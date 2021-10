El Caspe consigue sumar un punto ante el Aragón

Partido de la jornada: CASPE 1-1 RZD ARAGÓN.

Reparto de puntos entre el Caspe y el Deportivo Aragón. Comenzó mejor el cuadro avispa, que trataba de imponer su fútbol control desde los primeros compases. El filial, con la necesidad imperiosa de comenzar a encadenar triunfos para engancharse a la zona noble de la tabla, avisó a los tres minutos con un disparo de falta de Toquero que rozó el travesaño. Escasos minutos más tarde llegó el primer tanto del partido: Isaiah, a la salida de un córner, cabeceó el esférico y lo alojó lejos del alcance de Máñez. El Caspe trató de nivelar la balanza instantes después y pudo hacerlo con dos claras ocasiones, pero Miguel Ángel se mostró muy seguro en sendos remates. Al filo de la media hora, con un Caspe dominador, llegó el tanto de la igualada, obra de Rotellar, que finalizó con maestría una buena jugada colectiva.

Tras la reanudación, los hombres de Emilio Larraz dieron un paso adelante, ganando protagonismo en la medular y comenzando a generar peligro con balones filtrados. Los caspolinos se defendían en campo propio y buscaban la calidad de sus hombres de ataque para generar peligro en la meta defendida por Miguel Ángel. Castillo pudo poner en ventaja a los suyos con una acción individual, pero su disparo se marchó desviado. Pocos minutos después fue Toquero el que la tuvo, pero no llegó a un gran balón de Vela por escasos centímetros. El propio Toquero tuvo la más clara en las postrimerías del choque, pero su potente disparo lo despejó Máñez con una sensacional parada. Al final, un punto para cada uno que no permite a ninguno de los dos escalar posiciones en la tabla.

Ficha técnica

Caspe: Máñez, Villa, Garrido, Sorbe, Ginés (Fernández, 80), Pescador (Burillo, 61), Pueyo, Magu (Castilla, 61), Horno (Abadía, 61), Rotellar (Bernal, 80) y Quique

RZD Aragón: Miguel Ángel, Javi, Vallejo (Ángel, 69), Vaquero, Marín (Sola, 46), Alejandro, Luis, Isaiah (Vela, 80), Raúl Rubio, Juan Sebastián (Rastrojo, 80) y Pablo Cortés (Castillo, 46).

Goles: 0-1, min. 6: Isaiah. 1-1, min. 29: Rotellar.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Ginés, Rotellar; a Benedet.

CUARTE 2-0 BIESCAS: El Cuarte alarga su buena racha y tumba al Biescas.

Cuarte: Buetas, Muzquiz (Raúl, 58), David, Berdún, Rosell (Cristian, 76), Guillén, Moreno (Andreu, 66), Iñigo (Ángel, 66), Rami (Roberto, 76), Molina y Juan González.

Biescas: Marcelo, Giménez (Garcés, 64), Lardiés, Estarreado, Aso, Osanz (Samper, 80), Dylan, Gayán, Jaime, Augustus (Urieta, 46) y Fuller (Lardiés, 71).

Goles: 1-0, min. 34: Moreno. 2-0, min. 68: Juan González.

Árbitro: Fernández Firvida. Amonestó a Juan González, Rosell, Rami; Aso, Estarreado y Urieta.

Comentario: El Biescas plantó cara al Cuarte pero no pudo estrenar su casillero de puntos que tras las seis primeras jornadas disputadas continúa con cero puntos. El Cuarte comenzó bien el choque, con mucho ritmo y con ganas de resolver el partido lo antes posible. Sin embargo, no fueron capaces de crear ocasiones claras de gol la primera media hora de partido. En el 34’, Moreno adelantó a los locales con un disparo en un rechace del propio Moreno tras un centro de Molina. El Biescas no logró acercarse a la portería de Buetas en los primeros 45 minutos. Tras el paso por vestuarios, el Biescas dio un paso hacia adelante en busca del empate. Cuando mejor estaba el conjunto oscense, Juan González puso el segundo con un remate en el primer palo tras un centro de Berdún, en una gran jugada colectiva. Tras el segundo tanto local, el Biescas bajó los brazos y el resultado pudo ser más abultado, pero la falta de acierto evitó que la renta fuera mayor. Con una nueva victoria el Cuarte lidera la tabla clasificatoria en solitario tras un comienzo de liga sobresaliente.

