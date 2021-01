Un sólido Barbastro perdona en Épila

ÉPILA 1-1 BARBASTRO

Reparto de puntos en el estadio Tenerías de La Almunia en un entretenido encuentro entre el Épila y el Barbastro. Los locales empezaron contando con el viento a favor en la primera parte, por lo que buscaron colgar balones al área en jugada y a balón parado, donde tienen un gran potencial. El Barbastro no se dejó amedrentar y supo resolver favorablemente en tareas defensivas. No tardó en llegar el gol de los visitantes, en su primera combinación jugando de fuera a dentro en la que le llegó el balón a Álvaro Barrero que terminó fusilando a Fabre. El gol dejó tocado al Épila, y los barbastrenses dispusieron de dos clarísimas ocasiones para ampliar la renta antes del descanso. En sendos mano a mano, Ramos lanzó fuera su oportunidad y poco después el tiro de Alvarado lo despejaba Fabre y en el posterior rechace el balón pegó en el larguero y se marchó alto. El Barbastro mantuvo su dominio en la primera parte, pero ya no volvió a gozar de ocasiones tan claras, mientras que el Épila lo intentó con balones en largo a la espalda de los defensas. En la segunda parte, con los cambios, el partido se volvió más trabado y con numerosas pérdidas e imprecisiones por parte de los dos conjuntos. Tal vez el Barbastro inquietó algo más, pero sin llegar a disponer de situaciones certeras para el lanzamiento. En un descuido de la zaga visitante, un balón en largo lo peinó Bouasri, de forma que le llegó a placer a Bouayadi, quien no fallaba en el mano a mano. En el tiempo añadido, el árbitro anuló un gol al jugador del Barbastro, Jeremy Saravia, por un supuesto fuera de juego que fue muy protestado por los visitantes, que se fueron con la sensación de haber perdido dos puntos sobre el césped.

Épila: Fabre, Garrido, Gil, Rupérez, Berdún, Obere (Redondo, 46), Bouayadi, Costa, Falo (Bouasri, 67), Roncal y Ntutumu (Esteire, 46).

Barbastro: Otín, Pérez (Conte, 76), Elbaile, Alonso, Barrero, Ballesteros, Alvarado (Saravia, 54), Ara, Ramos (Bautista, 76), Fumanal (Ruiz, 76) y González.

Goles: 0-1 min. 8: Barrero, 1-1 min. 77: Bouayadi.

Árbitro: Ramo Andrés. Amarilla a Garrido, Gil, Esteire, Costa; Elbaile, Ramos, Alvarado, Martínez, Barrero y Alonso.

SABIÑÁNIGO 1-3 CUARTE: Un tempranero gol allana el camino del Cuarte

Sabiñánigo: Iván, Toro, Gorgas, Toñín (Alcoba, minuto 73), Villalba (Zamora, minuto 46), Villar, Muñoz, Grasa, Cabrero (Borja, minuto 82), Kenta (Goez, minuto 65) y Ortiz (Dani, minuto 73).

Cuarte: Buetas, Limbeck, Muzquiz, Esteban, Ginovés, Roldán (Solbes, minuto 82), Valdés (Juanjo, minuto 63), De Sus, Rosell (Ibáñez, minuto 82), Andreu y Eloy (Íñigo, minuto 63).

Goles: 0-1 min. 7: Andreu. 1-1 min. 44: Muñoz. 1-2 min. 78: De Sus, 1-3 min. 89: Ibáñez.

Árbitro: Muñiz Muñoz. Amonestó a Kenta y López, fisio, por el Sabiñánigo, y Rosell, por el Cuarte.

Comentario: Partido complicado para el Sabiñánigo al recibir a un Cuarte metido de lleno en los dos primeros puestos. El equipo visitante dio muestras del por qué de su posición, sobre todo en una primera parte en la que pasó por encima de su rival. Tal vez el gol en el minuto 7 ayudó, haciendo que el 'Sabi' notará el peso del tanto en contra y no pudiera reaccionar. Solo lo hizo en los siguientes minutos, cuando Villalba se quedó solo contra Buetas y la mandó fuera. Fue la única ocasión local en la primera parte además del gol que llegó justo antes del descanso. El cuadro visitante fue superior, mandó en el partido, no dejó jugar al Sabiñánigo y tuvo oportunidades para redondear el partido en el primer tiempo con un palo de Rosell y ocasiones de Valdés, Roldán y Andreu. Entró Zamora por Villalba en el descanso y mejoró el juego local. El Sabiñánigo movió mejor la pelota, tuvo más remate y se vio que podría remontar. Así fue avanzando el partido hasta que, en el minuto 78, una gran jugada del Cuarte por la derecha, con Juanjo poniendo un centro desde la línea de fondo de la derecha, acabó con el 1-2 de De Sus. Este gol sí que le dolió al cuadro local, que reaccionó y encontró la línea de juego que muestra habitualmente en el Joaquín Ascaso. En el 87, una falta cerca de la portería de Buetas, la sacó el meta Iván, con todo el equipo en el área. Pero la defensa despejó rápido la pelota y los rivales llegaron al área contraria sin portería para sentenciar. Se le está poniendo mal al Sabi para jugar la segunda fase con una buena cantidad de puntos.

