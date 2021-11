Victoria clave del Tarazona frente a la Peña Deportiva

El Tarazona abandona la zona de descenso con una importante victoria sobre la Peña Deportiva en un partido muy tenso y disputado.

El duelo pronto se le puso de cara al Tarazona, pues el colegiado señaló a los siete minutos el punto de penalti. Dieste fue el que asumió la responsabilidad y el ariete no falló desde los once metros. El paso de los minutos tranquilizó el choque, puesto que ambos conjuntos bajaron un poco el trepidante ritmo inicial. En el ecuador de la primera mitad llegó el primer susto serio para los turiasonenses con un fantástico disparo de Mikel desde la frontal del área, pero Mena se mostró muy seguro y desbarató la oportunidad. A los pocos minutos el meta se vio obligado a intervenir de nuevo con un gran despeje de puños en un disparo que se envenenó. En los últimos compases de la primera mitad fueron los de Santa Eulalia del Río los que más lo intentaron y pudieron conseguir el empate en una ocasión, pero el marcador no se movió y el Tarazona se marchó con ventaja a los vestuarios.

Tras la reanudación, los hombres de David Navarro saltaron al verde con ganas de mandar, pero el cuadro visitante no estaba por la labor e impedía que los turiasonenses se encontraran cómodos en la elaboración de juego. A los seis minutos llegó el primer aviso de los baleares, que estuvieron muy cerca de igualar la contienda con un buen remate de Chinchilla, pero Mena volvió a imponer su ley y solventó el peligro. Fue el preludio del asedio visitante, que se mostró dominador en los últimos compases. La Peña Deportiva lo buscó por activa y por pasiva, pero los aragoneses supieron defender su ventaja con orden y acierto defensivo. En el tiempo añadido los baleares se quedaron con dos hombres menos tras dos feas entradas que acabaron por dejar sin opciones a los visitantes. Al final, tres puntos de oro para los rojillos que les permiten salir de puestos de descenso.

Tarazona: Mena, Ripa, Mingotes, Santigosa, Dieste, Sancho (Cobo, 91), Ballardo (Piiri, 79), Jesús (Andi, 46), Ohemeng (Barrera, 84), Jay y Chus Herrero

Peña Deportiva: Iñaki, Cruz, Costa, Badal, Ton Ripoll (Calarge, 54), Torras, Robe, Cristeto, Chinchilla, Max Marcet (Nacho López, 66) (Lázaro, 75) y Mikel (Sergi, 75).

Goles: 1-0, min. 8: Dieste, de penalti.

Árbitro: García Aceña. Amonestó a Ballardo, Jesús, Mena; Robe, Cristeto y Ton Ripoll. Expulsó con roja directa a los visitantes Lázaro y Torras, ambos en el (93’).

