El Balsas Picarral supera al Valdefierro gracias a un gran inicio de partido

Montecarlo y Amistad dirimían quién de los dos finalizaba el primer tramo de campeonato en el primer puesto, ya que el Oliver no jugaba, al tener que descansar. El triunfo lo lograron los rojillos del José Luis Violeta, que se mostraron poderosos en diez minutos donde lograron su triplete goleador. La clasificación empieza a romperse a partir del quinto clasificado, debido a que Ebro y Hernán Cortés, con sus victorias, meten diferencia respecto al resto. Segundo e importante triunfo seguido del Stadium Casablanca, que le saca de momento de posibles apuros. A la misma puntuación que el Stadium, llega el Tarazona, tras deshacerse con más apuros de lo que indica el resultado final, del San José.

En el grupo segundo, el Real Zaragoza volvió a sacar a relucir su poderío, en una goleada escandalosa. Recupera la segunda posición el Alcañiz, al que le sobró con la media hora de arranque para conquistar los tres puntos en el Rabal. Ganó con claridad el Balsas en su campo al Valdefierro, mientras que el partido más igualado se vivió en el Olivar, donde los locales se veían sorprendidos por el gol inicial del Santo Domingo Juventud, gol que lograron empatar minutos más tarde, resultado con el que finalizó la contienda.

Grupo 1

Partido de la jornada: MONTECARLO 3-0 AMISTAD

Puñetazo encima de la mesa del Montecarlo, que conquistó el honorífico título de campeón a la conclusión de la primera vuelta, y que le sirve para dejar bien perfilado el camino para que ese título sin copa de por medio, se haga realidad a mediados de marzo, cuando está previsto que concluya el campeonato de Alevín Preferente.

Diez minutos de apoteosis rojilla bastaron a los de Adrián Aranaz para derrotar a un Amistad, que llegaba a un solo punto de su rival en la clasificación, y se fue del José Luis Violeta a cuatro, aunque todavía con muchas cosas que decir en la competición. Un doblete de Yarón y uno más que sumar de Cazaña dejaron el partido liquidado y los puntos a buen recaudo en la caja fuerte del Montecarlo.

Ficha técnica:

Montecarlo: Andrés, Campillo, Tena, Tello, Gasca, Escalona, Daniel, Lucas, Mateo, Ausere y Yarón. También jugaron: Izan, Causín, Cazaña y Nicolás.

Amistad: Parfect, Civera, Idoipe, Saúl, Lahoz, Iker, Abad, Corbinos, Demian, Santiago e Iván. También jugaron: Matei, Mariblanca, Hugo, Víctor, Killian y Arilla.

Goles: 1-0, min. 42: Yarón. 2-0, min. 46: Cazaña. 3-0, min. 51: Yarón.

Árbitro: Florentin Turbea. Amonestó al local Ausere.

EBRO 4-2 CUARTE

Ebro: Mateo, Pantiru, Iker, Villarroya, Artigas, Ferrero, Unai, Youssef, Erik, Lorién y Adilson. También jugaron: Carrillo, Guillermo, Yasser, Adama, Nadal y Alejandro.

Cuarte: Casas, Gascón, Mas, Izan, Iván, Nael, Ventura, Darío, Chaves, Noah y Vives. También jugaron: Mallor, Alós y Berne.

Goles: 0-1, min. 3: Vives. 1-1, min. 5: Unai. 2-1, min. 29: Iker, de penalti. 2-2, min. 39: Izan. 3-2, min. 42: Youssef. 4-2, min. 48: Youssef.

Árbitro: Martín García.

SAN GREGORIO 1-4 HERNÁN CORTÉS

San Gregorio: Jorge, Akram, Guillermo, Ismael, Yahya, Pardos, Moaaz, Mamadou, Nicolás, Pablo y Samuel. También jugaron: Soriano, Juberías, Ousman, Eric, Aranda, Nabil e Íñigo.

Hernán Cortés: Enzo, Javier, Álvaro, Roberto, Iker, Miguel, Royo, Héctor, Villar, Víctor y Galindo. También jugaron: Jon Unai, Mikel, Adrián, Bermejo, Villanova y Darío.

Goles: 0-1, min. 15: Víctor. 1-1, min. 22: Mamadou, de penalti. 1-2, min. 30: Roberto, de penalti. 1-3, min. 52: Víctor. 1-4, min. 60: Iker.

Árbitro: Diouf Gueye.

TARAZONA 4-1 SAN JOSÉ

Tarazona: Daniel, Ariel, Sergio, Jaime, Mateo, Tazueco, Ziad, Gaizka, Alejandro, Luis y Murugarren. También jugaron: Rubén, Antonio, Dereck y Conde.

San José: Mateo, Iker, Aguerri, Caballero, Fabio, Guzmán, David, Diego, Tapia, Mario y Máximo. También jugaron: Álvaro, Alberto y Beltrán.