BINÉFAR 1-1 ÉPILA: El Épila rasca un punto de su visita a Binéfar.

Binéfar: Buba, Brunet, Valencia, Cesc, César, Imaz, Rusi (Pujol, 76), Llabrés, Iker, Bayu y Sales (Fillali, 81).

Épila: Augusto, Crespo, Campo, Mendinueta, Rupérez, Hamza (Diego Gómez, 77), Luis Costa, Magallón, Inaga (Valero, 67), Álvarez (Redondo, 84) y Dani.

Goles: 1-0, min. 41: Iker. 1-1, min. 62: Álvarez.

Árbitro: Gómez Mur. Amonestó a Imaz; a Inaga, Costa, Augusto. Expulsó por doble amonestación a Campo (74’).

Comentario: Reparto de puntos entre dos equipos que estaban imbatidos y, una vez pasado este partido, los dos siguen igual. Fue un choque en el que el Binéfar llevó la iniciativa y fue superior al Épila, pero no logró superar su entramado defensivo.

El guión fue el esperado desde el inicio: los celestes tuvieron totalmente la posesión del balón durante los primeros 45 minutos frente a un Épila bien plantado en el campo, muy ordenado y esperando el error local en alguna salida de balón para crear peligro al contraataque. El Binéfar buscó llegar al área visitante a base de combinaciones, pero en la zona de portería rival, el cuadro visitante desbarató el peligro. Buba no tuvo que realizar ninguna intervención en la primera parte y, cuando parecía que se iría al descanso sin goles, en una falta lateral sacada por Cesc, fue rematada de cabeza por Iker al fondo de la red. Con ese 1-0 que hacía justicia a lo visto en el campo se llegaba al intermedio. En el segundo periodo, el Épila tuvo que asumir más riesgos en busca del empate, pero el Binéfar tenía el partido controlado aunque sin crear ocasiones reales de peligro. En el 62’, sin embargo, en un despeje de la defensa visitante, la pelota le cayó a Jorge Álvarez, quien se quedó solo delante de Buba para batirle por bajo. Comenzó así un nuevo encuentro en el que el Épila se volvió a atrincherar en su puerta. El Binéfar seguía dominando y tuvo alguna opción a balón parado, como un remate en un saque de esquina que se fue alto. Por su parte, los zaragozanos solo creaban algo de peligro con envíos largos. En el 74’ fue expulsado Jesús Campo y, desde entonces, el Binéfar ya fue claro dominador, se fue en busca del triunfo, tuvo varias llegadas, pero no encontró rematador ante un Épila que se defendió como pudo para sacar el empate.

ROBRES 5-0 GINER TORRERO: El Robres endosa una goleada al Giner.

Robres: Alejo, Javi Pérez (Cardiel, 46), Camilo, Tapia, Herrero (Muñoz, 57), Ballesteros, Marc Prat (Cabrero, 67), Marvin (Gonçalves, 57), Iván, Barrio (Gumiel, 74) y Carcasona

Giner Torrero: David, Alejandro, Vicente, Llorente (Floría, 29), Marzo, De Castro (Bosqued, 51), Tejero (Alloza, 51), Raúl (Berrogaín, 51), Pablo, Sánchez y Abenia

Goles: 1-0, min. 1: Barrio. 2-0, min. 8: Tapia, de penalti. 3-0, min. 12: Marvin. 4-0, min. 47: Marvin. 5-0, min. 71: Muñoz.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Javi Pérez; a Pablo, Alejandro, Moreno y Tejero.

