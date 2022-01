El Ebro no da opción al Ejea y vence para seguir cerca del liderato

Pocas novedades trajo la jornada de este fin de semana en el precioso y espectacular mano a mano que llevan Santo Domingo Juventud y Montecarlo. Esta vez, a los dos les tocaba jugar a domicilio, pero eso no fue ningún obstáculo para cosechar tres puntos más a su casillero. Ganaron con solvencia en Juslibol y Alcañiz. Al Oliver le correspondía semana de descanso, lo que fue aprovechado por el Racing Club Zaragoza para aproximarse un poco a la tercera plaza que ocupan los azulgranas. Se jugaban bastante en la capital turolense el Atlético Teruel y el Stadium Venecia, con tres puntos en juego de los que pueden valer una permanencia, y que se alzó con ellos, gracias a un arranque arrollador el Atlético Teruel. Tarazona y Escuela de Calatayud aplazaron su encuentro, que de no mediar modificaciones, se disputará el día festivo de San Valero.

El resultado más llamativo en el grupo segundo, fue la victoria a domicilio del San José en el Olivar. Los azules, que solo se habían impuesto hasta ayer en dos ocasiones, suman puntos y sobre todo una gran dosis de moral para intentar salvarse. El resto de la jornada trajo resultados lógicos si nos atenemos a las posiciones que ocupan los equipos implicados. El Ebro se impuso con rotundidad (6-1) a la Escuela de Ejea. Un triplete de Bernués impulsó al Huesca a remontar en el García Traid. El Peñas Oscenses no pasó agobios con el farolillo rojo, El Salvador. Por la mínima, pero acabó resultando suficiente, el gol con el que el Balsas Picarral salió victorioso de Fraga. En la matinal del sábado se conoció el aplazamiento del Stadium Casablanca-Monzón Fútbol Base previsto para la tarde del mismo día en las instalaciones del Gregorio Usabel.

Grupo 1

Partido de la jornada: ALCAÑIZ 0-4 MONTECARLO.

El Montecarlo superó con claridad al Alcañiz para seguir su intensa pelea por el liderato con el Juventud, que también ganó su partido correspondiente a esta jornada. El partido comenzó de cara para el conjunto zaragozano, que vio como en el primer minuto del choque Darío acertó para poner por delante a los suyos. Lejos de levantar el pie del acelerador, el conjunto rojillo siguió presionando y buscando la portería rival. Cristian acertó en el 10’ para ampliar distancias y poner el partido realmente complicado para el conjunto turolense. Asier puso el tercer tanto, que supuso la sentencia, antes del descanso. Tras el paso por vestuarios el partido bajó de intensidad y los locales, pese a ir por debajo en el marcador, nunca le perdieron la cara al partido, pero se encontraron con un buen montecarlo a nivel defensivo. Un tanto de Samuel en la fase final ponía el cuarto y definitivo tanto para dar 3 puntos importantes al Montecarlo.

Ficha técnica

Alcañiz: Cristian (Aguiló, 36), Batanero, Marcos, Iker (Aarón, 53), Diego, Izan (Grao, 60), Aleix, Plou, Israel, Jorge y Manuel.

Montecarlo: Mateo, Hugo (Raúl, 36), Néstor, Cajal (Samuel, 51), Escuer, Lucas, Darío (Nacho, 36), Casado (Navallas, 51), Cristian, Asier y Rufat.

Goles: 0-1, min. 1: Darío. 0-2, min. 10: Cristian. 0-3, min. 35: Asier. 0-4, min. 67: Samuel.

Árbitro: Peralta Guillén.

ATLÉTICO TERUEL 3-0 STADIUM VENECIA

Atlético Teruel: Rubén, Iraitz (Romero, 61), Óscar, Civera, Concha, Marco, Jacobo, Aitor (Barrera, 61), Marcos, Raúl (Moliner, 46) y José Luis (Izan, 51).

Stadium Venecia: Nicolás, Alberto, Adrián, Puyuelo, Castillo (Ordax, 50), Iker Royo (Gamarra, 59), Martín (San Rafael, 38), Iván (Hugo Royo, 59), Gabriel, Izan (Gimeno, 50) y Hugo (Casanova, 46).

Goles: 1-0, min. 4: José Luis. 2-0, min. 7: Raúl. 3-0, min. 61: Aitor.

Árbitro: González García. Amonestó a Marco; Adrián y Puyuelo. Expulsó por doble amonestación al local Marcos (69’).

AMISTAD 1-4 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Amistad: Pablo, Adrián, Iván (Marco, 45), Rubio, Córcoles (Christian, 52), Pedro, Sergio, Melo (Noah, 56), Pinilla (Condón, 52), Romanos y Bartibas.

Santo Domingo Juventud: Jacobo, Lucas, Betato, Fuertes, Álvaro (David, 61), Paul, Villalba (Berbegal, 67), Marcos Val, Josué (Massamba, 56), Izan (Héctor, 69) y Guillermo.

Goles: 0-1, min. 20: Fuertes. 0-2, min. 41: Álvaro. 0-3, min. 58: Marco, en propia puerta. 1-3, min. 62: Christian. 1-4, min. 70: Berbegal.

Árbitro: Martínez Romo. Amonestó al local Melo.

