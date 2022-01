El Illueca no da opción y vence con claridad al Belchite

El Illueca prolongó su buen estado de forma ganando de forma merecida a un Belchite que se encuentra en horas bajas. En una primera mitad pareja en la que el viento sopló a favor de los locales, el juego directo y el centrocampismo privó al público de poder disfrutar de ocasiones claras de gol. No obstante, pasada la primera media hora, el Illueca rompió el empate en una jugada de estrategia bien finalizada por Seijo. Minutos más tarde llegó la jugada clave del partido: López cometió penalti, pero el lanzamiento fue despejado por Montaner, animando al cuadro local a sentenciar el encuentro lo antes posible. Los de Belchite intentaron reequilibrar el marcador a través de jugadas a balón parado y saques de esquina, pero el 0-1 se prolongó hasta el tiempo de descanso. Ya en la segunda mitad, y con el viento a favor del Illueca, los visitantes no tardaron en cerrar el choque. Cota en un mano a mano y Losín a la salida de un córner hicieron que el 0-3 subiera el marcador en el minuto 50. El Belchite empezó a acumular la posesión del balón, pero no fue capaz de generar peligro claro, lo que provocó que se llegara al pitido final con el triunfo del Illueca en El Tejar.

Belchite 97: Montorio, Vera, Rey, Nieto, Elías (Joaquín, 76), Borbón, Nieto (Fernández, 61), Ariño, Marín, Parra y Algas (Serrate, 61).

Illueca: Montaner, Pinto (Cortés, 80), López, Losín, Cavero (Barriendos, 69), Gimeno (Ormad, 62), Gracia (García, 69), Rubí, Cota, Rubio y Seijo (Fajardo, 80).

Goles: 0-1, min. 30: Seijo. 0-2, min. 47: Cota. 0-3, min. 50: Losín.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Ariño; a Pinto y García.

ÉPILA 6-0 GINER TORRERO: El Épila arrasa en su partido contra el Giner

Épila: Otín, Crespo, Campo (Sebastián, 71), Mendinueta, Rupérez, López, Hamza (Losfablos, 68), Ortiz (Inaga, 62), Gómez, Álvarez (Monteiro, 68) y Caro.

Giner: Jiménez, González, Fron (Bosqued, 38), Llorente, De Castro, Torres, Corcodel (Cantarero, 71), Berrogain (Rico, 71), Posso (Marzo, 46), Sánchez (Pérez, 71) y Alloza.

Goles: 1-0, min. 7: Hamza. 2-0, min. 30: Mendinueta. 3-0, min. 35:López. 4-0, min. 61: Álvarez. 5-0, min. 66: Hamza. 6-0, min. 75: Inaga.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a los visitantes Posso y Fron.

Comentario: El Épila anuló por completo a un Giner que no inquietó la portería defendida por Otín. Los locales fueron los claros dominadores del encuentro de principio a fin y no tardaron en adelantarse por mediación de Hamza tras recibir un centro lateral. Pasada la primera media hora, Mendinueta desde fuera del área dobló la ventaja del Épila y López, en una jugada a balón parado, puso el 3-0 antes del tiempo de descanso. En la segunda parte el guion no parecía que fuera a cambiar, y Álvarez aprovechó un balón suelto para anotar el cuarto gol local y acabar de sentenciar el partido. Hamza e Inaga se encargaron de redondear la goleada, llegando al pitido final con el resultado de 6-0.

CASPE 3-2 UTEBO: Rotellar deja los tres puntos en Caspe

Caspe: Mañez, Villanueva, Garrido, Bernal, Burillo (Escuín, 71), Ginés (Tadili, 56), Fernández (Usón, 56), Navarro, Esteban, Horno (Abadía, 56) y Rotellar (Rekrouk, 89).

Utebo: Aure, Capape, Pomareta, Sánchez, Marín, Ruiz, Cardo (Mechán, 69), Martínez, Villalba, Pérez y García (Cavero, 80).

Goles: 0-1, min. 22: Villalba. 1-1, min. 44: Rotellar. 2-1, min. 63: Rotellar. 2-2, min. 83: Villalba, de penalti. 3-2, min. 89: Rotellar.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Garrido; García y Martínez.

Comentario: El Caspe consiguió neutralizar el tanto inicial del Utebo en un partido cuanto menos igualado en el que hubo fases de dominio alterno. Fueron los visitantes los primeros en adelantarse en el marcador gracias a un tiro desde fuera del área de Villalba. El Caspe se rehizo de ese golpe y se adueñó de la posesión del balón, logrando empatar el choque gracias a un centro lateral de Rotellar al filo del descanso. Ya en la segunda parte, los locales dieron un paso hacia delante, poniéndose por delante en el marcador con un disparo lejano de Rotellar. El Utebo se fue acercando a la portería rival sin aparente peligro claro, pero en el minuto 83 Villalba devolvió el equilibrio al marcador desde el punto de penalti. Cuando el partido estaba ya agonizando, Rotellar acabó de firmar su triplete particular para dejar los tres puntos en Los Rosales.

CUARTE 0-0 ATLÉTICO MONZÓN: El empuje ofensivo del Cuarte no encuentra el premio del gol

Cuarte: Buetas, Ángel, Muzquiz, David, Andreu, Rosell, Guillén (Berdún, 71), Juan González (Eloy, 83), Moreno (Rami, 66), Iñigo y Roberto (Molina, 66).

At. Monzón: Salas, Ramón, Domi, Marcio, Lasús, Puyer, Bernárdez, Rausell (Iago, 63)(Joel, 76), Moha, Berto (Petro, 72) y Ramos (Claver, 63).

