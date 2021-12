El Ebro tumba al Girona y alarga su buena racha

Partido de la jornada: EBRO 1-0 GIRONA

El Ebro volvió a vencer como local, esta vez al Girona, para alargar su buena racha y escalar puestos en la tabla. Victoria de mérito del conjunto arlequinado, que llegaba a su duelo con el cuadro catalán con hasta 8 bajas, teniendo que completar la convocatoria con jugadores de los juveniles B y C. El partido estuvo muy igualado en todo momento y una acción a balón parado hizo que los locales se llevasen los tres puntos.

El partido comenzó con dominio visitante. El primer cuarto de hora el Girona se hizo con el control del balón y sometió al conjunto local. Hugo tuvo que intervenir de manera providencial para evitar un gol en la ocasión más clara del partido para el Girona, con 0-0 en el marcador. Con el paso de los minutos el Ebro fue creciendo en el partido y se fueron igualando las fuerzas, pasando a ser un partido de dominio alterno y con acercamientos para ambos equipos pero sin goles antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, continuó la misma tónica de la primera parte hasta que Nivela, en el 51’, convirtió en gol un libre directo que golpeó previamente en la barrera antes de introducirse en la portería defendida por Lucas. A partir del gol el Girona poco a poco fue encerrando al Ebro en campo propio y buscó el empate con más corazón que cabeza, pero el cuadro arlequinado se mantuvo firme en defensa. En el descuento el Ebro pudo sentenciar pero una brillante intervención de Lucas lo evitó. Al final, tres puntos más para el Ebro en una victoria importante que permite al conjunto de La Almozara escalar puestos en la tabla clasificatoria.

Ficha técnica:

Ebro: Hugo, Mballo, Antero, Iván, Magarín, Rubén (Toufick, 82), Nivela (Carp, 69), Gumiel, Míchel (Guti, 66), Juliá y Mishu (Diallo, 66).

Girona: Lucas, Joel, Oltra, Lungu, Garriga, Pablo, Iker García, Pol (Xavi Pérez, 60), Solans, Unai (Antal, 72) y Vázquez (Kemo, 60).

Goles: 1-0, min. 51: Nivela.

Árbitro: Baiges Dones. Amonestó a Míchel, Diallo; Lungu, Pablo, Iker García y Solans.

CERDANYOLA 0-1 REAL ZARAGOZA: Un solitario gol de Gaitán vale tres puntos.

Cerdanyola: Montes, Víctor Pérez, Yago, Sekhou, Maha, Sergi (Albert, 79), Marc Pérez (Aitor, 10), Álvaro (Osama, 68), Denis (Antony, 68), Tompkins y Alan (Eloi, 79).

Real Zaragoza: Nicolás, Luna, Joel, Rubi, Raúl, Beamonte, Gaitán (Fadel, 89), Danda, Pau Sans (Gonzalvo, 74), Pablo Cortés y Liso

Goles: 0-1, min. 86: Gaitán.

Árbitro: Serrat Susí. Amonestó a Denis, Sergi; y a Joel.

Comentario: El Real Zaragoza venció por la mínima a domicilio al Cerdanyola con un gol en los últimos minutos. Salió el combinado blanquillo con la mentalidad de volver a la senda de la victoria y vencer en tierras catalanas. Por su parte el cuadro local imprimió un gran ritmo de juego en los primeros compases del partido y se acercó en varias ocasiones a la meta zaragocista. Los de Garcés por su parte buscaron también abrir el marcador pero el buen hacer de las dos escuadras en labores defensivas dejaron el marcador a cero al término de los primeros 45 minutos. El segundo tiempo siguió con el mismo ritmo y la misma intensidad. Los dos equipos buscaban abrir el marcador y ponerse por delante pero no fue hasta el minuto 85’ que se abrió la lata. Un error defensivo del combinado catalán dejaba un balón franco para Gaitán que no perdonaba y lograba marcar el gol de la victoria. Los últimos minutos el cuadro catalán buscó el empate con juego directo pero el equipo blanquillo realizó un gran esfuerzo defensivo para amarrar los tres puntos.

MONTECARLO 0-2 DAMM: El Montecarlo se estrella contra la Damm.

Montecarlo: Soto, Delgado (Gabi, 58), Lóbez, Tapias, Briz, Posa (Mario Agustín, 79), Ponce (Gotor, 71), Escartín, Barrios (Romanos, 58), Ciriano y Coke.

Damm: Nil, Roger (Camilo, 86), Lobo, Oriol, Vega, Adriá, Martí (Julen, 65), Capde (Pol Fernández, 79), Aliou (Júnior, 65), Dani y Almansa (Dennis, 86).

Goles: 0-1, min. 22: Coke, en propia puerta. 0-2, min. 71: Júnior.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Tapias, Briz, Gotor, Lóbez; y a Adriá.

Comentario: El Montecarlo no pudo sacar nada positivo en su partido contra la Damm. El partido tuvo dos partes claramente diferenciadas: en la primera fue superior el conjunto catalán, se adelantó en el marcador y tuvo más ocasiones para ampliar la diferencia, pero tras el descanso el Montecarlo pudo empatar antes del 0-2, presionó en campo rival y cayó derrotado dejando una buena imagen. Tras el dominio visitante en los primeros 20 minutos, en los que se jugó en el campo del Montecarlo, llegó el primer tanto, tras un balón a la espalda de la defensa local que finalizó con un disparo escorado que Coke intentó fuera gol pero no lo consiguió. Con ese resultado y con una Damm superior se llegó al descanso. Tras el paso por vestuarios y algunas modificaciones tácticas, el Montecarlo salió a presionar a su rival y cambió el guion del partido. Barrios tuvo un mano a mano nada más comenzar el segundo tiempo pero no acertó y Briz, unos minutos después, tuvo otra ocasión clara con un remate pero Nil, guardameta visitante, realizó una intervención brillante para evitar un gol que sin duda habría modificado el devenir del partido. Tras la ocasión de Briz, llegó el 0-2 que terminó por matar al Montecarlo. Tras una diagonal y un centro al área, Junior aprovechó el despeje de la zaga zaragozana para realizar un disparo ante el que nada pudo hacer Soto. El partido bajó de intensidad tras el segundo tanto visitante. Coke pudo reducir diferencias en los minutos finales pero no acertó.