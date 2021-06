SANTA ANASTASIA 6-2 SANTA ISABEL

Santa Anastasia: Aguilar, Salfranca, Carlos (Viñas, 68), Les, Almuzara, Dapaah (Néstor, 60), Oliva (Villar, 65), Artaso (Biota, 53), Recio (Miana, 51), Asensio y Maqueda.

Santa Isabel: Parra, Esteban, Martín, David, Marco Antonio, Chaves, Diagne, Dioniso, Lipe, Millán (Jesús, 46) y Zarazaga.

Goles: 1-0, min. 5: Dapaah; 2-0, min. 10: Recio; 3-0, min. 16: Dapaah; 4-0, min. 27: Les; 5-0, min. 28: Oliva; 5-1, min. 44: Chaves; 5-2, min. 69: Chaves; 6-2, min. 82: Miana.

Árbitro: Muñoz Yago.

Comentario: El Santa Anastasia asciende a Tercera División tras golear a un Santa Isabel en cuadro. El balón echó a rodar con el conjunto local bien plantado sobre el terreno de juego. Los de Carlos Gallizo, que tenían en su mano el ascenso, saltaron con intención de dejar el encuentro visto para sentencia en los primeros minutos. Dapaah adelantó a los suyos tras una buena jugada colectiva. Recio puso el segundo en el electrónico a los cinco minutos y el Santa Isabel se descompuso. Los locales no bajaban el ritmo y Dapaah primero y Les y Oliva después pusieron la manita en el marcador antes de la media hora de juego. Los zaragozanos trataron entonces de reaccionar y lograron recortar distancias justo antes del ecuador con un buen gol de Chaves. Tras el paso por vestuarios, los visitantes tiraron de orgullo para intentar meterse en el partido, logrando otro tanto a los veinte minutos. El Santa Anastasia no vio peligrar el choque y certificó la victoria con un nuevo tanto en las postrimerías del encuentro.

VILLA DE ALAGÓN 1-1 MONTECARLO

Villa de Alagón: Latienda, Martínez, Ibáñez, Gutiérrez, Garrido, Fernández (Osorio, 46), Aladrén, Bernal (Aguirre, 77), Lavilla y Teresa (Elías, 59) (Castillo, 59).

Montecarlo: Echeverria, Fabregat, Cantero, Latre, Gonçalves, Marín, Ramón, Soler, Aparicio, Hanib y Omeñaca.

Goles: 1-0, min. 77: Bernal. 1-1, min. 84: Soler.

Árbitro: Ruiz Figueroa. Amonestó a los visitantes Soler y Latre.

Comentario: El Villa de Alagón y el Montecarlo empataron un partido que se mantuvo abierto hasta el último minuto, aunque su ritmo fue bajo. Fueron los anfitriones quienes empezaron mejor, pero poco a poco su superioridad se fue disolviendo. Frente a ellos, se encontraba un conjunto rojillo bien plantado. Cada equipo gozó de una oportunidad para adelantarse en el electrónico, pero el empate inicial continúo hasta llegado el tiempo de descanso. Ya en la segunda mitad, también espesa y con poco juego, el Montecarlo se fue haciendo poco a poco con el control del balón. Sin embargo, en una salida a la contra Bernal puso por delante en el marcador al Villa de Alagón. A los pocos minutos, Soler recibió un centro en el segundo palo y mandando el balón al fondo de la red, empató el choque. Cualquiera de los dos equipos pudo haberse quedado con los tres puntos. Mientras que el Montecarlo falló un mano a mano ante Latienda, los alagoneses se encontraron con la madera.

DELICIAS 2-3 ZUERA

Delicias: García, Aldea, Gracia, Millán, Pilaces, Pina, Lucientes (Luis, 63), Esteban, Pardos, Fernández (Barquín, 86) y Barrachina (Nguema, 74).

Zuera: Rojo, López (Cartié, 84), Escusol, Cabanés (Guillermo, 46), César, Angoy, Hernández, Adrián (Sergio, 62), Perea, Ibáñez y Rodrigo.

Goles: 1-0, min. 17: Millán; 1-1, min. 28: Cabanés; 1-2, min. 35: Adrián; 1-3, min. 38: García; 2-3, min. 58: Pina.

Árbitro: Alexandru Moraru. Amonestó al local Luis y a los visitantes Rojo, García y López. Expulsó al visitante Rodrigo por roja directa (19’).

