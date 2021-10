El Cuarte remonta para recuperar la primera plaza

El Cuarte regresó al primer puesto tras ganar al Deportivo Aragón con remontada incluida y a la derrota del Épila en casa del Santa Anastasia. El partido se mantuvo disputado y ambos conjuntos presentaron propuestas atractivas. En la primera mitad no hubo un dominador claro y los dos conjuntos fueron capaces de crear peligro, aunque les faltó profundidad. En el minuto 36, el Deportivo Aragón botó una falta lateral que, con la ayuda de Iñigo, acabó significando el primer tanto del partido. El Cuarte no se vino abajo y se lanzó a por el gol que reequilibrara el electrónico dominando el juego y generando peligro a balón parado. Tras el tiempo de descanso los verderoles no bajaron el ritmo y se volcaron en el ataque, de nuevo teniendo las ocasiones más claras en jugadas a balón parado. A falta de 10 minutos para llegar al final del partido, Vallejo cometió un penalti que Rosell se encargó de transformar en el gol del empate. El Cuarte fue a por más y consiguió completar la remontada cuando el partido ya empezaba a agonizar con una buena volea de Iñigo. El Deportivo Aragón trató de rescatar un punto pero el buen hacer defensivo de los locales lo impidió.

Cuarte: Buetas, Ángel (Molina, 72), Raúl, Martínez, Andreu, Berdún, Rosell (Eloy, 89), Moreno (Juan González, 67), Iñigo, Rami y Roberto.

RZD Aragón: Acín, Sebastián, Javi Hernández, Vallejo, Vaquero, Castillo (Montes, 77), Benedet (Sola, 63), Luengo, Rastrojo (Isaiah, 63), Puche (Vela, 77) y Raúl Rubio (Juan, 86).

Goles: 0-1, min. 36: Iñigo, en propia meta. 1-1, min. 80: Rosell. 2-1, min. 87: Iñigo.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Martínez, Eloy; Castillo.

BINÉFAR 3-0 CASPE: El Binéfar consigue su primera victoria en casa

Binéfar: Fofana, Laghrissi, Sergi, Valencia (Bayona, 72), Cesc (Cuéllar, 72), Imaz (Chicho, 79), Rusiñol, Antoni, Pujol (Fofana, 82), Sales y César (Makan, 82).

Caspe: Ricón, Villanueva, Garrido (Bernal, 46), Sorbe (Alberto, 46), Burillo, Ginés, Navarro (Abadía, 62), Pescador (Escuín, 72), Pueyo, Tadili y Rotellar (Riyad, 62).

Goles: 1-0, min. 11: Rusiñol. 2-0, min. 19: Valencia. 3-0, min. 61: Imaz.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Rusiñol: Pueyo, Burillo, Ginés, Pescador y Alberto. Expulsó al visitante Tadili (76’) con roja directa.

Comentario: Primera victoria del Binéfar en casa en un partido que dominó de principio a fin y que resolvió por la vía rápida. El equipo celeste tuvo máxima efectividad en el inicio: en su primer acercamiento, en el saque de una falta que golpeó en el larguero, Rusi, de cabeza hizo el 1-0. Y, poco después, Pujol sirvió a placer a Valencia para el segundo. El Caspe tuvo una ligera reacción, pero al descanso se llegó con un merecido 2-0 para los locales. Los visitantes se estiraron en el segundo tiempo, pero Buba apenas tuvo que intervenir, el Binéfar controló en todo momento y sentenció con un golazo de Imaz con un tiro a la escuadra. Victoria justa de un Binéfar que es el único invicto de la categoría.

ROBRES 3-0 BIESCAS: El Robres tiene más acierto que el Biescas y le supera con claridad.

Robres: Iván, Javier, Espiérrez, Muñoz, Pumareta (Prat, 83), Cabrero (Ballesteros, 46), Juan (Leiton, 80), Gumiel, Ara, Iván (Marvin, 46) y Cristian (Chárlez, 46).

Biescas: Marcelo, Ricardo (Garcés, 83), Lardiés, Aso, Osanz, Paúles (Samper, 83), Dylan, Gayán, Jaime (Miguel Lardiés, 73), Fuller (Augustus, 73) y Urieta.

Goles: 1-0, min.3: Pumareta. 2-0, min. 48: Pumareta. 3-0, min. 82: Chárlez, de penalti.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó a Ara, Ballesteros; a Marcelo, Samper, Paulés, Ricardo, Dylan.

