Festival de goles entre el Amistad y el Real Zaragoza que finaliza con victoria rojilla

Muchos goles y muchos nervios. Así se podría definir la primera jornada de competición tras 365 días sin partidos oficiales. Por fín llegó el día que tantos jugadores estaban esperando, la vuelta a la competición en Alevín Preferente.

El grupo 1 comenzó con una clara victoria de la Unión frente al Stadium Casablanca. El cuadro verderol no tuvo su mejor día y la Unión aprovechó para llevarse los tres puntos de manera clara. El Balsas superó con cierto sufrimiento al Alcañiz, que se acercó en el marcador a su rival pero vio como sentenció con un gol de Marco en los minutos finales. Ya por la tarde, el Amistad superó a todo un Real Zaragoza en un festival goleador en el que el conjunto rojillo se mostró más acertado de cara a portería.

En el grupo 2 dos partidos se jugaron de manera simultánea a la misma hora. El Hernán Cortés venció con un gol de Jiménez en la fase final de partido tras un choque muy disputado, mientras que el Ebro sumó sus tres primeros puntos en Calatayud. Unos minutos más tarde comenzó el San Gregorio-Juventud, que finalizó con una clara victoria del conjunto naranja a domicilio.

El grupo 3 comenzó con la victoria de El Olivar frente al Racing Club, en un partido muy disputado que finalizó con victoria local. El Oliver venció al Valdefierro con remontada incluida mientras que el Montecarlo endosó una goleada a domicilió en el campo del San José.

ALEVÍN GRUPO 1

Partido de la jornada: Amistad 5-3 Real Zaragoza

Amistad: Erik, Mateo, Mauro, Pablo, Umar, Saúl, Jorge, Leandro, Ismail, Lucas y Ángel. También jugaron: Hugo, José, Unai, Alberto, Iker, Teo y Marcos.

Real Zaragoza: Pablo, Bellmunt, Jesús, Gerard, Fernando, Leo, Rubén, Caso, Hugo Moral, Sergio y Marcos. También jugaron: Andrés, Fortún, Martos, Crespo, Gonzalo, Diego López e Iker Royo.

Goles: 0-1, min. 2: Gerard. 1-1, min. 20: Unai. 2-1, min. 24: Bellmunt, en propia puerta. 3-1, min. 29: Lucas. 3-2, min. 35: Diego López. 4-2, min. 44: Umar. 5-2, min. 46: Jorge. 5-3, min. 54: Caso.

Árbitro: Casaucau Posadas.

Comentario: Fantástico partido el ofrecido por el Amistad y el Real Zaragoza, que terminó siendo un festival goleador que acabó llevándose el conjunto rojillo. Comenzó golpeando el Zaragoza con un gol de Gerard tras un rechace en una de las primeras jugadas. Tras una fase de partido con muchas disputas en la que el cuadro visitante tuvo más balón que el Amistad, los rojillos se mostraron más efectivos y con más acierto y dieron la vuelta en el marcador en apenas 9 minutos. Tras el descanso, el Real Zaragoza apretó en busca de reducir distancias lo antes posible y lo consiguió con un gol de Diego López. Poco después, el Amistad, hizo gala de su acierto y sentenció a la contra ampliando distancias por partida doble con goles de Umar y Jorge. Caso puso el tercer tanto zaragocista para cerrar el marcador.

Unión 5-2 Stadium Casablanca

Unión: Nicolás, Álvaro, Juan, Alejandro, Marcos, Guillén, Iván, Mario, Samuel, Jonás y Lafuente. También jugaron: Pablo, Iván, Rubén, Gabriel y Saúl.

St. Casablanca: Adrián, Manuel, Javier, Samuel, Jorge, Hugo, Diego, Nicolás, Pablo, Jesús y Max. También jugaron: Ignacio, Vidal, Alejandro, Izan, Pablo Ramos y Pablo Blanco.

Goles: 1-0, min. 13: Álvaro. 2-0, min. 33: Marcos, de penalti. 3-0, min.45: Iván. 3-1, min. 51: Diego. 4-1, min. 53: Guillén. 4-2, min. 59: Nicolás, de penalti. 5-2, min. 60: Gabriel.

Árbitro: De Andrés Marruedo. Amonestó a Iván.

Alcañiz 2-4 Balsas Picarral

Alcañiz: Aarón, Héctor, Rubén, Javier, Olver, Lucas, Jacobo, Álvaro, Víctor, Erik y Emilio. También jugaron: Lucas, Darío, Daniel, Petre, Denis, Luis e Iker.

Balsas Picarral: Javier, Jorge, Iago, Derick, Alejandro, Diego, Hugo, David, Marco, Sergio y Juan. También jugaron: Garcés, Lozano, Ferrer, Comisaña, Héctor e Iker.

Goles: 0-1, min. 14: David. 0-2, min. 17: Derick. 1-2, min. 31: Javier, de penalty. 1-3, min. 36: Iker. 2-3, min. 54: Lucas. 2-4, min. 56: Marco.

Árbitro: Litim Larhlid. Amonestó al visitante Comisaña.

ALEVÍN GRUPO 2

Partido de la jornada: Hernán Cortés 2-1 Actur PI

Hernán Cortés: Barrera, Javier, Almajano, Aquilo, Mario, Jabonero, Lahuerta, Lozano, Zabaleta, Dylan y Yusufu. También jugaron: Adrián, Laga, Jiménez, Díaz y Samuel.

Actur PI: Diego, Cristian, León, Darío, Torcida, Almazán, Rafael, Borja, Víctor, García y Cáceres. También jugaron: Cañete, Rivera, Pardo, Roque y Agullo.

