El Valdefierro cierra una mala temporada rmeontando al Hernán Cortés

El Hernán Cortés y el Valdefierro pusieron fin a una inusual temporada en la que ninguno de los dos conjuntos lograron hacerse con la salvación.

En un partido marcado por el calor, fueron los locales quienes empezaron llevando la iniciativa, logrando el primer gol a los 3 minutos en una jugada a balón parado finalizada por Royo. Los de Nicolás Pedraza siguieron controlando la posesión del balón y tras una buena jugada trenzada Al Azem anotó el 2-0. Antes de llegar al tiempo de descanso, Jawara culminó una jugada por banda izquierda para recortar distancias.

Tras el paso por vestuarios, el Hernán Cortés salió con las mismas directrices, tocando y llegando rápido a la zona de remate. Sin embargo, el Valdefierro a balón parado empató el choque por mediación de Bretos. En el minuto 81 Ibáñez cabeceó un centro lateral que le dio la vuelta al marcador. Sin tiempo para que reaccionara su rival, los visitante hicieron el 2-4 en un lanzamiento de falta directo materializado por Jawara. Cuando el partido ya empezaba a agonizar, Al Azem recortó diferencias con un derechazo imposible de detener para David, pero no quedó tiempo para conseguir remontar el encuentro.

Ficha técnica:

Hernán Cortés:Rey, Royo, Moreno (Rodríguez, 71), Al Azem, Afekir, Alcubierre, Conde, Morcillo, Flores, Altelarrea y Fernández.

Valdefierro: David, Romero (Aranda, 59), Peralta, González, Benhaddou, Bretos, Feringan, Medina (Ezquerra, 59), Rosa (Ibáñez, 59), Jawara y Marín.

Goles: 1-0, min. 3: Royo. 2-0, min. 34: Al Azem. 2-1, min. 39: Jawara. 2-2, min. 62: Bretos. 2-3, min. 81: Ibáñez. 2-4, min. 83: Jawara. 3-4, min. 89: Al Azem.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó al visitante Ibáñez. E. visitante Feringan fue expulsado por tarjeta roja directa en el 86'.

MARIANISTAS 1-0 BORJA: Usieto le brinda la última victoria de la temporada al Marianistas.

Marianistas: Andrés, Solanas (Montañés, 72), Martí, Fernández, Urdiaín, Mesa, Usieto, Seva, Tajada, Aísa y Tenas.

Borja: Aguilera (Torres, 46), Gómez, Aznar, Sanjuan, Frago, Puyod (Eric, 52), Ferrández, Espeleta, Loras, Serrano y De Pablo.

Gol: 1-0, min. 12: Usieto.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó a los visitantes Loras y Ferrández.

Comentario: El Marianistas se llevó por la mínima el duelo contra el Borja en un partido marcado por el calor y por la falta de efectivos con los que contaron ambos conjuntos. Aunque fue el Borja el que empezó dominando el juego, Usieto marcó el único gol del encuentro tras una internada por la banda derecha que acabó con el balón entrando por la banda derecha. Tras la pausa para la hidratación, el Marianistas se acabó de hacer con el control del juego, llegándose al tiempo de descanso con la ventaja para los locales. La segunda mitad se caracterizó por la falta de acierto de los dos conjuntos, sin llegar a tener ocasiones claras de gol. El Borja fue haciéndose con el dominio, pero el Marianistas supo aguantar el resultado hasta el final.

MONZÓN 1-2 HELIOS: Sadat castiga la falta de acierto del Monzón.

Monzón: Pascual (Remolins, 45), Abad, Fumanal (Loncán, 5), Torres, Gan (Español, 50), Samitier (Baringo, 50), Morillo, Roc, Fofana, Pereira (Miñana, 50) y Rodríguez.

Helios: Sancho, Bartolomé, Royo, Sadat, Ruiz (Madrid, 50), Urdaniz, Valencia, Gay, Abad, Pablo y González.

Goles: 1-0, min. 15: Samitier. 1-1, min. 50: Sadat. 1-2, min. 72: Sadat

Árbitro: Pérez Navarro.

Comentario: Partido de trámite entre el Monzón y el Helios sin nada en juego. Durante la primera mitad el dominador fue el conjunto local, que gozó de numerosas ocasiones. En una de ellas Samitier inauguró el electrónico. El Helios, por su parte, atacó a través de salidas a la contra, pero la ventaja del Monzón se prolongó hasta el tiempo de descanso. Ya en la segunda parte, y con el dominio de nuevo de los locales, el Helios reequilibró el marcador en una jugada aislada por mediación de Sadat. El Monzón no renunció al control del juego, pero en una salida a la contra Sadt repitió como goleador para acabar de darle la vuelta al resultado. El Monzón no bajó los brazos pero su falta de acierto le impidió rescatar algún punto.

