Un solitario gol de Adrián permite al Ebro doblegar al Balsas Picarral

Empiezan a abrir un pequeño pero interesante hueco el Montecarlo y el Racing Zaragoza. Los de La Paz se impusieron por la mínima en el Actur y más sencillo lo tuvieron los racinguistas, que al cuarto de hora ya tenían bajo control su choque contra La Almunia. Pierden un poco de distancia el Santo Domingo Juventud (en este caso por lógica pura, ya que le tocaba descansar) y la Unión la Jota Vadorrey, que retornaba de Calatayud con un punto. Fuerte goleada del Oliver sobre un Atlético Teruel que sigue sin coger el punto a la categoría, y triunfo a domicilio del Alcañiz en el derbi turolense, donde el Utrillas sufrió la expulsión de dos futbolistas. A la cuarta intentona fue la vencida, y el Amistad lograba en la capital del torico, su primera victoria, que debe servir de acicate para mejorar sus números.

Solventó con autoridad el Real Zaragoza una visita que podía ser delicada como era la del Huesca. Los blanquillos han empezado finos el curso y demuestran su poderío semana a semana. El Ebro asaltó el Picarral en un interesantísimo choque entre dos conjuntos que se presentaban a la cita con una hoja de servicios impoluta. La mayor diferencia se dio en Ejea, donde los cincovilleses sufrieron el buen juego y el acierto del Stadium Casablanca. Emoción en los dos partidos restantes, donde el Olivar no pudo deshacerse hasta los minutos decisivos de un complicado Jacetano. Tablas entre San José y Escalerillas, con gol sobre la bocina de los locales, para nivelar un 1-3 desfavorable.

Grupo 1

Partido de la jornada: EFB CALATAYUD 1-1 UNIÓN LA JOTA VADORREY

Segundo empate de lo poco que llevamos de competición para bilbilitanos y unionistas, en un choque en que los de El Rabal llevaron el peso en cuanto a ritmo y control de balón, pero en el que la Escuela de Calatayud se sintió cómoda con esa situación y bien situados sobre el césped artificial del Eduardo Marquina, supieron crear peligro con contras vertiginosas.

Con un golazo se iban a adelantar los locales. Gael vio adelantado a Miguel, y casi desde el centro del campo lanzaba un misil que se colaba desatando la lógica alegría de los suyos, por la plasticidad de lo conseguido. Con el marcador desfavorable incrementó más si cabe la Unión, e iba a llegar un merecido empate después de un saque de banda que cayó fuera del área, y Hugo, con acierto, y sin que la defensa pudiera taponar su disparo, ponía el empate.

Hasta el final, ocasiones para los dos, pero ninguno pudo desnivelar la balanza hacia su lado.

Ficha técnica

EFB Calatayud: Marcos, Taus, Ismael (Aldea, 79), Víctor, Carlos, Caro, Fanlo (Manuel Pablo, 73), Anadón, Adelin (Cócera, 73), Gael y Eloy (Torres, 79).

Unión la Jota Vadorrey: Miguel, Melero (Hugo, 60), César, Diego, Darío (Barcos, 60), Aarón (Urgel, 70), Nicolás (Adrián, 49), Lafuente, Traoré, Lucas (Marquina, 49) y Romanos (Mario, 74).

Goles: 1-0, min. 39: Gael. 1-1, min. 68: Hugo.

Árbitro: Mir Giménez. Amonestó a Marquina y Adrián.

UTRILLAS 0-3 ALCAÑIZ

Utrillas: Lucas (Raúl, 41), Marzo (Gadea, 55), Javier (Houssam, 77), Morales, Román (Adrián, 55), Roche, Alejandro, Héctor (Torrado, 77), Julián (Mabi, 67), Ferrer y Eloy (Asenjo, 74).

Alcañiz: Jorge, Miguel, Alonso, Marcos, Lecina (Iker, 69), Cebrián (Yassine, 61), Gonzalo (Ceperuelo, 48), Moliner (David Andrés, 69), David Pal (Julen, 61), Nacho (Samuel, 48) y Guillermo.

Goles: 0-1, min. 8: Cebrián. 0-2, min. 33: Miguel. 0-3, min. 42: Lecina.

