver se llevó los tres puntos ante el Utebo en un encuentro de gran nivel y con un buen juego por parte de ambos. Ambos equipos saltaron al terreno de juego muy bien posicionados, aunque con el paso de los minutos se fueron abriendo huecos en las líneas defensivas. El Oliver propuso una presión muy elevada a la salida de balón. Tan solo un gol de Peregrina en el 89 evitó que no hubiera goles en el choque. Los locales dispusieron de un tanto de penalti por una mano de Peregrina, aunque el meta lo detuvo para asegurarse los tres puntos.

TERUEL 0-1 AMISTAD: Trasobares da los tres puntos al Amistad en Teruel

Teruel: Óscar, Daniel, Lucas (Yuste, 70), Guillermo (Zuriaga, 70), Hernández (Hugo, 39), Herrero, Fernando, Aitor (Adrián, 39), Javier, Bielsa y Llorens (Soriano, 84).

Amistad: Abós, Liarte, Vicente, Cristian (Pascual, 46), José Luis, Trasobares (Peña, 84), Sentís (Marzal, 89), Vives (Daniel, 46), Valenzuela, Nalda y Soler (Erik, 59).

Goles: 0-1, min. 58: Trasobares.

Árbitro: González García. Amonestó a Llorens, Hugo, Zuriaga, Hernández (2), expulsado en el 89’; Liarte, Vicente, Abós y Erik (2), expulsado en el 81’.

Comentario: Partido intenso, físico y muy disputado, pero con poco fútbol para ver por parte de ambos. Dominio de la posesión para el equipo visitante al inicio, explotando los pases en diagonal a los laterales. El equipo local se mantuvo compacto y cerró el juego interior para robar y transitar. Un par de llegadas para cada equipo. La segunda parte muy parecida, poca posesión, mucho juego directo, hasta el gol en un saque de esquina.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 3-1 EFB EJEA: El Juventud derrota al Ejea en una buena segunda mitad

Santo Domingo Juventud: Alba, Doñate, Aitor, Cámara, Pinilla, Ortiz (Diakite, 80), Artigas, Benaiges, Arturo (Armero, 89), Ngom (París, 46) y Andrés (Sakho, 46).

EFB Ejea: Clemente, Pablo (Samper, 46), Sergio, Kessas, Josué (Manuel, 58), Andrés, Jesús, San Martín, Izuel (Salcedo, 81), Soro y Daniel (Pérez, 58) (Ruiz, 68).

Goles: 1-0, min 58: Pinilla. 2-0, min 79: Benaiges. 2-1, min 81: Azuara. 3-1, min 82: Benaiges.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó a Artigas, Plaza; y a Azuara.

Comentario: El Santo Domingo Juventud se llevó los tres puntos ante un Ejea que luchó hasta el final. En la primera mitad, la igualdad fue la tónica general del encuentro; sin embargo, en la segunda, los naranjas dieron un paso al frente. Pinilla adelantó a los locales y Benaiges amplió diferencias poco después. Sin embargo, Azuara puso el 2-1, aunque Benaiges, de nuevo, puso el resultado definitivo

RACING CLUB ZARAGOZA 3-1 BALSAS PICARRAL: Trabajada victoria del Racing ante el Balsas PIcarral

Racing Club Zaragoza: Ethan, Charneca, Asensio (Enseñat, 71), Ruiz (Alcalde, 71), Luis, Adrián (Val, 71), Medrano (Lasheras, 61), Gómez, Egea (Marcos, 84), Nicolás y Valentín.

Balsas Picarral: Blanco, Francisco, Lahuerta (Ceperuelo, 77), Sadat (Bernal, 62), Aarón, Aznar (Urrea, 84), Jorge, Galán, Duato (Del Rincón, 77), Guillermo y Mazas (Ríos, 62).

Goles: 1-0, min. 34: Bretos. 1-1, min. 40: Guillermo. 2-1, min. 61: Egea. 3-1, min. 89: Enseñat, de penalti.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Egea, Valentín; Aznar y Del Rincón.

Comentario: En la primera mitad, el Racing fue superior al Balsas Picarral. Fruto de ello, en una falta lejana, el Racing abrió el marcador. El Balsas empató en otra falta rematada por Guillermo. En la segunda mitad, el choque se igualó, el Balsas adelantó sus líneas aunque el Racing perseveró y en una jugada trenzada Egea sorprendió al Balsas con un disparo lejano. Enseñat sentenció el partido en el 89.