Comentario: El Robres se impuso con claridad al Biescas en un choque en el que ambas formaciones disfrutaron de numerosas ocasiones y que en caso de haber gozado de un mayor acierto, el resultado podría haber sido mayor. Los amarillos fueron más efectivos de cara al marco rival que su rival y Pumareta hizo el primero a centro de Javi Pérez a los pocos minutos del comienzo del partido. En la primera parte, el Robres tuvo más ocasiones, al igual que el Biescas, pero el segundo tanto del partido llegó en la reanudación por medio de Pumareta, que firmó su doblete particular. El cuadro visitante se estiró en busca de meterse en el partido y dispuso de oportunidades de Dylan y Miguel, pero Chárlez sentenció desde los 11 metros para asegurar la victoria y los tres puntos para el Robres.

SANTA ANASTASIA 1-0 ÉPILA: El Santa Anastasia desbanca al Épila del liderato.

Santa Anastasia: Aguilar, Salafranca, Tenías, Les, Almuzara, Oliva (Juan, 75), Cortés, Garrido (Biota, 63), Recio (Marcellán, 80), Asensio y Mainz.

Épila: Augusto, Crespo, Campo, Mendinueta, Rupérez, Valero (López, 86), Hamza, Monteiro (Luis Costa, 10), Redondo (Cofrades, 86), Magallón e Inaga (Losfablos, 46).

Goles: 1-0, min. 84: Juan.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a Recio, Aguilar; Valero, Rupérez, Crespo y Hamza.

Comentario: El Santa Anastasia volvió a sumar los tres puntos en la Fontanaza ante el hasta entonces líder de la clasificación, el Épila. En la primera parte de un partido gris, el Épila empezó siendo el que mejor plantado se encontraba. El Santa Anastasia intentó salir jugando con el balón desde atrás, pero la presión alta ejercida por su rival se lo impidió. Las defensas se fueron imponiendo, reduciéndose el número de ocasiones de gol de ambos equipos, aunque el Épila pudo haberse adelantado en el marcador en un saque de esquina rematado por Rupérez que se marchó desviado. La segunda mitad se inició con el mismo guion. Hubo que esperar hasta la recta final para que el Santa Anastasia, tras botar una falta y varios rechaces, anotara el único gol del partido gracias a un cabezazo de Juan. El épila apretó a su rival con acciones a balón parado, pero los tres puntos se quedaron finalmente en la Fontanaza.

BELCHITE 97 4-0 GINER TORRERO: El Belchite golea al Giner para probar el sabor de la victoria.

Belchite 97: Montorio, Saúl, Vera (Cabrero, 81), Rey, Casero (Nieto, 60), Joaquín (Algas, 60), Borbón (Tolo, 81), Fernández (Ortiz, 73), Ariño, Marín y Parra.

Giner Torrero: Jiménez, Torres, Alfonso (González, 36), Marzo (Sánchez, 60), De Castro, Elías, Jiménez (Berrogaín, 46), Corcodel, Abenia, Floría (Cantarero, 82) y Alloza (Bosqued, 60).

Goles: 1-0, min. 1: Alfonso, en propia meta. 2-0, min. 38: Borbón. 3-0, min. 78: Nieto, de penalti. 4-0, min. 89: Rey.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó a Casero; a Torres, Abenia, González.

Comentario: El Belchite consiguió su primer triunfo en lo que va de temporada tras golear al Giner. Nada más empezar el partido, los locales vieron como se ponían por delante gracias a un gol de Alfonso en propia puerta. El Giner se volcó en el ataque y facilitó que el Belchite generara peligro. Borbón anotó antes del descanso el 2-0. Ya en la segunda mitad Nieto hizo desde el punto de penalti el tercer gol de los locales que dejaba sentenciado el partido y Rey, con una volea, firmó la goleada marcando el 4-0.

ILLUECA 1-1 UTEBO: El Illueca y el Utebo se reparten un punto en un partido marcado por la igualdad.

Illueca: Cerdán, Pinto, Karol (Suso, 60), Cavero (Marín, 74), Gimeno (Barriendos, 82), Merino, Rubi, Cota, Rubio, Asier (Cortés, 82) y Morales.

Utebo: Abad, Alvira, Félez, Pomareta, Machote, Lucio (Luis, 89), Lambán, Martínez, Adán (Jaime, 76), García (Samu, 76) y Aldair.

Goles: 0-1, min. 65: Martínez. 1-1, min. 66: Suso.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó al local Karol y al visitante García.

Comentario: El Illueca y el Utebo firmaron un empate que reflejó la igualdad vista en el terreno de juego. El dominio durante la primera parte fue alterno, sin apenas contabilizarse ocasiones. Ambos conjuntos tuvieron poca presencia en las áreas, pero el Utebo contó con más posesión en campo propio, aunque sin ser lo suficientemente profundos. Mientras, el Illueca se mantuvo bien plantado pero impreciso a la hora de salir a la contra. La segunda parte fue mucho más entretenida. El Illueca comenzó siendo dominador sobre el juego ejerciendo una gran presión, pero el Utebo fue quien se adelantó tras una jugada desde la banda izquierda que acabó en botas de Martínez, que remató a bocajarro a gol. El Illueca reaccionó rápido y consiguió empatar a los tres minutos merced a una jugada en la que el balón quedó muerto en el área para que Suso lanzara un zurdazo inalcanzable para Abad. En ese momento llegó la mejor fase del Illueca, que arrinconó al Utebo teniendo dos ocasiones claras en las botas de Morales y en una contra que no consiguió resolver Cota. El Illueca también lo intentó a través de saques de esquina, pero no encontraron premio. El Utebo se encontró algo dominado, sin embargo tuvo una salida a la contra de Aldair que consiguió parar Cerdán en un mano a mano.

