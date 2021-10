Jacetano e Internacional empatan en un atractivo duelo

JACETANO 2-2 INTERNACIONAL HUESCA

Jacetano: Lalo, Hugo, Diego, Noriega, Portaña, Azón, Grabi (Aso, 86), Manu, Min, Nick (Caneda, 73) y Garrido.

Internacional Huesca: Jiménez, Joaquín, Roberto (Sekou, 58), Mauro, Mincho (Alejandro, 66), Montaño, Emilio, Lizer (Eduard, 89), Kenta (Dah, 80), Vargas y Soufiane.

Goles: 1-0, min. 15: Hugo. 1-1, min. 51: Montaño. 1-2, min. 77: Sekou. 2-2, min. 80: Diego.

Árbitro: Gherghiceanu. Amonestó a Portaña, Azón, Caneda; Dah.

Comentario: Justo reparto de puntos en un intenso partido con fases de calidad en el juego, y cotización al alza del Jacetano frente a un rival solvente. Se llegó al descanso con ventaja local gracias al tanto de Hugo a la salida de un córner y a un par de excelentes intervenciones de Lalo en los últimos cinco minutos. Montaño empató en la reanudación y Sekou consumó la remontada. No perder la cara al partido le valió al Jacetano para empatar por medio de Diego al cabecear otro saque de esquina en el minuto 80. A partir de ese momento ambos equipos dieron por bueno el punto y no hubo ocasiones claras para ninguno.

ZARAGOZA 2014 1-5 TAMARITE

Zaragoza 2014: Mario, Axier (Laurent, 46), Latorre, Álex, Mateo, Edison, Alejandro, Alcay, Cheikh (Fadiala, 70), Anderson y Xabier.

Tamarite: Sorinas, Pol, Alberto (Fran Suárez, 81), Gerard, Aleix, Alexis (Feliu, 76), Casals (Sanz, 76), Raluy (Pau, 72), Iglesias (Miguel, 46), Flo y Llasera (Bernadó, 46).

Goles: 0-1, min. 6: Casals. 0-2, min. 25: Casals. 1-2, min. 33: Cheikh. 1-3, min. 58: Casals. 1-4, min. 62: Flo. 1-5, min. 72: Bernadó.

Árbitro: Martínez Romo. Amonestó a Axier, Alejandro, Cheikh; Alberto, Iglesias, Alexis y Casals.

Comentario: Primera parte igualada en la que el Tamarite aprovechó las opciones que se le presentaron para ponerse 0-2 en el marcador. Los locales reaccionaron y dispusieron de ocasiones para empatar antes del descanso, al que se llegó con 1-2. En el segundo tiempo, y tras varios ataques con la finalización de ambos equipos, fue el Tamarite el que cobró ventaja en el marcador tras una acción colectiva. A partir de ahí el dominio visitante fue absoluto, ante un Zaragoza 2014 voluntarioso, pero muy mermado por las bajas.

PEÑA FERRANCA 1-2 VALDEFIERRO

Peña Ferranca: Callizo, Valera, Arroyos, Peruga, Castillo (Trallero, 71), Naval (Ferraz, 89), Rausell, Conde, Marquina, Lalueza (Nevto, 89) y Cabrero (Pla, 65).

Valdefierro: Mayo, Martínez, Julián (Giménez, 56), Sans, Iván, Isern, Hernández, García (López, 56), Marzo, Sánchez (Muñoz, 70) y Broto (Carlos, 54).

Goles: 1-0, min 15: Arroyos. 1-1, min 60: Sans. 1-2, min 76: Callizo, en propia meta.

Árbitro: Pérez Vicién. Naval, Lalueza, Rausell; Julián, López, Iván y Martínez.

