El Deportivo Aragón se queda sin premio en Huesca

Partido de la jornada: Huesca B 0-0 RZD Aragón.

El Huesca B se quedó sin el primer puesto del grupo A. No dependía de sí mismo y no lo habría alcanzado, ya que el Teruel se impuso al Fraga, pero los azulgranas se tuvieron que conformar con un empate en un duelo de filiales ante un Real Zaragoza Deportivo Aragón que jugó casi setenta minutos con un futbolista menos. Por su parte, el Real Zaragoza Deportivo Aragón salió al campo de San Jorge con el convencimiento de que sólo les valía sumar los tres puntos para esperar la carambola que les metiese en la tercera posición. El conjunto blanquillo se mostró con ímpetu y brega en el primer cuarto de hora, con más posesión y tratando de buscar balones en largo que obligaron a estar muy atenta a la zaga altoaragonesa. En el minuto 20, llegó la jugada que terminó condicionando el resto del partido. El zaragocista Ángel López fue expulsado tras obstaculizar a Carlos Kevin siendo el último defensor. El árbitro no dudó en mostrarle la cartulina roja. Con uno menos, el Deportivo Aragón se vio a merced del Huesca ‘B’, que pasó a hacerse con el timón del partido. Sin embargo, la zaga de los de Iván Martínez era lo suficientemente hermética para evitar que las llegadas de los altoaragoneses se tradujeran en claras ocasiones de gol, por lo que se llegó al descanso con el 0-0 inicial.

La segunda parte fue mucho más abierta. Conscientes de que el empate no les servía, el Deportivo Aragón arriesgó tanto en el juego como en los cambios, para irse para arriba pese a estar con un jugador menos. El defensa Álvaro Martín de un cabezazo en una jugada a balón parado estuvo a punto de poner el 0-1, al igual que el centrocampista Andreu con un potente disparo que atrapó el guardameta Rojas. El Huesca se dio cuenta de que su rival dejaba cada vez más espacios y también lo quiso aprovechar para llevarse el duelo, por lo que las llegadas a la meta de Azón eran más constantes. El Huesca B gozó de acercamientos claros, como dos centros de Biel, uno al que no llegó por poco Carlos Kevin y otro que se envenenó y se marchó fuera rozando el palo, además de un tiro de Rodri Hernando desviado por centímetros. En la recta final, el Huesca B tuvo dos claras ocasiones, una por medio de Carrasco y otra de Carlos Kevin, pero no entraron y el marcador no se movió. El Deportivo Aragón culmina de esta forma una decepcionante fase de grupos.

Huesca B: Rojas, Manu Galán (Pujadas, 70), Fernando Arnedillo, Carlos Kevin, Arjona (Carlos Calvo, minuto 57), Biel, Isma Lohoba (Cofrades, 88), Carrasco (Tomeo, 88), Barba, Morales y Gonzaga (Hernando, minuto 70).

RZD Aragón: Carlos Azón, Sola, Castillo, Vela (Sancho, 57), Esteban (Torres, 76), Puché (Bernal, 76), Escobar, Martín, Juan Sebastián (Marín, 87), Vallejo (Montes, 87) y Ángel López.

Árbitro: Lara Ajona. Roja directa a Ángel López. Amarilla a Arnedillo, Barba y Carlos Calvo; Esteban, Vallejo, Sebastián y Castillo.

BELCHITE 0-0 MONZÓN: El Belchite festeja su pase al Play Off de ascenso

Belchite: Gracia, López, Vera (Fernández, 57), Bolea, Sánchez, Casero (Artigas, 46), Blasco, Nieto (Cirac, 87), Álvarez (Rekrouk, 84), Ariño y Rodrigo.

Monzón: Gorczyza, Campo (García, 65), Hernández, Ramírez, Vieira, Mesa, Patsiavouras (Samitier, 65), Rausell (Puyer, 80), Domingo, García (Sellán, 56) y Llopis.

