Aguilar detiene un penalti para salvar al Santa Anastasia en el añadido

SANTA ANASTASIA 1-1 MALLÉN

Vistoso encuentro entre el Santa Anastasia con un justo reparto de puntos. El Mallén salió con una defensa de cinco hombres, manteniendo el cerrojo atrás ante los envites de los locales que encadenaron sus mejores acciones en la primera parte, combinando de banda a banda y llegando con asiduidad al área. De hecho, el Santa Anastasia estuvo a punto de adelantarse en dos ocasiones y vio como le anularon un gol por fuera de juego en la primera media hora. Finalmente, el asedio dio sus frutos y lograron adelantarse con un tanto de Asensio, en una acción en la que tras una jugada colectiva, mandó el balón al palo largo desde dentro del área. En la segunda parte, las fuerzas se nivelaron y el Mallén poco a poco se fue encontrando más a gusto sobre el césped. Los cambios le dotaron a los visitantes de mayor despliegue y fondo físico, de forma que empezaron a jugar con mayor verticalidad y a dificultar la salida del balón del Santa Anastasia. Los locales fueron de más a menos y el Mallén obtuvo el empate en el minuto 80 por medio de un lanzamiento de falta directa de Rodríguez que entró por la escuadra de forma impecable. Nada pudo hacer Aguilar para evitar el tanto. A partir de ahí, el partido enloqueció y ambos equipos perdieron el control y la calma que les había caracterizado en los minutos previos. El encuentro se convirtió en un choque de ida y vuelta sin que hubiera centro del campo. En el tiempo añadido, el Santa Anastasia cometió un claro penalti que le puso en bandeja el triunfo al Mallén. Sin embargo, la estirada de Aguilar fue brillante para despejar el esférico y salvar un punto para el Santa Anastasia.

Santa Anastasia: Aguilar, Salafranca, Tenías, Les, Soteras (Ros, 61), Almuzara, Dapaah (Gerico, 79), Oliva (Biota, 72), Cortés, Asensio y Villar.

Mallén: Valenzuela, Biens (Traore, 54), Pascual, Moncada, Barrera, Eworo, Abián (Catalán, 73), Vela (Rodríguez, 51), Añaños (Láinez, 46), Marco y Sandu (Puértolas, 73).

Goles: 1-0 min. 40: Asensio, 1-1 min. 81: Rodríguez.

Árbitro: Ramos Larraz. Amarilla a Oliva, Cortés; Sandu y Rodríguez.

VILLA DE ALAGÓN 2-1 ALFINDÉN: Más sufrimiento del necesario para el Villa de Alagón

Villa de Alagón: Latienda, Martínez, Iglesias (Gutiérrez, 44), Ade, Ibáñez (Buetas, 66), Garrido, Elías (Esteban, 32), Aladrén, Leonar (Fernández, 87), Lavilla y Teresa (Osorio, 69).

Alfindén: Cuartero, Moreno (Melo, 68), Bergara, Blasco, Chueca, Serbán (Rodríguez, 44), Sarmiento (Moreno, 81), Obón, Redrado, Suñén (Pérez, 68) y Rodríguez (Sanz, 82).

Goles: 1-0 min. 31: Garrido, 1-1 min. 59: Chueca, 2-1 min. 74: Osorio.

Árbitro: Mohammed Makoudi. Amarilla a Abe, Elías, Esteban, Garrido; Sarmiento, Blasco y Redrado. Roja directa a Suárez y doble amarilla a Chueca.

