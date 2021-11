El Actur Pablo Iglesias y El Olivar no encuentran la fórmula del gol

El Montecarlo resultó el gran vencedor y beneficiado de la jornada. Primero, porque ellos hicieron bien su tarea, que era la de ganar en Tarazona, lo que lograron sin excesivos apuros, y porque el resto de marcadores fueron buenos para sus intereses. El partidazo entre Oliver y Amistad concluyó en tablas, tras adelantarse los de Juslibol y empatar los azulgranas. Tampoco pasó del empate el Ebro en La Azucarera, en esta ocasión con el tanteador inicial. El Cuarte salió victorioso del Gregorio Usabel, con un Stadium Casablanca que sigue su irregular camino. Se asienta en la zona media la Escuela de Calatayud tras sumar tres puntos más.

No perdonó ninguno de los primeros clasificados en el grupo segundo. El Real Zaragoza volvió a sumar de tres, encarrilando tempranamente su compromiso en el Picarral. Misma suma que consiguió el Racing Zaragoza en Jesuitas, donde los colegiales merecieron mejor fortuna. No puso las cosas fáciles el Valdefierro en su desplazamiento a Alcañiz, pero acabó cayendo ante unos bajoaragoneses que siguen de dulce. Triunfo tan necesario como importante del Santo Domingo Juventud en Vadorrey. No vieron puerta Actur y el Olivar, que ante su falta de acierto, debieron conformarse con sumar un único punto.

Grupo 1

Partido de la jornada: SAN GREGORIO 0-0 EBRO

No se deshizo en La Azucarera el resultado inicial, después de un partido muy competido y equilibrado, aunque con pocas llegadas claras a las áreas contrarias, gracias al buen trabajo defensivo de cada equipo. Los de La Almozara perdieron una buena ocasión para acercarse al primer puesto después del empate que se dio en el otro gran partido de la jornada entre Oliver y Amistad, mientras que el San Gregorio queda situado en una cómoda quinta posición, con nueve puntos.

Ficha técnica:

San Gregorio: Jorge, Akram, Raúl, Ismael, Yahya, Moaaz, Mamadou, Nicolás, Ousman, Nabil y Samuel. También jugaron: Daniel, Juberías, Guillermo, Pardos, Gonzalvo, Aranda e Íñigo.

Ebro: Mateo, Ionut, Villarroya, Artigas, Ferrero, Guillermo, Youssef, Yasser, Rodrigo, Alejandro y Adilson. También jugaron: Carrillo, Unai, Adama, Erik y Lorien.

Árbitro: Pascual Arjol. Amonestó a Samuel.

TARAZONA 0-4 MONTECARLO

Tarazona: David, Ariel, Sergio, Jaime, Mateo, Tazueco, Ziad, Zamora, Luis, Conde y Murugarren. También jugaron: Hugo, Johan, Rubén, Antonio y Dereck.

Montecarlo: Andrés, Campillo, Causín, Tello, Escalona, Daniel, Lucas, Mateo, Nicolás, Ausere y Yarón. También jugaron: Izan, Tena, Sebastián, Gasca y Escriche.

Goles: 0-1, min. 7: Lucas. 0-2, min. 19: Escalona. 0-3, min. 29: Nicolás. 0-4, min. 53: Tello.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Escalona.

OLIVER 1-1 AMISTAD

Oliver: David, Abella, Lucas, Ros, Iván, Alonso, Samuel, Nando, Richard, Diego y Pascual. También jugaron: Daniel, Parra, Giménez, Marcos, Visanzay, Rafa y Fornoza.

Amistad: Parfect, Rodrigo, Idoipe, Saúl, Lahoz, Abad, Santiago, Corbinos, Demian, Álvaro e Iván. También jugaron: Ioan, Mariblanca, Hugo, Víctor, Mateo, Arilla y Killian.

Goles: 0-1, min. 14: Abad. 1-1, min. 18: Richard.

Árbitro: Zuera Tomey.

STADIUM CASABLANCA 1-2 CUARTE

Stadium Casablanca: Javier, Héctor, Escuder, Álvaro, Fraguas, Fraj, Daniel, Gonzalo, Lorien, Samuel y Nicolás. También jugaron: Alberto, Valero, Campo, Víctor, Gabriel, Liberto y Montañés.

Cuarte: Álvaro, Jesús, Hugo, Iván, Chaves, Mario, Martorel, San Millán, Noah, Vives y Berne. También jugaron: Mallor, Gascón, Izan, Nael, Ventura y Jacobo.

Goles: 0-1, min. 6: Jesús. 1-1, min. 19: Gonzalo. 1-2, min. 22: San Millán.

Árbitro: Pina Sariñena.

EFB CALATAYUD 2-1 SAN JOSÉ

EFB Calatayud: Paula, Carlos, Edgar, Arévalo, Jorge, Roberto, Romero, Esteras, Bueno, Gallego y Galindo. También jugaron: Ismael, César, Iker y Pedrejón.

