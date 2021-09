El Utrillas se lleva el duelo minero

UTRILLAS 1-0 ANDORRA

El derbi de la cuenca minera turolense se saldó con victoria local en el remodelado campo de La Vega, después de que el Utrillas se impusiera por la mínima al Andorra. Los tres puntos aúpan a los utrillanos a la parte alta de la clasificación, para llegar a la tercera jornada de la liga de Regional Preferente en segunda posición, solo superado por el Calatayud, que hizo buena la goleada que impuso ayer al Atlético Albalate. En Utrillas, los hombres de David Lerga se adelantaron en el marcador con un gol de Adrián Hernández después de cumplirse la media hora de juego. Fue el único tanto de un partido en el que los dos conjuntos pelearon por llegar con peligro a la portería contraria.

Utrillas: Láinez, Júdez, Pandiella, Hernández (Cañas, 74), Martínez, Fleta, Zumeta (Diaby, 88) Gorgas, Álvarez (Edo, 55), Hernández y Bah.

Andorra: Ordovás, Oliete (Montañés, 71), Gazzoni, Molina, Dias (Donoso, 71), Tomás (Navaz, 71), Mombiela (Ibáñez, 58), Negredo (Ortega, 58), Cubero (Megino, 58), Díez y Lahoz.

Goles: 1-0, min 33: Hernández.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a Bah; Dias, Oliete, Gazzoni, Molina y Ordovás.

ALCORISA 3-1 HERRERA

Alcorisa: Cisse, Derick, Arias (Gallego, 77), Riola, Fernández (Plana, 77), Castillo (Hiroto, 83), Lucano (Cortés, 62), Cepeda (Candial, 70), Guia, Vidal y Serrano (Peralta, 62).

Herrera: Stokic, García, Grasa (Sacko, 83), Ruiz (Vidal, 56), Flores (Ezquerra, 83), Palomino, Sow (Saiz, 56), Maqueda, Pérez (Val, 56), Sanjuan y Mayor.

Goles: 1-0, min. 23: Serrano. 2-0, min. 33: Castillo. 3-0, min. 54: Vidal. 3-1, min 73: Sanjuan.

Árbitro: Jorro Ramón. Amonestó a Arias, Candial, Cortés, Castillo, Osabutey, Guia; Grasa, Flores y Saiz.

Comentario: El Alcorisa debutó en casa con una victoria ante el Herrera por 3-1 en un partido que dominó desde sus primeros compases y en el que se adelantó en el marcador antes de haberse cumplido la primera media hora de juego con un gol de Serrano. Después anotarían Castillo y Vidal y Sanjuan acortó distancias en un estéril intento de remontar.

CALANDA 0-4 LA ALMUNIA

Calanda: Ballestero, Kamal (Meléndez, 82), Eko, Espada, Adán (Hernández, 65), Lazrak (Monteiro, 65), Lacueva (Gasión, 76), Tutunaru, Andreu, Pereira (Blasco, 46) y Padilla.

La Almunia: Moreno, García, Joven, Marco, Sacasa, Guillén, Rekrouk, Chueca, Lázaro, Júdez y Refusta.

Goles: 0-1, min. 23: Lázaro. 0-2, min 43: Guillén. 0-3, min 62: Lázaro. 0-4, min 66: Lázaro.

Árbitro: Florin Gherhiceanu. Amonestó a Royo, Adán, Lazrak, Eko; Joven, Refusta y Sacasa.

Comentario: Un hat trick de Rubén Lázaro tumbó al Calanda en el partido disputado en el calandino Manuel Cros en el que también anotó un tanto. El segundo fue de Javier Guillén. Lázaro fue el encargado de abrir el marcador. Abrió la lata de los goles en el minuto 23 para que veinte minutos después, antes del descanso, ampliara la ventaja Guillén anotando el 0-2. A la vuelta de los vestuarios Lázaro completó su triplete con dos dianas en la portería de Borja Moreno en apenas cuatro minutos.

CALATORAO 2-0 MAELLA

Calatorao: Hernández, Martí, Villalba, Boujaada (Baguena, 88), Sánchez (Gil, 71), Júdez (Layunta, 87), Aguarón, Miranda, Sanz, Urgel y Turrubia (Baguena, 89).

Maella: Vallespí, Barceló, Villoro (Godina, 55), Kasse (Ladiane, 89), Barberán, Bordonaba (Serrano, 60), Cebrian, Vidal, Gimeno (Pallás, 85), Vargas (Zapater, 89) y Sofi.

Goles: 1-0, min 49: Júdez. 2-0, min 87: Biujaada.

Árbitro: Molinares Hernández. Amonestó a Turrubia, Sánchez, Urgel, Jaraba, Boujaada; Serrano, Bordonaba, Kasse y Vargas.

Comentario: El Calatorao se llevó los tres puntos de ‘El Romeral’ en su recibimiento al Maella. Dominio claro local desde los primeros minutos, con presión elevada y buena movilidad de balón. Tuvieron tres ocasiones claras en los primeros minutos que sacó el portero con unas buenas intervenciones. En el segundo tiempo, nada más comenzar y en la primera acción de peligro, Júdez remató un centro al fondo de la red para poner el primero de la tarde. Los locales continuaron con su control y numerosas ocasiones, hasta que en el 87, Tarik sentenció con un disparo de falta que entró ajustado a la escuadra.

CELLA 0-0 ALCAÑIZ

Cella: Bronchal, Blasco, Royo (Esteban, 72), Sergio, Ferrer (Argiles, 24), Herranz, Fernández, Enguita, Cercos, Romo (Trullenque, 84) y Vivas (Andrés, 61)

Alcañiz: Traver, Muniesa, Ariño, Carbo, Larhlid (Casado, 89), Juárez, Moreno (Muñoz, 89), Pellicer, Pueyo (Salime, 68), Martín (Tello, 65) y Geacarel (Timoneda, 73).