ALMUDÉVAR 1-1 BORJA: Más paradas que aciertos

Almudévar: Siro, Gumiel, Alex, Ainoza, Bailo, Nacho (Junior, 62), Marqués (Luisja, 73), Aldair (Jabato, 58), Lato, Noah (Moreno, 62) y Puente.

Borja: Albero, Lou, Machote, Adán, Cirac, Maldonado, Mainz (Lahuerta, 69), Gotor, Emilio (Terrer, 92), Bangoura y Garde (Riyad, 10).

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a Noah, Aldair, David, Bailo, Moreno y Luisja del Almudévar. Por el Borja amonestó a Adán (2, expulsado en el 94), Albero, Bangoura y Maldonado.

Goles: 1-0 min. 30: Ainoza. 1-1 min. 61: Cirac.

Comentario: Partido muy igualado, con un tiempo para cada equipo. El Borja ha sido el mejor conjunto que ha pasado este año por “La Corona”. Si ya el bloque era compacto el fichaje en este mercado invernal del estilete Bangoura le hace un equipo difícil de ganar. Comenzó fuerte el equipo visitante y a los cinco minutos ya había tenido un par de llegadas al área local, pero sin finalizar la jugada. Poco a poco el Almudévar, bien colocado y esperando atrás, fue ligando buen juego y así en el nueve Albero tenía que salir a los pies de Aldair. Un minuto después se lesionó el visitante Garde. La mejor ocasión del Borja fue una buena parada de Siro, ante un remate de cabeza de Mainz. Poco después, Marqués probó al meta Albero. De nuevo los mismos protagonistas en la más clara ocasión del Almudévar en el primer periodo, una buena triangulación deja a Marqués solo ante Albero, éste saca el remate del local con un paradón. A la media hora una falta directa fue transformada en gol, por Marcos Ainoza, enviando el balón a la cruceta tras salvar la barrera del Borja, un golazo. No reaccionó el Borja en esta primera mitad y aún Nacho disparó rozando el palo de la meta de Albero en el 37. En la segunda parte salió el Borja muy fuerte en busca del empate y el Almudévar aguantó bien el primer cuarto de hora de dominio y buen juego. Pero en el 61, en un córner botado por Bangoura, el defensa Cirac de cabeza empató el partido. A partir de aquí el Borja siguió buscando el gol de la victoria, pero el Almudévar no le perdió la cara al partido, aunque el dominio del Borja fue más claro, hubo tres ocasiones más para cada equipo.

El Brea golea en Villanueva

VILLANUEVA 0-3 BREA: El Brea se exhibe en Villanueva

Villanueva: Lázaro, Ballarín, Vidal, Laguarta, Peralta (Zumeta, 72), Ligorred (Lafuente, 59), Orús (Alcaine, 59), Prat (Usón, 72), González, Concha y Abad (Cebrián, 85).

Brea: Calavia, Sola, Adán, Marco, Rotellar (Guillén, 64), Puig, Sarvise (Parada, 58) Oliver, González, Rubio y Veintemilla (Dieste, 67).

Goles: 0-1 min. 5: Rubio, 0-2 min. 59: Rotellar, 0-3 min. 71: Guillén.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amarilla a Laguarta, Ligorred; Sarvise y Parada.

Comentario: El Brea demuestra su superioridad y credenciales al ascenso con un solvente triunfo en el campo del Villanueva. No tardaron los visitantes en adelantarse, en una pérdida en el centro del campo de los locales que le permitió al Brea conducir con ventaja numérica y Rubio no falló en la definición. El gol dejó tocado al Villanueva, que sufrió especialmente durante un cuarto de hora y se le nublaron sus ideas ofensivas. El Brea asfixió la salida de balón de los locales, que recurrían sin fortuna a los balones en largo e intentaron ganar metros con los saques de banda. El choque entró en una fase de pérdidas e imprecisiones al inicio de la segunda parte, hasta que el tanto de Rotellar liquidó el partido cuando todavía faltaba media hora. El Villanueva todavía tuvo un par de claras ocasiones para acercarse en el marcador y darle emoción al tramo final, pero cuando mejor estaban jugando, llegó el tercero de Guillén tras una serie de rechaces en los que ningún jugador local acertó a despejar. De esta forma, la intensidad bajó considerablemente en el último cuarto de hora, con un Villanueva desmoralizado y un Brea que decidió conservar y no asumir riesgos.

ROBRES 2-2 CALAMOCHA: Empate y alta intensidad

Robres: Musa, Javi Pérez, Barrio, Pol Blay, Muñoz, Chárlez, Pumareta (Cabrero, minuto 83), Herrero (Antonio Real, minuto 46), Espiérrez, Javi Rodriguez y Aísa (Carcasona, minuto 65).