Comentario: Entró muy enchufado al partido la Ferranca, que empezó dominando y llevando la iniciativa y se puso por delante con un gol de Arroyos. El Valdefierro fue igualando el choque pero sin cobrar ocasiones. Tras el descanso empataron los visitantes, gracias a un buen tanto de Sans a los 15 minutos de comenzar la segunda parte. La Peña Ferranca tuvo opciones para marcar pero no acertó. Sí lo hizo el Valdefierro, con un gol en propia puerta de Callizo en una jugada desafortunada que terminó por decidir el choque. MEQUINENZA 3-3 CASETAS

Mequinenza: Mario, Dueso (Valeri, 40), Rami, Sedeño, Josep, Cabistañ, Castro (Jaouad, 78), Ariño (Bruna, 54), Medina (Sekou, 17), Roca (Hoyo, 78) y Aldabó.

Casetas: Marín, Abad, Sánchez (Ballestín, 46), Corellano, Palacios, Marcos (Santiago, 67) Rivas, Sanz (Navarro, 31)(Julen, 44), Cagide, Ropero (Kaká, 31) y Tobón.

Goles: 1-0, min. 12: Medina. 2-0, min. 22: Sekou. 2-1, min. 44: Cagide. 2-2, min. 47: Cagide. 3-2, min. 50: Sedeño. 3-3, min. 89: Cagide.

Árbitro: Pérez Torres. Amonestó a Rami (2), expulsado en el 65’, Castro, Figueras, Cabistañ, Aldabo; Marcos, Corellano (2), expulsado en el 82’, Tobón, Julen y Navarro.

Comentario: Reparto de puntos en un choque muy trabado, especialmente en la segunda mitad, que acabó en empate a tres goles y en el que ambos equipos acabaron con 10 jugadores sobre el terreno de juego. Los verdes no supieron aprovechar una ventaja inicial de dos goles y perdieron a dos jugadores por lesión en la rodilla: Medina, tras un salto, y Dueso, en un choque con un rival.

El partido comenzó con muy buenas sensaciones para los visitantes que dominaban pero fue el Mequinenza el que se adelantó en el marcador en el minuto 12 en una jugada de estrategia al saque de una falta que culminó Medina con el primero de la tarde prácticamente en la primera jugada de peligro de los verdes. El delantero local se lesionó en la rodilla minutos después tras un salto en el centro del campo y fue sustituido por Sekou que en el 22 hacía subir el segundo al marcador al culminar otra jugada desde la banda izquierda. El Casetas introdujo dos cambios a la media hora de juego en un momento en el que el Mequinenza tomó las riendas del partido pero las cosas se complicaron con la lesión, también en la rodilla de Dueso tras un choque con un rival y fue sustituido por Valeri en el 40. Los visitantes se estiraron y tres minutos después Cagide, el capitán, en una jugada personal en la que puso mucha fe y en la que la zaga local no acierta a despejar el balón recortó diferencias en el marcador al borde del descanso.

Nada más comenzar la segunda mitad en otro despiste defensivo Cagide devolvió la igualdad al marcador al rematar el saque de una falta. Los locales en apenas cuatro minutos volvieron a ponerse por delante en el marcador tras un saque de esquina botada por Guillem que encuentra a Abel en el segundo palo haciendo subir el tercero para los locales tras un disparo cruzado. El Casetas se estiró de nuevo en busca del empate generando ocasiones mientras que los verdes buscaban la velocidad de Guillem y Sekou en busca del gol de la tranquilidad que no llegó.

En el minuto 65, Eloy fue expulsado por doble amarilla dejando con 10 jugadores al Mequinenza teniendo el partido, aparentemente, bajo control. Los visitantes trataron de aprovechar la ventaja numérica aunque sin mucha fortuna hasta que el 82 la perdían por la expulsión de Corellano, también por doble amonestación. Con el partido prácticamente finalizado Cagide hacía el tercero para los visitantes y el tercero de su cuenta particular rematando, en otro desajuste defensivo de los locales en una falta botada por Rivas.

PEÑAS OSCENSES 0-2 ESCALERILLAS

Peñas Oscenses: Campo, Hicham, Villellas, Buil, Bielsa (Lundstrom, 76), Comino (Tounkara, 58), Piedrafita (Ramos, 58), Cano, Escartín (Agustín, 58), Gracia y Juan.