Árbitro: Muñoz Pueyo. Amonestó a los locales Argiles, Romo y Trullenque y al visitante Muniesa. El visitante Muniesa fue expulsado por doble tarjeta amarilla en el 89’.

Comentario: El fútbol regresó al césped de El Carro pero no los goles. El derbi provincial entre el Cella y el Alcañiz se saldó sin que ninguno estrenase su casillero en el marcador del estadio cellano en un partido en el que las alternativas se sucedieron en ambas porterías. El Cella, que ha construido un nuevo bloque recuperando algunos efectivos de otras temporadas como Bronchal, Nacho y Sergio Blasco o Esteban se ha reforzado con nuevas incorporaciones procedentes en su gran mayoría de los equipos de la capital. Los celestes de Alberto López regresan a su terreno de juego después de pasar la temporada pasada sin jugar. Frente a ellos, el equipo de la capital bajoaragonesa ha hecho una apuesta por la juventud y presenta una plantilla sembrada de jugadores de menos de 20 años. El partido ganó muchos kilates respecto al juego desplegado en la última campaña cellana y los dos contendientes se emplearon a fondo tratando de hacerse dueño del balón. En esa disputa las alternativas se sucedieron en los dos campos sin que ninguno de los dos equipos recogiera la recompensa del gol. La nota negativa estuvo en la recaída del jugador del Cella, Mario Ferrer, que tuvo que ser sustituido antes de cumplirse la media hora de juego en su regreso a los terrenos de juego después de haberse recuperado de una lesión sufrida durante la pretemporada. El Alcañiz terminó el partido con diez jugadores tras la expulsión por doble amarilla de Javier Muniesa en el último minuto de juego.

ATLÉTICO CALATAYUD 2-0 ATLÉTICO ALBALATE

Atlético Calatayud: Navarrate, Bernal, Gracia, Hernández (Celiméndiz, 81), Miranda, Pérez, Cortés, Piquero, Becerril (Miranda, 72), El Hafidi (Martínez, 62) y Antón (Navarro, 86).

Atlético Albalate: Peralta, Izquierdo, Fandos (Tropel, 68), Bernad, Marín, Fernández (Monzón, 86), Izquierdo, Carbonell, Gan (Llonch, 37), Salvador y Grao.

Goles: 1-0, min. 3: Paulo. 2-0, min. 89: Miranda.

Árbitro: Martín González. Amonestó al visitante Fandos y expulsó al visitante Tropel por roja directa (80’).

Comentario: El Calatayud se llevó los tres puntos ante un Albalate que fue superado con claridad por el juego de los locales. Buen comienzo local, con un gol a los tres minutos a la salida de un córner. Se les puso de cara al choque, lo que les permitió temporizar el juego. En un mano a mano el cuadro local pudo ampliar diferencias, pero el meta local, con una buena actuación lo evitó. En el segundo tiempo, al Calatayud le costó sentenciar el partido, pero en el descuento y de cabeza, Robert puso el definitivo (2-0).

MORATA 0-0 ATLÉTICO CARIÑENA

Morata: Esteban, Cabeza, Entrena (Díaz, 83), Afekir (Jiménez, 89), Kyei (Alonso, 83), Fernández (Jaria, 71), Buetas, Pérez (Aznar, 46), Fonseca, Lobede y Laborda.

Atlético Cariñena: Latorre, Cucalón, Mainar, Begue, Domeque (Martínez, 82), Martínez (Jon, 55), Hamza, Isla (Cameo, 73), Denis (Salvo, 73), Burriel y Diakite.

Árbitro: Zazurca Iguaz. Amonestó a Benito, Kyei, Aznar, Cabeza; y Denis.

Comentario: El Morata y el Atlético Cariñena no lograron perforar la portería rival en una de las numerosas ocasiones de las que dispusieron. En la primera mitad, dominio claro del cuadro local, que llevó la iniciativa con posesiones ante un rival que se mantuvo replegado. En el minuto 40, el Morata tuvo las más claras en tres rechaces consecutivos que no vieron portería. En el segundo tiempo, dominio más claro del Cariñena, que adelantó sus líneas y puso en mayores dificultades a los locales. Los locales pudieron marcar en un mano a mano que no aprovecharon, aunque poco después el Cariñena tuvo la suya.

MORÉS 1-1 DELICIAS

Morés: Salvador, Zapata, Jairo, Esteras, Mendoza, Osorio, Serrano, Alamán (Adama, 82), Pardo (Ndiaye, 70), Cristian y Agorreta (Jiménez, 68).

Delicias: Isaac, Daniel, David, Gracia, Millán (Jesús, 79), Nguema, Aitor, Oliete (Pina, 58), Iván (Álvaro, 86), Gran (Fernández, 58) y Badías (Carlos, 69).

Goles: 1-0, min 47: Agorreta. 1-1, min 85: García.

Árbitro: Román Ibáñez. Amonestó a Esteras, Ansón, Agorreta, Serrano, Mendoza, Ndiaye, Osorio; Luis y Fernández.

Comentario: El Morés y el Delicias se repartieron los puntos donde los locales fueron mejores, pero el Delicias supo aprovechar la ocasión que tuvo en el 85 para empatar a balón parado. En la primera mitad, el Morés dominó el partido, mientras que al Delicias le costó entrar en juego. En el segundo tiempo, Agorreta abrió el marcador con un disparo desde el pico del área al palo largo que sorprendió al meta visitante. Finalmente el Delicias igualó la contienda en una de las pocas que tuvo. En los minutos restantes no hubo ocasiones en las que alguno de las dos pudiese desequilibrar el partido.