Árbitro: Cristian Lixandru. Amarilla a Casero, Bolea, Fernández; Díaz, Domingo, Mesa y doble amarilla a Ramírez.

Comentario: Satisfactorio empate a cero para el Belchite que le sirve para clasificarse para el Play Off de ascenso. El equipo local jugó con los nervios característicos de una última jornada con tanto en juego, y a la vez miraba de reojo lo que sucediera en el encuentro entre el Huesca ‘B’ y el Deportivo Aragón, conscientes de que un gol del filial zaragocista le obligaba a ganar su partido. De todas formas, el Belchite salió a no especular con lo que pudiera suceder en otros campos y Jorge Álvarez tenía un mano a mano en el minuto 20 que desbarató Gorczyza. El jugador del Monzón, Ramírez, fue expulsado por doble cartulina amarilla en el 33, una circunstancia que tal vez hizo relajarse en exceso a los locales pensando que ya lo tenían todo de cara. Vera y Marco tuvieron las mejores ocasiones para el Belchite en la segunda parte. La primera de ellas fue neutralizada por el portero, mientras que la de Marco se marchó desviada por muy poco. De nuevo, a falta de un cuarto de hora, Gorczyza evitó el triunfo del Belchite, que vivió unos últimos minutos de máximo frenesí y con los ojos puestos en lo que sucedía en Huesca, hasta que el pitido final, con el empate del Deportivo Aragón, les permitió liberarse y festejar su tercera posición.

TERUEL 3-0 FRAGA: El Teruel acaba líder con 49 puntos

Teruel: Taliby, Kevin, Carlos Javier, Cabetas, Julen, Ibra (Torcal, 86), Jaime, Otín (Leandro, 60), Dani Rueda (Lanzuela, 60), Borja Romero (Rami, 76) y Roy (Aparicio, 60)

Fraga: Marc, Sergio, Genis, Marcel, Nico, Saha, Jorge (Alexis, 46), Cabistán (Manuel, 79), Bernabé (Bempong, 66), Leo (David, 71) y Pirla (Lamin, 46)

Árbitro: Jorge Agustín. Amarilla a los visitantes Marcel, Sergio y Cabistán

Goles: 1-0 min. 20: Borja Romero, 2-0 min. 83: Rami, 3-0 min. 89: Torcal

Comentario: Prácticamente desde el pitido inicial el Teruel monopolizó la posesión de la pelota. La primera oportunidad de marcar para los de Víctor Bravo se producía a los siete minutos. Marc desvió a córner un disparo de Dani Rueda. El saque de esquina acabó en un cabezazo de Edu Cabetas ligeramente desviado. Pasados los primeros impulsos, los visitantes trataron de acercarse con un poco más de sentido. Sin embargo sus intentos se terminaron en el momento en el que el CD Teruel encontró un hueco por la banda derecha. Por ahí profundizó Kevin Lacruz y su centro al segundo palo lo encontró Borja Romero para enviarlo al fondo de la red. Aunque las aproximaciones con peligro al marco de Marc no eran excesivas, Borja Romero sí que pudo poner el segundo en el marcador. Aunque su remate muy flojo acabó en las manos del portero. Ya en el minuto 32 la tuvo de nuevo Dani Rueda. El delantero protagonizó una excelente acción pero pecó de excesivo individualismo y estrelló su disparo en el cuerpo del guardameta cuando tenía compañeros muy bien situados para culminar la acción. Tras el descanso, el Fraga dio un paso al frente en busca de equilibrar el resultado. Miguel Rubio cambió dos piezas para dotar de mayor profundidad a sus extremos y el equipo empezó a vivir más en campo contrario. En el 51 una falta bien sacada por Jaime acabó con un remate flojo de Cabetas. Luego el protagonismo recayó en Aparicio, pero no estuvo acertado a la hora de culminar un contragolpe. La sentencia llegó en el 83. Lanzuela abrió para Aparicio que puso un centro pasado que Rami agradeció con un excelente remate. Lo volvió a intentar el conjunto oscense pero David se encontró con una buena intervención de Taliby. Con el tiempo cumplido Lanzuela habitó nuevamente a Aparicio, pero este no encontró la fórmula para superar al portero rival. Poco después un centro de este lo recogió Diego Torcal en el interior del área para recortar a un defensa y cerrar la acción con un remate de auténtico delantero centro con el 3-0.

