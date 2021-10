Un primer tiempo de locos conduce al Stadium Venecia a su primera victoria

El Olivar se dejó los dos primeros puntos en una plaza que este año va a ser muy complicada, como es Tarazona, que ya llega a los 10 puntos capturados. Al menos hasta el miércoles queda como líder en solitario el Balsas, que superó al Delicias. Habrá que ver qué sucede entre semana, que será cuando Santo Domingo Juventud y Hernán Cortés midan sus fuerzas y si los naranjas se imponen y cazan al Balsas. Importante victoria, la primera, del Stadium Venecia en el Parque Oliver, un golpe de efecto y de moral para los de Torrero. Huye de la zona peligrosa el Marianistas, en la que deja encallado al San Gregorio, después de un triunfo que se amplió en los minutos finales.

En el grupo segundo se emparejaban los cuatro primeros ante los cuatro últimos y no se produjeron sorpresas. Quien más cerca estuvo de pinchar fue el Montecarlo, que ante un muy mejorado Valdefierro, tuvo que recurrir a un final agónico para hacerse con los tres puntos, que junto a los sumados entre semana que determinó el Comité de Competición, le sitúan con el pleno de puntos, lo mismo que el Amistad, que tras un primer tiempo igualado, metió la directa en el segundo, para poder con el Oliver. Cómodos también los triunfos del Ebro, para rehacerse bien del mazazo de perder en los despachos el punto obtenido ante el Montecarlo y también para el Stadium Casablanca en territorio del Racing Zaragoza.

Grupo 1

Partido de la jornada: ESCALERILLAS 3-4 STADIUM VENECIA

Primeros puntos de la temporada para el Stadium Venecia, que son de especial valía, aparte de porque supone la primera alegría, conseguirlos ante un rival que se supone va a ser de los directos para obtener la permanencia.

Una absoluta locura fueron los primeros 25 minutos, en los que llegaron los siete goles, en un intercambio constante entre unos y otros. El primer impulso lo tomó el Escalerillas, por obra de Martín, que cazó un rebote procedente del palo y de Aarón, que robó la pelota, avanzó un poco y definió bien al palo largo. Se intuía que al Stadium Venecia le esperaba una mañana de sufrimiento, pero los chicos se encargaron de que no fuera así, con una remontada realizada en cinco minutos. Marco desde el área pequeña, Juan ajustando al poste un balón suelto y Thiago en un increíble tiro/despeje desde su campo, giraban totalmente la situación. Solo fueron necesarios 180 segundos más para volver a cantar gol, esta vez el del empate, con la firma de Rubén de un buen zurdazo. Antes del descanso, fenomenal jugada ensayada del Venecia, en un córner sacado en corto, devolución atrás y zapatazo enorme de Iago, en una jugada muy plástica.

Pareció increíble no ver ni un solo tanto más después de lo acontecido con anterioridad, pero así fue. Quien más cerca estuvo de lograrlo fue el Stadium Venecia, que perdonó varias veces el quinto gol. Lanzaron una vez al palo y no materializaron varias llegadas claras. Al Escalerillas le fueron comiendo las prisas de verse por detrás y de no encontrar las maneras de hallar por lo menos la igualada.

Ficha técnica:

Escalerillas: Jorge, Alberto, Izan, Aarón, Matteo, Cazador, Martín y Rubén. También jugaron: Alejandro, Arcega, Ángel, Mohino y Rivera.

Stadium Venecia: Pedro, Daniel, Thiago, Miguel, Marco, Juan, Iago y Óscar. También jugaron: Izan, Jorge, Álvaro y Jorge.

Goles: 1-0, min. 5: Martín. 2-0, min. 8: Aarón. 2-1, min. 9: Marco. 2-2, min. 10: Juan. 2-3, min. 14: Thiago. 3-3, min. 17: Rubén. 3-4, min. 24: Iago.

Árbitro: Casanova López.

MARIANISTAS 6-1 SAN GREGORIO

Marianistas: Álvaro, Marcos, Jaime, Adrián, Daniel, Martínez-Torres, Pablo Pérez y Guillermo. También jugaron: Juan, Vázquez, Lucas y Ramón.

San Gregorio: Héctor, Iván, Christian, Diego, Mateo, Juan, Sergio y Cantín. También jugaron: Marcos, Pablo, Alberto y David.

Goles: 1-0, min. 4: Adrián. 2-0, min. 18: Lucas. 2-1, min. 36: Juan, en propia puerta. 3-1, min. 40: Adrián. 4-1, min. 42: Martínez-Torres. 5-1, min. 43: Adrián. 6-1, min. 46: Lucas.

Árbitro: Muñoz Herrero. Amonestó a Lucas.

BALSAS PICARRAL 4-0 DELICIAS

Balsas Picarral: Diego, Daniel, Iván, Guillermo, David, Adrián, Fran y Erik. También jugaron: Fernando y Ronald.

Delicias: Fousseyni, Nicolás, Alejandro, Khaled, Diego, Víctor, Djibril y Javier. También jugaron: Héctor, Lassina, Eric y Álvaro.

Goles: 1-0, min. 3: Erik. 2-0, min. 22: Adrián. 3-0, min. 44: Iván. 4-0, min. 50: Guillermo.

Árbitro: Ibarra Mingote.

