Un aguerrido Binéfar remonta al Deportivo Aragón

El Deportivo Aragón cae derrotado por dos a uno ante el CD Binéfar. Le costó arrancar en el primer tiempo al combinado zaragocista que durante los primeros compases tuvo que mantener el orden y la firmeza en defensa para no verse abajo en el marcador. Una vez pasado el ecuador de la primera parte, el Deportivo Aragón empezó a hacerse dueño del balón y crear ocasiones de peligro. En el 37’ un latigazo de Castillo desde la frontal premiaba el juego blanquillo y abría el marcador. Los de Larraz se marchaban por encima al descanso tras ir de menos a más y merecer el ponerse por delante.

En el segundo tiempo el cuadro zaragocista salió con la misma voluntad y tratando de tener el control del juego. El primer golpe llegó en el minuto 58’ cuando el Binéfar empató el partido con un disparo que pegó en el larguero y acabó entrando. El partido se convirtió en una pugna constante por cualquier balón y cuando el partido entraba en su recta final el colegiado decretaba la pena máxima a favor del Binéfar. César era el encargado de transformar desde los once metros y culminar la remontada. En los últimos minutos lo intentó el Deportivo Aragón pero no estuvo acertado en las ocasiones de cara a puerta.

Binéfar: Nelson, Laghrissi, Brunet, Valencia, Cesc (Fofana, 87), Chicho (Bayona, 76), Imaz (Sales, 76), Rusiñol, Antoni, Pujol (Cuéllar, 87) y César.

RZD Aragón: Acín, Ángel López, Javi Hernández, Vallejo (Sola, 63), Vaquero, Castillo, Luengo, Isaiah (Benedet, 82), Rastrojo (Marín, 82), Puche y Raúl Rubio.

Goles: 0-1, min. 37: Castillo. 1-1, min. 58: Cesc. 2-1, min. 82: César, de penalti.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó a Laghrissi, César, Cesc y Chicho.

ROBRES 0-2 CUARTE

Robres: Iván Pérez, Espiérrez, Muñoz, Rodrigo, Herrero (Camilo, 58), Ballesteros, Cristian (Marvin, 68), Marc Prat (Pumareta, 46), Jaime Ara (Fernández, 76), Barrio (Javi Pérez, 46) y Carcasona.

Cuarte: Buetas, Ángel (Molina, 73), Múzquiz, Raúl, David, Rosell, Juanjo (Guillén, 78), Rami, Eloy, Roberto y Juanma (Íñigo, 64).

Goles: 0-1, min. 22: Rami. 0-2, min. 71: Rami.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a Rodrigo, Barrio, Javi Pérez; Rosell, Ángel, Juanjo y Eloy.

El Cuarte sigue en los más alto de la tabla clasificatoria tras superar con solvencia al Robres. Comenzó mejor el conjunto verderol, que imponía su condición de favorito en los primeros compases del choque. Los zaragozanos buscaban llevar peligro a la meta local mediante un fútbol combinativo que generaba problemas a la zaga amarilla. Rami adelantó a los suyos en el ecuador de la primera mitad con un buen remate. El tanto tranquilizó el choque y los locales buscaron responder de forma contundente en los siguientes minutos, pero los hombres de Jorge Abad se mostraron muy solventes y el partido llegó al descanso con el Cuarte mandando en el electrónico. El guion no cambió en la segunda mitad y el Cuarte volvió a buscar manejar los tiempos del choque a su antojo. Rami amplió la renta cuando tan solo restaba un cuarto de hora, un golpe del que los locales no pudieron levantarse. Al final, tres puntos más para un Cuarte que sigue con paso firme en busca del ascenso a Segunda RFEF.

SANTA ANASTASIA 1-1 CASPE

S. Anastasia: Aguilar, Salafranca, Tenías, Les, Almuzara (Villar, 82), Oliva (Biota, 74), Cortés, Garrido (Mainz, 62), Asensio, Maqueda y Juan (Fenolle, 82).

Caspe: Máñez, Villanueva, Sorbe (Tadili, 54), Bernal, Abadía (Escuin, 54), Ginés (Jesçús, 74), Pescador (Burillo, 74), Castilla, Esteban, Rotellar y Navarro.

Goles: 1-0, min. 77: Mainz. 1-1, min. 78: Rotellar.

Árbitro: Gómez Mur.

