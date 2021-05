El Huesca no pasa del empate ante el Mallorca y confirma su descenso

Partido de la jornada: HUESCA 2-2 MALLORCA.

El Huesca Juvenil ha perdido la categoría de División de Honor tras un empate insuficiente con el Mallorca (2-2) en un partido en el que el equipo balear se ha mostrado técnicamente superior a los azulgranas.

El partido comenzó con mucho ritmo y con imprecisiones debidas al nerviosismo por lo que estaba en juego. El Huesca, que dependía de sí mismo para salvarse, se mostró conservador durante los primeros minutos, pero se adelantó en una de las primeras jugadas de peligro con un gol de Sola en el 25' para tomar ventaja antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, que sentó fatal al conjunto oscense, el Mallorca tardó siete minutos de la segunda parte en darle la vuelta al marcador con dos goles prácticamente seguidos que sorprendieron a los oscenses y les dejaron tocados. Con los resultados de los rivales directos en contra, el conjunto oscense dominó de forma infructuosa y tuvo sus mejores opciones en los minutos finales, pero les faltó acierto y determinación en los últimos metros.

La última jugada y en una falta directa al borde del área, Even estableció el empate. Ni siquiera se sacó del centro del campo porque ahí terminó el partido, la temporada y las opciones de permanencia para la SD Huesca, que jugará la temporada que viene en Liga Nacional Juvenil.

Ficha técnica

Huesca: Hernández, Periáñez (Fernández, 70), Raúl Ioan (Mallén, 61), Jaime, Antón (Calvo, 61), Lajarín (Cortés, 70), Gayán, Mallor (Barquilla, 55), Sola, Rico y Ramos.

Mallorca: Quevedo, Mascaró (García, 80), Fernández, Moyá (Sánchez, 80), Estévez, Torregrosa, David, Quintanilla (Morell, 60), Pau (Santos, 60), Horrach y Fede (Romero, 69).

Goles: 1-0, min. 26: Sola. 1-1, min. 46: Pau. 1-2, min. 52: Fernández. 2-2, min. 90: Ramos.

Árbitro: Lou Ballano. Sin amonestados.

EBRO 0-4 GIRONA: El Ebro cae derrotado con contundencia ante el Girona para cerrar una gran temporada.

Ebro: Cebollada, Abenia (Pablo, 46), Aarón (Franco, 46), Lorente (Barrios, 77), Danda, Rivas (Coman, 46), Hugo, Moha (Bosqued, 46), Sastre, Peke y Camilo.

Girona: Eloi, Callis (Joel Bona, 61), Comas, Loic, Palacios, Méndez, Unai, Artero, Dawda (Kane, 55), Ureña (Molina, 61) y Farnós (Cintas, 55).

Goles: 0-1, min. 3: Unai. 0-2, min. 6: Dawda. 0-3, min. 13: Dawda. 0-4, min. 85: Unai.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó a Lorente, Camilo, Peke; Comas, Méndez y Loic.

Comentario: El Ebro despidió la segunda fase con una derrota en casa frente al Girona, que demostró más ganas y ambición que el conjunto de La Almozara. Antes de cumplirse el cuarto de hora, el conjunto catalán ya ganaba 0-3 y el partido quedó visto para sentencia muy pronto. Unai Hernández y Dawda Camara fueron los jugadores más destacados del partido y el primero con un golazo abrió la lata y el segundo, con un doblete, resolvieron el enfrentamiento, en una muestra de acierto y efectividad por parte del equipo catalán ante la pasividad de la zaga local. A partir de ese momento poco más pasó ya en un duelo en el que el intenso calor y el resultado propiciaron que se jugara a un ritmo más bien bajo. Ya al final, tras una segunda parte en la que pasaron muy pocas cosas interesantes, de nuevo Unai, protagonista del encuentro, acertó para completar el resultado final.

EL OLIVAR 0-2 SAN FRANCISCO: El San Francisco firma la salvación con una victoria en El Olivar.

El Olivar: Jaime, Losfablos, Diego, Héctor (Ciriano, 66), Duque (Ither, 66), Adán (Castán, 72), Baena (Joserra, 66), Caparrós (Candau, 46), Villa, Iker y David.

San Francisco: Ferrán, Iker, Pere (Gysels, 66), López, Barber (Nacho, 84), Enzo, Ramis (Quetglás, 84), Vila, Cerdá (Yacu, 77), Sempere y González (Llopart, 77).

Goles: 0-1, min. 22: González. 0-2, min. 60: González.

Árbitro: Laín Pérez. Amonestó a Héctor; y Pere.

Comentario: El Olivar, que ya perdió la categoría hace algunas semanas, despidió la temporada con una derrota en casa ante el San Francisco, equipo que llegó a Zaragoza jugándose la vida y se notó durante el partido. Pese a que los primeros minutos estuvieron muy igualados, con el paso del choque se fue notando que los visitantes se jugaban más que los zaragozanos. En una de las primeras ocasiones claras se adelantaron los locales con gol de González, encarrilando el choque. Hasta el descanso El Olivar tuvo más balón que su rival pero no pasó mucho más. Tras el receso, El San Francisco saltó replegado en campo propio y buscado su oportunidad a la contra o a balón parado para sentenciar, lográndolo con otro tanto de González en el 60'. Los últimos minutos el Olivar pudo recortar distancias pero no acertaron y el tiempo terminó así como su estancia en la máxima categoría juvenil a la que intentarán volver lo antes posible.

STADIUM CASABLANCA 1-1 ATLÉTICO VILLACARLOS: El Stadium Casablanca no pasa del empate ante el colista.

Stadium Casablanca: Soto, Cortés, Baciero, Caro (Sanz, 46), Fernández, Coloma (Escós, 53), Trullén (Larhlid, 46), Pelegrín (Chipriana, 76), Aznar, Tena (Gonzáles, 46) y Horno.

Atlético Villacarlos: Borella, López, Mina (Fedelich, 74), Junior (Delicado, 64), Mariscal (Llambias, 46), Segui, Lóez, Rocca, Triay y Rodrigo (Ruilova, 46).

Goles: 1-0, min. 67: Pelegrín. 1-1, min. 89: Rocca.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Ethan.

Comentario: Último partido de la temporada para un Stadium Casablanca que ha tenido un año muy difícil y no pudo pasar del empate ante el colista. Pese al dominio verderol y la cantidad de ocasiones generadas, el marcador no se movió en los primeros 45 minutos. Tras el descanso, Izan filtró un gran pase para Pelegrín que no falló en el 1 vs 1 ante Borella para poner por delante a los zaragozanos. Pese a continuar teniendo control y ocasiones, los locales no cerraron el partido y en los compases finales, en una de las últimas acciones del partido, Rocca empató con un remate tras un corner. El Stadium Casablanca, que ya perdió la posibilidad de permanencia en la pasada jornada, luchará la próxima temporada por volver a recuperar un sitio en la máxima categoría juvenil.