El Amistad vence al Balsas y se jugarán ser campeones en la última jornada

Con el título de campeón ya ganado, al Real Zaragoza le volvió a costar bastante sacar adelante su undécima victoria. De todo lo jugado hasta ahora, fue con mucho el partido en el que más ha sido exigido en la Ciudad Deportiva, ya que un Oliver descarado y sin complejos, anotó tres veces, obligando a los blanquillos a no descuidarse lo más mínimo. Aunque el final fue el mismo de siempre, fueron tres puntos muy trabajados. Los resultados de ayer dejan una última jornada dentro de siete días, que será un mero trámite, porque ya está todo definido. El Ebro firmó su segunda posición después de imponerse en Binéfar, y completará el podio el Monzón Fútbol Base, que ayer jugó su último partido de la temporada, donde goleó al Alcañiz, con un Langarita que por segunda semana consecutiva, marcó tres goles.

Vital paso adelante el que dio el Montecarlo, con un contundente triunfo sobre una peligrosa Escuela de Ejea, que venía en plena forma. Los de Alejandro Marzo tuvieron un arranque explosivo, y en el minuto 12 ya dominaban por 3-0. La diferencia con los cincovilleses aún se amplió en un gol más, y entre semana podrán cantar el alirón si vencen en el partido que se tuvo que aplazar la pasada semana por la grave lesión de Noé Prades. El reto entre perseguidores del Montecarlo, se lo quedó el Huesca. Trepidante partido el vivido en San Jorge, donde el Stadium Casablanca se puso por delante dos veces, el Huesca igualaba dos veces la desventaja, para asestar el golpe definitivo con el 3-2. A los oscenses les toca ahora esperar un doble pinchazo rojillo para poder aspirar al campeonato. Casi sin opciones queda el Casablanca, al que solo le vale que los equipos que le preceden pierdan todo y ellos vencer al Montecarlo en la última fecha. Aunque le costó abrir el marcador, tres goles en doce minutos impulsaron a la Unión en el desplazamiento a Calatayud.

Tuvo el título muy cerca el Balsas Picarral, pero todo se definirá dentro de siete días. No defraudó el tremendo Amistad-Balsas que se adjudicaron los de Juslibol, en una recta final de muchas emociones. Zidane puso pronto en ventaja a los avispas. Una ventaja que duró muchos minutos, faltaban solo ocho para el final y el Amistad estaba en la obligación de marcar dos veces. Guillermo puso la primera piedra, y por si no había suficientes nervios, penalti a favor del Amistad. A Marzal no le tembló el pulso y dejó los puntos en casa. El gol average entre ellos queda empatado, por lo que hay que acudir al general, donde el Balsas tiene un +25 por el +21 del Amistad. Los emparejamientos de la jornada final son: Balsas Picarral-Santo Domingo Juventud y Escalerillas-Amistad. Para los dos, obligatorio ganar y hacerlo por cuanta mayor diferencia, mejor. Exhibición de ataque del Santo Domingo Juventud, que mejoró su mejor cifra anotadora, en una goleada sin paliativos ante un desafortunado Teruel.

Grupo 1

Partido de la jornada: REAL ZARAGOZA 4 OLIVER 3

El Real Zaragoza completó una temporada perfecta con una victoria ante un combativo OIiver, que pese a no ocupar puestos de arriba en la tabla clasificatoria demostró ser un equipo muy competitivo y no le puso las cosas nada fáciles al cuadro blanquillo. El partido comenzó con dominio local y un tempranero gol de Dos Santos a los pocos minutos del inicio. Con el paso de los minutos el cuadro visitante fue entrando en el partido y ganando protagonismo hasta que en el 37', desde los 11 metros, Fraile puso el empate antes del descanso. Tras el paso por vestuarios, los locales salieron en tromba y Liso puso de nuevo por delante al Real Zaragoza y Guillermo amplió distancias poco después. Peregrina metió a su equipo en el partido con un gol en el 59' y pese a que el Zaragoza continuó dominando, el Oliver trató de lograr la igualada, pero no llegó. Lucas, de penalti, puso el cuarto y definitivo tanto e Ignacio, en el añadido, maquilló el resultado para un Oliver que plantó cara al Zaragoza, que ha realizado una temporada con unos números que rozan la perfección.

Real Zaragoza: Nicolás, Pablo, Rubén, Víctor, Lucas, Guillermo, Ian, Adrián (Álvaro, 50), Fabrice (Monserrate, 41), Liso (Iker, 47) y Dos Santos.

