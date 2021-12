Victoria balsámica del Sabiñánigo ante el San Lorenzo

Victoria del Sabiñánigo en su reencuentro con la competición, tras la suspensión de Jaca y la jornada de descanso, y tres puntos balsámicos ante un rival también necesitado que le puso las cosas difíciles al Sabi. En la primera parte, el Sabiñánigo fue quien ejerció el dominio pero se encontró con un San Lorenzo bien organizado en defensa. Entre la zaga monegrina, el portero y la falta de acierto de los serrableses, el marcador no se movió en los 45 minutos iniciales. Los locales se cobraron sus opciones con llegadas de Aitor, Zamora, Alcoba y Chabi. Sin embargo, les resultó imposible superar al meta del San Lorenzo. No se prodigó mucho en ataque el conjunto visitante, aunque en una contra iniciada por el centro estuvo a punto de culminar en gol con un remate desde la derecha de Edgar que salió por encima del travesaño de Manu Zamora. La misma tónica seguía tras el descanso. El San Lorenzo seguía fuerte atrás, esperando su momento a la contra, y el Sabiñánigo seguía dominando, quizás falto de verticalidad. Aitor llevó peligro por su banda hasta que en el 80 un centro suyo no lo despejó la defensa y Zamora, a trompicones, logró rematar al fondo de la red. Al final el San Lorenzo puso un nudo con dos acciones que salvaron Zamora y un defensa.

Sabiñánigo: Manuel, Toro, Grasa, Echevarría, Chabier, Aitor, Diego (Launa, 66), Zamora (Pablo, 88), Alcoba, Nogueras y Ara (Belio, 74).

San Lorenzo: Pablo (Gaibor, 36), Alfonso, Esteire (Pomar, 78), Aranda, Jesús, Alonso, Seral, Iván, Ena, Rodrigo y Rubén (Montiel, 41).

Goles: 1-0, min. 80: Zamora.

Árbitro: Pérez Torres. Amonestó a Alcoba, Toro; Seral y Montiel.

INTERN. HUESCA 4-0 MONTECARLO

Intern. Huesca: Jiménez, Joaquín, Alassane, Mauro (Brítez, 71), Montaño (Beytat, 71), Emilio, Sarvisé, Lizer (Borisov, 67), Kenta, Vargas (Margalejo, 75) y Nihah (Alejandro, 46).

Montecarlo: Daniel, Iván (Cardiel, 58), Susoho, Castán, Pelegrín, Mallor (Pablo, 36), Javier, Ramón, Mauro (Marco, 64), García y Seguí.

Goles: 1-0, min. 15: Montaño. 2-0, min. 49: Sarvisé. 3-0, min. 73: Alejandro. 4-0, min. 85: Borisov.

Árbitro: Gómez Alfonso. Amonestó a Nihah, Vargas, Borisov; Marco y Castán.

Comentario: Partido matutino en el Campus de la Universidad de Huesca bajo una niebla fría y en donde se enfrentaron dos equipos de la zona noble de la tabla clasificatoria y tan solo separados por tres puntos. Empezó muy bien el equipo local y en el minuto 15, Jhonnier abrió la lata tras una bonita falta tirada desde la frontal del área introduciendo el balón por la escuadra. En minuto 49 fue Sarvise quien se encargaría de ampliar el marcador tras un barullo en el área que sabe aprovechar. En el 73, Sanagustin puso el tercero tras una jugada comunitaria entre Lizer, Jhonnier y el propio Sanagustin desde la frontal del área pequeña y que culminó con un gran tiro cruzado. Cuando ya se daba el partido casi por finalizado, en el minuto 85, Mincho aprovechó un rechace del portero visitante para subir al marcador el cuarto y último gol del equipo local.

TAMARITE 2-1 FRAGA

Tamarite: Bret, Pol, Delgado, Balué, Varilla, Vales, Casals (Altermir, 85), Raluy (Rivera, 76), Bernado (Iglesias, 69), Grau (Sanz, 89) y Flo.

