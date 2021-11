Un solitario gol de Escartín permite al Montecarlo tumbar al Sabadell

El Montecarlo consiguió una importante victoria por la mínima que les da cierto aire tras una racha irregular de resultados en las últimas jornadas. Un solitario gol de Escartín en el primer tramo de partido fue suficiente para sumar una nueva victoria en el José Luis Violeta.

El Sabadell comenzó dominando la posesión y moviendo de lado a lado al Montecarlo pero sin acercamientos peligrosos. Los locales, por su parte, disfrutaron de las mejores ocasiones por medio de Escartín y Romanos e inauguró el marcador por medio del propio Escartín tras convertir en gol un rechace. El cuadro local tuvo el partido controlado en todo momento durante los primeros 45 minutos y se marchó con ventaja en el marcador.

Tras el paso por vestuarios, continuó la tónica de la primera parte y el cuadro zaragozano pudo ampliar distancias con dos ocasiones seguidas de Escartín en los primeros 15 minutos. El partido cambió tras la expulsión de Ciriano y el Sabadell dio un paso hacia adelante en busca del empate. El Montecarlo estuvo incómodo durante muchos minutos, si bien es cierto que defendía las intentonas del Sabadell sin mayor problema. En el 80’ el Sabadell tuvo la más clara para lograr el empate con un disparo que se marchó rozando el palo de la portería defendida por Yzan. Los últimos minutos el cuadro catalán se quedó también con un jugador menos por la expulsión de Catalá, de manera que se igualaron fuerzas. Lo intentaron con balones colgados bien defendidos por la zaga local y el tiempo terminó para que el Montecarlo sumara tres puntos muy importantes ante un rival de la zona noble de la tabla clasificatoria.

Ficha técnica

Montecarlo: Yzan, Lóbez, Tapias, Aznar, Briz (Ponce, 82), Royo (Gabi, 68), Romanos (Gotor, 68), Posa (Delgado, 59), Escartín (Barrios, 82), Ciriano y Coke.

Sabadell: Martí, Roma (Planas, 80), Tébar, Catalá, Ian (Albert Ruiz, 53), Hugo, Beattie (Adarve, 53), Luque (Tenorio, 53), Adri González, Filippo y Vicenç (Moral, 68).

Goles: 1-0, min. 16: Escartín.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Aznar, Tapias; Planas y Tenorio. Expulsó por doble amonestación al local Ciriano (74’) y con roja directa al visitante Catalá (85’).

GIMNASTIC 1-2 REAL ZARAGOZA: El Real Zaragoza vuelve con tres puntos de su visita a Tarragona.

Gimnastic: Alain, Canals, Montagut, Cristian, Arnau, Favaro, Leonel (Ramírez, 75), Calleja (Cabezas, 75), Monnie (Pavón, 56) y Munells.

Real Zaragoza: Calavia, Luna, Danda (Hugo Gracia, 69), Rubi, Raúl, Lahoz, Chema (Fadel, 86), Ángel López, Pau Sans (Peke, 69), Pablo Cortés y Joel.

Goles: 0-1, min. 44: Chema. 1-1, min. 68: Favaro. 1-2, min. 70: Lahoz.

Árbitro: Romero Freixas. Amonestó a Calleja, Cristian; y a Danda.

Comentario: El Real Zaragoza venció al Nàstic de Tarragona por un gol a dos en el partido disputado en la tarde del sábado en el Nou Estadi. Los zaragocistas, tras un primer tiempo muy igualado, se adelantaron poco antes de irse al descanso con un gol de Aragües en el 44’, dando un golpe psicológico al rival. El Nàstic salió con ganas tras el descanso logrando empatar cuando llevaban jugados casi veinticinco minutos de la segunda parte por medio de Favaro, pero duró poco la igualdad ya que los zaragocistas se adelantaron dos minutos más tarde con un gol de Lahoz en el 70’. Los últimos minutos el Nástic fue dando pasos hacia adelante y encerrando al Real Zaragoza en campo propio en busca del empate pero el conjunto blanquillo realizó un gran esfuerzo defensivo que le permitió asegurar la victoria y sumar tres puntos muy importantes que les permiten seguir cerca de la zona noble de la tabla clasificatoria.

EBRO 0-0 LLEIDA ESPORTIU: El Ebro desaprovecha la oportunidad ante el Lleida.

Ebro: Abad, Mballo, Antero (Nivela, 79), Iván, Vallespín, Magarín, Rubén, Melendo (Guti, 46), Pablo Agustín, Gumiel y Joel (Juliá, 85).

Lleida Esportiu: Samu, Roger, De la Fuente, Nsingani, Carricondo, Echeverría (Soriano, 70), Kirian, Jordi Mur (Becerra, 86), Oromi, Coulibaly y Jordi Puig.

Árbitro: Fernández González. Amonestó a Melendo, Gumiel; Oromi, Echeverría y Nsingani.

Comentario: El Ebro no pasó del empate ante el colista, el Lleida, tras un partido muy trabado, con muchas interrupciones y poco juego y ocasiones. La primera parte no tuvo nada, el Ebro intentó acercarse a la portería defendida por Samu sin éxito y el Lleida planteó un partido defensivo para asumir pocos riesgos. Tras el descanso, cambió la tónica del encuentro y fueron los locales quienes dieron un paso hacia adelante en busca de la victoria. Tuvieron acercamientos peligrosos para conseguirlo pero les faltó acierto. Con el paso de los minutos, todo pudo pasar. El Lleida tuvo una ocasión que se encontró con el larguero de la portería defendida por Abad y el Ebro tuvo varias muy claras. Sin embargo, en el descuento llegó la más clara del partido, después de que el colegiado del encuentro señalase pena máxima favorable al conjunto arlequinado. Guti golpeó desde los 11 metros y su disparo se encontró con el palo de la portería rival, no pudiendo poner a su equipo por delante. No hubo tiempo para más y el Ebro no pudo sumar tres puntos que habrían sido muy importantes para la lucha por la salvación.