El Montecarlo se hace más líder tras batir al Actur Pablo Iglesias

El Montecarlo se dirige a la recta final de esta primera fase de la temporada liderando su grupo con muy buenos números, confirmados hoy tras batir con solvencia al Actur Pablo Iglesias, tercer clasificado.

El planteamiento de Néstor Paricio consistió en mantenerse replegados, permitiendo que el conjunto visitante llevara la iniciativa y saliera combinando de su campo, pero al llegar a la zona media, el bloqueo de la zaga rojilla era total. El Actur Pablo Iglesias pudo haber dado un susto al Montecarlo en un mano a mano que, sin embargo, exigió una buena intervención de Miralles. Esta fue la única ocasión clara que se recuerda de los visitantes, ya que el resto tenían el sello de los locales, que generaron peligro con salidas a la contra.

Tras una primera parte de tanteo, a la salida de vestuarios se decidió el partido

La segunda parte fue por los mismos derroteros. En el minuto 56, Sanz sirvió un saque de esquina que Gracia mandó de un cabezazo al fondo de la red. Pasado el ecuador del segundo tiempo, Aznar asistió a Pérez para que hiciera el segundo. Ya en la recta final, Aznar acabó de sentenciar el partido con una gran jugada individual y subiendo al marcador el definitivo tres a cero.

Ficha técnica:

Montecarlo: Miralles, Martínez, Lóbez, Pérez (Gallego, 86), Velasco, García, Aznar, Val, Rodríguez (López, 68), Sanz (Carreño, 83) y Gracia.

Actur Pablo Iglesias: Flores, Beamonte, Pérez (Aguilar, 76), Sánchez (Embid, 76), Catalán, Herrero, Larraga (Prados, 63), Marcelo, Román (Villarroya, 38), Álvarez y Sanjuan (Raúl, 76).

Goles: 1-0, min. 56: Gracia. 2-0, min. 74: Pérez. 3-0, min. 82: Aznar.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó al local Sanz; Marcelo, Villarroya, Catalán, Pérez y Álvarez.

HUESCA 3-0 SAN JOSÉ: El Huesca se reencuentra con el triunfo a costa de un correoso San José.

Huesca: Franco (Lisa, 75), Bellón (Bardaji, 70), Aznar, Balcacer, Calvo, Mairal, Becerra (Sampériz, 56), López, Luna (Fernández, 70), Tounkara y Hernández (Puente, 56).

San José: Ayensa (Moreno, 46), Pagán, Monteagudo, Hernando, Caicedo (Aranda, 55), Pellejero (Jied, 55), Mendoza, Kessas, Cuen (Cantalejo, 61), Pérez (Rakib, 61) y Escudero.

Goles: 1-0, min. 23: Luna. 2-0, min. 52: López. 3-0, min. 87: López.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a los visitantes Hernández y Cantalejo. El visitante escudero fue expulsado por roja directa en el 89'.

Comentario: El Huesca consiguió los tres puntos ante un San José peleón. En el encuentro disputado en el municipal de San Jorge el equipo local salió desde el principio a por el partido. Antes del primer gol ya avisó el Huesca con varios remates de sus delanteros, pero en el minuto 20 un balón centrado al área que no atrapó bien Ayensa se quedó en los pies de Luna, que puso el uno a cero. A partir de ahí cambió el encuentro y los de Zaragoza tuvieron que abrir líneas. Siguieron sucediéndose ocasiones para que los locales aumentaran su renta, pero se llegó al descanso con la ventaja mínima para los azulgranas. Ya en la segunda parte se siguió el mismo guion, con el San José muy encerrado esperando una contra, pero el Huesca estuvo muy metido en el partido. La presión local dio resultado, llegando el segundo gol tras un rechace que López no perdonó provocando que el partido se rompiera. Aún tuvo el Huesca más acciones de gol de Fernández y Tounkara, pero el último tanto llegó en un disparo desde la frontal de López cuando el partido ya estaba agonizando.

REAL ZARAGOZA 7-0 MONZÓN: El Real Zaragoza no le dio opción de competir al Monzón.

Real Zaragoza: De Cea, Cardiel, Andrés, Izquierdo, Tapias (Moreno, 67), Fadel (Lahoz, 59), Gutiérrez, Royo (Lobede, 59), Gracia, Julia (Terrer, 67) y Sans (Montesinos, 59).

Monzón: Larraz, Abad, Fumanal (Romero, 58), Baringo, Samitier (Rodríguez, 58), Miñana, Morillo, Roc (Gan, 61), Fofana (Torres, 46), Loncán (Español, 46) y Pereira.

Goles: 1-0, min. 26: Gracia. 2-0, min. 37: Sans. 3-0, min. 40: Gutiérrez, de penalti. 4-0, min. 47: Julia. 5-0, min. 74: Andrés. 6-0, min. 83: Gutiérrez. 7-0, min. 85: Gracia.

Árbitro: Cenís Martínez. Amonestó al visitante Baringo.

Comentario: Partido totalmente distinto al de la ida, con un Real Zaragoza que dominó todas las facetas del juego generando una ocasión tras otra ante un Monzón que empezó con un planteamiento muy conservador pero al que la falta de firmeza en su defensa le llevó a caer goleado, si bien es cierto que Larraz evito un resultado más abultado con muy buenas intervenciones. Cardiel participó en los tres primeros goles, convertidos por Gracia, Sans y Gutiérrez tras un penalti sobre Sans. Tras el descanso, el vendaval ofensivo de los balnquillos no cesó y Andrés, Gutiérrez y Gracia acabaron de firmar la goleada.