Fraga: Puigvert, Sanuy, Genís, Larroya (Pirla, 55), Puch, Sanjunán (Casanova, 57), Bernabé, Jodar, Alcaraz (Leonardo, 55), Quibus (Riau, 65) y Novials.

Goles: 1-0, min. 44: Balué. 2-0, min. 49: Grau. 2-1, min. 89: Bernabé.

Árbitro: Ezquerra Novales. Amonestó a Vales, Flo, Pol, Balué; a Jodar y Casanova.

Comentario: El Tamarite dominó al Fraga desde el primer lance del partido, donde una balón salvado en línea de gol y otro disparo que se marchó desviado por muy poco impidió que llegara antes el tanto del Tamarite. El Fraga lo intentó por medio de balones en largo a la espalda de la defensa, con escaso resultado. Junto antes del descanso, Balué abrió la lata al controlar y terminar rematando desde dentro del área un balón en el que nada pudo hacer Puigvert. Grau amplió la renta en el inicio de la segunda parte, y finalmente el tanto de Bernabé llegó demasiado tarde para que los fragatinos pudieran volver a meterse en el partido.

VALDEFIERRO 0-2 ESCALERILLAS

Valdefierro: Artero, López, Marzo, Gutiérrez, Giménez (Borao, 77), Muñoz (García, 66), Sánchez (Urquizo, 57), Martínez, Isern (Martínez, 66), Broto y Perea.

Escalerillas: Lorente, Campos, Carnicer (Burillo, 46), Roche, García (Mediano, 71), Puigdeval (Vilches, 89), Varela (Navales, 71), Pellejero, González, Jorge (Borja, 58) y Ramírez (Ares, 83).

Goles: 0-1, min. 43: Pellejero. 0-2, min. 84: Navales.

Árbitro: Román Ibáñez. Amonestó a Broto; Varela y Borja.

Comentario: Partido igualado a la par que intenso el disputado entre el Valdefierro y el Escalerillas. Los locales empezaron mejor el partido, generando peligro a balón parado y jugando de espaldas a su delantero, Muñoz. Poco a poco, el Escalerillas fue mejorando, logrando adelantarse en el marcador gracias a un disparo desde fuera del área de Pellejero. Tras el tiempo de descanso, el Valdefierro salió dispuesto a darle la vuelta al resultado, pero se encontró con un conjunto visitante ordenado defensivamente que aumentó su ventaja por mediación de Navales. El Valdefierro intentó recortar distancias por todos los medios, pero el marcador no se volvió a alterar.

ALMUNIA SAN JUAN 0-3 CASETAS

Almunia SJ: Rovira, Campoy, Cor (Montaner, 75), Abel (Konteh, 63), Peirón, Chaverri, Clemente, Carreras, Latre (Abdoulaye, 75), Miguel y Clemente.

Casetas: Laborda, Ballestín (Abad, 86), Palacios (Sánchez, 86), Morcillo, Corellano, Marcos (Buil, 43), Rivas, Vidal, Damián (Ropero, 77), Kaká (Buil, 77) y Montaño (Julen, 67).

Goles: 0-1, min. 19: Vidal. 0-2, min. 73: Julen. 0-3, min. 89: Rivas.

Árbitro: Pérez Vicién. Amonestó a Cor, Rovira, Carreras; a Montaño y Damián.

Comentario: El Casetas fue superior en un partido en el que supo sacar tajada de los errores propios de La Almunia, y de esta manera Vidal se adelantó al filo del primer cuarto de hora en una imprecisión defensiva de los locales. Los locales tuvieron oportunidades para empatar, pero se toparon con un buen Laborda que cerró su portería a cal y canto. El esfuerzo de La Almunia no tuvo su recompensa, y finalmente el Casetas aprovechó los espacios para sentenciar por medio de Julen y Rivas.