Oliver: Enrique, Badr, Peregrina (Hugo, 75), Rodrigo, Ignacio, Palacios (César, 69), Casal (Dennis, 41), Pau (Lebrero, 67), Adrián, José (Esteban, 44) y Fraile.

Goles: 1-0, min.6: Dos Santos. 1-1, min. 37: Fraile, de penalti. 2-1, min. 41: Liso. 3-1, min. 49: Guillermo. 3-2, min. 59: Peregrina. 4-2, min. 75: Lucas, de penalti. 4-3, min. 80: Ignacio.

Árbitro: Buil Teller. Amonestó a Pablo y Álvaro.

FB BINÉFAR 0 EBRO 3

FB Binéfar: Tiago, Juan, Isaac, Lacambra, Almerge (Bardají, 57), Roberto, Pablo (Mateo, 49), César, Jorge (Pau, 42), Alpha (Iker, 42) y Fofana.

Ebro: Diego (Hugo, 41), Alejandro, Víctor (Elvis, 50), Bielsa, Ignacio (Rolando, 60), Eder, Artigas, Subías, Wallid (Sakho, 60), Héctor (Cebollada, 60) y Rubén (Escanero, 29).

Goles: 0-1, min. 8: Subías. 0-2, min. 42: Héctor. 0-3, min. 79: Rolando.

Árbitro: Solano Castro. Amonestó a Fofana; y Rubén.

MONZÓN FB 6 ALCAÑIZ 1

Monzón FB: Antonio, Fraguet, Óscar (Mauro, 61), Raúl, Alberto, Ferrer, Solanilla, Satué (Solano, 49), Badía (David, 61), Víctor y Langarita (Suelves, 61).

Alcañiz: Raúl, Daniel, Sergio (Téllez, 54), Tomás, Conesa, Fuster, Bielsa, Abdelkrim, Montañés, Alquézar y Darius (Iker, 42).

Goles: 1-0, min. 10: Badía. 2-0, min. 39: Langarita. 3-0, min. 45: Langarita. 4-0, min. 53: Langarita. 4-1, min. 58: Conesa. 5-1, min. 73: Solanilla. 6-1, min. 78: David.

Árbitro: Irigoyen Cavero. Sin amonestados.

Grupo 2

Partido de la jornada: MONTECARLO 5 EFB EJEA 1

El Montecarlo venció con claridad al Ejea y sumó tres puntos que, unidos a la derrota del Stadium Casablanca en Huesca, le dejan al alcance el título del liga. El Montecarlo saltó al césped muy serio y con mucha intensidad, además tuvo un gran acierto de cara a portería, lo que les permitió acertar en tres ocasiones en los primeros 12 minutos, dejando el partido encarrilado desde prácticamente el inicio. Tras el descanso, salió mejor el Ejea, y Toyas, que saltó al césped el inicio de la segunda parte, redujo distancias a los pocos minutos para meter a su equipo en el partido. Sin embargo, fue un espejismo, ya que Pablo y Miguel acertaron poco más tarde para sentenciar. De esta manera, el Montecarlo, si vence en su partido aplazado contra El Olivar que jugará el próximo martes día 15, se proclamará campeón de grupo a falta de una jornada por disputarse.

Montecarlo: Iván, Portero, Alejandro, Igor, Héctor (Pablo, 52), Del Cerro, Jorge, Miguel, Rubén (Izquierdo, 60), Hugo y Álex.

EFB Ejea: Manuel (Abel, 65), Pablo, Sánchez, Bogdan, Óscar (Toyas, 41), Alberto, Álvaro (Daniel, 61), Kirilov, Fernando, Pascual (Montañés, 41) y David.

Goles: 1-0, min. 3: Alejandro. 2-0, min. 7: Álex. 3-0, min. 12: Del Cerro. 3-1, min. 49: Toyas. 4-1, min. 58: Pablo. 5-1, min. 63: Miguel.

Árbitro: Mohammed Makoudi. Sin amonestados.

HUESCA 3 STADIUM CASABLANCA 2

Huesca: Luis, Mohammed (Belio, 60), Lorien (Marcos, 64), Eloy, Jorge (Francho, 71), Benítez, Alamañac (Guillermo, 68), Iker, Fernando (Raúl, 48), Javier (Izan, 48) y Juan.

Stadium Casablanca: Pablo, Fernando (Iván, 44), Luis, Víctor, Iker, Carlos (Álvaro, 70), Colás, Hugo, Óscar (Raúl, 59), Daniel y Alejandro.

Goles: 0-1, min. 7: Alejandro. 1-1, min. 17: Juan. 1-2, min. 45: Hugo. 2-2, min. 51: Jorge. 3-2, min. 58: Izan.

