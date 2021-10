El Unión vence al Teruel a pesar de jugar en inferioridad gran parte del partido

El Montecarlo vio frenado su espectacular arranque, y cedió sus dos primeros puntos ante un Oliver que dejó su portería a cero en el José Luis Violeta. Sus principales perseguidores sacaban provecho, a excepción del Racing Zaragoza, que caía en Juslibol frente a un Amistad en clara mejoría. La Unión se sitúa a dos puntos después de vencer al Teruel, a pesar de estar durante unos minutos del primer tiempo y la totalidad del segundo con un futbolista menos. El Santo Domingo Juventud tampoco perdonó en su visita al Atlético Teruel, lo mismo que el Actur Pablo Iglesias, que en Utrillas capturaba tres puntos que le hace coger algo de respiro. Valiosa victoria del Alcañiz que pronto puso su compromiso de cara ante La Almunia.

En el grupo 2 siguen comandando la clasificación el Ebro y el Real Zaragoza que comparten liderato con pleno de victorias. El Ebro superó al San José en el partido que cerraba la jornada y el Real Zaragoza goleó al Ejea. El Monzón-Huesca y el Binéfar-Balsas Picarral acabó con idéntico resultado: empate a uno, y los cuatro equipos sumaron un punto que deja a unos más contentos que otros. El Escalerillas superó por la mínima a El Olivar para seguir cerca de los puestos de arriba.

Grupo 1

Partido de la jornada: UNIÓN LA JOTA VADORREY 2-0 TERUEL

Un doblete de Marquina bastó al conjunto de Vadorrey para seguir aupado a la zona noble de la tabla, y recortar dos puntos al Montecarlo, líder del grupo. La otra cara de la moneda la representa el Teruel, que sigue sin ganar, a pesar de contar con superioridad numérica durante más de 50 minutos, y se queda anclado en la zona peligrosa.

Arrancaron los turolenses queriendo mandar con la pelota, pero en la primera vez la Unión pasaba a campo contrario, iban a hacer mucho daño, en un balón en profundidad por el costado izquierdo, en el que Marquina iba a empezar a traer en jaque a los defensores, yéndose por velocidad y superando a Pablo. Poco después el mismo protagonista pudo hacer el segundo, pero no remató bien, en una oportunidad clara. Se desquitó Marquina de ese error en el minuto 24, en un córner con varios rebotes, en los que la defensa rojilla estuvo blanda y con poca intensidad, concedió demasiado, y el punta de los de casa controló y mandó a la red.

Todo pintaba de color de rosa para la Unión, pero el panorama se iba a torcer un poco por la tonta expulsión de Adrián, que en una pelota pegada a la línea de fondo y en pugna con un defensor, le golpeaba, el colegiado observaba agresión y mandaba al delantero de camino de regreso a los vestuarios más pronto de la cuenta. A pesar de la teórica situación favorable de estar once ante diez, los de la capital del torico no consiguieron nivelar la contienda ni siquiera poder batir a Eduardo.

Ficha técnica:

Unión la Jota Vadorrey: Eduardo, Samuel, César (Melero, 72), Diego, Darío (Isaac, 58), Adrián, Marquina (Romanos, 72), Hugo (Nicolás, 70), Lafuente, Barcos (Lucas, 51) y Moha (Lázaro, 70).

Teruel: Pablo, Soriano, Nacho, Garrote, Marcos, Perales, Peralta (Maudos, 64), Diego (García, 12), Adrián (Álvaro, 76), Civera (Ioan, 64) y Lizaga.

Goles: 1-0, min. 5: Marquina. 2-0, min. 24: Marquina.

Árbitro: Zazurca Iguaz. Amonestó a Marcos y Lizaga. Expulsó con roja directa al local Adrián (28’).

UTRILLAS 0-4 ACTUR PABLO IGLESIAS

Utrillas: Raúl, Héctor (Houssam, 76), Vega, Morales, Román (Alexis, 73), Alejandro, Usón (Molero, 76), Morales (Mabi, 54), Julián (Oussama, 64), Eloy y Asenjo (Gadea, 64).

Actur Pablo Iglesias: Mario, Juan (Marcelo, 45), Lezcano, Roche, Iban (Dumbrava, 54), Lanaspa (Alan, 62), Diego Pablo, Cacho (Ejarque, 62), Lucas, Simón (Lanzarote, 62) y Díaz.