TARAZONA 1-1 EL OLIVAR

Tarazona: Hugo, Yago, Alejandro, Adrián, Marco, Hugo, Jonás y Pellicer. También jugaron: Daniel, Asier y Darío.

El Olivar: Héctor, Paesa, Caldero, Marcos, Ruiz, Rubén, Alejandro y Aguado. También jugaron: Hugo y Nicolás.

Goles: 0-1, min. 1: Rubén. 1-1, min. 39: Yago.

Árbitro: Casaucau Posadas.

SD JUVENTUD - HERNÁN CORTÉS (Se juega el miércoles 27 a las 18.45)

Grupo 2

Partido de la jornada: RACING CLUB ZARAGOZA 0-4 STADIUM CASABLANCA

Tras veinte días sin competir en liga, volvió a la palestra el Stadium Casablanca con una cómoda victoria sobre un Racing Zaragoza que sigue recibiendo en casa a los huesos del grupo, lo que complica bastante el poder sumar puntos.

Dominio neto del conjunto verderol durante la gran mayoría de los 50 minutos. El Racing, muy ordenado con su 3-3-1, dejó el peso a su rival, para intentar sorprender en contras o las veces que tuvieran el balón. Se vivió un primer cuarto de hora en el que el buen posicionamiento albiceleste dificultó mucho el trabajo al Stadium, que solo pudo adelantarse merced a un fuerte trallazo de Yeray. En el segundo tramo del primer tiempo sí que los verderoles empezaron a ver las cosas más claras, filtraron pases a las bandas, sobre todo a la derecha para llegar con más nitidez. Un tiro al travesaño fue el anticipo del segundo gol, en un saque de esquina al segundo palo, que Barraqueta cabeceó. Una oportunidad a balón parado para el Racing lanzada por Mateo y parada por Salvador, fue lo más claro de los de casa.

Pudo aminorar, ya en el segundo tiempo la distancia, el Racing en una buena contra finalizada por Adrián, que se perdió no por mucho. Fue antes de presenciar el mejor gol de la mañana, en un golpeo de falta descomunal de Mario, que entraba tras pegar con violencia en el larguero. Hugo, tras asistencia de su compañero Álvaro, cerraba la cuenta, aunque los locales tuvieron una opción bastante clara para haber borrado el cero, por mediación de Andrés.

Ficha técnica:

Racing Club Zaragoza: Diego, Miguel Ángel, Mateo, Hugo Jiménez, Meléndez, Adrián, Jaime y Rodrigo. También jugaron: Mario, Álvaro, Marco, Hugo Vicente y Andrés.

Stadium Casablanca: Salvador, Gimeno, Mario, José Luis, Hugo, Yeray, David y Alberto. También jugaron: Pablo, Álvaro, Florián, Barraqueta y Marcos.

Goles: 0-1, min. 8: Yeray. 0-2, min. 25: Barraqueta. 0-3, min. 35: Mario. 0-4, min. 40: Hugo.

Árbitro: Cordón Díaz.

MONTECARLO 7-4 VALDEFIERRO

Montecarlo: Pablo, Romeo, Tabuenca, David, Hugo, Samuel, Guillermo y Diego. También jugaron: Gonzalo, Yaser, Jorge, Macía y Murillo.

Valdefierro: Álvaro, Iker, Grau, Iván, Aured, Alberto, Jorge y Mateo. También jugaron: Javier, Samuel, Thiago y Cilla.

Goles: 1-0, min. 11: David. 1-1, min. 17: Iván. 2-1, min. 18: David. 2-2, min. 20: Jorge. 2-3, min. 24: Aured. 3-3, min. 25: Macía. 4-3, min. 27: Macía. 4-4, min. 28: Jorge. 5-4, min. 46: Jorge. 6-4, min. 48: Macía, de penalti. 7-4, min. 50: Guillermo.

Árbitro: Hernández Maestre.

OLIVER 1-6 AMISTAD

Oliver: Víctor, Miguel, Hugo Rico, Mikel, Hugo García, Molina, Martos y Martín. También jugaron: Leo, Gonzalo, Mahamadu y Blanco.

Amistad: Joel, Daniel, Hugo, Cámara, Christian, Roberto, Fernando y Mikel. También jugaron: Markel, Montesa, Amir, Mario, Díaz y Diego.

Goles: 0-1, min. 10: Fernando. 1-1, min. 20: Martín, de penalti. 1-2, min. 23: Cámara. 1-4, min. 43: Amir. 1-5, min. 44: Amir. 1-6, min. 48: Mahamadu, en propia puerta.

Árbitro: Atrián Codes.

EBRO 7-1 CUARTE

Ebro: Diego, Mateo, Javier, Pablo, Bernad, Gael, Iker y Leo. También jugaron: Pedro, Marga y Hugo.

Cuarte: Hugo, César, Andrés, Ramón, Dorado, David, Cabrera e Ignacio. También jugó: Luis María.

Goles: 1-0, min. 6: Ramón, en propia puerta. 2-0, min. 9: Leo. 3-0, min. 11: Bernad. 4-0, min. 12: César, en propia puerta. 5-0, min. 26: Iker. 6-0, min. 43: Javier. 7-0, min. 45: Marga. 7-1, min. 48: César.

Árbitro: Cruz Marín.