Goles: 0-1, min. 17: Tapia. 1-1, min. 39: Tazueco. 2-1, min. 50: Rubén. 3-1, min. 58: Tazueco. 4-1, min. 59: Alejandro.

Árbitro: Ndong Nvuhar. Amonestó al local Jaime y al visitante Alberto.

STADIUM CASABLANCA 2-0 EFB CALATAYUD

Stadium Casablanca: Alberto, Escuder, Valero, Álvaro, Fraguas, Marcos, Gonzalo, Mario, Samuel, Liberto y Nicolás. También jugaron: Javier, Héctor, Campo, Bonafonte, Víctor, Gabriel y Montañés.

EFB Calatayud: Paula, Carlos, Édgar, David, César, Jorge, Roberto, Pablo, Pedrejón, Héctor y Gallego. También jugaron: Ismael, Iker, Esteras y Galindo.

Goles: 1-0, min. 17: Gonzalo. 2-0, min. 24: Víctor.

Árbitro: Vélez Peña.

Grupo 2

Partido de la jornada: BALSAS PICARRAL 5-0 VALDEFIERRO

Se ponían en juego en el Picarral, tres puntos importantes para dos equipos que no lo están pasando del todo bien, y cuya conquista eran necesarios, para los avispas, para meter distancia con la zona de peligro y para el Valdefierro para intentar soñar con una permanencia que cada jornada se antoja más complicada.

Un gran inicio permitió al Balsas poner tierra de por medio y la tranquilidad necesaria en un partido en el que de no aparecer pronto los goles, los nervios podían haber entrado en escena. No fue así y la victoria acabó siendo clara y contundente. Una buena manera para los avispas de concluir una primera vuelta no del todo positiva, una situación que querrán revertir en la parte decisiva del campeonato.

Ficha técnica:

Balsas Picarral: Iván, Eric, Iker, Mario, Miguel, Héctor, Mariñosa, Jaime, Raúl, Nicolás y Víctor. También jugaron: Laborda, Aguarón, Javier, Aguiló, Cester, Adán y Juan.

Valdefierro: Kevin, Lorente, Unax, Mainar, Álvaro, Unai, Yago, Monteagudo, Aarón, Marcos y Hugo. También jugaron: Sebastián, Anis, Eduardo y Mateo.

Goles: 1-0, min. 6: Raúl. 2-0, min. 14: Héctor. 3-0, min. 27: Adán. 4-0, min. 42: Eduardo, en propia puerta. 5-0, min. 56: Javier.

Árbitro: Fernandes Pereira.

REAL ZARAGOZA 10-0 RACING CLUB ZARAGOZA

Real Zaragoza: Adrián, Sisamón, Casorrán, Casado, Iannis, Sancho, Aritz, Borniquel, Iván, Gorka y Nuño. También jugaron: Assane, Berdusán, De la Rosa, Amin y Longares.

Racing Club Zaragoza: Iker, Casas, Romanos, Vives, Valverde, Álex, Izan, Aitor, Cristian, Segura y Héctor. También jugaron: Antón, Lorién, Castillo y Dastyn.

Goles: 1-0, min. 1: Iván. 2-0, min. 3: Iván. 3-0, min. 6: Nuño. 4-0, min. 9: Iván. 5-0, min. 15: Casorrán. 6-0, min. 18: Nuño. 7-0, min. 25: Gorka. 8-0, min. 43: Borniquel. 9-0, min. 54: Casorrán. 10-0, min. 58: Borniquel.

Árbitro: Mohammed Makoudi.

EL OLIVAR 1-1 SANTO DOMINGO JUVENTUD

El Olivar: Nicolás, Salvatierra, Pelegrín, Velilla, Pescador, Platard, Alfonso, Segura, César, Pardillos y Lorenzo. También jugaron: Luis, David, Tiago, Víctor, Pedro y Blanco.

Santo Domingo Juventud: Guillermo, Pertíñez, Jairo, Benito, Alonso, Diego, Isaac, Adrián, Iker, Pina y Gimeno. También jugaron: Elías, Mateo, Kevin, Alejandro, Longás, Sofiane y Vicuña.

Goles: 0-1, min. 26: Vicuña. 1-1, min. 39: Salvatierra.

Árbitro: Madurga Daza.

UNIÓN LA JOTA VADORREY 0-3 ALCAÑIZ

Unión la Jota Vadorrey: Óliver, Sara, Iván, Carlos, Raúl, Juan, Daniel, Eric, Gonzalo, Asier y Hugo. También jugaron: Alejandro, Izan, Soriano y Giménez.

Alcañiz: Rodrigo, Ignacio, Ángel, Leo, Juanjo, Mario, David, Guillermo, Alonso, Nacho y Rafael. También jugaron: Lucas, Daniel, Gonzalo, Latorre y Darío.

Goles: 0-1, min. 15: Alonso. 0-2, min. 18: David. 0-3, min. 29: Juanjo.

Árbitro: Esteras Sánchez.