El Binéfar se lleva los tres puntos frente al Utebo

El Binéfar consiguió una victoria importantísima frente a un rival directo como el Utebo en la lucha por entrar en el play off en una semana complicada. El choque enfrentaba a dos equipos que querían tener el balón. Ninguno de los dos conjuntos se hizo con el esférico en el inicio, pero, con el paso de los minutos, el Utebo tuvo alguna llegada peligrosa aprovechando la rapidez de sus jugadores de banda, aunque en el área local les faltó crear peligro real.

De hecho, en la primera parte, los visitantes no hicieron intervenir a Nelson. El Binéfar, pasado el ecuador de la primera mitad, empezó a llegar con más asiduidad al área visitante. César tuvo la primera con un tiro que se fue desviado y en el minuto 29, Rusi robó la pelota, se la cedió a Imaz y éste, con un pase atrás, se la dejó a Bayu para adelantar a su equipo. El gol dio tranquilidad a los locales y el Utebo tuvo más la posesión hasta el descanso, pero sin ocasiones para empatar, salvo una a a balón parado en el último instante en la que Marín envió el cuero desviado.

En la segunda mitad, los visitantes se vieron obligados a asumir más riesgos en busca de la igualada, pero se precipitó buscando envíos largos con los que el Binéfar se mostró muy seguro atrás para desbaratar todas las opciones rivales en ataque. Los celestes aprovechaban los espacios para salir con peligro a la contra y tuvieron varias oportunidades para sentenciar el partido, pero la falta de precisión en los últimos metros impidió que esos ataques terminaran con éxitos. César gozó de dos acciones en las que se fue por velocidad, pero disparó fuera, al igual que Cortés e Imaz. No logró el segundo el Binéfar y el Utebo, más por el marcador que por el peligro real, inquietó con jugadas a balón parado, pero los puntos se quedaron en Los Olmos.

Binéfar: Nelson, Laghrissi, Cesc, Cortés (Valencia, 66), Imaz (Sayon, 89), Rusiñol, Antoni, Cuéllar, Bayona, Fumanal (Modest, 73) y César.

Utebo: Aarón, Alvira, Félez (García, 83), Pomareta, Machote, Marín (Lambán, 83), Cavero (Jaime, 73), David (Samu, 60), Villalba (Merchán, 83), Adán y Aldair.

Goles: 1-0, min. 29: Bayona.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a los locales Imaz, Bayona y Rusiñol.

BIESCAS 0-1 ÉPILA

Biescas: Oliván, Francisco Javier, Estarreado, Aso, Osanz, Paulés (Pérez, 83), Dylan, Gayán, Miguel (Estella, 75), Garcés (Samper, 83) y Urieta.

Épila: Fabre, Crespo, Oliver, Gil, Jorge López, Ortiz (Caro, 61), Adán, Redondo, Diego, Álvarez (Monteiro, 79) y Losfablos (Inaga, 89).

Goles: 0-1, min. 9: Álvarez.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó a Estella, Aso, García, Rodríguez; a Crespo y Adán. Expulsó por roja directa al local Aso (72’) y por doble amonestación a Osanz (77’).

El Biescas perdió con el Épila, pero el resultado no reflejó lo visto en el campo. Mereció más con su juego y lucha.

El inicio fue igualado, pero el Épila se adelantó en un córner rematado por Álvarez. Los locales fueron cogiendo las riendas del duelo, pero sin apenas peligro.

En la segunda mitad, el árbitro no vio un penalti sobre Páules en el 63 y su criterio en las faltas fue dispar. El Biescas, con dos menos por las expulsiones , no se rindió, puso ganas y peleó, pero no obtuvo recompensa.

CASPE 5-0 GINER TORRERO

Caspe: Ricón, Villanueva (Bernal, 72), Garrido, Abadía, Ginés (Horno, 49), Escuín, Pueyo, Usón (Fernández, 60), Navarro, Esteban (Sorbe, 72) y Rotellar.

Giner Torrero: Jiménez, Floría, Llorente, Alfonso (Bosqued, 60), Marzo (Rico, 72), Torres, Spasic, Berrogaín, Posso (Insa, 84), Sánchez (Cantarero, 72) y Alloza (Pérez, 84).

