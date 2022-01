El Deportivo Aragón sigue escalando posiciones tras superar al Épila

El Deportivo Aragón ha vencido al Épila por dos goles a cero en el partido correspondiente a la jornada 19 de Tercera División. Con esta victoria, los de Emilio Larraz se colocan en puestos de playoff. El encuentro comenzó con intensidad por parte de ambos equipos. En el minuto 8, el Épila marcó un gol en fuera de juego que fue anulado. Un par de minutos después, el Deportivo Aragón se acercó al área de Otín con dos centros y un disparo de Luengo que se marchó fuera. Con el paso de los minutos, los blanquillos se hicieron con el control del partido. Benedet lo intentó en el 18 con un disparo lejano que se marchó fuera por el lado derecho de la portería de Otín. En el minuto 23, el Deportivo Aragón abrió el marcador con un lanzamiento de falta de Vaquero. El esférico botó delante del portero epilense entrando al fondo de la red. Puche tuvo una ocasión al filo del descanso que despejó Otín a córner. En el minuto 49, Rubio amplió la ventaja zaragocista anotando el segundo gol. Recibió un centro junto al poste y marcó de tacón, colando el esférico entre el poste y el portero rival. El marcador ya no se movió, aunque Montes y Vaquero tuvieron ocasión de hacer el tercero.

RZD Aragón: Miguel Ángel, Sola, Javi Hernández, Vaquero, Benedet (Borge, 45), Luengo, Isaiah, Rastrojo (Cortés, 65), Raúl Rubio (Vela, 75), Puche (Castillo, 80) y Ángel López (Montes, 45).

Épila: Otín, Crespo, Campo, Mendinueta (Redondo, 79), Rupérez, Jorge López (Losfablos, 55), Hamza, Jony, Monteiro (Adán, 79), Gómez y Álvarez (Inaga, 83).

Goles: 1-0, min. 23: Vaquero. 2-0, min. 49: Raúl Rubio.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Ángel López, Vaquero, Cortés; Crespo e Inaga

GINER TORRERO 0-0 BIESCAS

Giner: David, Alejandro (Alfonso, 79), Roberto (Sánchez, 43), Llorente, De Castro, Vicente, Bosqued (Marzo, 70), Claudiu, Berrogain, Giancarlos y Alloza.

Biescas: Eduardo, Lardiés, Marcos, Rubén, Osanz (Pérez, 82), Paúles (Lardiés, 79), Dylan, Molano, Iván (Estella, 89), Garcés y Urieta.

Árbitro: Fernández González. Amonestó a Giancarlos, De Castro, Claudiu; Rubén, Dylan y Molano.

El Giner y el Biescas no consiguieron mejorar su situación clasificatoria tras un partido gris y sin goles. Aunque las ocasiones fueron escasas, la primera en llegar fue de Dylan en un saque de esquina, pero su remate de cabeza se marchó alto. Los locales, por su parte, pudieron haber inaugurado el marcador tras un saque de banda que fue peinado al segundo palo, pero Roberto no llegó por muy poco. Ya en la segunda mitad, Dylan ejecutó una vaselina ante David que parecía que iba a significar el primer gol del encuentro, pero acabó rozando en la madera y saliendo fuera. El Giner empezó a apretar a su rival a través de internadas por la banda izquierda protagonizadas por Berrogain, aunque el tanto no llegó. En la recta final, el Biescas pudo romper las tablas en un saque de esquina, pero el 0-0 se mantuvo intacto.

BORJA 2 - 1 CASPE

Borja: David, Escolar, Cirac, Marín (Usón, 79), Pujadas (Izan, 85), Quesada (Sanz, 63), Magallón, Tati, Murillo (Pablo, 85), Marcos y Cofrades

Caspe: Máñez, Villa, Garrido, Sorbe, Burillo, Ginés, Mouad (Escuin, 60), Kike Navarro, Alberto, Hugo (Abadía, 60) y Rotellar

Goles: 1-0, min. 6: Murillo; 1-1, min. 37: Rotellar; 2-1, min. 58: Murillo.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó al local Maldonado y a los visitantes Sorbe y Burillo.