Escalerillas: Lorente, Ángel (Carnicer, 78), Sánchez, Campos, Roche (De la Flor, 89), Navales (Sergio, 46), Mediano (Varela, 64), Pellejero, González, Burillo (Celma, 86) y Jorge (Manuel, 78).

Goles: 0-1, min. 33: Villellas, en propia meta. 0-2, min. 46: Sergio.

Árbitro: Civiac Escudero. Amonestó a Buil; Mediano, Roche y Pellejero.

Comentario: Comenzó el partido eléctrico entre el Peñas y el Escalerillas. En el 3’ Navales realizó un centro-chut que se estrelló en el palo de la portería defendida por Campo. En el 6’ fueron los locales los que tuvieron una buena ocasión. Ville desde medio campo lo intentó de vaselina y a punto estuvo de sorprender al guardameta visitante. Tres minutos más tarde fueron los visitantes los que tuvieron otra clara. Roche desde la frontal remató raso y Borja realizó un paradón para despejar el peligro.

El partido entró en una fase de idas y venidas donde nadie acabó por hacerse con el dominio del encuentro. En el 32’ y tras un centro lateral llegó el primero del encuentro. Ville al intentar despejar introdujo el esférico en su propia portería. Hasta el descanso,los locales intentaron acortar distancias pero el Escalerillas defendió bien su ventaja y se retiraron con mínima ventaja en el electrónico.

No pudo empezar peor la segunda para los locales ya que en el primer minuto una falta de entendimiento en la defensa sirvió para que Sergio ampliara la ventaja para su equipo.

Con una cómoda ventaja,los visitantes jugaron más cómodos y tiraron de oficio para mantener su ventaja,balones largos y rápidos contraataques que llevaban peligro a la portería local. El Peñas por su parte intentó sacar el balón controlado desde su área sin renunciar a contraatacar cuando fuera posible. En el 74’, un centro de Lorién que rechazó la defensa, el esférico llegó a Ventura que remató de primeras y el balón salió rozando el palo, una buena ocasión local para haber recortado diferencias. De aquí hasta el final la tónica fue la misma aunque ya no se movió el marcador.

FRAGA 5-0 ALCOLEA

Fraga: Marc (Esteve, 71), Sanuy (Pirla, 71), Genis, Larroya, Álex (Riau, 59), Nicolás (Casanova, 65), Alexis (Ramón, 59), Bernabé (Jorge, 65), Leo (Unai, 65), Gomes y Castilla.

Alcolea: Buil, Cambra, Baringo (Iñaki, 56), Casasnovas, Óscar, Ismael, Gou, Revilla, Vílchez, Pizarro y Poy (Ben, 71).

Goles: 1-0, min. 46: Gomes. 2-0, min. 50: Nicolás. 3-0, min. 58: Bernabé. 4-0, min. 75: Jorge. 5-0, min. 80: Unai.

Árbitro: Irigoyen Cavero. Amonestó a Revilla, Poy y Pizarro.

Comentario: El Fraga se impuso al Alcolea en La Estacada. El conjunto local no dio opción a su rival, al que encerró en su campo, aunque no fue capaz de abrir el marcador hasta la segunda parte, cuando a los visitantes se les fue acabando la gasolina. El Fraga salió a dominar desde el inicio y en los primeros minutos ya tuvo su primera ocasión con un cañonazo de Leo a la cruceta. El balón estuvo siempre en campo visitante y el Alcolea no tuvo ni una ocasión en todo el partido. Todo lo contrario que el equipo local, que no marcó en la primera parte gracias a la buena defensa rival y, sobre todo, a las intervenciones del portero Buil. Alexis y Roberto tuvieron las más claras y el colegiado anuló un gol.