Goles: 0-1, min. 19: Lanaspa. 0-2, min. 59: Simón. 0-3, min. 61: Dumbrava. 0-4, min. 80: Lanzarote.

Árbitro: Ripoll Muñoz. Amonestó a Iban.

MONTECARLO 0-0 OLIVER

Montecarlo: Iker, Ruiz, Daniel, Palacio, David (Ingalaturre, 50), Labordeta (Arturo, 60), Hugo Sanz (Fernando, 70), Sanjuán, Cubillo (Álvarez, 70), Nicolás (Abenia, 60) e Iker.

Oliver: Asier (Diego, 36), Aimar, Guillermo, Hugo (Betoré, 47), Ángel, Llorente, Izan (Javier, 41), Paul, Lucas (Tomás, 64), Ignacio y Vivas (Cavero, 58).

Árbitro: Ruiz Sumelzo. Amonestó a Ruiz; Izan y Betoré.

ATLÉTICO TERUEL 1-4 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Atlético Teruel: Francisco, Aarón, Samuel (Gonzalo, 63), Mateo, Rubén (Guillermo, 56), Jiménez, Bellido (José García, 56), Perruca (Igor, 70), Reinaldo, Yeray y Hugo (Darius, 63).

Santo Domingo Juventud: Iker, Lasierra (Lucas, 46), Bernad (Juan, 59), Morón, Diego, Navaridas, Izan, Iván Palos, Yago, Fanlo (Mustienes, 56) y Eduardo (Lucas, 46).

Goles: 0-1, min. 11: Bernad. 0-2, min. 16: Fanlo. 1-2, min. 24: Yeray, de penalti. 1-3, min. 55: Diego. 1-4, min. 58: Iván Palos.

Árbitro: González Subirón. Amonestó a Mateo, Yeray, Jiménez; y a Navaridas.

AMISTAD 3-2 RACING CLUB ZARAGOZA

Amistad: Lukas, Mariblanca, Joel, Nayel (Samakou, 65), Jorge, Víctor, Adrián, Berenguer (Raúl, 41), Thomas (Jon, 57), Iván (David, 73) y Julio

Racing Club Zaragoza: Alejandro, Pablo, Villagrasa (Julio, 52), Bruno, Adrián, Serrano (Ferrero, 61), Vilella, Alexandru, Santiago, Gael (Salmerón, 49) y Joel (Pereira, 49).

Goles: 1-0, min. 9: Jorge. 2-0, min. 15: Mariblanca. 2-1, min. 38: Villagrasa. 3-1, min. 45: Adrián. 3-2, min. 56: Alexandru.

Árbitro: Bruna Guadamur. Amonestó a Iván; Villagrasa, Serrano y Ferrero.

ALCAÑIZ 3-0 LA ALMUNIA

Alcañiz: Joel, Miguel, Alonso (Nacho, 70), Estopiñán, Lecina (Julen, 63), Cebrián, Moliner (David Andrés, 71), David Pal (Ferrer, 57), Iker (Yassine, 71), Samuel y Guillermo (Ceperuelo, 63).

La Almunia: David (Sergio, 41), Amine, Torres, Javier (Hernán, 41), Nonay (Aísa, 60), Darío (Sierra, 53), Julio, Marcos, Mario, Mohame (Abderramahmane, 63) y Elías.

Goles: 1-0, min. 17: David Pal. 2-0, min. 18: Lecina. 3-0, min. 76: David Andrés.

Árbitro: Mohamed Rhochmi. Amonestó a Alonso; Hernán y Marcos.

Grupo 2

Partido de la jornada: MONZÓN FB 1-1 HUESCA

Acabó con empate el derbi oscense del grupo dos de División de Honor Cadete entre Monzón Fútbol Base y Huesca. Para los montisonenses supone conquistar su primer punto de la temporada, mientras que los azulgranas vuelven a puntuar a domicilio, como hicieron en su anterior desplazamiento a Zaragoza ante el Stadium Casablanca.

Primer tiempo donde fueron mejores los de la capital oscense. Anotaron por mediación de Martín y seguramente lamentarán el no haber aprovechado alguna de las ocasiones de las que dispusieron para haber abierto un hueco que quizá no hubiera sido definitivo, pero sí más que significativo. Y una vez más, se iba a cumplir ese tópico futbolero repetido a más no poder de quien perdona, lo acaba pagando.