ILLUECA 0-0 TAMARITE: El larguero y un gol anulado impiden al Illueca entrar el Play Off de ascenso

Illueca: Cerdán, Pinto, Losín, Morales, Ormad, Gracia, Cavero (García, 46), Marín (Suárez, 80), Merino, Gimeno (Sanz, 68) y Seijo (Pérez, 89).

Tamarite: Bret, Cervera (Ars, 60), Varilla, Vales, Espinosa (Bernardo, 69), Raluy (Rivera, 60), Sales (Ciruela, 40), Berbegal, Porta, Cons y Flo (Casals, 69).

Árbitro: García Reyes. Amarillas a Seijo, Marín; Cervera y Ars.

Comentario: El Illueca se queda con la miel en los labios, tras haber tenido muy cerca su victoria ante el Tamarite, que a la postre hubiera significado su pase al Play Off de ascenso a tenor del resto de resultados. Empate en un partido en el que los locales fueron superiores, especialmente en la segunda parte donde atrincheraron al Tamarite en su propia área, sin lograr batir al guardameta Bret. Los de Javier Romero fueron de menos a más, y tras una primera parte con imprecisiones y algunos fallos en los pases, tuvieron tres o cuatro claras ocasiones de gol para abrir la lata. Un disparo de Seijo se estrelló en el larguero cuando ya se cantaba gol, y en los últimos minutos, el conjunto local logró perforar la meta visitante. Sin embargo, este gol no subió al marcador debido a un dudoso fuera de juego que fue muy protestado por los locales. El Illueca lo siguió intentando, colgando balones y rompiendo por las bandas, pero no hubo manera y se tuvieron que conformar con un empate a cero.

CARIÑENA 0-0 VALDEFIERRO: El Cariñena y el Valdefierro tienen la pólvora mojada.

Cariñena: Ortiz, Utrilla, Marín (López, 70), Ventura, Monge, Gomes, Barriendos, Sow (Alcántara, 55), Abreu, Balde y Cortés (Ibáñez, 86).

Valdefierro: Artero, Bernal, Serrano, Molina, Berrogain (Muñoz, 45), Lorente (Cardiel, 89), Roncea (Sánchez, 57), Gazzoni, Isern (Roldán, 83), Marín y Keinel.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amarilla a Sow, Monge y Alcántara. Doble amarilla a Molina.

Comentario: Igualado encuentro en La Platera en el que tanto el Cariñena como el Valdefierro mostraron una de las principales carencias que vienen arrastrando a lo largo de toda la temporada: la falta de pólvora para resolver en los metros finales. Una primera parte sin ocasiones, más allá de algún tiro desde fuera del área del Valdefierro que se marchó desviado. Ambos conjuntos estaban bien plantados, de forma que no le permitían crear juego a su oponente. Hubo numerosos balones divididos, juego aéreo y segundas jugadas, pero muy poco trabajo para los guardametas. En la segunda parte, el Cariñena se mostró más ambicioso y Balde tuvo un potente disparo desde la frontal del área que logró salvar Artero poniendo la mano dura abajo para salvar el gol. Los locales dispusieron más de la posesión, pero se les nublaron las ideas en los metros finales y la telaraña tejida por el Valdefierro les impidió que se sintieran cómodos. Los últimos veinte minutos estuvieron marcados por más interrupciones y acciones a balón parado en las que el Cariñena trató de sacar rédito, sin éxito. El Valdefierro también dispuso de varios saques de esquina. En uno de ellos, un remate de cabeza se marchó ligeramente alto por encima de la meta de Ortiz en la mejor ocasión del partido para los visitantes.