San José: Mateo, Iker, Aguerri, Caballero, Alberto, Fabio, Guzmán, Ángel, Nastase, Tapia y Máximo. También jugaron: Álvaro, Alexandru, Hernando, Sebastián y Mario.

Goles: 1-0, min. 20: Romero. 1-1, min. 34: Máximo. 2-1, min. 53: Romero.

Árbitro: George Acsante.

Grupo 2

Partido de la jornada: UNIÓN LA JOTA VADORREY 0-4 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Se jugaban bastante ambos equipos, pues llegaban en una situación bastante delicada, que iban a tratar de solucionar en este partido que se trasladó a la tarde del sábado. Triunfo importante el que acabó conquistando el Santo Domingo Juventud, que debe servir para afrontar con más tranquilidad la liga, todo lo contrario que un Unión la Jota Vadorrey al que sigue sin pintar nada bien la temporada, ya que queda colista y con unos números realizadores bastante pobres.

Encauzaron bien el camino ganador los naranjas, en un inicio en el que pasaron claramente por encima de los unionistas, con un contundente 0-3 a los 20 minutos. Diego remató la victoria, en lo que debe ser un punto de inflexión en la temporada del Juventud.

Ficha técnica:

Unión la Jota Vadorrey: Alejandro, Sara, Iván, Carlos, Izan, Raúl, Giménez, Argente, Eric, Lomba y Hugo. También jugaron: Óliver, Soriano, Gabarre y Segura.

Santo Domingo Juventud: Guillermo, Daniel, Benito, Alonso, Diego, Clemente, Insa, Mateo, Iker, Pina y Gimeno. También jugaron: Jairo, Aarón, Zoubir, Kevin, Alejandro y Sofiane.

Goles: 0-1, min. 6: Alonso. 0-2, min. 9: Diego. 0-3, min. 20: Pina. 0-4, min. 42: Diego.

Árbitro: Stefan Morar.

ACTUR PABLO IGLESIAS 0-0 EL OLIVAR

Actur Pablo Iglesias: Cristian, Mario, Ricardo, Martín, Iker, Marquina, Marcos, Subías, Hatim, Mateo y Emmanuel. También jugaron: Peña, Bahamonde, Estrada, Piñeiro y Grima.

El Olivar: Nicolás, Salvatierra, Pelegrín, Velilla, Pescador, Platard, Alfonso, Pedro, Pardillos, Lorenzo y Blanco. También jugaron: Luis, Segura, César, Hugo, Elvira, Tiago y Víctor.

Árbitro: Périz Martínez. Amonestó a Estrada, Ricardo, y Mario.

BALSAS PICARRAL 1-6 REAL ZARAGOZA

Balsas Picarral: Pablo, Eric, Ormaz, Casas, Aguarón, Héctor, Javier, Aguiló, Jaime, Nicolás y Víctor. También jugaron: Iván, Alegre, Mariñosa, Sika, Cester, Adán y Cavero.

Real Zaragoza: Assane, Lucas, Casorrán, Casado, Sisamón, Borniquel, Amin, Berdusán, De la Rosa, Gorka e Iván. También jugaron: Jorge, Ferrer, Iannis, Nuño, Sancho y Aritz.

Goles: 0-1, min. 1: Amin. 0-2, min. 5: Iván. 0-3, min. 29: Borniquel. 0-4, min. 32: Alegre, en propia puerta. 0-5, min. 43: Sancho. 0-6, min. 57: Casorrán. 1-6, min. 60: Sika.

Árbitro: Omar Diop.

EL SALVADOR 0-2 RACING CLUB ZARAGOZA

El Salvador: Perches, Contreras, Gonzalo, Javier, Nicolás, Gutiez, Lafuente, Santiago, Diego, Figueras y Ramiro. También jugaron: Casals, Lahoz, Gracia y Jorge.

Racing Club Zaragoza: Iker, Casas, Romanos, Valverde, Álex, Izan, Aitor, Cristian, Segura, Lorien y Héctor. También jugaron: Castillo y Dastyn.

Goles: 0-1, min. 43: Izan. 0-2, min. 58: Aitor.

Árbitro: Martínez Peralta.

ALCAÑIZ 3-1 VALDEFIERRO

Alcañiz: Álvaro, Ignacio, Beltrán, Lucas, David, Alonso, González, Gerona, Nacho, Gil y Darío. También jugaron: Cebrián, Leo, Mario, Guillermo, Aparicio, Raúl y Rafael.

Valdefierro: Kevin, Marcos, Lorente, Unax, Mainar, Álvaro, Unai, Yago, Mateo, Aarón y García. También jugaron: Anis, Eduardo y Monteagudo.

Goles: 1-0, min. 4: Alonso. 2-0, min. 18: Raúl. 2-1, min. 28: Aarón. 3-1, min. 56: David.

Árbitro: Fontoba Fandos.