Comentario: Igualado partido el disputado en la Fontanaza entre el Santa Anastasia y el Caspe. La primera parte fue dominada por los locales, aunque los únicos acercamientos de estos fueron a través de tiros lejanos. Garrido tuvo la más clara para el Santa Anastasia al encontrarse solo contra el portero, pero su disparo se marchó desviado. Por parte del Caspe, Navarro también pudo haber adelantado a su equipo, pero el balón acabó encontrándose con el larguero. Tras el paso por vestuarios los locales siguieron ejerciendo su dominio, poniéndose por delante en el minuto 77 después de que Mainz recibiera un rechace para mandar el balón al fondo de la red. De forma casi consecutiva, Rotellar reequilibró el resultado. A partir de ese momento los dos equipos contaron con ocasiones para hacerse con los tres puntos, pero no pudieron evitar el reparto de puntos.

BELCHITE 97 0-0 BIESCAS

Belchite 97: Cañón, Saúl, Rey, Joaquín, Nieto, Diego, Ortiz (Martín, 66), Ariño, Marín, Parra y Algás (Alejandro, 82).

Biescas: Oliván, Lardiés, Estarreado, Osanz, Aso, Paúles (Augustus, 82), Gayán (Fuller, 82), Jaime, Garcés, Urieta y Dylan

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Martín, Marco, Algás, Nieto, Joaquín; Osanz, Aso y Oliván.

Comentario: Empate a cero entre Belchite y Biescas en un partido marcado por el viento, que perjudicó a ambos conjuntos y donde los dos porteros fueron los grandes protagonistas y con una parte de dominio para cada equipo. De entrada, el Belchite fue superior, con acciones de mérito de Nieto por la banda derecha. En un lanzamiento de esquina, el meta visitante, Oliván, protagonizó una doble parada de alto nivel para evitar el gol. Ariño tampoco fue capaz de marcar en un mano a mano frente a Oliván. En la segunda parte, la tendencia cambió y el Biescas pasó a dominar, encontrando espacios a la contra y con tres acciones de mucho peligro que fueron detenidas por Cañón. Dylan y Paúles fueron todo un quebradero de cabeza para la zaga local. Precisamente, Dylan estrelló un balón contra el palo a falta de diez minutos para la conclusión del choque.

ILLUECA 3-1 GINER TORRERO

Illueca: Cerdán, Pinto, Jorge, Cavero, Pérez Suso (Seijo, 65), Gimeno (Chino, 83), Morales (Gracia Peña, 85), Barriendos (Marco, 65), Rubi, Cota y Rubio (Cortés, 83).

Giner: Vargas, Alejandro, Torres, Elías, Corcodel (Jiménez, 85), Berrogain (Marzo, 63), Sánchez (Bosqued, 63), Abenia, Floría (Posso, 35), De Castro y Alloza.

Goles: 1-0, min. 14: Barriendos. 2-0, min. 54: Barriendos. 2-1, min. 67: De Castro. 3-1, min. 78: Morales.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a los visitantes Corcodel y Posso.

Cómodo triunfo de un Illueca que no dio opción al Giner y dejó los tres puntos en su casillero. Saltaron mejor al césped del Papa Luna los locales, tratando de llevar el peso del partido y dominando en las facetas ofensivas. Barriendos y Morales hacían mucho daño a la zaga azulona con las buenas combinaciones. Prueba de ello fue el primer tanto de Barriendos, que inauguró el electrónico un poco antes del primer cuarto de hora. El paso de los minutos asentó a los visitantes en el campo, pero no conseguían ver portería. Tras el paso por vestuarios, el Illueca volvió a salir con una marcha más, consiguiendo ampliar distancias tras una tremenda volea de Barriendos ante la que nada pudo hacer Vargas. Los visitantes dieron un paso adelante y buscaron acercarse en el marcador con un De Castro muy activo. Fue el propio atacante quien anotó escasos minutos después, dando esperanzas a los de Torrero. Sin embargo, Morales tenía otros planes y en las postrimerías del choque finiquitó el encuentro con un nuevo tanto.

CALAMOCHA 2-1 BORJA

Calamocha: Monforte, De la Fuente, Osanz, Sánchez, Lafita (Vicente, 77), Puri (Orús, 83), Muñoz (Manau, 62), Sebastián (Lanzuela, 62), Motero, Albajara y Alegre (Lou, 62).

Borja: Joel, Escolar, Cirac (Pablo, 89), Lahuerta (Ramón, 63), Sanz, Quesada, Garde (Izan, 89), Oriol, Usón (Clavero, 74), Alonso y Marcos.

Goles: 1-0, min. 38: Osanz. 1-1, min. 48: Sanz. 2-1, min. 87: Vicente.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a Albajara, Muñoz, Puri; Cirac, Escolar y Sanz.

El Calamocha vuelve a ganar. Lo hizo este domingo ante el Borja en Jumaya en un partido en el que además del resultado de 2-1, se pudo ver la mejor versión del equipo.