Victoria del Borja en un choque que se decidió desde los once metros. El partido comenzó con los locales mejor plantados sobre el césped del Manuel Meler. Prueba de ello fue el primer tanto, que llegó a los seis minutos de juego por medio de Ramón Murillo, que aprovechó la buena salida de los borsaonenses para poner en ventaja a los suyos. El Caspe fue mejorando a lo largo de la primera mitad y comenzó a desplegar su juego habitual. Rotellar puso la igualada escasos minutos antes de que el choque llegara al intermedio, dejando todo por decidir en la segunda mitad. El cuadro local pudo irse con ventaja al ecuador gracias a un nuevo tanto de Murillo, pero el colegiado lo anuló en una decisión muy protestada por la parroquia local. Tras el paso por vestuarios y los ajustes tácticos pertinentes, el encuentro se igualó, pues ambos conjuntos usaban sus armas para generar peligro. A los diez minutos de juego llegó la jugada polémica del choque y, a la postre, decisiva: el colegiado señaló el punto fatídico tras un contacto de Garrido sobre Maldonado, lo que provocó el enfado de los rojillos. Murillo asumió la responsabilidad y no falló desde los once metros. El Caspe trató de buscar la igualada, pero el marcador no se movió y los tres puntos se quedaron en el Manuel Meler.

UTEBO 3-1 CUARTE

Utebo: Aarón, Capapé (Jaime, 87), Alvira (Merchán, 66), Pomareta, Machote, Marín, Aldair (Félez, 87), Lucio (Samu Cardo, 80), David, Villalba y Adán Pérez (Aznar, 87).

Cuarte: Buetas, Raúl, David (Marc, 87), Andreu, Berdún (Cristian, 78), Rosell (Escarda, 87), Íñigo Pérez, Rami, Samuel (Guillén, 78), Roberto y Juanma (Eloy, 56).

Goles: 0-1, min. 11: Rosell. 1-1, min. 22: Alvira. 2-1, min. 71: Lucio. 3-1, min. 84: Merchán, de penalti.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Aldair; Andreu, David y Guillén. Expulsó por doble amonestación al visitante Rami (36’).

El Utebo recuperó sensaciones ganando sin problemas al Cuarte. Los locales se mostraron superiores desde los primeros minutos de juego, pero fueron los verderoles los primeros en anotar gol, lográndolo por mediación de Rosell en una salida a la contra. El Utebo siguió dominando el encuentro y marcó el tanto del empate en un saque de esquina rematado por Alvira. Con la expulsión de Rami en el minuto 36 el conjunto azul acentuó su control, pero se llegó al tiempo de descanso con el empate a uno en el electrónico. Tras el paso por vestuarios y con los visitantes en inferioridad numérica Lucio le dio la vuelta al marcador con una chilena que la defensa del Cuarte no consiguió despejar. En la recta final del partido, Merchán acabó de poner tierra de por medio desde el punto de penalti.

ATLÉTICO MONZÓN 3-0 BINÉFAR

At. Monzón: Chavo, García, Porte (Sorinas, 81), Domingo, Javi, Marcio (Christian, 56), Puyer, Bernárdez, Rausell (Marco, 81), Berto Rosas y Ramos (Roc, 72).

Binéfar: Buba, Moha (Imaz, 55), Brunet, Valencia, Cesc, Cortés (Fumanal, 74), César, Barreda (Bayona, 65), Rusiñol, Llabrés y Pujol (Cuéllar, 55).

Goles: 0-1, min. 12: Berto Rosas. 0-2, min. 22: García. 0-3, min. 61: Berto Rosas.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Ramos, García; a Valencia.

El primer partido del Isidro Calderón en el 2022 se saldó con una victoria del Atlético Monzón ante el Binéfar en un clásico siempre apasionante y que en esta ocasión quedó marcado por la intensidad de los locales, que se mostraron más certeros.

El Binéfar no tuvo su mejor tarde, aunque en los primeros minutos fue el cuadro visitante el que avisó con un disparo de César que escupió la madera. Poco después, era el Monzón el que tomaba las riendas y ya no las soltaría. Primero con un latigazo de Marcio que se estrelló en el poste de la meta defendida por Buba. Acto seguido, Berto fue el encargado de abrir la lata tras superar a Buba en el mano a mano. Y, diez más tarde, Ramón amplió la cuenta tras una jugada de los locales por la banda derecha que culminó con una gran vaselina ante la media salida del meta visitante. Con el 2-0, el Binéfar tuvo la ocasión de recortar distancias, pero en el mano a mano Chavo privó a los celestes de recortar distancias.

A partir de ahí, ya en la segunda parte, los rojiblancos gozaron de numerosas oportunidades para ampliar su cuenta, algo que logró Berto pasada la hora de juego. Los de Cristian Abad completaban así un partido redondo, en el que se mostraron superiores en ataque y firmes en defensa, sin otorgar concesiones a su rival, con un altísimo nivel en todas las disputas y generando numerosas ocasiones.

