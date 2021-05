El Tarazona supera al Laredo "in extremis"

Un gol de Iñaki en los últimos compases del choque otorgó una merecida victoria al Tarazona. Los de David Navarro despiden la temporada como locales con buena imagen en un partido en el que fueron superiores a su rival.

Iñaki certificó la victoria en el último suspiro

El encuentro comenzó con los rojillos bien plantados sobre el verde, aunque el Laredo no permitía que los turiasonenses llevasen la manija del choque. Los minutos pasaban y el Tarazona, pese al dominio, no conseguía llegar con peligro a la meta defendida por Pedrero. Pasada la media hora llegó la primera clara del encuentro: De la Mata ganó línea de fondo, la puso atrás y allí apareció Leo Ramírez, pero su remate se marchó fuera por centímetros. La ocasión no cambió la dinámica del encuentro, que siguió por los mismos derroteros hasta el ecuador.

Más información Un gol de Espín sobre la bocina otorga la victoria a un brillante Ebro

Tras el paso por vestuarios, los rojillos se adelantaron a los cinco minutos tras un buen gol de Ballarín en jugada ensayada. El tanto mejoró a los de David Navarro, que pudieron ampliar su renta tras una buena jugada individual de Rodri que desvió Pedrero con una gran parada. Sin embargo, cuando mejor se encontraban los locales llegó el tanto de la igualada, obra de Siafa, que encontró las redes con un soberbio testarazo. El encuentro volvió a su ritmo pausado tras los dos goles, pero todavía quedaba por llegar el último arreón turiasonense. El Tarazona se volcó en los instantes finales, buscando los tres puntos con vehemencia, aunque el cuadro visitante defendía su meta sin demasiadas complicaciones. Y cuando el partido agonizaba llegó Iñaki para definir con solvencia un pase a la espalda de los zagueros y certificar una nueva victoria para los de David Navarro, que se despiden de su feudo con buen sabor de boca.

Tarazona: Company, De la Mata, Santigosa, Ballarín, Vidorreta, Pastor, Lucho (Ripa, 73), Abreu (Pepo, 81), Casi (Iñaki, 69), Rodri (Flórez, 81) y Leo Ramírez.

Laredo: Pedrero, Rasines, Goñi, Portilla (Vinatea, 56), Felipe (Riki, 56), David Sanz, Argos (Diego, 67), Altadill (Faouzi, 67), Álex Pérez, Siafá (Guipu, 75) y Toboso.

Árbitro: Rodríguez Carpallo (Comité valenciano). Amonestó a Rodri; Toboso, Portilla, Guipu y Felipe.

Goles: 1-0, min. 51: Ballarín. 1-1, min. 64: Siafá. 2-1, min. 90: Iñaki.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.