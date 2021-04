El Ebro cae con honores ante el todopoderoso Espanyol

ESPANYOL 3-0 EBRO

El Ebro cayó derrotado ante una de las mejores plantillas de la categoría, el Espanyol. El conjunto zaragozano compitió de tú a tú contra un gran equipo pero acabó cayendo derrotado con claridad ante el poderío ofensivo del conjunto catalán. Ya en la primera jugada del partido el local Mateo envió un balón al palo de la portería defendida por Cebollada. Presionaba muy arriba del Espanyol para robar y generar peligro, mientras que el Ebro trató de no complicarse la vida y no cometer errores. El primer gol llegó a la media hora: Rami remató un centro raso para inaugurar el marcador. La segunda parte se inició con la misma tónica que su predecesora, el Espanyol dominando y el Ebro buscando su oportunidad a la contra y a balón parado. Sin embargo, de nuevo Rami, tras una gran jugada individual, acabó cruzando el balón y batió a Cebollada para poner el segundo. El Espanyol siguió siendo superior a un Ebro que jugó sus armas y los zaragozanos a punto estuvieron de reducir distancias pero se encontraron con el palo. En el 70' llegó el tercero, obra de Lancho, tras rematar de cabeza una falta lateral. Tras el tercer tanto, el partido quedó visto para sentencia y el Espanyol durmió el partido ante un Ebro que intentó construir desde atrás pero no llegó a crear ocasiones para reducir distancias.

Espanyol: Iker, Lachevre, Rami (Ferrán, 68), Roger (Martí, 68), Mateo (Marc Grau, 79), Roca (Salguero, 74), Burlamaqui (Nadal, 79), Dacosta, Marc López, Lancho y Alemán.

Ebro: Cebollada, Abenia, Aarón (Moha, 58), Danda, Pablo (Nivela, 58), Hugo, Bosqued (Lorente, 58), Albert (Samba, 82), Peke (Barrios, 82), Camilo y Coman.

Árbitro: Oltra Sáez. Amonestó a Roger, Marc López; Pablo, Peke y Danda.

Goles: 1-0, min. 31: Rami. 2-0, min. 62: Rami. 3-0, min. 70: Lancho.

GIRONA-REAL ZARAGOZA JUVENIL

Partido aplazado por casos de Covid-19 en el conjunto catalán.