RACING CLUB ZARAGOZA 3-0 SAN GREGORIO

Racing Club Zaragoza: Daniel, Hugo (Alonso, 59), Del Río, Maza, Rayan (Íñigo, 59), Navarro (Violeta, 27), Aguilar, Marín, Lorao (Samuel, 50), Buil y Falcón.

San Gregorio: Morcillo, Lamana, Díaz, Usar, Roberto (Ibáñez, 43), Blanco (Jiménez, 51), Foz (Korsah, 43), Crespo, Revuelta (Priego, 36), Peprah y Orós.

Goles: 1-0, min. 14: Hugo. 2-0, min. 55: Samuel. 3-0, min. 60: Aguilar.

Árbitro: Martín García. Amonestó a los visitantes Lamana y Orós.

TARAZONA - EFB CALATAYUD (Se jugará el 29 de enero)

Grupo 2

Partido de la jornada: EBRO 6-1 EFB EJEA

El Ebro superó sin grandes apuros al Ejea para seguir la estela del líder, el Real Zaragoza, que le tocó descansar en la presente jornada. El partido no tuvo mucha historia, ya que el Ebro comenzó dominando desde el inicio del partido y se encontró a un Ejea reservado que buscaba su oportunidad a la contra. El conjunto visitante aguantó bien el primer cuarto de hora de partido, hasta que Alejandro, en el 16’, puso por delante al conjunto arlequinado. Prince y Portero acertaron para poner tierra de por medio y Alejandro remató la faena antes del descanso. La segunda parte no tuvo historia. El Ebro bajó la intensidad y se jugó más en el campo del Ejea, que lo intentó, pero no tuvo su día. Un doblete de Iván hizo sangre a los visitantes, que pudieron maquillar el resultado con un gol de Lamarca en los minutos finales.

Ficha técnica

Ebro: Pescador (Jairo, 60), De Lope, Tomás, Juan, Alejandro, Daniel, Iván, Prince (Islam, 43), Lacoma (Sierra, 8), Rodrigo (David, 43) y Báez (Portero, 26).

EFB Ejea: Álvaro, Xabi, Víctor, José (Iván, 36), Idoipe, Abadía, Marín, Villagrasa, Laplaza (Diego, 36), Salcedo y Lamarca.

Goles: 1-0, min. 16: Alejandro. 2-0, min. 21: Prince. 3-0, min. 27: Portero. 4-0, min. 33: Alejandro. 5-0, min. 40: Iván. 6-0, min. 59: Iván. 6-1, min. 63: Lamarca.

Árbitro: Mohammed Makoudi.

HERNÁN CORTÉS 1-3 HUESCA

Hernán Cortés: Blasco, Artigas (Ruiz, 53), Gómez, García, Comes, Gracia, Larriba, Rozas (Palomera, 53), Ingalaturre, Jiménez (Patru, 42) y Tello (Lasheras, 41).

Huesca: Gálvez, Val, Rodríguez, Biarge, Prat, Bernués, Poblador (Gómez, 42), García, Losfablos (Echalecu, 62), Osán (Ribera, 62) e Ismail (Cabrera, 58).

Goles: 1-0, min. 12: Tello. 1-1, min. 23: Bernués. 1-2, min. 30: Bernués. 1-3, min. 43: Bernués.

Árbitro: Adil Amaazoul. Amonestó a Comes; Bernués y Prat

PEÑAS OSCENSES 4-0 EL SALVADOR

Peñas Oscenses: Óscar, Lucas, Alejandro, Darío, Hugo (Martí, 60), Ayran (Musa, 56), Enzo (Cortés, 43), Jorge (Sanromán, 60), Rodrigo, Casañola y Ángel (Maza, 43).

El Salvador: Álvaro, Iranzo, Ignacio (Gerardo, 49), Lazaga, Cubero, Escanero, Héctor (Del Río, 41), Laborda, Ernesto (Álvaro García, 49), Pablo y Olías (Eduardo, 56).

Goles: 1-0, min. 18: Casañola. 2-0, min. 64: Maza. 3-0, min. 65: Casañola. 4-0, min. 68: Casañola.

Árbitro: Sabaté Lairla. Amonestó al local Casañola.

FB FRAGA 0-1 BALSAS PICARRAL

FB Fraga: Ramón (Sergio, 36), Eric, Iker (Alberto, 54), Pablo, Nicolás, Iván (Nacho, 44), Aribau (Rosanes, 47), Alejandro (Bermúdez, 47), Martos (Héctor, 60), Eric y Menéndez (Plana, 60).

Balsas Picarral: Jorge, Mendo (Guillermo, 54), Bruno (Noah, 57), Lorien, Jacobo, Del Barrio, Abad, Alejandro, Aznar, Berges y Pedro

Goles: 0-1, min. 66: Jacobo.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Menéndez, Eric; y a Bruno.

EL OLIVAR 1-2 SAN JOSÉ

El Olivar: Turón, Ortín, Hernández, Cabero, Duce (Serrano, 61), Yus, Cortés, Clavero, Moreno, Jerabek y Otín.

San José: Garrido, Marzo, Rodríguez, Castellano, Casao, Barril, Cantín (Aarón, 69), Conte, Gerez, Álex (Lorien, 64) y Beltrán (Rodrigo, 69).

Goles: 0-1, min. 50: Casao. 0-2, min. 59: Álex. 1-2, min. 70: Cabero.

Árbitro: Rico Vila. Amonestó a los visitantes Conte y Marzo.

STADIUM CASABLANCA - MONZÓN FB (Aplazado)