El Calamocha saltó como un ciclón arrinconando al Borja en su terreno de juego. Aunque no logró generar demasiadas ocasiones sí protagonizó numerosas llegadas en las botas de Pablo Sebastián, que fue el mejor del partido. El primer gol llegó en la recta final de la primera mitad, cuando tras una falta el balón quedó suelto y que Osanz transformó en gol.

En la segunda el Calamocha saltó a rematar el partido, mientras que el Borja, sin nada que perder, ganó profundidad. Y en la primera ocasión de que dispuso el equipo visitante de balón parado llegó el empate de las botas de Escolar

Tras unos minutos de dominio visitante, el Calamocha empezó a rentabilizar los cambios introducidos por Lagunas para recuperar el control del juego. Y a cinco minutos del final, Edu Vicente aprovechaba una falta para anotar el 2-1

BARBASTRO 0-0 UTEBO

Barbastro: Mateo, Perso, Jorge Ruiz, Franc, Gorka (Ramos, 65), Conte, Arturo, Cristian, Gulias (Blasco, 78), Fumanal y Agustín.

Utebo: Aure, Alvira, Félez, Pomareta, Machote, Samu (Jaime, 73), Lucio (Marín, 86), Martínez, Villalba (Aldair, 73), Adán Pérez y Víctor García.

Árbitro: Fernández González. Amonestó a Franc, Agustín; Víctor García y Aldair.

Comentario: La U.D.Barbastro empató con el Utebo (0-0) en un partido en el que hubo pocas oportunidades de gol y en el que ambos equipos realizaron un fútbol práctico en un terreno de juego en mal estado. El empate es justo. Barbastro y Utebo tuvieron una ocasión de gol en la primera mitad, mientras que en la segunda parte ninguno de los dos equipos llegó con peligro al área contraria. El Barbastro sumó un punto y cortó la racha de derrotas de las últimas jornadas. En la primera parte, dominio inicial del Utebo que en el primer minuto pudo marcar en un buen remate de Adán pero el balón se estrelló en el poste. El Barbastro tuvo también su oportunidad en un buen remate de cabeza de Franc que detuvo el guardameta Guille. Fueron las dos únicas oportunidades de gol para ambos equipos. El Barbastro pasó a llevar la iniciativa pero no llegó con peligro al área del Utebo. Conte, Ojea, Fumanal y Gulias intentaron entrar por ambas bandas pero los balones no llegaron a Perso que fue la referencia en ataque de los rojiblancos. El Utebo contragolpeó con Samu Cardo, Lucio y Adán como principales referencias pero no pudo superar a la defensa rojiblanca. En la recta final de la primera parte, el Utebo tuvo una oportunidad pero el disparo de Samu Cardo en el lanzamiento de una falta se marchó fuera. En la segunda mitad, los dos equipos estuvieron contundentes en defensa y desarrollaron poco juego esperando alguna oportunidad de gol que no se produjo. El Utebo dominó el centro del campo pero sin ocasiones. Los barbastrenses intentaron llegar con peligro pero carecieron de profundidad. Los últimos minutos fueron de dominio del Barbastro que encerró en su área al Utebo que estuvo firme y contundente en defensa.

CARIÑENA 2-2 ATLÉTICO MONZÓN

Cariñena: Viorreta, Navarro, López, Monge, David, Sidy, Abreu (Falo, 37), Modrego, Molinero (Stokic, 77), Lorente y Cortés.

At. Monzón: Claver, Carrera, Gerard, Javier, Marcio, Lasús (Ramón, 59), Bernárdez, Rausell, Moha, Rosas (Petro, 74) y Díaz (Joel, 59).

Goles: 0-1, min. 17: Rosas. 0-2, min. 29: Rosas. 1-2, min. 43: Navarro. 2-2, min. 50: Falo.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Abreu, Modrego, Lorente; Rosas y Rausell.

Comentario: El Atlético Monzón no pudo conservar la ventaja de dos goles que llegó a adquirido en la primera mitad ante un Cariñena que no le perdió la cara al partido. En el primer tiempo el dominio del juego fue de los visitantes, quienes se encargaron de llevar el peso ofensivo protagonizando numerosas ocasiones de gol. Gracias a jugadas a balón parado, el Atlético Monzón se puso con dos goles de ventaja en el minuto 29 por mediación de Rosas.Sin embargo, Navarro recortó distancias al filo del descanso. Una vez reanudado el juego, los locales trataron de crear peligro a balón parado, consiguiendo el tanto del empate en el minuto 50 gracias a Falo. A partir de ese momento el partido se mantuvo abierto, pero ninguno de los dos conjuntos consiguió desequilibrar el marcador.

