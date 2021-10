El Alcañiz saca un punto en un intenso enfrentamiento ante el Morés

El Alcañiz y el Morés se llevaron un punto cada uno en un partido intenso y vistoso. Los visitantes se adelantaron a la media hora de partido, aunque los locales reaccionaron y pusieron el 1-1 en el marcador desde el punto de penalti. En la segunda mitad, el guion del partido se mantuvo y Agorreta marcó de falta el 1-2 para los visitantes. Los locales acabaron con uno menos sobre el verde por lesión, aunque en una jugada en el centro del área, Martín aprovechó un rechace para poner el definitivo 2-2.

Alcañiz: Traver, Muniesa. Muñoz, Ariño, Larhlid (Salime, 79), Juárez (Timoneda, 79), Moreno (Geacarel, 65), Pellicer, Pueyo (Sánchez, 69), Casado (Tello, 50) y Martín.

Morés: Casorrán, Mendoza (Sampériz, 87), Osorio, Serrano, Fall, Pardo, Cristian, Esteras, Jiménez (Alamán, 67), Agorreta (Keita, 84) y Adrián.

Goles: 0-1, min 30: Osorio. 1-1, min 39: Pellicer, de penalti. 1-2, min 58: Agorreta. 2-2, min 85: Martín.

Árbitro: Giménez Barrera. Amonestó a Geacarel, Larhlid; Pardo, Serrano y Osorio Expulsó a Arenaz por doble amarilla (75’).

ALCORISA 1-0 CALANDA: El Alcorisa controla y vence al Calanda

Alcorisa: Cissé, Derick (Gallego, 46), Arias (Cepeda, 67), Riola, Óscar (Acedo, 56), Lucano, Cortés, Moreno (Candial, 77), Guía, Vidal (Peralta, 93) y Serrano (Plana, 67).

Calanda: Víctor, Espada, Banyai, Adán (Giner, 81), Jorge (Pereira, 46), Lacueva (Monteiro, 70), Eugen, Kamal, Padilla, Lazrak (Meléndez, 81) y Eko (Gasión, 55).

Goles: 1-0, min. 58: Acedo.

Árbitro: Molinares Hernández. Amonestó a Acedo; Banyai, Adán, Eko y Padilla.

Comentario: Victoria del Alcorisa ante el Calanda en un duelo con pocas ocasiones. En la primera mitad, dominio visitante, aunque no se tradujo en ocasiones especialmente claras, salvo un disparo en el ecuador del primer tiempo que se fue alto. Los visitantes casi no llegaron. En la segunda mitad, el guión del partido se mantuvo, aunque esta vez los locales lograron un gol a la salida de un córner. Los locales no sufrieron en la recta final.

ACTUR PI 3-2 CALATORAO: Victoria por la mínima del Actur al Calatorao

Actur PI: Ros, Carlos, Mustafa (Borruel, 75), Marín (Paul, 85), Avellana (Diest, 75), García (Serrano, 65), Daniel (David, 85), Piñero, Lacambra (Teresa, 44), Duato y Sebbar.

Calatorao: Aitor, Martí, Diego, Tarik, Villuendas (Gil, 78), Iván (Layunta, 68), Aguarón (Báguena, 86), Dauda (Báguena, 60), Sanz, Urgel y Turrubia.

Goles: 0-1, min. 5: Iván. 1-1, min. 27: Piñero. 1-2, min. 28: Villuendas. 2-2, min. 77: Marín. 3-2, min. 89: Carlos.

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó a Teresa, Marín, Martín; Boujaada, Sánchez y Muñoz. Expulsó a Martí (73’) por doble amarilla.

Comentario: Victoria del Actur Pablo Iglesias por (3-2) en un partido intenso y abierto hasta el final. Los visitantes se adelantaron nada más comenzar el partido; aunque a los locales les costó entrar en el partido. A los 27 minutos, Piñero marcó marcó el empate, aunque Villuendas volvió a poner a los visitantes por delante en el electrónico. El Actur se hizo con el control en la segunda mitad y generó numerosas ocasiones. Esto les permitió igualar el partido y su dominio se vió acrecentado por su superioridad física pero también numérica. Martín puso el definitivo (3-2) a la salida de un córner y desde ahí al final los locales controlaron el tempo del partido sin problema.

HERRERA 1-1 UTRILLAS: El Utrillas saca un punto de su visita al Herrera

Herrera: Stokic, Pablo (Daniel, 43), Guillermo, Diego (Sanjuán, 66), Val, Palomino, Orlando (Jaime, 82), Makhaita, Maqueda, Samuel (Soriano, 88) y Manuel.

Utrillas: Lainez, Júdez, Lautaro, Juan Edo, Adrián, Daniel, Fleta (Cañas, 75), Ndiaye, Pablo (Zumeta, 57), Ángel (Adama, 75) y Diaffara.

Goles: 1-0, min. 34: Orlando. 1-1, min. 75: Zumeta.

Árbitro: Ruiz Sumelzo. Amonestó a Orlando, Makhaita; Diaffara, Juan Edo y Ndiaye. Expulsó por doble amonestación al visitante Cañas (89’).

Comentario: Partido que comenzó con un Utrillas lanzado a por los tres puntos, con ocasiones de gol desde el minuto uno. El partido se fue equilibrando, aunque el Utrillas tenía lás más favorables. Orlando, desde fuera del área, hace el (1-0). Mismo guión en la segunda parte, aunque en el 80 empata el Utrillas. Hay diferentes acciones hasta el final del partido donde pudo caer el partido de lado de cualquiera, aunque sin éxito.

LA ALMUNIA 3-0 CELLA: La Almunia supera con claridad al Cella

La Almunia: Forcén, García (Embid, 70), Refusta, Molina, Sacasa, Guillén (Joven, 55), Lázaro (Mballo, 70), Chueca (Radwan, 62), Martínez, Gil y Júdez (Ibáñez, 83).

