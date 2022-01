El Real Zaragoza sufre para vencer al Stadium Casablanca

El parón navideño no le pasó factura al líder Montecarlo, que desarboló por completo al Atlético Teruel, al que endosó una contundente cuenta de siete goles. Muchísimo más elaborado fue el triunfo del Santo Domingo Juventud, al que le costó doblegar la firme resistencia de La Almunia, al que no le bastó con adelantarse tres veces. Firme y convincente victoria del Amistad en La Camisera. Entretenido salió el choque entre Actur y Unión, decantado en favor de estos últimos por la mínima. El Racing Zaragoza igualó en el último segundo un 2-0, para llevarse un punto de Calatayud. Un tanto en el minuto dos le bastó al Teruel para hacerse con el derbi turolense que le midió al Alcañiz.

Le costó, pero terminó sacando adelante el Real Zaragoza un competido partido. El Stadium Casablanca no lo puso sencillo, y obligó a los blanquillos a no poder despistarse. Igualaron el segundo y tercer clasificado, Ebro y Huesca en territorio oscense, en un duelo con muchos goles, seis, y también bastantes expulsados, un total de tres. Igualdad total entre Monzón y Binéfar, la misma que muestran en la tabla y la que demostraron en el verde. Balsas Picarral y el Olivar no pudieron arrancar el año jugando, y debieron aplazar para otra fecha el partido de esta jornada. Remató el fin de semana el domingo, con una incontestable y voluminosa goleada del Escalerillas en Ejea.

Grupo 1

Partido de la jornada: MONTECARLO 7-1 ATLÉTICO TERUEL

El líder, Montecarlo, no notó el parón navideño y sigue funcionando igual de bien que antes del periodo vacacional. En esta ocasión supero al Atlético Teruel, que realizó un buen partido en el José Luis Violeta y estuvo en el partido durante muchos minutos, pero con el bajón físico se dejaron llevar en la fase final.

El Montecarlo comenzó dominando la posesión del balón y el Atlético Teruel buscó cerrar espacios y buscar sus opciones a la contra. El cuadro rojillo golpeó pronto con un gol de Sanjuán y tras unos minutos de dominio y ocasiones fueron capaces de ampliar distancias por medio de Arturo. Sin embargo, Mateo redujo diferencias en el 27' para meter a su equipo en el partido y con ese resultado se llegó al descanso. Tras el paso por vestuarios y unos minutos de igualdad, al conjunto visitante se le fue acabando la gasolina y Abenia aprovechó para poner el tercero en el marcador. El Teruel buscó el gol que le volviese a meter de nuevo en el partido con más corazon que cabeza. Sendos dobletes de Cubillo y Sanjuán terminaron por pulverizar a un conjunto turolense que recibió un excesivo castigo tras lo visto sobre el césped.

Ficha técnica:

Montecarlo: Iker, Álvaro, David, Labordeta, Arturo, Sanjuán, Cubillo, Eloy (Santarromana, 66), Nicolás (Ingalaturre, 41), Abenia y Fernando.

Atlético Teruel: Francisco, Aguilar, Aarón, Samuel (Igor, 58), Mateo, Iñaki, Perruca, Reinaldo, Gonzalo (Yeray, 58), Figols (Jiménez, 41) y Soriano (Darius, 49).

Goles: 1-0, min. 10: Sanjuán. 2-0, min. 24: Arturo. 2-1, min. 27: Mateo. 3-1, min. 54: Abenia. 4-1, min. 69: Cubillo. 5-1, min. 71: Cubillo. 6-1, min. 77: Sanjuán. 7-1, min. 79: Sanjuán.

Árbitro: Zazurca Iguaz. Amonestó a los locales David y Sanjuán.

ACTUR PABLO IGLESIAS 2-3 UNIÓN LA JOTA VADORREY

Actur Pablo Iglesias: Iñaki, Juan, Lezcano, Alan, Iban, Lanaspa, Diego Pablo, Cacho (Ejarque, 33), Lucas, Simón y Díaz.