Árbitro: Ripoll Muñoz. Amonestó a Marzo, Eloy; David Pal, Gonzalo, Cebrián, Julen, Iker y David Andrés. Expulsó por doble cartulina amarilla a los locales Roche (51’) y Ferrer (72’).

ACTUR PABLO IGLESIAS 0-1 MONTECARLO

Actur Pablo Iglesias: Iñaki, Diego (Mira, 78), Iván (Marcos, 70), Roche, Lanzarote (Eduardo, 57), Juan, Lanaspa (Ejarque, 63), Diego Pablo, Lucas, Simón y Díaz

Montecarlo: Marcos, Diego (Jaime, 70), Nicolás, Daniel, Álvaro, David, Labordeta (Fernando, 72), Arturo (Hugo Sanz, 53), Jorge, Mario (Abenia, 60) e Iker.

Goles: 0-1, min. 15: Álvaro.

Árbitro: Ruiz Sumelzo. Amonestó a Jorge, Jaime e Iker.

OLIVER 7-0 ATLÉTICO TERUEL

Oliver: Diego (Marcos, 41), Dragan, Cavero, Aimar, Plaza (Rodrigo, 61), Ángel, Tomás (Guillermo, 48) Llorente (Lasmarías, 61), Izan (Javier, 48), Santisteve (Lucas, 48) y Vivas.

Atlético Teruel: Aspas, Aguilar (Alejandro, 35), Hinojosa (José García, 48), Jiménez, Bellido (Samuel, 48), Perruca (Igor, 57), Domingo, Alasanz (Aarón, 48), Yeray, Sabau (Rubén,48) y Soriano.

Goles: 1-0, min. 15: Izan. 2-0, min. 28: Llorente. 3-0, min. 38: Vivas. 4-0, min. 60: Guillermo. 5-0, min. 68: Guillermo. 6-0, min. 71: Lucas. 7-0, min. 80: Guillermo.

Árbitro: Muñoz Pueyo. Amonestó a Javier.

TERUEL 1-2 AMISTAD

Teruel: Pablo (Giménez, 42), Hugo (Álvaro, 41), Adrián (Martínez, 79), Nacho, Garrote, Marcos (Perales, 65), Ioan (Civera, 41), Diego, Martín, Maudos (Peralta, 41) y Lizaga (López, 72).

Amistad: Valentín, Alejandro, David (Samakou, 41), Julio, Yoel, Nayel (Berenguer, 72), Ortiz, Víctor, Raúl (Thomas, 58), Adrián e Iván (Jon, 49).

Goles: 1-0, min. 15: Marcos. 1-1, min. 21: Adrián. 1-2, min. 45: Yoel.

Árbitro: Berechet Robert. Amonestó a Adrián; Yoel, Raúl, Alejandro y Jon.

RACING CLUB ZARAGOZA 4-0 LA ALMUNIA

Racing Club Zaragoza: Alejandro, Pablo, Villagrasa, Bruno, Adrián (Julio, 58), Álvaro (Gael, 58), Hugo, Alexandru, Santiago, Ferrero (Joel, 49) y Pereira (Salmerón, 49).

La Almunia: Sergio (Asensio, 41), Amine, Alejandro, Javier (Aísa, 61), Nonay, Darío (Torres, 46), Julio, Marcos, Mario, Hernán (Bachrioui, 54) y Elías.

Goles: 1-0, min. 11: Álvaro. 2-0, min. 15: Alexandru. 3-0, min. 51: Hugo. 4-0, min. 72: Gael.

Árbitro: Román Ibáñez. Amonestó a Amine y Bachrioui.

Grupo 2

Partido de la jornada: BALSAS PICARRAL 0-1 EBRO

Rompió el Ebro la condición de invicto del Balsas Picarral, haciéndolo además en territorio avispa. Fue un partido competido, de no excesivas ocasiones, que los arlequinados desatascaron cerca del intermedio, después de botar un saque de esquina, rematar dos veces al travesaño y como se suele decir, a la tercera fue la vencida, y Adrián acertó con la portería, en una sucesión de jugadas en la que la defensa del Balsas no pudo despejar un balón que al final les costó caro. Hasta ese instante, dominio infructuoso del Ebro, que no vio forma de romper el buen entramado local, que también buscó en esporádicas acciones ofensivas el haberse podido adelantar.

