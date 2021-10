El Amistad alarga su buen momento con una nueva victoria ante el San Gregorio

Jornada sin sobresaltos para Montecarlo y Racing Zaragoza, que sacaron adelante sus compromisos. Los rojillos encajaron sus tres primeros tantos del curso, pero sacaron la artillería para contestar con cinco dianas sobre el marco del Actur. El Racing continúa aplastando, y por tercera vez en cuatro semanas marcó ocho goles en un mismo encuentro. Buenos tres puntos los capturados por el Amistad en La Azucarera, sobre un San Gregorio que pierde fuelle en las últimas semanas. El Oliver bajó los ánimos de un Atlético Teruel que acudía con la moral alta tras sus últimos buenos resultados, pero fue barrido por el poderío azulgrana. El Stadium Venecia, que había empatado y perdido, logró el resultado que le faltaba y deseaba, el de ganar. Cuatro tantos, anotados uno al principio y tres en la recta final para batir al Alcañiz.

Otra semana que termina y el Balsas Picarral sigue dejando unas sensaciones estupendas. Era un partido de altos vuelos el que afrontaban frente al Ebro, pero lo volvieron a sacar adelante. 12 de 12 puntos conseguidos y a ver quien los desbanca de la primera plaza. Uno de los que quiere ese puesto de honor es el Peñas Oscenses, que volvió al camino ganador con su victoria en San José. Partido de tú a tú en Huesca entre oscenses y zaragocistas, resuelto de forma ajustada en favor del Real Zaragoza. Fáciles tres puntos más para el Hernán Cortés en Jesuitas. Ganan posiciones El Olivar y Stadium Casablanca, tras superar al Fútbol Base Fraga y la Escuela de Ejea respectivamente.

Grupo 1

Partido de la jornada: SAN GREGORIO 1-4 AMISTAD

Rachas contrapuestas en La Azucarera, donde el Amistad que va en trayectoria ascendente, se impuso con solvencia a un San Gregorio que parece estar justo en el punto opuesto, perdiendo fuerza tras un inicio de liga bueno.

El duelo empezó a tomar color favorable al Amistad pasado el cuarto de hora. Después de un serio aviso con un chut al travesaño, al minuto siguiente, Pedro rompía las hostilidades. Casi a continuación, pase muy bueno de Bartibás a Marín para que éste defina por abajo. En un visto y no visto, 0-2, y partido muy a remolque para el San Gregorio, que buscó entrar de nuevo en la contienda con varias faltas seguidas, una de ellas en la que el cuero besó el larguero por la parte alta y se perdió fuera.

Volvió a castigar el Amistad, esta vez sí que ya de manera definitoria, con otros dos golpes en el mentón del San Gregorio para colocar un insalvable 0-4, que solo pudo ser mínimamente maquillado por Peprah.

Ficha técnica

San Gregorio: Sendra (Paracuellos, 36), Lamana, Rodrigo, Navarrete (Jiménez, 27), Foz, Crespo (Delgado, 48), Ginés (Peprah, 48), Pueyo (Blanco, 36), Almazán, Orós (Lucas, 53) y Priego (Díaz, 27).

Amistad: Cezón, Adrián, Marín (Córcoles, 63), Montesinos, Rubio, Pedro, Sergio (Pinilla, 63), Melo, Parra, Bartibás (Noah, 53) y Condón.

Goles: 0-1, min. 16: Pedro. 0-2, min. 20: Marín. 0-3, min. 45: Condón. 0-4, min. 53: Melo. 1-4, min. 56: Peprah.

Árbitro: Esteras Sánchez. Amonestó a los locales Orós y Jiménez.

STADIUM VENECIA 4-0 ALCAÑIZ

Stadium Venecia: Usán, Esteban (Iván, 41), Veltre (Casanova, 52), Adrián, Puyuelo, Joel, Royo (Hugo, 59), Palu (Ordax, 48), Gimeno, Gabriel (Izan, 52) y Gamarra (San Rafael, 41).

Alcañiz: Aguiló, Aguilar, Vicente, Plou (Iván, 45), Ceperuelo, Izan, Lázaro (Batanero, 47), Gamarra (David, 45), Micolau, Díaz (Aleix, 53) y Griñón (Alonso, 55).

Goles: 1-0, min. 2: Royo. 2-0, min. 59: Adrián. 3-0, min. 62: San Rafael. 4-0, min. 63: Ordax.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Royo, Esteban, Gabriel, San Rafael, Casanova; Lázaro, Izan y David.