Goles: 1-0, min. 11: Rotellar. 2-0, min. 48: Usón. 3-0, min. 65: Fernández. 4-0, min. 82: Horno. 5-0, min. 89: Rotellar, de penalti.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a Esteban, Sorbe; a Posso, Insa, Jiménez.C

El Caspe comenzó muy bien, con un control absoluto del cuero, pero apenas generó peligro más allá del gol de Rotellar en el primer acto. Al acabar el primer tiempo, la sensación general de los locales fue que su dominio fue estéril en cuanto a ocasiones. El equipo caspolino se aprovechó del desgaste físico de los visitantes en la segunda mitad y, esta vez sí, generó peligro incesantemente sobre la portería de Jiménez. El tempranero tanto tras el intermedio inclinó la balanza a favor de los locales, que fueron un auténtico rodillo.

ROBRES 1-0 ATLÉTICO MONZÓN

Robres: Álvarez, Javier, Muñoz, Leiton (Fonte, 65), Tapia, Prat (Pumareta, 60), Juan (Espiérrez, 60), Ballesteros, Iván, Sidibe (Marvin, 84) y Ara.

At. Monzón: Chavo, Joel, Gerard, Claver (Moha, 46), Marcio, Christian, Puyer (Juan, 73), Bernárdez, Rausell, Rosas y Ramos (Marco, 84).

Goles: 1-0, min. 44: Tapia.

Árbitro: Gómez Mur. Amonestó a Ara, Tapia, Fonte, Pumareta; y Claver.

Muy disputado e igualado el choque entre monegrinos y cinqueños, que se resolvió en el añadido de la primera mitad tras el saque de un córner en el que la defensa montisonense se mostró poco expeditiva y lo aprovechó Iván para enviar de cabeza a la red tras varios rechaces. El primer cuarto de hora fue local con un par de aproximaciones a la puerta del Chavo Claver sin consecuencias, a las que contestó el monzón con un taconazo flojo al centro de la puerta de Rausell que detuvo sin problemas Alvarez. El Monzón también tuvo otra aproximación en un centro cruzado en el 37 que se paseó por el área local sin encontrar rematador.

El Robres reaccionó con una subida de Sule, por banda derecha y cabezazo de Rodrigo en plancha al exterior de la red, Eran los mejores minutos locales Sule seguía aprovechando las carencias montisonenses en el lateral y Rodrigo volvió a poner en apuros a chavo poco antes de que llegara el tanto local.

Tras el paso por los vestuarios el Monzón hizo cambios y modificó el esquema para intentar la igualada, el encuentro cambió, los visitantes se adueñaron del centro del campo y llegó la pena máxima a favor de los visitantes, que no fue protestada, ni por los jugadores, ni por la grada, Moha, sitúo el balón en los once Metros, el guardameta Argentino del Robres se estiro muy bien, el cuero fue al palo y el Monzón se quedó sin premio.

Desde el banquillo local se reaccionó, se retrasó a Rodrigo y se cambió a Camilo bastante desgastado por Fonte ,la zaga arropo a su portero y se buscaban las contras de Pumareta que también se había incorporado, Rodrigo dispuso de una oportunidad de un disparo cruzado y Sule estuvo a punto de sorprender al Chavo Claver desde el centro de la cancha, en una buena volea. El Monzón apretó en el tramo final del partido en el que el Guardameta local hizo intervenciones de Merito, evitando el tanto de la igualada visitante. También se negaron tres tantos por posición incorrecta dos al Monzón y uno al Robres, todos bien vistos por los auxiliares. Al final tres puntos muy Trabajados para el Robres , ante otro rival directo en la lucha por la permanencia.

SANTA ANASTASIA 0-1 CARIÑENA

Sta. Anastasia: Aguilar, Salafranca, Tenías, Fenolle (Dapaah, 77), Biota, Almuzara, Cortés, Recio (Marcellán, 82), Villar (Oliva, 63), Maqueda (Garrido, 77) y Mainz.

Cariñena: Viorreta, Utrilla, Osanz, Monge, Abreu (Charneca, 84), Fonsi, Modrego (Cirac, 75), Lorente, Falo (Molinero, 84), Cortés y Rute (Obere, 58).

Goles: 0-1, min. 79: Abreu.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Garrido, Pérez, Cortés; a Utrilla, Modrego, Cortés, Obere. Expulsó por doble amonestación a Mainz (36’).