Goles: 1-0, min. 25: Yusufu, de penalti. 1-1, min. 55: Roque. 2-1, min. 58: Jiménez.

Árbitro: Martínez Peralta. Expulsó con roja directa al visitante Cáceres (59').

Comentario: Emocionante encuentro que se decidió en los instantes finales. El duelo, sin un dominador claro, estuvo tremendamente igualado desde el inicio. El Hernán Cortés y el Actur no querían de ninguna manera no sacar algo positivo del primer envite liguero. Las ocasiones se fueron alternando en ambas porterías, pero fue gracias a una pena máxima sobre Yusufu y ejecutada por él mismo cuando la igualdad se deshizo, cinco minutos antes del intermedio. El Actur saltó al terreno de juego en el segundo acto dispuesto a lograr, al menos, el empate, pero su esfuerzo no tuvo los frutos que buscó hasta también el minuto 25, esta vez del segundo tiempo, para lograr la igualada, gracias a un gol de Roque. Cuando el duelo parecía que iba a finalizar en tablas, Jiménez logró el 2-1 definitivo que supuso un duro mazazo para los visitantes.

San Gregorio 0-4 Juventud

San Gregorio: Miguel, Marcos, Sinés, Alberto, Adrián, Mario, Lakamin, Rayan, Traoré, Azmi y Lucas. También jugaron: Danila, Marc, Val, Carrasco, Enache y Jorge.

Juventud: Aranda, Eric, García, Leo, Iguaz, Soro, Jaime, Diarra, Sidibe, Catanus y Gracia. También jugaron: Nicolás, Anadón, Diego, Alba, Izan y Miguel.

Goles: 0-1, min. 3: Iguaz. 0-2, min. 21: Diarra. 0-3, min. 29: Miguel. 0-4, min. 47: Iguaz.

Árbitro: Sánchez Romeo. Amonestó al visitante Diego.

EFB Calatayud 0-2 Ebro

EFB Calatayud: Gabriel, Alberto, Alcaire, Júdez, Romero, Jorge, Víctor, Wael, Adrián, Sergio y Arévalo. También jugaron: Gil, Langa, Callejero y Alvelo.

Ebro: Vaquero, Izan, Manero, Serrano, Fernández, Salas, Amador, Valcárcel, Chico, Konteh y Roy. También jugaron: Gerona, Araiz, Eddyson, Reda y Papuc.

Goles: 0-1, min. 40: Araiz. 0-2, min. 55: Salas.

Árbitro: Alexandru Dragomir. Amonestó al visitante Fernández.

ALEVÍN GRUPO 3

Partido de la jornada: El Olivar 4-2 Racing Club Zaragoza

El Olivar: Lou, Brosed, Erik, Elbal, Hugo, Arranz, Juan, Simón, Taufiq, Hugo y Morellón. También jugaron: Guiral, Seguí, Martínez, Aitor, Yus y Álvaro.

Racing Club Zaragoza: Erik, Jacobo, Ortega, Alonso, Neizan, Izan, Balet, Juan, Zico, Lahuerta y Alberdi. También jugaron: Iker, Samuel, Nicolás, Aznar y Esteban.

Goles: 1-0, min. 7: Taufiq. 2-0, min. 14: Taufiq. 2-1, min. 18: Bruno. 3-1, min. 31: Elbal. 3-2, min. 37: Esteban. 4-2, min. 59: Brosed.

Árbitro: Tame Samaniego. Amonestó a Hugo; Ortega, Zico, Alonso y Juan (2), expulsado en el 46'.

Comentario: Dos goles de Taufiq en el primer cuarto de hora pusieron por delante a los de El Olivar, pero un gol olímpico de Bruno Balet redujo la diferencia antes del intermedio. Elbal, al poco de comenzar, aumentó la diferencia y el Racing Club trató de reducir la diferencia. El partido se volvió algo bronco, con numerosas tarjetas amarillas y la expulsión del visitante Juan, que resultó definitiva ya que el Racing Club, con un hombre menos, tuvo que duplicar esfuerzos para tratar de lograr una igualada que no llegó. Brosed, en el último minuto, se encargó de alojar el 4-2 definitivo.

San José 0-7 Montecarlo

San José: Bernad, Gil, Juan, Rodrigo, Hernández, Diarte, Lahoz, Asier, Muela, Matteo y Carp. También jugaron: Denis, Adam, Calmache, Rayco, Tache e Iván.

Montecarlo: Bruno, Jaime, Otín, Lorda, Ruiz, Pérez, Marín, Pedro, Paulo, Arguedas y Gasca. También jugaron: Lostao, Delgado, Matoral, Marco y Rubio.

Goles: 0-1, min. 25: Ruiz. 0-2, min. 28: Marín. 0-3, min. 32: Marín. 0-4, min. 38: Gasca. 0-5, min. 40: Marín. 0-6, min. 49: Delgado. 0-7, min. 55: Lostao.

Árbitro: Sebastián Alamán.

Valdefierro 1-3 Oliver

Valdefierro: Sinuhe, Vera, Wisdom, Iker, Omar, Anquela, Guebre, Alexander, Aguilar, Pascual y Ruiz. También jugaron: Pardos, Pedroche, Sergio, Carlos, Hugo y Mauro.

Oliver: David, Mongero, Romero, Marco, Albero, Sola, Laserrada, Díaz, Pascual, Nguema y Batanero. También jugaron: Diego, Joel, Arcas, Rodrigo, Mateo, Samuel e Iñaki.

Goles: 1-0, min. 17: Anquela. 1-1, min. 28: Rodrigo. 1-2, min. 29: Samuel. 1-3, min. 46: Nguema.

Árbitro: Fortea Laguna. Amonestó a Mauro. Expulsó a David en el 39'.