Unión la Jota Vadorrey: Sancho, Samuel, Urgel (Lázaro, 64), Diego, Darío, Aarón (Melero, 79), Marquina (Nicolás, 79), Hugo, Lafuente, Barcos (Belenguer, 71) y Romanos (Lucas, 73).

Goles: 0-1, min.11: Romanos. 1-1, min. 13: Lucas. 1-2, min. 33: Marquina. 2-2, min. 41: Simón. 2-3, min. 78: Samuel.

Árbitro: Pérez Gutiérrez. Amonestó al local Iban.

OLIVER 0-3 AMISTAD

Oliver: Diego, Alexandru, Cavero (Betoré, 60), Hugo (Llorente, 41), Ángel, Paul, Lasmarías (Aimar, 60), Lucas, Ignacio, Rodrigo (Mateo, 49) y Vivas.

Amistad: Lukas, Mariblanca, Yoel (Marco, 75), Jon, Jorge, Raúl, Adrián, Berenguer (Thomas, 70), Samakou (Nayel, 77), Iván y Julio.

Goles: 0-1, min. 16: Jorge. 0-2, min. 59: Berenguer, de penalti. 0-3, min. 80: Thomas.

Árbitro: Martínez Peralta.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 5-3 LA ALMUNIA

Santo Domingo Juventud: Iker, Ruesca, Bernad, Diego, Mustienes, Navaridas (Sidibé, 72), Izan, Iván Palos, Lucas, Yago (Lasierra, 62) y Fanlo (Juan, 54).

La Almunia: Sergio, Amine, Torres, Javier (Aísa, 75), Darío, Julio, Marcos, Huera, Hernán (Elías, 75), Rubén y Bachrioui (Nonay, 62).

Goles: 0-1, min. 8: Rubén, de penalti. 0-2, min. 34: Amine. 1-2, min. 39: Fanlo. 2-2, min. 42: Navaridas. 2-3, min. 48: Amine. 3-3, min. 52: Iván Palos. 4-3, min. 61: Iván Palos. 5-3, min. 78: Juan.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a los visitantes Javier y Rubén.

EFB CALATAYUD 2-2 RACING CLUB ZARAGOZA

EFB Calatayud: Víctor, Taus (Aldea, 79), Ismael, López, Carlos, Caro, Fanlo, Anadón, Gael, Darío (Alejandro, 73) y Torres (Adelin, 61).

Racing Club Zaragoza: Alejandro, Julio, Camín, Bruno, Álvaro, Hugo, Alexandru (Lacambra, 39), Santiago, Castro (Ferrero, 34), Gael y Joel.

Goles: 1-0, min. 9: Taus. 2-0, min. 40: Carlos. 2-1, min. 51: Santiago. 2-2, min. 80: Hugo.

Árbitro: Mir Giménez. Amonestó al local Ismael.

TERUEL 1-0 ALCAÑIZ

Teruel: Marcos, Esteban, Soriano (Civera, 67), Adrián, Nacho, Garrote, Peralta (Perales, 74), Ioan (Maudos, 54), Diego, Martín y Lizaga (Álvaro, 62).

Alcañiz: Jorge, Miguel, Estopiñán, Lecina (Andrés, 69), Cebrián, Ferrer (Leandro, 69), Ceperuelo (David Pal, 46), Álex, Nacho (Alonso, 46), Samuel y Guillermo (Mateo, 78).

Goles: 1-0, min. 2: Ioan.

Árbitro: Sancho Ros. Amonestó a los locales Soriano, Marcos, Adrián y Nacho.

Grupo 2

Partido de la jornada: REAL ZARAGOZA 2-1 STADIUM CASABLANCA

El Real Zaragoza tuvo que sufrir de lo lindo para superar al Stadium Casablanca en la Ciudad Deportiva pero finalmente consiguió sumar los tres puntos. Esta victoria junto con el empate entre Ebro y Huesca, segundo y tercer clasificado, supone que el conjunto blanquillo sea aún más líder.