El equipo de Carlos Gallizo salió muy bien ante un Cariñena muy defensivo. Las oportunidades no tardaron en llegar y los cincovilleses se toparon dos veces seguidas con el travesaño. La primera, tras un remate de Salafranca y en el 15’, Viorreta despejó un disparo de Biota con su mano y también chocó en el larguero. En el 36’ fue expulsado David Mainz, dejando a los locales con uno menos. A pesar de ello, el Cariñena siguió fiel a su estilo y esperó su oportunidad. El Santa Anastasia, a pesar de estar con un hombre menos, siguió con la iniciativa con el balón. Álvaro Cortés dispuso de una buena ocasión en el 62’, pero no logró marcar. Pablo Utrilla respondió con un sensacional disparo desde el centro del campo que Aguilar sacó con apuros al estar adelantando. El 0-1 llegó no muchos minutos más tarde. Un buen saque de esquina botado por Fonsi fue rematado por Abreu con la cabeza. El Santa Anastasia, con más corazón que fútbol, quiso lograr la igualada pero no dispuso de ninguna oportunidad clara para hacerlo.

ILLUECA 2-1 RZD ARAGÓN

Illueca: Cerdán, Pinto, López, Karol, Cavero, Ormad (Cortés, 70), Barriendos (Gracia, 80), Rubí, Cota, Seijo (Marín, 70) y Morales.

RZD Aragón: Sanz, Sola (Castillo, 59), Javi Hernández, Sebastián (Marín, 80), Vallejo, Vaquero, Benedet (Borge, 24), Isaiah (Cortés, 69), Rastrojo (Montes, 80), Puche, y Raúl Rubio.

Goles: 1-0, min 8: Cota. 2-0, min 34: Barriendos. 2-1, min 67: Sabastián.

Árbitro: Gonzalo Benito. Amonestó a García; a Benedet y Hernández.

El Deportivo Aragón no pudo con la contundencia defensiva del Illueca Club de Fútbol, que se impuso por dos goles a uno a los jugadores de Emilio Larraz en un duelo en el que el filial blanquillo se topó con la fortaleza defensiva local. Cota y Barri pusieron el dos a cero en la primera mitad y Juan Sebastián recortó distancias en el marcador en el minuto 66. Cota adelantó muy pronto al Illueca, en el minuto ocho, y a los zaragocistas les tocó ir a remolque desde entonces. Superiores en juego, vieron cómo los locales volvieron a anotar pasada la media hora de encuentro gracias a un tanto de Barri, en el minuto 33. En la segunda parte, los de Larraz se metieron en el partido con el gol de Juan Sebastián en el minuto 66, pero, a pesar de intentarlo hasta el final, no encontraron el premio de la igualada, sumando una derrota en uno de los campos más complicados de la categoría.

BELCHITE 97 1-1 BARBASTRO

Belchite 97: Cañón, Vera, Casero, Elías (Martínez, 30), Borbón (Gassama, 75), Fernández, Nieto, Tolo, Ariño, Martín (Adrián, 55), Algas (Parra, 46).

Barbastro: Gistau, Ruiz, Carbonell (Pérez, 68), Elbaile, Conte, Peralta (Arnedillo, 89), Baldrés (Gulias, 55), Abizanda (Otín, 89), Salcedo (Blasco, 68), Limbeck y Agustín.

Goles: 1-0, min. 65: Fernández. 1-1, min. 76: Conte.

Árbitro: Fernández Firvida. Amonestó a Algas, Martín, Fernández; a Conte.

El Belchite y el Barbastro se repartieron los puntos en un choque con dos partes diferenciadas; un primer tiempo con pocas ocasiones, donde el Barbastro fue mejor, mientras que en el segundo tiempo los dos dispusieron de un notable número de ocasiones al abrirse espacios. La ocasión más clara del primer tiempo fue para los locales, con un remate de cabeza local que se fue rozando el palo. En el segundo tiempo, llegaron los goles. El primero en un lanzamiento de falta de Fernández. Tras esto, el Belchite efectuó un cambio por lesión. Instantes después, el Barbastro en una falta lateral, Conte envió un remate al fondo de la red. Tras el gol, ambos equipos se lanzaron a por el partido, aunque las ocasiones más claras fueron para los locales, mientras que el Barbastro lo intentó con internadas por las bandas. Martínez, con un remate de cabeza y Ariño, con un remate a la salida de un córner, tuvieron las acciones más claras para haber dado la victoria a los de José Carlos Collados.

