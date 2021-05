El Ejea cae derrotado ante el Portugalete y termina con su dinámica positiva

Eduard Calin fue el jugador que llevó el peligro en sus botas durante los primeros minutos. Primero, botando una falta a la perfección dirigida hacia Brian Martín, quien remató de cabeza, pero el esférico se perdió por alto. Seguidamente, el propio Calin ejecutó un disparo lejano que encaró portería pero que rebotó en la defensa vasca y acabó en córner. A continuación, Nahuel probó fortuna con un disparo desde el pico del área que se estrelló con el lateral de la red. Pese a los acercamientos de los ejeanos, fue el Club Portugalete el que se adelantó en el marcador en el 21'. Un error defensivo en el área local acabó con el cuero en los pies de Ayala, quien con todo a favor envió el balón al fondo de las mallas. Apenas ocho minutos después, Nacho Ruiz hizo el segundo con un centro lejano que se envenenó y acabó convirtiéndose en un golazo. Antes de llegar al descanso, Carracedo se internó en el área por la banda izquierda y fue derribado. El colegiado no dudó en señalar la pena máxima, que fue ejecutada por el propio Christian, que no falló desde los once metros y acortó distancias en el electrónico.

El Ejea, tras el descanso, saltó al césped decidido a buscar la victoria desde el principio

Pese a que el conjunto dirigido por Javi Moreno regresó al terreno de juego volcado hacia la portería de Landeta y con la remontada entre ceja y ceja, el Club Portugalete supo anestesiar muy bien el juego de los cincovilleses y anularon el peligro que llevaban al área rival Carlos Vicente, Calin, Jae-Woo, Dani Segovia o Brian Martín. Tampoco sufrieron más los locales en la zona defensiva ante un conjunto vasco que aguantó muy bien el resultado. En el 61', Dani Segovia dejaba su posición a un Javi Areso que regresaba a los terrenos de juego tras varios meses apartado de los mismos debido a una lesión. En el 74’, Brian Martín tuvo en sus pies la oportunidad de empatar el encuentro en un mano a mano con Landeta, pero su disparo por bajo fue desviado por el guardameta vasco. Cuando restaba un cuarto de hora para el final del choque, Javi Moreno dio entrada al juvenil Pablo Marcellán, que debutaba así con el primer equipo y en Segunda División B. El joven ejeano buscó el balón y la portería rival y cuajó una buena actuación. Con el pitido final, la SD Ejea encajó la primera derrota de esta segunda fase y se quebraba así la racha de seis partidos consecutivos sin perder en el Municipal de Ejea.

Ficha técnica

Ejea: Santos, Garcés, Lolo (Jae Woo, 45), Chechu, Nahuel, Moustapha, Calin (Marcellán, 73), Carracedo (Tena, 45), Vicente, Brian y Segovia (Areso, 61).

Portugalete: Landeta, Ibarbia (Valero, 77), Nacho Ruiz, Murua, Rodríguez, Rubio, Ayala (Santamaría, 69), Eizmendi (Zekri, 77), Salado, Thaylor y Jacobo (Musy, 66).

Goles: 0-1, min. 21: Ayala. 0-2, min. 29: Nacho Ruiz. 1-2, min, 37: Carracedo, de penalti.

Árbitro: Carralero Calvo. Amonestó a Lolo, Moustapha, Areso, Carracedo; y Santamaría.