ACTUR PABLO IGLESIAS 3-5 MONTECARLO

Actur Pablo Iglesias: Noé, Caso, Gonzalvo, Vicente, Montagud, Martínez (Rus, 49), Eduardo, Óliver, Mahamadu, Casado (Cioc, 36) y López (Artigas, 36).

Montecarlo: Mateo, Romero (Cajal, 36), Navallas, Nacho (Buzdugan, 44), Glaría, Borao, Lucas, Ruiz (Casado, 60), Asier, Rufat (Bello, 49) y Cristóbal (Escuer, 44).

Goles: 0-1, min. 8: Nacho. 0-2, min. 11: Cristóbal. 1-2, min 22: Mahamadu. 2-2, min. 24: Martínez. 2-3, min. 27: Cristóbal. 2-4, min. 31: Borao. 3-4, min. 44: Martínez. 3-5, min. 69: Borao.

Árbitro: Zambrano Palomeque. Amonestó al local Vicente y a los visitantes Bello, Borao y Glaría.

OLIVER 6-0 ATLÉTICO TERUEL

Oliver: Álvaro López, Dalmau (Saúl, 36), Garza (Loren, 36), Pueyo (Hugo, 51), Seral (Aarón, 47), José Juan (Raúl, 51), Álvaro Pérez, Marín, Moya (Andrei, 61), Germán (Vallano, 47) y Óscar.

Atlético Teruel: Juan José, Iraitz, Nicolás (José Antonio, 51), Raúl (Óscar, 47), Sergio (Moliner, 43), Izan (Gonzalo, 51), Romero, Aitor, Israel, Marcos (Villanueva, 36) y Andrei.

Goles: 1-0, min. 19: Moya. 2-0, min. 30: Germán. 3-0, min. 34: Seral. 4-0, min. 37: Pueyo. 5-0, min. 67: Raúl. 6-0, min. 70: Aarón.

Árbitro: Muñoz Pueyo.

RACING CLUB ZARAGOZA 8-0 TARAZONA

Racing Club Zaragoza: Daniel (Edgar, 41), Hugo (Samuel, 51), Alejandro, Alonso, Maza, Magdaleno (Falcón, 41), Rayan (Navarro, 51), Raúl, Enrique, Íñigo (Lorao, 41) y Buil (Violeta, 51).

Tarazona: Aranda (Víctor, 36), Iranzo (Pablo, 44), Marcos (Aguado, 43), Gil, Mateo (Girón, 57), Nacho (Cascán, 43), Eduardo, Jesús, Martín, Baigorri y Samuel.

Goles: 1-0, min. 6: Íñigo. 2-0, min. 16: Alejandro. 3-0, min. 26: Rayan. 4-0, min. 28: Raúl. 5-0, min. 38: Íñigo. 6-0, min. 48: Raúl. 7-0, min. 54: Lorao. 8-0, min. 57: Alejandro.

Árbitro: Pros de la O.

Grupo 2

Partido de la jornada: HUESCA 1-2 REAL ZARAGOZA

Trabajado triunfo del Real Zaragoza ante la Sociedad Deportiva Huesca, en un partido bonito, disputado y en el que ambos pelearon con calidad por tratar de sumar más posesión que el contrincante.

No se había cumplido el minuto inicial cuando los blanquillos ya iban por delante, en una jugada en la que la fortuna no acompañó a los locales, ya que un lanzamiento fue desviado involuntariamente hacia su marco por Biarge. La situación no minó la moral oscense, que fue a por el empate para lograrlo por mediación de Bernués, que aprovechó un balón en largo para dejar las cosas como al principio.

La igualdad fue el resultado y la nota dominante durante muchos minutos. El Huesca seguía haciendo las cosas de maravillas, y veía cada vez más cerca la posibilidad de dar un susto a su rival, hasta que un error en un despeje iba a costar carísimo, ya que la pelota quedó en la media luna del área y ahí Villabona no perdonó y dio una victoria de esas que tienen un sabor especial por lo mucho que cuesta lograrlas. Ese error no empaña el brillante encuentro que protagonizaron los oscenses, que jugando a este nivel se llevarán muchas alegrías este año.

Ficha técnica

Huesca: Casado (Gálvez, 36), Biarge (Hugo, 65), Calvo (Ribera, 58), Unai (Val, 65), Jaric, Bernués, Poblador, Álex (Echalecu, 65), Losfablos, Osán (Gómez, 60) e Ismail (Cabrera, 51).