Comentario: Justa y holgada victoria del Robres ante un Giner Torrero que no inquietó en ninguna fase del partido al equipo local. Apenas había comenzado a rodar el cuero en la resembrada hierba de San Blas y los amarillos ya se habían puesto por delante en el marcador. Una combinación entre los dos chavales de la localidad hacía mover los dígitos del electrónico. Carcasona ganó la línea de fondo y la puso en el segundo palo para que Fran Barrio, sin dejarla botar, enganchase una volea imposible para David. El segundo llegó desde los once metros tras ser derribado Iván dentro del área. Esta vez, el uruguayo Rodrigo cambió el penalti por gol. Aún se estaba celebrando el gol cuando llegó el tercero. Centro de cabeza desde el medio campo de Camilo al desmarque de Marvin, que la envió a la red. La maquinaria amarilla era perfectamente gobernada por el chileno Camilo desde el círculo central, mientras que el Giner apenas daba señales de vida y no llegaba con claridad al área local. Los balones altos colgados a los movimientos de Tejero eran desbaratados por los puños de Alejo. Si le quedaba alguna opción al Giner, la echó al traste Marvin nada más empezar el segundo periodo. El delantero bajó la pelota, dribló con el cuerpo al defensor y su tiro dibujó una perfecta parábola en el segundo palo. Cerró la cuenta goleadora Muñoz con un disparo desde la frontal que despistó al meta visitante.

SANTA ANASTASIA 3 - 0 BORJA: El Santa Anastasia vence con claridad al Borja.

Santa Anastasia: Aguilar, Salafranca, Tenías (Fenolle, 70), Celma, Almuzara, Mainz, Biota (Villar, 78), Oliva (Asensio, 83), Cortés, Garrido (Dapaah, 70) y Maqueda (Marcellán, 83).

Borja: Joel, Marín, Cirac (Usón, 74), Clavero (Izan, 46), Marcos, Alonso, Pujadas (Tirso, 82), Quesada (Soro, 82), Tati, Jorge (Ramón, 69) y Murillo.

Goles: 1-0, min. 14: Maqueda, de penalti. 2-0, min. 22: Clavero, en propia meta. 3-0, min. 77: Oliva.

Árbitro: Gonzalo Benito. Amonestó a Tenías, Dapaah; a Circa, Lairla, Quesada.

Comentario: El Santa Anastasia saltó al césped muy enchufado y pronto se hizo dueño del partido. Rozando el cuarto de hora y tras un saque de esquina, el remate del lado local impactó en la mano de Cirac y el colegiado del encuentro señaló penalti favorable a los locales que Maqueda convirtió en el primer tanto del partido. Pocos minutos después y tras una muy buena jugada de Garrido por banda, el atacante local realizó un pase que Clavero introdujo en su propia portería en una jugada desafortunada que supuso el segundo tanto del Santa Anastasia para ampliar distancias. Con el 2-0, el Borja tuvo una ocasión muy clara para reducir la diferencia en el marcador que obligó a Aguilar a intervenir de manera providencial para mantener la portería a cero antes del descanso. El Santa Anastasia pudo ampliar su renta antes de cerrar su fantástica primera parte pero les faltó acierto. Tras el paso por vestuarios, el Santa Anastasia saltó al césped más replegado en campo propio y con la intención de defender la renta obtenida en la primera parte. El Borja tuvo una muy clara de cabeza pero no acertaron. Los minutos fueron pasando sin alteraciones en el marcador hasta que en el minuto 77 Oliva puso el tercero y definitivo en una acción a balón parado que supuso la sentencia.

BELCHITE 97 1-2 UTEBO: El Utebo remonta para tumbar al Belchite.

Belchite 97: Cañón (Montorio, 61), Iván Vera, Tolo (Nieto, 80), Marín, Saúl (Parra, 80), Cabrero, Jorge Rey, Alfonso, Óscar (Martín, 61), Joaquín (Diego, 55) y Ariño

Utebo: Aure, Capapé (García, 46), Alvira, Pomareta, Machote, Aldair, Cardo (Villalba, 46), Lucio (Marín, 80), Jaime (Pardillos, 75), David y Adán.

Goles: 1-0, min. 5: Óscar. 1-1, min. 44: Lucio. 1-2, min. 77: Ruiz.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a Iván Vera; Saúl, Cabrero, Nieto; a Ruiz. Expulsó por roja directa al visitante Marín (87’).

Comentario: Saltó mejor el cuadro local, que se hizo con el control del esférico desde los primeros minutos de juego. Óscar inauguró el electrónico con un soberbio testarazo a la salida de un córner. El gol obligó al Utebo a asumir más responsabilidades y el conjunto azulón comenzó a hacerse con la posesión del balón. Pese a ese control, eran los locales los que gozaban de las ocasiones, pudiendo ampliar la distancia con un mano a mano de Vera que desbarató Aure. Sin embargo, cuando el partido se aproximaba al descanso llegó el tanto de la igualada: Cardo puso un balón perfecto al segundo palo donde apareció Lucio para rematar a gol. El gol cayó como un jarro de agua fría en el Belchite, que vio cómo el Utebo se hacía con el peso del partido tras la reanudación. Aldair completó la remontada con un gran remate de volea. Pese a ello, el Belchite pudo igualar en los últimos minutos, pero el remate de Diego se marchó al lateral de la red.

ILLUECA 1-0 CARIÑENA: Un solitario gol de Morales decanta la balanza a favor del Illueca.

Illueca: Roberto, Pinto, Karol, Gimeno (García, 86), Morales, Gracia Peña (Seijo, 70), Barriendos (Pérez, 70), Merino, Manu Rubio (López, 56), Cota y Álex Rubio

Cariñena: Viorreta, Utrilla, Navarro, Lorente, Pedro, Patrick, Obere, Fonsi, Lorente, Iván Falo (Sow, 74) y Cirac (García, 61).

Goles: 1-0, min. 54: Morales.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a García; a Utrilla.

Comentario: Un solitario gol de Morales permite al Illueca dejar los tres puntos en el Papa Luna. El balón echó a rodar con los rojiblancos muy bien plantados sobre el tapete, buscando generar peligros con rápidas combinaciones. Sin embargo, el Cariñena no sufría demasiado, pues se mostraba muy ordenado y no ofrecía grieta alguna en su entramado defensivo. Pasaban los minutos y pese al control de los zapateros, las ocasiones no llegaban y solo algún acercamiento lograba inquietar al banquillo visitante. Tras el paso por vestuarios el Illueca mejoró y consiguió abrir la lata tras una jugada embarullada que acabó con un disparo de Morales ante el que nada pudo hacer Viorreta. Los de Humberto Arto se vieron obligados a sumir riesgos en busca del empate y comenzaron a encerrar a los locales y a asediar el área rival con centros laterales. Sin embargo, los zagueros rojiblancos se impusieron a los atacantes y echaron el cerrojo a la meta custodiada por Roberto.

CALAMOCHA 2-4 BARBASTRO: El Barbastro vence al Calamocha gracias a 15 minutos de ensueño.

Calamocha: Monforte, Lou (Durán, 72), Villar (Orús, 52), Osanz, Motero, Manau, Puri (Sánchez, 82), Nacho Lafita, Muñoz (Edu Vicente, 52), Dela y Barbero (Sebastián, 46).

Barbastro: Gistau, Franc, Tudela (Rafinha, 56), Conte, Arturo (Elbaile, 87), Cristian, Salcedo (Arnedillo, 72), Albert, Limbeck, Marc (Blasco, 72) y Agustín.

Goles: 0-1, min. 22: Salcedo. 0-2, min. 47: Marc. 0-3, min. 50: Marc. 0-4, min. 61: Salcedo. 1-4, min. 65: Edu Vicente. 2-4, min. 71: Orús.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a Sánchez; Agustín, Franc y Marc.

Comentario: El Calamocha cayó derrotado con claridad en Jumaya ante un duro Barbastro. Los turolenses encajaron su primera derrota como locales. El primer gol llegó a los veinte minutos de partido, después de que el Calamocha hubiera protagonizado las mejores ocasiones en el arranque del partido. Un cabezazo de Salcedo en un saque de esquina superó a Monforte para llevar el partido con el 0-1 al descanso. Tras el gol, el Calamocha se volcó en busca del empate, pero no encontró el tanto aunque sí permitió que los del Somontano se acercasen más veces al área local.

Tras la reanudación llegaron los 15 minutos fatídicos para los locales en los que el Barbastro aprovechó para sentenciar el choque. Gulías aprovechó un balón suelto en un saque de esquina para firmar el 0-2 en el primer minuto tras la reanudación y protagonizó una cabalgada para quedarse solo ante Monforte un minuto después para ampliar la renta del Barbastro hasta el 0-3. El cuarto gol llegó también desde el córner cuando Agustín botó el balón con precisión al área chica para que Salcedo anotase, de nuevo de cabeza, su segundo tanto. Edu Vicente y Orús redujeron distancias pocos minutos después pero el tiempo terminó sin que el Calamocha pudiera reaccionar al 0-4 favorable a los visitantes.