PEÑA FERRANCA 1-1 MEQUINENZA

Peña Ferranca: Callizo, Valera (Broto, 35), Peruga, Naval, Lasheras (Cabrero, 74), Rausell, Eric (Gabriel, 61), Buil, Conde (Lalueza, 87), Marquina y Trallero.

Mequinenza: Djiby, Valeri, Eloy, Jaouad, Josep, Cabistañ, Sekou (Medina, 65), Bruna, Guillem, Hoyo (Nil, 58) y Joel.

Goles: 0-1, min. 25: Joel. 1-1, min. 89: Rausell.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó a Lasheras, Naval; a Valeri, Guillem y Cabistañ.

Comentario: Los ferranqueros salvaron un punto en el tiempo de prolongación con un gol de Rausell. De esta manera, lograron un premio a su mayor dominio que se plasmó sobre el césped con un mayor número de ocasiones durante el partido. La primera parte estuvo marcada por el dominio alterno y con ocasiones para Rausell y Plá; mientras que el Mequinenza aprovechó su llegada para anotar el gol. En la segunda parte, Isaac tuvo otras dos -una de ellas al larguero- y Callizo evitó el segundo gol visitante en el minuto 40. Rausell consiguió empatar en el tiempo añadido para ampliar la racha de partidos sin perder a cinco.

ZARAGOZA 2014 0-0 PEÑAS OSCENSES

Zaragoza 2014: Moriano, Axier, Latorre, Álex, Guillén, Pérez, Fall (Marlon, 65), Ibero (Aitor, 55), Esteban, Hinacio y Coll (Biens, 80).

P. Oscenes: Algaba, Lasaosa, Buil, Gargallo, Comino (Aboulaye, 74), Vicente (Lundstrom, 89), Aarón (Ismail, 64), Lorién, Jaime, Buil (Ramos, 46) y Víctor.

Árbitro: Omar Diop. Amonestó a Álex, Marlon; a Buil y Gargallo.

Comentario: El Zaragoza 2014 y el Peñas Oscenses sumaron un punto insuficiente para los objetivos de los dos conjuntos. Empezó mejor el cuadro visitante, generando ocasiones a través de balones a la espalda de la defensa local, aunque poco a poco, y hasta el final del primer tiempo, el partido se fue igualando. Tras el paso por vestuarios, el Zaragoza 2014 salió en tromba a por el tanto de la victoria, pero Algaba se encargó de evitarlo. El encuentro entró en una fase de ida y vuelta, aunque fue el Peñas Oscenses el que dispuso de las últimas oportunidades de hacerse con la victoria.

JACETANO 3-0 ALCOLEA

Jacetano: Gerardo, Hugo, Gil, Noriega, Raúl (Ibon, 74), Díez (Azuara, 87), Aso (Iban, 81), Garrido, Pueyo, Portaña (Álvarez, 74) y Guillermo (Espinosa, 89).

Alcolea: Buil, Bah, Mayoral (Vílchez, 46), Baringo, Casasnovas, Óscar, Ismael (Lassana, 61), Gou, Revilla (Pizarro, 80), Arner y Cissé.

Goles: 1-0, min. 29: Gil. 2-0, min. 60: Aso. 3-0, min. 89: Garrido.

Árbitro: Gallego Abadías. Amonestó a Portaña, Raúl, Díez; Gou y Arner.

Comentario: El Jacetano se impuso al Alcolea en un encuentro en que, tras unos minutos de tanteo, tomó el mando y avisó con dos ocasiones claras. En una de ellas, el balón se estrelló con el larguero. Los jaqueses se adelantaron en un córner que remató Gil para irse al descanso con ventaja. En el inicio de la segunda parte, el Alcolea fue quien dominó. Sin embargo, cuando mejor estaban los visitantes, el Jacetano amplió su renta merced a un robo de balón. Los locales terminaron sentenciando con el 3-0 en una contra.