CALAMOCHA 0-3 AT. MONZÓN: Un triplete de Rosas brinda el primer triunfo de la temporada al Atlético Monzón.

Calamocha: Monforte, Lou (Vicente, 37), Osanz (Alegre, 74), De la Fuente, Villar (Barbero, 46), Manau, Lafita, Puri, Muñoz (Sebastián, 60), Motero y Orús (Albajara, 60).

At. Monzón: Claver, Carrera, Domingo, Javier (Puyer, 76), Marcio, Lasús (Petro, 84), Bernárdez, Rausell (Solanilla, 76), Moha (Simo, 84), Rosas (Carrasco, 80) y Díaz.

Goles: 0-1, min. 13: Rosas. 0-2, min. 36: Rosas. 0-3, min. 62: Rosas.

Árbitro: Gonzalo Benito.Amonestó a Osanz, Puri; Carrera y Marcio. Expulsó al local Barbero (89’) por roja directa.

Comentario: El Atlético Monzón sumó por primera vez los tres puntos en su visita al Jumaya. Los visitantes estuvieron bien desde el primer minuto, teniendo el control y contando con ocasiones para adelantarse en el marcador. Para eso hubo que esperar al minuto 13, cuando Rosas mandó un saque de esquina al fondo de la red. El Calamocha se estiró y empezó a llegar al área visitante, pero sus acciones no acabaron de significar peligro claro. Pasada la primera media hora, Rosas anotó su segundo tanto al culminar una buena jugada combinativa. El Calamocha intentó recortar distancias con jugadas a balón parado. Antes de llegar al tiempo de descanso, Claver frustró un mano a mano de los locales que pudo haber cambiado el devenir del partido. En la segunda parte la tónica fue parecida, aunque esta vez fue el Calamocha el que se fue adueñando de la posesión del balón. El Atlético Monzón atacaba a través de balones a la espalda de la defensa local y, en el minuto 62, Rosas firmó su triplete particular con una muy buena jugada individual. A partir de ese momento el partido estaba totalmente controlado por parte de los visitantes y solo hizo falta esperar a que el colegiado pitara el final del partido.

BARBASTRO 0-2 CARIÑENA: El Cariñena se lleva los puntos de Barbastro.

Barbastro: Gistau, Franc, Elbaile (Fernando, 84), Blasco, Castaño (Arturo, 67), Rafinha (Salcedo, 67), Limbeck, Gulias, Agustín y Perso (Ramos, 67).

Cariñena: Viorreta, Utrilla, Navarro, Lorente, Monge, Abreu (Alejandro, 82), López, Sidy (Falo, 89), Lorente, Cirac (Stokic, 70) y Cortés.

Goles: 0-1, min. 22: Elbaile, en propia meta. 0-2, min. 47: Abreu.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Perso, Blasco, Salcedo, Limbeck; Monge y Sidy. Expulsó al visitante Lorente (78’) con roja directa.

Comentario: El Cariñena sumó tres puntos a costa de un Barbastro que encajó la segunda derrota en el Campo Municipal, mientras que los visitantes sumaron la segunda a domicilio. El dominio claro, la iniciativa y las ocasiones de marcar fueron de los rojiblancos, pero el Cariñena rentabilizó muy bien las escasas ocasiones que tuvo para marcar dos goles aunque el primero fue en propia meta de Lucas Elbaile. El Barbastro controló el partido desde los inicios y Gulias tuvo una opción en el minuto 9 pero en la primera llegada al área local, se adelantaron los visitantes y hasta el final de la primera parte hubo opciones para marcar por medio de Perso, Blasco y Agus, reflejo del dominio claro aunque ineficaz de los locales. En la segunda parte, la sorpresa saltó de nuevo en el 48’ en una contra rápida que solucionó Abreu sobre la salida de Gistau. A partir de entonces, el Cariñena se limitó a defender el resultado en su medio campo y el Barbastro fue incapaz de materializar las ocasiones de Gulias y Agus en jugadas aisladas. Por su parte, el Cariñena solo tuvo una opción en falta directa que solventó Hugo Gistau, en el minuto 77. Hasta el final, los cambios de Richi tampoco dieron resultados prácticos frente a los visitantes que jugaron un partido muy práctico y finalizaron con diez jugadores.