Árbitro: Abadía Tosat. Amonestó a Izan; Colás, Alejandro y Luis.

EFB CALATAYUD 1 UNIÓN LA JOTA VADORREY 3

EFB Calatayud: Tejero, Taus, Víctor, Marian (Benedí, 60), Márquez, Gonzalo, Marcos, Iker (Hugo, 61), Gael, Diego y Pinilla.

Unión la Jota Vadorrey: Jorge, Javier (Andrés, 47), Gea (Diego, 54), Foz, Eduardo, Adrián, Lucas, Salas, Teller, Daniel y Anadón.

Goles: 0-1, min. 45: Gea. 0-2, min. 55: Adrián. 0-3, min. 57: Teller. 1-3, min. 65: Márquez.

Árbitro: Dorin Gheorghe. Amonestó a Gonzalo, Gael; Eduardo, Salas y Teller.

Grupo 3

Partido de la jornada: AMISTAD 2 BALSAS PICARRAL 1

Jornada que enfrentó a los dos primeros clasificados del grupo 3 y que en el caso de haber sido el cuadro visitante los que hubieran sumado tres puntos, se habrían alzado con el título de campeón. Pero no fue así. El Balsas Picarral comenzó por delante en el marcador con un gol de Zidane a los 10 minutos de partido. Continuó dominando y tuvo sus opciones de ampliar la renta pero les faltó acierto y ambos equipos llegaron al descanso con una mínima ventaja para los visitantes. Tras el descanso, el Amistad introdujo cambios que le hicieron crecer en el partido y buscar la portería defendida por Iker. Tanto fue así que en el 72', por medio de Guillermo, el cuadro rojillo puso la igualada en el marcador. Con 8 minutos por delante el partido se volivó loco y ambos equipos tuvieron opciones para llevarse los tres puntos. Cuando todo parecía indicar que el Amistad y el Balsas se repartirían los puntos, el colegiado del encuentro señaló una pena máxima en la última jugada que Marzal, desde los 11 metros, no falló, para dar la victoria, los tres puntos, y las opciones de título para su equipo en la última jornada.

Amistad: Jorge, Maza, Marco (Gabriel, 63), Juan (Guillermo, 41), Alfonso, Erik, Álvaro, Marzal, Diego (Daniel, 70), Ireneo y Kevin.

Balsas Picarral: Iker, Alejandro, Sampietro (Laborda, 62), Zidane, Lorien, David, Owen, Diego (Polo, 48), Germán, Álvaro y Saúl.

Goles: 0-1, min. 10: Zidane. 1-1, min. 72: Guillermo. 2-1, min. 80: Marzal, de penalti.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Sampietro, David, Diego, Germán y Owen.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 8 TERUEL 1

Santo Domingo Juventud: Juan Antonio, Pablo, Sergio (Santiago, 41), Marcos, Alejandro, Aranda, Arturo (Hugo, 61), Mario (Martín, 56), Daniel, Millán (Marco, 41) y Samper.

Teruel: Fabio, Álvaro, Jorge, Adrián (Corella, 56), Lucas, Emilio, Christian, Fernando, Alejandro, Diego y Javier (Molina, 61).

Goles: 1-0, min. 5: Arturo. 2-0, min. 12: Alejandro. 2-1, min. 31: Fernando. 3-1, min. 40: Arturo. 4-1, min. 41: Marcos. 5-1, min. 57: Arturo. 6-1, min. 68: Alejandro. 7-1, min. 76: Daniel, de penalti. 8-1, min. 80: Hugo.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a Pablo, Marco, Hugo; Fabio, Javier y Álvaro.

ATLÉTICO TERUEL 3 ESCALERILLAS 3

Atlético Teruel: Diego, Héctor (Guillermo, 58), Roberto (Alda, 77), Escuder, César (Unai, 80), Torner, Dolz, Luis (Santiago, 71), Marcos (Villén, 55), Mustafá y Óscar (José Antonio, 71).

Escalerillas: Daniel, Luis (Ibrahima, 67), Aarón, El Hadji, Javier, Adrián (Mustafá, 53), Mousa (Da Silva, 76), Jaime (Raúl, 63), Ángel, Fahim (Adam, 72) y Bangally.

Goles: 0-1, min. 1: Fahim. 1-1, min. 19: César. 2-1, min. 22: Roberto. 2-2, min. 58: Mustafá. 2-3, min. 69: Mustafá. 3-3, min. 75: Torner.

Árbitro: Sánchez Espílez. Amonestó a Torner, Mustafá; Ángel y El Hadji.