Más información El Balsas Picarral saca tres puntos de oro del Gregorio Usabel

BALSAS 2-1 PEÑAS OSCENSES: El Balsas no pierde la fe y deja sin premio al Peñas Oscenses.

Balsas: Calles, Hernández (Martín, 85), Lobede, Fraile (Sáiz, 89), Oyarzabala (Del Rincón, 85), Jiménez, Urrea, Clemente (Muñoz, 63), Daniel (Makoudi, 63), Gracia y Roy.

Peñas Oscenses: Vidal, Ciprés, Piedrafita (Nasarre, 58), Escartín (Barreda, 58), Lores, Ena (García, 72), Bielsa, Canudas, Cano, Ripalda y Juan.

Goles: 0-1, min. 61: Ena. 1-1, min. 80: Jiménez. 2-1, min. 84: Roy.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a los visitantes Juan y Canudas.

Comentario: Costoso triunfo el que cosechó el Balsas teniendo que remontar el partido ante el Peñas Oscenses. Los gualdinegros llevaron la iniciativa en el juego mientras los oscenses, lejos de conformarse con el empate, salían con decisión a la contra, pero con poco peligro. Poco a poco, los dos conjuntos fueron generando peligro, y en la primera clara de los visitantes, a la contra, Ena inauguró el marcador en la segunda mitad. El Balsas no bajó los brazos y se lanzó a por el tanto de la igualada, que llegó a falta de diez minutos para el final después de que Jiménez recibiera un balón largo que acabó mandando al fondo de la red. Esto no hizo más que motivar a los locales, que siguieron en busca del gol del triunfo. Finalmente, en el minuto 84, Makoudi asistió a Roy para que este anotara el segundo tanto gualdinegro y dejara los puntos en el Picarral.

HERNÁN CORTÉS 1-1 UTEBO: Fernández salva un punto para el Hernán Cortés in extremis.

Hernán Cortés: Martos, Royo, Gracia, Moreno (Pérez, 59), Afekir, Conde (Flores, 59), Cardiel (Alcubierre, 76), Altelarrea (Delgado, 76), Fernández, Fuertes (Raúl, 76) y Lacosta.

Utebo: Ortí, Pardillos (Mocanu, 74), Martos, Rizo, Martín (Rodríguez, 63), Martínez, Lambán (Lasierra, 74), Salas (Millán, 88), Latas, Yago (El Mansouri, 88) y Gañarul.

Goles: 0-1, min. 22: Lambán. 1-1, min. 88: Fernández, de penalti.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a Fernández, Gracia y Royo; Latas, expsulsado por doble tarjeta amarilla en el 90', Millán y El Mansouri. El visitante Martínez fue expulsado por tarjeta roja directa en el 74'.

Comentario: Partido de necesidades entre el Hernán Cortés y el Utebo que se saldó con un empate a uno. La primera ocasión llegó por parte de los visitantes en una jugada a balón parado que no tuvo premio, pero en su segundo acercamiento, en el minuto 22, Lambán aprovechó un fallo defensivo de la zaga local y adelantó al Utebo en el electrónico. A partir de ahí, y durante la segunda mitad, el Hernán Cortés dominó el juego, generando numerosas ocasiones, pero no fue hasta el minuto 88 cuando llegó el gol de Fernández que devolvió las tablas al electrónico desde el punto de penalti. Los locales tuvieron ocasiones para remontar el encuentro, pero el resultado no se volvió a alterar.

MARIANISTAS 2-5 SAN GREGORIO: El San Gregorio sentencia a la contra a un Marianistas sin acierto.

Marianistas: Ruiz, Montañés (Urdiain, 50), Martí, Fernández, Mesa, Solanas, Gutiérrez (Acedo, 50), Tajada, Aísa (Tenas, 80), De Castro y Labarta.

San Gregorio: Moya, Algas, Pérez, Sucunza, Zazurca (Estévez, 55), Navarro, Escanero, Fernández (Kuninaga, 68), Anglés (Alejandre, 68), Alejandro (Novillo, 55) y Celiméndiz (Espinosa, 73).

Goles: 0-1, min. 37: Fernández. 0-2, min. 37: Fernández. 0-3, min. 44: Anglés. 0-4, min. 49: Escanero. 1-4, min. 58: Urdiain, de penalti. 2-4, min. 87: Urdiaín. 2-5, min. 89: Espinosa.

Árbitro: Lixandru. Amonestó a Acedo; Alejandro, Sucunza, Novillo y Pérez.

Comentario: El empuje del Marianistas no le dio para conseguir una remontada épica ante el San Gregorio. Durante la primera mitad fue el conjunto local el encargado de llevar la iniciativa, teniendo además llegadas de peligro sobre el área rival, pero no tuvieron acierto. Distinta situación la que atravesó el San Gregorio, que en tres salidas a la contra transformadas por Fernández, en dos ocasiones, y Anglés colocaron antes del descanso el cero a tres. Ya en la segunda mitad, el Marianistas siguió controlando el juego, pero en otra salida a la contra Escanero anotó el cuarto gol visitante. Urdiain hizo los dos goles que les dio a los locales esperanzas para salvar un punto, pero Espinosa acabó de certificar el triunfo del San Gregorio en el minuto 89.

Más información sobre el deporte aragonén en la web de Afición.