PEÑAS OSCENSES 1-4 EJEA: El Ejea saca provecho de los errores del Peñas Oscenses.

Peñas Oscenses: Fernández, Gumaneh, Piedrafita, Lores, Ena, Barreda (Escartín, 61), Bielsa, Cano, López (Vidal, 69), Juan y Nasarre.

Ejea: Valero, García (Forcén, 46), Gracia, Fenolle, Aragüés (Sentis, 56), Cortías, Martínez (Samuel, 62), Marcellán, Izan, Pérez (Salcedo, 62) y Ruiz (Mateo, 46).

Goles: 0-1, min. 3: Izan. 0-2, min. 22: Izan. 0-3, min. 27: García. 0-4, min. 41: Marcellán. 1-4, min. 83: Vidal.

Árbitro: Nadal Avellanas.

Comentario: El Ejea puso fin a esta campaña poco convencional goleando a domicilio al Peñas Oscenses. El partido empezó con dos fallos en la salida de balón importantes por parte del Peñas Oscenses, consiguiéndose adelantar en el marcador el Ejea. En la primera parte el conjunto local salió muy tocado de esos fallos y no tardó en llegar el 0-3 a la salida de un córner. El cuarto gol también llegó por un fallo del Peñas Oscenses. Tras el tiempo de descanso el conjunto local le cambió la cara al partido y empezó a proponer, creando ocasiones de gol, pero solo consiguieron maquillar el resultado final con un tanto.

UTEBO 1-2 RACING CLUB ZARAGOZA: El Racing Club Zaragoza gana al Utebo a balón parado.

Utebo: Font, Pardillos, Martos, Martín (Lasierra, 65), Guillén (Latas, 53), Sanz, Lambán (Jorge, 65), Millán (Gañarul, 53), Salas, Mocanu y El Mansouri (Carbonel, 65).

Racing Club Zaragoza: Francés, Araguas, Martínez, Bozal, Gran, Hernando, Jiménez, Hernández, Viader (Enseñat, 53), Divasson (Fernández, 53) y Gracia.

Goles: 0-1, min. 6: Divasson. 1-1, min. 51: Millán. 1-2, min. 57:Hernando.

Árbitro: Martín Salvador.

Comentario: Partido de trámite entre dos de los equipos que han conseguido hacerse con la salvación. El Racing Club Zaragoza saltó al terreno de juego con la idea de mantenerse replegado, a la defensiva, cediéndole la posesión del balón al Utebo, pero fueron los visitantes quienes empezaron adelantándose en el marcador por mediación de Divasson en un lanzamiento de falta directo. Los locales no se vinieron abajo y contaron con numeorsas ocasiones de gol, pero no tuvieron el acierto necesario para reequilibrar el marcador antes del descanso. Tras la reanudación, Millán anotó el gol del empate. A los pocos minutos, Hernando volvió a poner por delante al Racing Club Zaragoza en una segunda jugada tras un saque de esquina. El Utebo no dejó de atacar, pero no tuvieron tiempo para volver a empatar el partido.

SAN JOSÉ 2-1 GINER:

San José: Azuara, Monteagudo, Seta, Dolcán (Cazaña, 52), Caicedo (Velasco, 59), Aranda (Sarreh, 52), Kessas, Rakib (Cuen, 52), Pérez, Escudero y Pintilei (Luca, 59).

Giner: Cebolla, Bouras, Cabrera, Lavilla, Rodrigo, Jover (Pérez, 69), Bermúdez, Domínguez (Casorrán, 74), Fernández, Correas (Serrano, 36) (Kangawa, 69) y Benito.

Goles: 0-1, min. 50: Lavilla. 1-1, min. 79: Sarreh. 2-1, min. 80: Cazaña.

Árbitro: Fernández Martínez.

Comentario: El San José y el Giner certificaron su descenso en este último partido de la jornada de Liga Nacional Juvenil. Ninguno de los dos conjuntos han tenido los resultados que esperaban, lo que les llevará a luchar al año que viene por volver a esta categoría. Tras una primera mitad en la que ninguno de los dos conjuntos fue capaz de deshacer el empate inicial, Lavilla adelantó en el minuto 50 al Giner. El San José, que quiso competir hasta el último minuto, empató el encuentro por mediación de Sarreh cuando se acercaba la recta final del choque y de forma casi inmediata Cazaña acabó de darle la vuelta al marcador.