El Monzón mejoró, llevó el duelo al terreno que más le interesaba, el de más idas y vueltas, con aproximaciones en ambas porterías. Esta locura no se iba a transformar en goles hasta cuando más duele y ya no tiene el rival tiempo para reaccionar. Raúl, en el descuento, ponía las tablas sin que el Huesca pudiera ya revertir la situación. Alegría para los rojiblancos, que esperan que este resultado sea un empujón en la temporada y caras largas para el Huesca, que vio volar dos puntos que tenía casi atados.

Ficha técnica:

Monzón FB: Gabriel, Carlos, Joaquín (Sissoko, 67), Escobar (Víctor, 79), Abad (Moead, 73), Floría, Adriel, Fion (Iker, 41), Guarne, Ayoub y Raúl.

Huesca: Luis (Mateo, 41), Lucas (Daniel, 59), Del Pueyo, Aguilar, Pinilla, Iker, Benítez, Arturo (Bazago, 65), Izquierdo (Mauro, 74), Martín (Abel, 55) y Royo (Marcos, 59).

Goles: 0-1, min. 19: Martín. 1-1, min. 80: Raúl.

Árbitro: Alcobe Sorolla. Amonestó a Guarne, Floría, Abad, Raúl, Gabriel; Iker y Pinilla.

REAL ZARAGOZA 7-1 EFB EJEA

Real Zaragoza: Javier, Olmos (Sánchez, 52), Alí (Íñigo, 41), Miguel, Diego, Álvaro, Cantero, Guillermo (Sancho, 41), Tolosa (Dennis, 41), Beltrán y Pinilla (David García, 52).

EFB Ejea: Irigoyen, Enrique (Fumanal, 53), Andrés (Laborda, 41), Abel (Alejandro, 61), Luna, Puyod, Castro (Asier, 41), Teodor (Berges, 61), Daniel (Abadía, 59), Cortés y Sanjuán.

Goles: 1-0, min. 1: Miguel. 2-0, min. 23: Luna, en propia puerta. 3-0, min. 26: Beltrán. 3-1, min. 37: Teodor. 4-1, min. 50: Pinilla. 5-1, min. 62: Sánchez. 6-1, min. 69: Cantero. 7-1, min. 71: Sánchez.

Árbitro: Falces Castillo.

FB BINÉFAR 1-1 BALSAS PICARRAL

FB Binéfar: Tiago, Mario, Roger (Zapater, 54), Florian, Español, Jorge, Pueyo (Víctor, 60), Sorinas, Fofana, Basols (Darío, 50) y Popescu (Traoré, 47).

Balsas Picarral: Sergio (Valero, 41), Rubén, Royo, David (Casorrán, 41), Del Río, Radu, Ismael, Héctor (Pola, 25), Matito (Asín, 41), Crespo (Courage, 64) y Yeray (Mario, 41).

Goles: 1-0, min. 6: Basols. 1-1, min. 45: Casorrán.

Árbitro: Pérez Vicién. Expulsó por doble amonestación al local Mario (60’) y al visitante Royo (79’).

EBRO - SAN JOSÉ

Ebro: Asier, Bryan, De Lope, Baquero, Marcos (Rubio, 62), Hugo, Saganta, Sanz (Bruno, 47), Adrián (Goriz, 77), Adel (Clavería, 49) y Gabriel (Martín, 77).

San José: Cristian, Samuel, Daniel (Francho, 49), Abou (Ramón, 53), Borruecos (Jorge, 65), Iker (Adam, 60), Marquina, Lázaro, Langa, Héctor (Barbuta, 65) e Iturriaga.

Goles: 1-0, min. 5: Adel. 2-0, min. 76: Clavería.

Árbitro: Jiménez Machuca.

ESCALERILLAS 1-0 EL OLIVAR

Escalerillas: Marcos, Ignacio, Raúl (López, 41), Adrián, Destiny, Abdellah (Arroyo, 69), Bangally, Abderrazaq, Youssef (Antonio, 47), Ángel y Eyotor (Terry, 62).

El Olivar: Sisamón, Raúl (Guillermo, 61), Cristóbal, Hellín, Javier, Bermejo, Gravante, Marco (Paniego, 41), Alcaine (Martín, 75), Nicolás y Solanas.

Goles: 1-0, min. 51: Ángel.

Árbitro: Teixeira Ruiz. Amonestó a Bermejo.