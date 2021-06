El Santa Anastasia roza el ascenso tras golear al Montecarlo

MONTECARLO 0-3 SANTA ANASTASIA

Montecarlo: Echeverría, Vicente, Fabregat, Cantero (Omeñaca, 71), Latre, Vicente, Ferrer, Ramón, Soler, Aparicio y López (Hanib, 61).

Santa Anastasia: Pérez, Salafranca (Les, 71), Tenias, Viñas, Almuzara, Depaah, Oliva (Miana, 80), Cortés, Recio (Gericó, 34), Asensio y Maqueda.

Goles: 0-1, min 32: Asensio. 0-2, min 67: Almuzara. 0-3, min 78: Depaah.

Árbitro: Orcajo Ambroj. Amonestó a Aparicio, Latre; Salafranca y Cortés.

Comentario: Victoria del Santa Anastasia ante el Montecarlo por un contundente (0-3). El resultado final del partido no reflejó los visto sobre el verde, debido a la igualdad durante los noventa minutos. El Montecarlo generó varias acciones de peligro en la primera mitad, con jugadas por bandas, aunque el primero que logró sorprender fue el Santa Anastasia, en su primera llegada, con un gol de Asensio a la media hora de partido al aprovechar un rechace y cruzar el disparo. En la segunda mitad, la tónica general se mantuvo y el Montecarlo siguió generando peligro, aunque de nuevo la efectividad local acabó con las opciones locales: Almuzara y Depaah ambos al contragolpe cerraron el partido.

MAGALLÓN 1-0 DELICIAS

Magallón: Tabuenca, Roy, García, Pardo, Zalaya, Romanos, Segura, Aparicio (Aranda, 85), Lasauca, Arilla y Aznar.

Delicias: García, Foz (Fernández, 50), Aldea, Gracia, Alberto, Alfonso, Pilaces, Esteban, Pardos, Iker (Luis, 67) y Lucientes.

Gol: 1-0, min. 55: Pardo.

Árbitro: Ruiz Sumelzo. Amonestó a los locales Roy y Aznar y a los visitantes Esteban, Fernández, Alfonso y Aldea.

Comentario: El Magallón cortó la buena dinámica del Delicias en un muy buen partido de los locales. Fueron los visitantes quienes entraron mejor al partido, generando peligro pero sin llegar a tener ocasiones claras de gol. Poco a poco el Magallón fue creciéndose y empezó a tener sus oportunidades. Segura y Zalaya tuvieron dos manos a mano que García supo frustrar. Los locales afianzaron su superioridad acercándose al primer tanto a través de entradas por banda y centros laterales, pero se llegó al descanso con el empate inicial intacto. Tras el paso por vestuarios, el Magallón corrigió algún que otro error del primer periodo y se ordenó mejor, pasando a dominar el juego en todas sus facetas. En el minuto 55, Pardo recibió un balón a la espalda de la defensa visitante que transformó en el primer gol con un remate desde la medialuna que entró por la escuadra. A partir de ese momento, los locales se mantuvieron con la misma idea, sin conceder y con la opción de ampliar su ventaja a través de salidas a la contra, pero el 1-0 fue definitivo.

SANTA ISABEL 0-2 ALFINDÉN

Santa Isabel: Parra, Ismael (Hidalgo, 61), Megía, Meavilla (Gabriel, 75), Jorge, Chaves, Ndiaye (Bescós, 75), Dias, Lipe, Alonso (Juan, 61) y Alcay (Aldea, 17).

Alfindén: Obón, Serban (David, 75), Sarmiento, Pablo, Álvaro,, Gabriel (Catalán, 58), Borja, Moreno (Iñigo, 66), Sergio (Redrado, 66), Garrido (Blasco, 75) y Vergara.

Goles: 0-1, min. 3: Álvaro. 0-2, min. 50: Vergara.

Árbitro: Mohammed Makoudi. Amonestó al local Alonso y al visitante Redrado.