Calamocha: Iván, De la Fuente (Sorbe, minuto 60), Yerai (David Sánchez, minuto 72), Sánchez, Sancho, Gassama, Gea (Sebastián, minuto 46), Motero, Ayneto (García, minuto 80), Rubí y Aso.

Goles: 0-1 Minuto 2: Gea. 0-2 Minuto 8: Sancho. 1-2 Minuto 49: Pol Blay, de penalti. 2-2 Minuto 70: Antonio Real, de penalti.

Árbitro: Álvaro Jorro. Amarilla a Javi Rodríguez; Sergio Lagunas (entrenador) y Sancho.

Incidencias: El equipo local salió con una pancarta en apoyo a una campaña, Girasoles para Izarbe, en la lucha contra una enfermedad degenerativa.

Comentario: El Robres, que salió arrullado en los brazos de Morfeo, vio cómo en apenas ocho minutos el Calamocha cogió una ventaja de dos tantos. Los amarillos, despistados y poco expeditivos en los primeros compases, encajaron el primer tanto tras un saque de esquina en el que el balón volvió al área tras dar en el palo y Gea lo cabeceó a la red. Aún no se había repuesto el Robres del varapalo cuando llegó el segundo. Una falta escorada en la línea de tres cuartos la pelota se quedó muerta, lo cual aprovechó Sancho para fusilar a Musa. El Calamocha llegó muy bien en la estrategia y creaba peligro en los balones parados, mientras que el Robres apenas apareció por los dominios de Iván. Solamente una llegada en el segundo palo de Aísa que no llegó a rematar y una aproximación del propio Aísa con caída en el área en la que se reclamó penalti. El Calamocha vivió de la renta, muy tranquilo en la zaga y sin arriesgar demasiado. Salió con otro aire el Robres en el segundo periodo, con un Chárlez muy explosivo que castigó las bandas. En la primera entrada, llegando por banda derecha le hicieron penalti. Pol Blay se tomó su tiempo y, cuando el portero dejó de aguantarle, transformó al lado izquierdo del mismo. Al Calamocha se le iba acabando la gasolina, mientras que el Robres vio la oportunidad de sacar algo positivo. Los visitantes seguían más preocupados por no encajar y Chárlez volvió a acuchillar la banda. Controló, la bajó, regateó y volvió a ser zancadilleado. El colegiado, muy cerca, pitó los once metros. Esta vez fue Antonio Real el que convirtió. El cuadro visitante vio la sangría y cambió a Yerai, desarbolado por Chárlez, para tapar el agujero. El encuentro se igualó. El Calamocha volvió a llegar en la estrategia y el Robres lo intentó hasta el final y dio por buena una remontada que tuvo tintes de victoria.

SARIÑENA 1-1 UTEBO: Aznar salva un punto para el Utebo

Sariñena: Ribas, Álex, Carlos Villellas (Mercadal, 59), David Martínez, David Villellas, Cotoño (Tolo, minuto 55), Rodrigo, Fonsi, Edu Vicente (Murillo, 72), Almerge y Jordi Ferrer.

Utebo: Abad, Capapé, Alvira (Félez, 46), Pomareta, Manau (Cardó, 77), Lafita, Magallón, Cavero (Aznar, 52), Marín, Osanz y Guille Sánchez (Ramón Murillo, 65).

Goles: 1-0 Minuto 27: Jordi Ferrer. 1-1 Minuto 80: Aznar.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a los locales Jordi Ferrer, Navarro, Fonsi y Carlos Villellas y a los visitantes Lafita, Capapé y Félez.

Comentario: El Sariñena sumó un punto ante el Utebo que le sabe a poco, ya que el cuadro monegrino no cerró el partido y vio cómo su rival empató a diez minutos del final. El encuentro comenzó con dominio alterno, con fases para ambos equipos, y con pocas ocasiones, las más claras de los locales. En el 27, Jordi Ferrer recibió la pelota de Rodrigo y definió a la perfección en el mano a mano para marcar. La amenaza ofensiva de los visitantes llegó en acciones a balón parado, bien defendidas por los de Diego Gómez.

A dos minutos del descanso, Fonsi pudo ampliar la cuenta al rematar un centro de Álex, pero el cuero se paseó por delante de la línea de gol. En el segundo tiempo, Lafita lo intentó constantemente por la banda izquierda, mientras que el Sariñena tuvo un disparo de Edu Vicente que rebotó en un defensa y otro de Rodrigo que se estrelló en el poste. Ferrer marcó en el rechace, pero estaba en fuera de juego. Perdonaron los monegrinos y el Utebo se estiró hasta lograr el empate en el minuto 80. Antes, Marín tuvo un remate que se fue desviado por poco. En una falta lanzada por Lafita, Aznar peinó el balón, que cogió mucha velocidad y entró. En la recta final el Sariñena se volcó y tuvo un par de acercamientos peligrosos, pero se tuvo que conformar con un punto.