Comentario: Trabajado triunfo del Villa de Alagón ante el Alfindén, construido desde el inicio con un arranque muy intenso en el que llegaron las mejores acciones para los locales desde las botas de Lavilla y Teresa. En el minuto 8, un robo del Villa de Alagón terminaba con un lanzamiento de Teresa a puerta vacía -con poco ángulo y muy forzado- que se marchaba fuera. Poco después, era Lavilla quien no pudo definir en el mano a mano ante Cuartero y su remate se marchó desviado por escasos centímetros. Tanto va el cántaro a la fuente, y al final se rompe, como sucedió con un buen gol de Garrido tras aprovechar un balón dividido desde la frontal del área. En la segunda parte, el Villa de Alagón pudo ampliar la renta y Lavilla y Esteban tuvieron oportunidades para ampliar la renta, pero fue Chueca quien aprovechó una contra para obrar el empate a uno tras pillar en un desbarajuste a la defensa local. Con el 1-1, el Villa se mostró más ambicioso frente al conformismo del Alfindén, de forma que Lavilla le sirvió un pase de la muerte Osorio para que fusilara a puerta vacía y anotar el segundo tanto (2-1). En el último cuarto de hora, el Alfindén lo intentó con más corazón que cabeza. El Villa de Alagón se sintió agobiado por la ventaja mínima, pero no tanto por las ocasiones del conjunto visitante que apenas inquietó el marco defendido por Latienda.

SANTA ISABEL 1-1 MAGALLÓN

Santa Isabel: Pérez, García, Megia, López, Julián, Lázaro, Giménez (Guallar, 45), Rodríguez, Castillo (Alonso, 66), Belio y Alioune (Chaves, 66).

Magallón: Peña, Aranda (Aznar, 77), Roy, García, Broto, Zalaya (Pardo, 55), Romanos, Aznar, Lasauca (Royo, 55), Sancho y Arilla (Segura, 55).

Goles: 1-0, min 37: Julián. 1-1, min 81: Pardo.

Árbitro: Magdalena Muñoz. Amonestó a Rodríguez y Sánchez y expulsó por doble amarilla a García.

Comentario: El Santa Isabel y el Magallón se reparten los puntos en esta segunda jornada de la liga. Los locales dominaron el choque, pero un buen juego visitante en la recta final puso el empate. En la primera mitad, el Santa Isabel llevó el peso del encuentro, con el control del balón, pero no logró transformar ese dominio en ocasiones de peligro, puesto que no mostró profundidad ofensiva. Sin embargo, en una jugada aislada a balón parado a la salida de un córner, Julián remató sin dejar caer el esférico. En la segunda mitad, la tónica general del partido se mantuvo y los locales no mostraron señales de sufrir los intentos ofensivos de los visitantes. La expulsión de Antonio García cambió por completo el choque, puesto que los locales sufrieron con uno menos y el Magallón comenzó a generar más peligro. En la recta final, Alberto Pardo culminó una jugada colectiva que superó a la zaga local e hizo que los de Francisco Martín se llevasen un punto. Con este resultado, el Santa Isabel suma su primer punto de la temporada tras la derrota de la primera jornada, mientras que el Magallón volvió a cosechar otro punto.

MONTECARLO 0-0 ZUERA: El Montecarlo y el Zuera no logran marcar y firman el empate

Montecarlo: Ortiz, Vicente, Fabregat, Cantero (Ferrer, 80), Latre, Jurado (Ramírez, 54), Tazueco (Soler, 80), Marín, Aparicio (Madrona, 79), Hanib (Ramón, 63) y López.

Zuera: Gómez, López (Patrik, 89), Iván (Escusol, 78), Cartie (Rodrigo, 53), Mallada, Cestero (Cabanes, 70), Angoy, Hernández, Marco (Alconchel, 53), Perea e Ibáñez.

Árbitro: Lucía Lobera.

Comentario: El Montecarlo y el Zuera se reparten los puntos en un choque donde ambos conjuntos alternaron fases de dominio y dispusieron de ocasiones. El choque comenzó con el Zuera llevando el peso del partido, aunque no se tradujo en ocasiones de peligro gracias a la buena actuación táctica de los jugadores de Fernando Blázquez. En la segunda mitad, el guion del choque cambió y se pudieron ver más ocasiones de peligro. Los locales pudieron adelantarse en dos ocasiones, una de Hanib en un mano a mano que Gómez detuvo, y otra en un disparo de Tazueco que se fue desviado. El Zuera tuvo también su oportunidad de marcar en un centro de Mallada que encontró rematador en el segundo palo, aunque no logró enviarla al fondo de la red.