Los de La Almozara aguantaron bien con el gol de ventaja y se marcharon con tres puntos que les iguala con el Real Zaragoza y el propio Balsas en la zona cabecera de la clasificación.

Ficha técnica

Balsas Picarral: Valero, Rubén, Javier, David (Ventura, 74), Del Río, Radu, Pablo (Courage, 74), Ismael (Pola, 65), Héctor (Yeray, 67), Matito (Colás, 41) y Crespo (Casorrán, 47).

Ebro: Jorge, Bryan, Miguel, Baquero, Del Río (Rubio, 72), Castro, Clavería (Góriz, 63), Samuel, Sanz (Martín, 67), Adrián y Gabriel (Adel, 63).

Goles: 0-1, min. 37: Adrián.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Crespo, Pablo; Bryan y Adel.

HUESCA 0-5 REAL ZARAGOZA

Huesca: Subías (Mateo, 58), Lucas (Osán, 65), Del Pueyo, Aguilar, Marcos (Daniel, 51), Iker, Benítez (Yoel, 70), Izquierdo (Arturo, 41), Martín, Royo (Pinilla, 51) y Bazago (Mauro, 65).

Real Zaragoza: Nicolás, David (Sancho, 61), Alí (Miguel, 61), Jaime, Barrachina, Diego (Álvaro, 47), Pinilla (Tolosa, 52), Beltrán (Cantero, 47), Sánchez (Checa, 52), Tobajas e Íñigo.

Goles: 0-1, min. 6: Pinilla. 0-2, min. 13: David. 0-3, min. 40: Sánchez. 0-4, min. 48: Sánchez. 0-5, min. 60: Tolosa.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó a Bazago.

EFB EJEA 0-6 STADIUM CASABLANCA

EFB Ejea: Abel, Fumanal (Alejandro, 53), Arcéiz (Laborda, 48), Andrés (Saúl, 56), Puyod, Luna, Pablo, Asier, Óscar (Daniel, 56), Cortés (Abel, 53) y Castro (Daniel, 41).

Stadium Casablanca: Golet, Ferrando, Terreu (Juan, 41), Aliaga, Cascán (Hugo, 41), Lorien, Cisneros (Lázaro, 41), Vidal (Ramón, 41), Serrano (Hugo, 59), Teresa y Morán (Floristán, 47).

Goles: 0-1, min. 5: Teresa. 0-2, min. 20: Lorien. 0-3, min. 38: Teresa. 0-4, min. 43: Lázaro. 0-5, min. 63: Hugo. 0-6, min. 71: Lázaro.

Árbitro: Lambea Mamblona. Amonestó a Asier; y Teresa.

SAN JOSÉ 3-3 ESCALERILLAS

San José: Expósito, Tavares, Noah (Langa, 41), Abou, David, Iker, Barbuta (Francho, 29), Hugo (Marquina, 59), Lázaro, Héctor y Adam

Escalerillas: Marcos, Ignacio, Adrián (Abulay, 72), Destiny (Ángel, 41), Abdellah (Arroyo, 62), Terry (Castro, 53), López, Bangally, Abderrazaq, Antonio y Eyotor (Yassir, 79).

Goles: 0-1, min. 7: Bangally, 0-2, min. 18: Eyotor. 1-2, min. 35: Tavares. 1-3, min. 51: Bangally. 2-3, min. 59: Lázaro. 3-3, min. 80: Héctor.

Árbitro: Teixeira Ruiz. Amonestó a Abou.

EL OLIVAR 3-2 JACETANO

El Olivar: Sisamón, Raúl, Javier, Nicolás, Pablo, Paul, Alcaine, Lallana, Marcos (Martín, 62), Guillermo y Gonzalo (Enrique, 48).

Jacetano: Javier, Steven, Fandiño, Diego, Óliver, Chamorro (Hierro, 48), Antón, Marcos (Hugo, 67), Darío (Ospina, 48), Nicolás (Guillén, 67) y Acher (Aarón, 36).

Goles: 0-1, min. 8: Raúl, en propia puerta. 1-1, min. 35: Alcaine. 2-1, min. 54: Javier. 2-2, min. 62: Aarón, de penalti. 3-2, min. 75: Paul.

Árbitro: Járboles Orós. Amonestó a Raúl, Marcos; Diego y Chamorro.