Real Zaragoza: Manolache, Abián, Gomes, Monzón, Carrillo (Duarte, 57), Pablos (Vidal, 49), Casas (Leo, 57), Luis (Cilla, 49), Adrián (Iker, 64), Bescós y Villabona (Andreu, 64).

Goles: 0-1, min. 1: Biarge, en propia meta. 1-1, min. 9: Bernués. 1-2, min. 60: Villabona.

Árbitro: Solano Castro. Amonestó al visitante Gomes.

EFB EJEA 0-2 STADIUM CASABLANCA

EFB Ejea: Vinué, Laplaza (Gomes, 57), Marín, José, Lamarca, Xabi, Salcedo (Abadía, 57), Villagrasa (Iván, 41), Sesma, Cativiela (Villa, 48) e Idoipe (Diego, 41).

Stadium Casablanca: Vidal, Palacio (Iñaqui, 50), Rafael (Hugo, 50), Teo, Gracia (Alcaine, 44), Tejero, Iván (Segura, 56), Gonzalo (Adrián, 56), Antón, Iker y Ramos (Sánchez, 44).

Goles: 0-1, min. 41: Iker. 0-2, min. 45: Tejero.

Árbitro: Sisamón Mateos. Amonestó a Marín, José, Iván; Gracia.

EL SALVADOR 0-4 HERNÁN CORTÉS

El Salvador: Jánovas, Iranzo (Cisneros, 51), Del Río, Redondo (Olías, 43), Lazaga, Cubero, Escanero, Laborda, Pablo (Héctor, 68), Álvaro (Artal, 52) y Eduardo.

Hernán Cortés: Morales, Ángel (Ayed, 36), Gómez, Patru, García, Gracia (Carlos, 52), Larriba, Rozas (Comes, 45), Ruiz (Palomera, 51), Ingalaturre y Tello.

Goles: 0-1, min. 20: Rozas. 0-2, min. 34: Ingalaturre. 0-3, min. 44: Patru. 0-4, min. 54: Comes.

Árbitro: Núñez Pérez.

BALSAS PICARRAL 3-1 EBRO

Balsas Picarral: Iván, Bruno, Lorien, Jacobo, Del Barrio, Abad, Acher (Meléndez, 44), Noah (Héctor, 56), Raúl, Pedro y Guillermo (Alejandro, 49).

Ebro: Iravedra, De Lope (Raúl, 58), Juan, Alejandro (Camilo, 49), Domingo, Prince (Islam, 49), Sierra (Daniel, 46), Juan, Val, Rodrigo (David, 62) y Miguel.

Goles: 1-0, min. 19: Raúl. 2-0, min. 46: Del Barrio. 3-0, min. 61: Meléndez. 3-1, min. 67: Domingo.

Árbitro: Járboles Orós. Amonestó a Acher, Jacobo, Lorien; e Islam. Expulsó con roja directa al visitante Miguel (68’).

SAN JOSÉ 0-2 PEÑAS OSCENSES

San José: Garrido, Marzo (Alexey, 53), Iván, Sanz (Aarón, 53), Castellano (Aitor, 45), Casao, Barril, Conte, Álex, García y Beltrán (Nicolás, 53).

Peñas Oscenses: Cejalvo, Sanromán (Musa, 43), Navaridas, Franco, Darío, Ortega, Cortés (Ángel, 59), Vitales (Lanuza, 58), Ayran (Martí, 59), Cavero (Ayerbe, 43) y Boné (Casañola, 36).

Goles: 0-1, min. 38: Darío. 0-2, min. 55: Vitales.

Árbitro: Jiménez Machuca. Amonestó a Marzo.

EL OLIVAR 5-0 FB FRAGA

El Olivar: Soguero, Iritia, Ortín (Clavero, 50), Cabero, Duce (Cerezo, 53), Sariñena (Otín, 46), Yus (Lorente, 59), Becerril (Cortés, 53), Iván, Jerabek y Serrano (Hernández, 50).

FB Fraga: Javierre (Coll, 46), Eric, Plana (Morell, 59), Álvarez, Clave (Navarro, 24), Miró, Aribau, Marc (Iván, 53), Eric, Iván y Franco (Infantes, 41).

Goles: 1-0, min. 18: Yus, 2-0, min. 30: Yus. 3-0, min. 32: Jerabek. 4-0, min. 47: Iván. 5-0, min. 55: Moreno.

Árbitro: Jiménez Berges. Amonestó al visitante Marc.