Comentario: El Santa Isabel sigue sin saber lo que es sumar de tres en tres tras la visita que le hizo el Alfindén, que sumó su segunda victoria consecutiva. Durante la primera mitad la posesión del balón corrió a cargo de los visitantes, que a los pocos minutos de haberse iniciado el encuentro inauguraron el electrónico gracias a un balón largo que dejó solo a Álvaro ante Parra, subiendo el 0-1. Por otro lado , los locales apretaron más tras el paso por vestuarios, llegando a fallar un penalti y estrellando el balón en el larguero. El Alfindén se mostró más eficaz y en el minuto 50, en una jugada a balón parado botada desde la banda derecha, Vergara anotó el segundo gol de los alfindeños, dejando el partido prácticamente sentenciado.

SAN JOSÉ 4-0 VILLA DE ALAGÓN

San José: Lorién, Corcodel, Cea, Daniel (Fonseca, 82), Pablo (Alejandro, 84), Víctor (Óscar, 46), Barriendos (Jorge, 78), Soria, Barbero (Sory, 69), De los Ríos y Vidal.

Alagón: Lacabrera, Carlos, Iglesias, Cafú, Iván (Elías, 58), Miguel, Aladrén (Antonio, 68), Garrido, Leonar (Osorio, 40), Eneko y Bernal (Teresa, 68).

Goles: 1-0, min. 52: Barbero. 2-0, min. 54: Soria. 3-0, min. 61: Daniel. 4-0, min. 77: Barriendos.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a Daniel, Corcodel (2), expulsado en el 44'; Iglesias, Osorio, Carlos y Aladrén.

Comentario: Triunfo sin paliativos de un San José muy superior a su rival. El cuadro zaragozano saltó al verde con intención de llevar el peso del partido desde el pitido inicial. Los hombres de David Rincón controlaban la posesión del esférico y no permitían al conjunto visitante ocasión alguna. Barriendos pudo inaugurar el marcador en la primera mitad, pero el atacante no llegó a rematar por escasos centímetros. Sin embargo, los azulones se iban a quedar con un hombre menos tras la expulsión de Corcodel al filo del descanso. Pese a estar con un hombre menos, el San José no renunció al ataque y comenzó la segunda mitad asediando el área contraria. Barbero abrió la lata a los siete minutos con un disparo cruzado ante el que nada pudo hacer Lacabrera. El tanto mejoró a los locales, que ampliaron la renta dos minutos más tarde con un gol tras jugada de estrategia. Lejos de conformarse, el San José siguió buscando la portería contraria, haciendo mella en la zaga visitante, que apenas podía contener las intentonas zaragozanas. Daniel puso el tercero tras rematar a gol un centro al segundo palo. Barriendos puso la puntilla al choque tras finalizar con un disparo seco una buena jugada colectiva. Los locales siguen haciendo méritos para recortar distancias con el líder, pero el Santa Anastasia no parece sentir todavía la presión.

ZUERA 2-1 MALLÉN

Zuera: Rojo, López, Escusol, Cabanes (Marco, 71), Cartie (Perea, 57), Mallada (Jaso, 90), García (Barrau, 88), Angoy, Hernández, Gracia y Rodrigo.

Mallén: Valenzuela, Láinez, Valiente (Catalán, 84), Moncada, Pascual, Mena (Traore, 81), Eworo, Sandu, Ávila, Barrera y López.

Goles: 1-0 min. 77: Hernández, 2-0 min. 81: Rodrigo, 2-1 min. 90 Catalán.

Árbitro: Zazurca Iguaz. Amonestó a Angoy, Gracia y Láinez.

Comentario: El acierto del Zuera en el último tramo de partido le permitió llevarse el triunfo ante el Mallén. La primera parte tuvo poco ritmo, sin apenas ocasiones y con muy poco peligro generado por parte de ambos conjuntos, que se encomendaron a balones en largo para tratar de sorprender a la espalda de los centrales. Los dos equipos sufrieron varias pérdidas y no se encontraron cómodos sobre el césped. Tras el descanso, el Zuera salió con las ideas renovadas y empezó a combinar cerca del área. Su presión surtió efecto y recuperó varios balones, de forma que en una de estas acciones terminó remachando Hernández en boca de gol. Este tanto descolocó al Mallén, y se produjeron más espacios y oportunidades para ambos conjuntos. Rodrigo no tardaba en anotar el segundo haciéndose valer de un rechace, pero el gol de Catalán puso algo de picante a los minutos de prolongación.