Comentario: El Zuera remonta con un hombre menos y se lleva los tres puntos de su visita al feudo del Delicias. El balón echó a rodar con ambos equipos bien plantados sobre el tapete. Los locales trataban de combinar, pero la fortaleza en la medular del Zuera no se lo permitía. Sin embargo, el choque iba a cambiar pasado el cuarto de hora: Millán anotó desde los once metros y el Zuera se quedó en inferioridad numérica tras la expulsión de Rodrigo. Pese a ello, los de José Antonio Cascante siguieron remando y encontraron el gol de la igualada cuando se llegaba a la media hora de juego gracias a un buen remate de Cabanés. El tanto cayó como un jarro de agua fría en los locales, que vieron como Adrián daba la vuelta al marcador a los pocos minutos y, escasos instantes después, García ponía la puntilla. Tras el paso por vestuarios, los zaragozanos pusieron toda la carne en el asador, encerrando al Zuera en campo propio. Pina logró reducir distancias tras un buen disparo, pero el Zuera se hizo fuerte en defensa y no permitió más sustos.

ALFINDÉN 2-2 MAGALLÓN

Alfindén: De la Torre, Pérez, Blasco, Íñigo, Moreno, Redrado, Obón, Moreno, Rodríguez, Garrido y Vergara (Melo, 46).

Magallón: Tabuenca, Roy (Aznar, 82), García, Broto, Aibar (Aranda, 67), Pardo, Zalaya (Millán, 65), Aparicio (Falcón, 53), Lasauca, Sancho y Arilla.

Goles: 0-1 min. 17: Sancho , 0-2 min. 55: Sancho, 1-2 min. 65: Blasco, 2-2 min. 89: Blasco, de penalti.

Árbitro: Molinares Hernández. Amonestó a Pérez, Moreno, Redrado. Expulsó al técnico local Menjón, y a los auxiliares Latre y Corral. Expulsó al jugador visitante Arilla.

Comentario: Empate entre Alfindén y Magallón, en un partido en el que los visitantes fueron de más a menos y tras haber dominado por 0-2, con oportunidad para cerrar el duelo con 0-3, terminaron sufriendo para mantener el 2-2. El Magallón se adelantó en el primer cuarto de hora por medio de Sancho, empujando al fondo de las mallas un centro lateral en el segundo palo. De nuevo, en una acción similar Sancho convirtió el 0-2 en el inicio de la segunda parte. Los visitantes tuvieron un penalti que se marchó desviado por muy poco para establecer el posible 0-3. A partir de ahí, el Alfindén reaccionó, con sendos goles de Raúl Blasco. El primero en un mano a mano; y el segundo aprovechando un penalti cometido por Arilla, que salvó un gol en la línea con la mano, y por tanto fue expulsado con roja directa. En el tiempo añadido, el Alfindén incluso tuvo una clara ocasión para lograr el triunfo.

MALLÉN 1-3 SAN JOSÉ

Mallén: Valenzuela, Láinez, Valiente, Moncada, Pascual, Ávila, Mena, Eworo, Puértolas (Sandu, 53), Barrera (Traore, 76) y Vela (Catalán, 53).

San José: Gracia, Cea, Daniel (Gracia, 88), García, Sory, Barriendos, Fonseca, Soria, de los Ríos, Gómez (Rodríguez, 60) y Vidal (García, 63).

Goles: 0-1 min. 33: Sory, 0-2 min. 39: Vidal, 0-3 min. 58: Sory, 1-3 min. 88: Traore.

Árbitro: Gómez Afonso. Amonestó a Ávila, Sandu; Fonseca, Alejandro García y Pablo García. Expulsó al técnico visitante Rincón.

Comentario: El San José saltó al terreno de juego sabiendo que ya no tenía opciones de ascenso debido al triunfo del Santa Anastasia de este sábado, pero aún así firmó una brillante primera parte donde dejó claro que quería llevarse los tres puntos. Una presión rápida tras pérdida de balón y varias llegadas por las bandas fueron la seña de identidad de un San José que no tardó en disponer de los primeros remates. Sory fue quien anotó el primero, aprovechando una pérdida del Mallén, y poco después Vidal cruzó un balón al que no pudo llegar Valenzuela. El 0-2 no frenó el ritmo del San José, que antes del descanso dispuso de un cabezado que se marchó alto por muy opco. En la segunda parte, de nuevo Sory apareció llegando desde atrás para culminar una gran jugada colectiva y el partido bajó en ritmo e intensidad en la última media hora. El Mallén sacó su orgullo y por medio de Traore anotó el gol del honor en el tramo final.