FB FRAGA 1-3 HUESCA: Un gran Fraga no puede con el Huesca

FB Fraga: Iván, Blanes, Visa, Emil, Teixidó, Jon (Casado, 78), Casanova, Mesalles, Noé (Coll, 45), Cazalilla (Pena, 83) y Jaume (Rivera, 45).

Huesca: Brosed, Calvo, Amandi (Sánchez, 68), Torguet, Porroche, Monge, Puente (Ciria, 81), Sampériz (Bellón, 68), Ibáñez (Vinué, 81), Juan y Luna (Alberto, 68).

Goles: 0-1, min. 76: Ibáñez, de penalti. 0-2, min. 80: Torguet. 1-2, min. 85: Rivera, de penalti. 1-3, min. 89: Ciria.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Emil, Casanova, Cazalilla, Mesalles; y Juan.

Comentario: El Huesca se llevó los tres puntos ante el Fraga en un partido con una recta final trepidante. Desde el comienzo, el Fraga hizo frente a un Huesca que no desplegó su mejor juego por la buena actuación local. El Fraga pidió penalti en una jugada donde Jon fue derribado en el área oscense. Ya en el 75, el colegiado señaló un penalti en favor del Huesca, que fue muy protestado. El Huesca amplió la renta hasta que el Fraga, de penalti, igualó la contienda. El Fraga volvió a pedir una falta tras ser derribado por el meta visitante y en la siguiente jugada, los oscenses hicieron el tercer y definitivo tanto.

EFB CALATAYUD 2-0 ACTUR PABLO IGLESIAS: El Calatayud vence al Actur con una buena segunda parte

EFB Calatayud: Javier, Karim, España, Iker (David, 82), Alejandre, Gracia (Márquez, 46), Miñana (Caro, 67), Izquierdo, Cortés (Blasco, 67), Capilla y Marcos.

Actur Pablo Iglesias: Moya, Ismael, Amores, Torres (Vicén, 46), Buil (Lucas, 62), Melendo (Michel, 76), Catalán (Agbor, 62), Víctor, Prados, Mena y César (Pinilla, 76).

Goles: 1-0, min. 59: Izquierdo. 2-0, min. 89: Marcos.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a Cortés, Miñana, Karim; Torres, Catalán, Amores y Mena.

Comentario: Muy nerviosos los dos equipos, con la primera ocasión clara para los visitantes. A partir del minuto 20 los locales comenzaron a dominar, generando alguna ocasión y el Actur buscó sus acciones de peligro a la contra. La segunda parte prolongó la tónica de la primera. El colegiado anuló un gol al Calatayud y cinco minutos después, ya sí, se puso por delante. Marcos sentenció el partido en los últimos instantes.

MONTECARLO B 0-4 EBRO B: El Ebro golea a domicilio al Montecarlo

Montecarlo B: Pardo, Calvo, Teller (García, 46), Gracia, Escalzo (Sanz, 46), López, Montes, Abenia (So, 77), Cerrato, Agustín y Pérez (Prades, 73).

Ebro B: Train, Belenguer (Casañal, 63), Fuentes, Baeyens, Gonzalo (Calvo, 83), González (Villanueva, 63), Carp, Bernier, De Diego (Rodrigo, 73), Pardo (Trias, 73) y Deza.

Goles: 0-1, min 12: Gonzalo. 0-2, min 30: De Diego. 0-3, min 68: Pardo. 0-4, min 88: Casañal.

Árbitro: Fernández Firvida. Amonestó a los visitantes Trieas y Bernier.

Comentario: Buen comienzo del Montecarlo, con dos ocasiones claras nada más comenzar. En un contragolpe, el Ebro se puso por delante en el marcador. Tras esto, el Ebro se hizo con el control del balón. En un envío lejano, el Ebro, tras aprovechar un error, pusieron diferencias. Nada más arrancar el segundo tiempo, el Montecarlo tuvo una ocasión clara. El tercero visitante llegó a los 68 minutos; tras el gol el ritmo del partido se redujo. Casañal cerró el partido en la última jugada del partido a la contra.