Cella: Emilio, Blasco, Martín, Royo, García (Raúl, 65), Andrés, Ferrer (Esteban, 49), Herranz, Carlos, Cercas y Vivas (Fernández, 46).

Goles: 1-0, min 6: García. 2-0, min 29: Júdez. 3-0, min 57: Martínez.

Árbitro: Teixeira Ruiz. Amonestó a Refusta, Ibáñez; Ferrer y Fernández. Expulsó a Trullenque por doble amarilla (89’)

Comentario: La Almunia se llevó los tres puntos ante un Cella que se vio claramente superado por el cuadro local. Buen comienzo de los jugadores de Diego Cabeza, que dispusieron de dos ocasiones claras sobre la meta de Emilio. En el minuto 6, García adelantó a los locales, con un disparo desde la banda derecha. Poco después, Júdez amplió la renta con un gol similar al primero. En la segunda mitad, el Cella se estiró, aunque La Almunia volvió a marcar gracias a un balón a la espalda de la defensa que culminó Martínez. En el añadido, los locales fallaron un penalti, aunque el dueño de los tres puntos estaba claro.

MAELLA 0-0 AT. CALATAYUD: Maella y Calatayud no ven portería

Maella: Vallespí, Buisán, Balaguer, Barceló (Bordonaba, 46), Villoro (Pallás, 55), Kasse (Hernández, 46), Zapater (Serrano, 46), Barberán (Godina, 26), Vidal, Gimeno y Sofi

At. Calatayud: Navarrete, Bernal, Gracia, Hernández (Celiméndiz, 86), Paulo Miranda, Pérez, Saiz (El Hafidi, 46), Cortés (Martínez, 79), Robert Miranda (Becerril, 46), Navarro y Antón.

Árbitro: Jelti Salmi. Amonestó a Gimeno, Villoro, Pallás; Hernández, Bernal y Gracia.

Comentario: Empate a cero entre Maella y el Atlético Calatayud que supo a poco a los locales. La primera parte no empezó bien para el Maella, que sufrió las lesiones de Raúl Barberán y Kasse que tuvieron que ser sustituidos, aunque en el caso de Kasse el cambio se hizo en el descanso. La primera parte no tuvo un claro dominador, mientras que en la segunda el Maella dispusó de cuatro claras oportunidades. En una de ellas, un defensa del Calatayud evitó el gol en la línea de gol. Por su parte, los visitantes lo intentaron a través de balones en largo, a los que reaccionó muy bien Vallespí, al igual que en el despeje de puños en varias acciones.

ANDORRA 1-0 MORATA: El Andorra vuelve a la senda de la victoria ante el Morata

Andorra: Ortiz, Navaz, Oliete, Ortega, Cubero (Negredo, 88), Tomás (Montañés, 88), Díez, Donoso (Megino, 75), Lahoz, Dias y Mombiela (Ibáñez, 67)

Morata: Calles, Díaz, Montalbán, Jorge, Laborda (Pérez, 67), Alonso (Fonseca, 67), Julio (Jiménez, 63), Kyei, Buetas, Vidal y Lobede.

Goles: 1-0, min 53: Buetas, en propia meta.

Árbitro: Jorro Ramón. Amonestó a Tomás, Montañés; Vidal y Pérez.

Comentario: El Andorra se llevó los tres puntos ante el Morata gracias a un gol en propia meta de Buetas al intentar despejar un centro lateral andorrano. En la primera mitad, no se vio al Andorra más acertado, aunque sí que acumuló varias ocasiones de peligro a lo largo de los primeros 45 minutos. En la segunda mitad, buena salida al terreno de juego de los locales, que dominaron con gran claridad y consiguieron anotar el citado gol. El Morata dispuso de una ocasión que sacó bien Ortiz abajo y los turolenses pudieron sentenciar en varias acciones de uno contra uno.

AT. ALBALATE 0-4 DELICIAS: El Delicias sentencia al Albalate en la primera mitad

At. Albalate: Monzón (Peralta, 47), Izquierdo, Fanos, Sauras, Hernández (Grao, 46), Bernad, Marín, Fernández (Tropel, 69), Izquierdo (Llonch, 46), Gan (Sauras, 46) y Salvador.

Delicias: Jiménez, García, Oliete, Gracia, Barquín (Viñerta, 90), Pérez, Tabuenca, Pina, Nguema, Sainctavit (Batista, 71) y Sánchez.

Goles: 0-1, min 12: Pérez, de penalti. 0-2, min 26: Tabuenca. 0-3, min 37: Fandos, en propia meta. 0-4, min 80: Batista.

Árbitro: González García. Amonestó a Salvador, Izquierdo; Barquín, Pina y Sainctavit.

Comentario: El Albalate fue derrotado en casa por un contundente 0-4 ante un Delicias que hizo una buena primera mitad. Pina, Aitor y Martín y Sainctavit avisaron en los primeros compases con sendos tiros desde lejos; sin embargo, en una jugada por banda que centró el cuadro visitante, un defensor tocó el esférico con la mano. El colegiado señaló penalti, transformado por Pérez. Los zaragozanos se asentaron en el partido y generaron numerosas ocasiones de peligro, lo que les permitió ampliar distancias en el minuto 26 de partido, con la firma de Tabuenca. Poco antes del descanso, en un saque de esquina cerrado, llegó el tercer tanto, al intentar un defensor local despejar y enviar el balón a su portería. En la segunda mitad, mejoró el cuadro local, aunque el control lo siguió llevando el Delicias. Los de Luis Cortés cerraron el partido con el gol de Batista, que remató un centro en el corazón del área.