CARIÑENA 2-1 ROBRES

Cariñena: Viorreta, López, Monge, Patrick (Charneca, 88), Molinero (Obere, 61), David López, Lorente (Iván, 61), Osanz, Falo, Cirac (Martínez, 46) y Cortés.

Robres: Amigot, Pérez, Espiérrez, Muñoz, Pumareta (Sidibé, 46), Tapia, Marvin (Gonçalves, 63 (Prat, 77), Fonte (Leiton, 46), Herrero, Fernández (Ballesteros, 46) y Ara.

Goles: 1-0, min. 8: David López; 1-1, min. 36: Marvin; 2-1, min. 92:David López.

Árbitro: Lara Arjona. Amonestó a los locales López, David López, Osanz, Lorente e Iván; y a los visitantes Fernández y Gonçalves.

El Cariñena deja los tres puntos en casa en el último suspiro. Comenzó mejor el cuadro local, que llevaba peligro al área del Robres con buenas acciones colectivas. En una de ellas llegó el penalti que se convirtió en el primer tanto del partido, obra de David López que no falló desde los once metros. El conjunto visitante mejoró tras el gol, embotellando a los hombres de Humberto Arto y generando peligro en jugadas a balón parado. Marvin consiguió igualar la contienda tras una jugada embarullada en la que el Cariñena protestó una posible falta al portero. Los monegrinos siguieron con la misma dinámica y no bajaron el ritmo hasta el final de los primeros cuarenta y cinco minutos. Tras la reanudación el choque se igualó, pese a que eran los amarillos los que más dominaban la medular. Sin embargo, el Cariñena recuperó sensaciones a falta de media hora de juego y las ocasiones pasaron a ser locales. Un disparo a la madera y dos balones despejados sobre la línea de gol metieron el miedo en el cuerpo a un Robres que vio como David López, con un lanzamiento de falta magistral, dejaba la victoria en el casillero de un Cariñena que sigue escalando posiciones.

BARBASTRO 0-0 SANTA ANASTASIA

Barbastro: Gistau, Limbeck, Elbaile, Pablo López, Jorge Ruiz, Arnedillo (Blasco, 77), Arturo (Otín, 63), Conte, Gulias (Salcedo, 63), Rafinha y Perso.

Santa Anastasia: Roberto, Tenías, Biota (Villar, 80), Almuzara (Marcellán, 80), Mainz, Mario (Garrido, 69), Cortés, Recio, Asensio, Fenolle (Salafranca, 61) y Maqueda.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Arnedillo, Pablo López, Gistau; Fenolle, Almuzara y Garrido. Expulsó por roja directa al local Pablo López (89’).

De nuevo, la falta de gol condenó al Barbastro que no rentabilizó la clara apuesta ofensiva del técnico local, ni siquiera en la segunda parte cuando reforzó la estrategia con más delanteros en busca de la victoria. Los rojiblancos se estrellaron o en su defecto, se perdieron, entre el entramado defensivo del Santa Anastasia que se mostró como un equipo práctico bien trabajado con líneas juntas, sin alardes.

El empate no refleja el dominio claro del Barbastro en la primera parte ni tampoco en la segunda mitad que fue casi absoluto frente al rival que estuvo a punto de dar la sorpresa en los minutos de descuento. Hasta el minuto 16 no pasó nada en el maltrecho terreno de juego que está entre los peores de la categoría. Los equipos ni siquiera pisaron las áreas rivales, con más posesión del equipo visitante que tuvo su única ocasión por medio de Oliva en el minuto 16.

A partir de entonces, Rafinha tuvo la primera de tres ocasiones locales con mayor iniciativa y dominio del Barbastro donde Conte y Peralta tuvieron otras dos oportunidades fruto del juego ofensivo con protagonismo del lateral Jorge Ruiz, de los extremos Gulias y Rafinha en bandas. En la defensa fue clave el marcaje de Elbaile sobre Mainz, autor de siete goles, que pasó desapercibido en el área.

En la segunda parte, se intensificó la apuesta por el juego ofensivo sin resultados prácticos y una ocasión clara de Rafinha, por ahora negado con el gol. El dominio local fue claro pero ineficaz frente al Santa Anastasia que defendió el empate y tuvo dos ocasiones claras para marcar en contragolpes que finalizaron en faltas al borde del área, desaprovechadas por Maqueda en los minutos 83 y 92.

En esta última acción, el Barbastro quedó con diez jugadores. En los locales debutó Otín que pasó desapercibido y no mejoró las prestaciones de Gulias.