Nada más comenzar el segundo acto, Roberto controló un balón largo para hacer el 1-0. El gol fue un golpe para el Alcolea, que vio cómo su rival sentenció por la vía rápida gracias a las dianas de Nico y Bernabé. El cuadro visitante notó un bajón físico tras el esfuerzo realizado y el Fraga siguió dominando y amplió la cuenta gracias a Gómez y Unai.

SAN LORENZO 2-0 MONTECARLO

San Lorenzo: Gaibor, Magdalena, Esteire, Aranda, Martínez, Alonso (Ángel, 89), Mairal (Villagrasa, 80), Seral (Pomar, 82), Arnal (Iván, 63), Ena y Rodrigo.

Montecarlo: Martínez, Vicente, Castan, Fabregat, Pelegrín, Mallor, Tazueco (García, 57), Marín (Cardiel, 46), Javier (Omeñaca, 78), Pablo (Duque, 58) y Mauro (Seguí, 78).

Goles: 1-0, min. 21: Rodrigo. 2-0, min. 30: Martínez.

Árbitro: Gallego Abadías. Amonestó a Alonso, Villagrasa, Rodrigo; Mallor y Vicente. Expulsó con roja directa al visitante Fabregat (50’).

Comentario: Triunfo monegrino fraguado en la primera parte. Un disparo desde la frontal de Álex y un gol de Jesús poco después en una buena combinación del equipo pusieron el 2-0 en una gran primer periodo de los locales. En la segunda mitad siguió dominando el partido y pudo hacer algún gol más. El Montecarlo se mostró dubitativo con muchas pérdidas e impreciosiones, por lo que apenas inquietaron la meta defendida por Gaibor. Martínez estuvo acertado a la hora de desbaratar dos claras oportunidades de los locales y el marcador no se movió. De esta forma, los tres puntos se quedaron en casa.

SABIÑÁNIGO 0-1 SARIÑENA

Sabiñánigo: Zamora, Toro, Echevarría (Tanase, 81), López, Gómez (Arellano, 59)(Zamora, 66), Villalba, Alcoba, Nogueras, Arellano, Ara y Mateo (Belio, 77).

Sariñena: Hernández, Incze (Tella, 65), González, Ventura, Chaib (Alcántara, 65), Villellas, Bata (Abad, 79), Cortés (Huerta, 79), Leiva (Terre, 59), Larios y Urquiz.

Goles: 0-1, min. 67: Bata.

Árbitro: García Santiago. Amonestó a Ara, Nogueras; y Huerva.

Comentario: El gran derbi provincial terminó con victoria visitante por 0-1. El Sariñena demostró en el Joaquín Ascaso ser un equipo más trabajado y más experto, tuvo más juego colectivo y fue el único que supo marcar un gol. Los de casa anduvieron tras el balón ante el dominio insistente de los monegrinos, sobre todo en el centro del campo, donde fueron muy superiores. Los goles visitantes no llegaron porque la defensa rojiblanca estuvo muy atenta y en la primera parte se dedicó a defender. No contabilizamos ni una ocasión del equipo de Roberto Fandos. El Sariñena dominó, pero tampoco llegó con mucho peligro. Tuvo una clara en el 18, en un cabezazo perfecto de Bilal que Manuel Zamora sacó con apuros. Ese fue todo el juego ofensivo en la primera parte. En la continuación cambió el partido, sobre todo a raíz del gol visitante. Llegó en el minuto 64. Moría remató junto al poste en una acción en la que los locales reclamaron fuera de juego.

Antes el Sabi, por medio de Pablo Ara, había rematado un balón esquinado en el que el guardameta Pablo Hernández había sacado con la punta de los dedos. Tras el gol, el Sariñena se puso nervioso y no fue el equipo que dominó con insistencia. Al Sabi se le quitó la cobardía y buscó con ahínco el empate. Tuvo dos ocasiones claras de Zamora: en la primera el balón se fue alto por poco y en la segunda un defensor sacó el balón en la raya de gol. Pudieron llevar a un empate que tal vez no mereció por el juego mostrado.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición