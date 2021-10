El Brea no puede con un Formentera superior

Severo castigo del Formentera al Brea. El cuadro aragonés saltó al césped con ganas de mandar y no tardó en avisar al conjunto balear con un gran remate de Toni que se marchó alto. Los celestes, bien plantados sobre el terreno de juego, impedían que los visitantes desarrollasen su habitual juego combinativo. Joseba puso el miedo en el cuerpo a la parroquia local con un sensacional remate que Lázaro atajó con una brillante intervención. El Brea combinaba bien en la medular y en una de ellas llegó la más clara de la primera mitad: Cuenca, tras una brillante jugada colectiva, disparó demasiado cruzado y el cuero salió rozando la madera. Los baleares no tardaron en responder y Javi Sánchez estuvo cerca de inaugurar el electrónico, pero su disparo no cogió portería. La primera mitad llegaba a su fin y todo parecía indicar que el empate sería el resultado al descanso. Sin embargo, en la última jugada del primer periodo llegó el tanto visitante: Raúl Prada cabeceó a la red un centro lateral, poniendo en ventaja a los suyos en el último instante.

El gol fue una losa para los breanos, que tras la reanudación no conseguían llevar peligro a la meta defendida por Óscar Santiago. El Formentera amplió su renta tras un penalti cometido sobre Javi Sánchez que el propio delantero se encargó de convertir. El Brea buscó volver a meterse en el partido y pudo lograrlo con un precioso remate de Alejandro Roy, pero Óscar Santiago realizó un auténtico paradón y dio al traste con la oportunidad. Además, en la siguiente jugada, Raúl Prada puso la puntilla con otro gran remate a un centro medido de Gorriz. Los aragoneses, lejos de perderle la cara al partido, lograron reducir distancias con un buen tanto de Cuenca a falta de un cuarto de hora de juego. Pese a las intentonas locales el Formentera se defendió bien y se llevó los tres puntos del Piedrabuena.

Brea: Lázaro, Veintemilla, Israel (Jony, 70), Borja Peña (Oli, 15), Carlos Cano, Matías, Juan González, Toni Pérez (Álvaro Cano, 70), Roy (Torres, 78), Cuenca y Jona (Diego Puig, 78).

Formentera: Óscar, Jaguar, Mena, Joseba, Julen (Agus, 86), Lizárraga, Róber, Javi Sánchez (Zekri, 73), Prada (Kike, 73), Iago (Górriz, 46) y Karim (Vargas, 81).

Goles: 0-1, min. 45+4: Prada. 0-2, min. 64: Javi Sánchez, de penalti. 0-3, min. 68: Prada. 1-3, min. 74: Cuenca.

Árbitro: González Páez. Amonestó a Israel, Veintemilla, Matías; y a Górriz. Expulsó por doble cartulina amarilla al visitante Jaguar (89’).