El Real Zaragoza se adelantó muy pronto con un gol de Sergio en el minuto 3 de partido. El conjunto blanquillo tuvo más balón que su rival en los primeros compases del choque pero el partido estaba muy igualado. Tanto fue así que Lorien, al cuarto de hora de partido, puso las tablas. Con alternancia en los mandos y pocas ocasiones se llegó al descanso con empate a uno y todo por decidir. De nuevo, nada más comenzar el segundo periodo se adelantó el conjunto local gracias a un disparo de Tobajas. Con el paso de los minutos el Stadium Casablanca fue arriesgando en busca del empate pero el Zaragoza se mantuvo firme en defensa, pudiendo sentenciar a la contra pero sin acierto.

Ficha técnica:

Real Zaragoza: Nicolás, Olmos, Sancho (Alí, 63), Diego, Barrachina, Íñigo, Cantero, Guillermo (Jaime, 53), Tolosa (Tobajas, 41), Pinilla y Sergio (Dennis, 41).

Stadium Casablanca: Golet, Ferrando, Terreu, Aliaga, Lorien, Cisneros (Hugo García, 59), Juan (Lázaro, 47), Vidal (Ramón, 71), Berges (Serrano, 67), Diego (Cascán, 47) y Morán (Rodrigo, 59).

Goles: 1-0, min. 3: Sergio. 1-1, min. 15: Lorien. 2-1, min. 43: Tobajas.

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó a los visitantes Aliaga y Vidal.

MONZÓN FB 1-1 FB BINÉFAR

Monzón FB: Gabriel, Carlos (Ortega, 50), Raúl, Escobar, Héctor (Joaquín, 65), Iker (Castillo, 70), Jaoi, Ayoub, Guarne, Sillero y Raúl.

FB Binéfar: Tiago, Cutanda, George, Florian, Sorinas, Jorge, Mateo (Víctor, 51), Basols (Popescu, 58), Fofana (Roger, 74), Darío y Traoré (Zapater, 70).

Goles: 0-1, min. 32: Florian. 1-1, min. 80: Guarne, de penalti.

Árbitro: Civiac Escudero. Amonestó a Escobar, Carlos, Héctor; Víctor, Fofana y Traoré.

HUESCA 3-3 EBRO

Huesca: Luis, Lucas (Royo, 61), Del Pueyo, Marcos, Pinilla, Héctor (Mauro, 79), Iker, Benítez, Izquierdo (Yoel, 66), Martín (Daniel, 50) y Miguel.

Ebro: Asier, De Lope, Bruno (Rubio, 31), Baquero, Tomás, Del Río (Rodrigo, 45), Hugo, Góriz, Samuel (Adel, 61), Adrián y Manzanero (Clavería, 50).

Goles: 0-1, min. 4: Adrián. 0-2, min. 13: Góriz. 1-2, min. 54: Héctor. 2-2, min. 55: Iker. 3-2, min. 68: Miguel. 3-3, min. 79: Adel.

Árbitro: Gómez Afonso. Amonestó a Miguel, Del Pueyo, Izquierdo, Benítez, Daniel, Pinilla, Iker; y De Lope. Expulsó por roja directa a los locales Yoel y Miguel (79’) y al visitante Asier (49’).

EFB EJEA 1-7 ESCALERILLAS

EFB Ejea: Irigoyen, Valero (Fumanal, 30) (Fanlo, 39), Puyod, Cortés (Abel, 46), Arceiz (López, 66), Castro, Daniel, Fau (Alejandro, 66), Opoku, Kirilov y Óscar (Laborda, 66).

Escalerillas: Gabardos, Raúl (Terry, 64), Adrián, Agho, Abdellah (Arroyo, 64), Adrián, Bangally, Sierra (Abulay, 64), Amaazoul, Youssef y Haroun (Ángel, 41).

Goles: 0-1, min. 5: Bangally. 1-1, min. 11: Kirilov. 1-2, min. 22: Youssef. 1-3, min. 26: Adrián, de penalti. 1-4, min. 58: Youssef. 1-5, min. 65: Ángel. 1-6, min. 73: Adrián. 1-7, min. 80: Ángel.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó al local López y al visitante Abdellah.

BALSAS PICARRAL - EL OLIVAR (Aplazado)