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Roberto, Andreu; Claver, Ramón y Marcio. Expulsó por roja directa al visitante Petro (89’).

Comentario: El Cuarte y el Atlético Monzón no fueron capaces de deshacer el empate inicial. Los verderoles empezaron mejor el partido, teniendo la primera ocasión nada más iniciarse el juego en las botas de Moreno, aunque su remate se encontró con la madera. A los pocos minutos, Juan González remató un centro lateral que se marchó desviado. Poco a poco se fue igualando el partido, concentrándose el juego en medio del campo y alternándose la posesión del balón. En la segunda parte el Cuarte dio un paso adelante y de nuevo Juan González pudo haber adelantado a los locales. La presencia de los verderoles en campo contrario y sus acercamientos a través de centros y saques de esquina fueron constantes. No obstante, ni el Cuarte ni el Atlético Monzón pudieron deshacer el empate inicial.

ROBRES 1-0 BARBASTRO: el Robres suma tres puntos de oro gracias a Rodrigo

Robres: Amigot, Javi Pérez, Espiérrez, Muñoz, Rodrigo, Marc Prat (Pumareta, 88), Darío (Camilo, 61), Herrero, Iván, Jaime Ara y Cristian (Sule, 67).

Barbastro: Hugo Gistau, Francky, Lucas, Fernando Arnedillo (Limbeck, 80), Conte, Arturo (Ojeda, 87), Rafinha, Salcedo (Perso, 76), Gulias (Blasco, 76), López y Agustín.

Gol: 1-0, min. 75: Rodrigo.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a Pumareta; Francky, Hugo Gistau y Arturo.

Comentario: Segunda victoria consecutiva del Robres en lo que va de año ante otro rival directo que deja a los amarillos en la zona de confort de la tabla. Aunque hubo una parte para cada equipo en el control del partido, sin duda arropados por el viento a favor, el Robres fue justo vencedor y el que más ocasiones dispuso para marcar, aunque solo aprovechó una.

La primera oportunidad fue para los locales, con un disparo que se marchó fuera cerca de la escuadra de la puerta defendida por Hugo. El Barbastro seguía con el dominio territorial, mientras que el Robres continuaba golpeando cuando tenía la posesión. Iván también tuvo un remate de cabeza en el 33’ que se fue por encima del larguero. Hugo Gistau sacó una buena mano abajo en un tiro de Cristian, quien tras marcharse en el forcejeo de los defensas disparó fuerte y raso. El cuadro rojiblanco tuvo su mejor opción en los primeros 45 minutos en una media chilena de Salcedo que se fue por encima del larguero.

Tras el receso, el Robres, con viento favorable, pasó a ser dominador y siguió teniendo oportunidades, aunque la primera ocasión para adelantarse fue para el Barbastro, con una falta lanzada desde la línea de tres cuartos por medio de Agustín que obligó a Amigot a intervenir con apuros.

Contestó Cristian con un lanzamiento que se fue desviado cerca del travesaño. En pleno acoso local llegó el tanto del uruguayo Rodrigo, después de recibir un centro de cabeza y rematar también con la testa junto al palo. Hugo se estiró todo lo que pudo, pero el golpeo fue impecable y se coló dentro de la red.

Tras el tanto hubo movimientos en los banquillos. El Barbastro, para intentar alcanzar el empate y el Robres, para meter oxígeno en la medular y piernas arriba. Los visitantes tuvieron suerte en un balón ante el que Hugo hizo la estatua y el cuero acabó en el poste. Disfrutó de su oportunidad para lograr la igualada el cuadro rojiblanco en un mano a mano de López que resolvió bien Amigot.

En el tramo final, los visitantes se la jugaron a la desesperada, pero la zaga amarilla se mostró infranqueable y sus delanteros, con piernas frescas, tuvieron alguna opción a la contra para finiquitar un encuentro en el que el Robres jugó mejor y en el que pudo haber acabado con más ventaja en el electrónico de San Blas.

SANTA ANASTASIA 0-0 CALAMOCHA: Las defensas se imponen y dejan al Santa Anastasia y al Calamocha sin el premio del gol

Sta. Anastasia: Aguilar, Tenías, Les (Biota, 54), Fenolle (Salafranca, 75), Mainz, Oliva (Marcellán, 75), Cortés, Garrido (Villar, 66), Recio, Asensio y Maqueda.

Calamocha: Monforte, Lou, Sánchez, Lafita, Puri (De La Fuente, 84), Muñoz (Manau, 84), Motero, Albajara (Bouayadi, 60), Orús, Alegre y Muguruza (Villar, 74).

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó a Les, Fenolle, Salafranca; a Albajara, Sánchez.

Comentario: Empate sin goles justo en el partido en que se enfrentó el Santa Anastasia al Calamocha. Los locales entraron muy bien al partido, acumulando numerosas ocasiones de gol, como un mano a mano cuyo remate acabó estrellándose contra el lateral de la red. Los visitantes también pudieron haberse adelantado en el marcador en la segunda jugada de una falta lateral que concluyó con el cabezazo de Lafita encontrándose con el larguero. A partir de ese momento las únicas oportunidades que tuvieron los dos conjuntos de hacerse con los tres puntos llegaron a través de jugadas a balón parado o saques de esquina, ya que las condiciones del terreno de juego invitaban a practicar un fútbol más directo. Con el pitido final, ni el Santa Anastasia ni el Calamocha se hicieron con el triunfo, repartiéndose un punto cada uno.

BIESCAS - BORJA (Aplazado)

BINÉFAR - CARIÑENA (Aplazado)

