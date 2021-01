El Real Zaragoza golea al Huesca y continúa como único invicto

El Real Zaragoza recibió al Huesca con una goleada firmando así un auténtico partidazo. Los de Jorge Abad no le dieron opción de puntuar a su rival.

Fueron los azulgranas quienes empezaron mejor el encuentro con una fuerte presión en todas sus líneas llegando a incomodar a los blanquillos. Sin embargo, los locales consiguieron solventar esta situación creando peligro por las bandas y moviendo a la perfección el balón, lo que les permitía encontrarse en una posición de superioridad. Sans empezó a avisar en dos ocasiones entrando por la banda derecha, pero erró ante el meta visitante. No obstante, Esteban, Sans y Julia dejaron un resultado de tres a cero antes del descanso.

La actuación de Serrano no pasó desapercibida, quien realizó un sobresaliente partido

El Huesca recortó distancias por mediación de Tounkara, pero su gol resultó anecdótico ya que de nuevo Sans en unajugada individual, Andrés recibiendo un rechace y García cabeceando un balón colgado al área, se encargaron de firmar la goleada que acabó de confirmar el partidazo que completó el Real Zaragoza.

Ficha técnica:

Real Zaragoza: De Cea, Cardiel, Andrés, Izquierdo, Esteban, Lahoz (Royo, 15), Julia (Montesinos, 55), Serrano, Gracia (Gutiérrez, 74), Alegre (García, 74) y Sans (Lobede, 74).

Huesca: Lite (Franco, 63), Balcacer (Bellón, 46), Torguet (Aznar, 46), Ruiz, Marín, Calvo, Monge, Sampériz, Puente (Bardaji, 75), Tounkara y Vinué (Fernández, 35).

Goles: 1-0, min. 24: Esteban. 2-0, min. 27: Sans. 3-0, min. 35: Julia. 3-1, min. 47: Tounkara. 4-1, min. 58: Sans. 5-1, min. 84: Andrés. 6-1, min. 87: García.

Árbitro: Cruz Lafuente. Amonestó a los visitantes Puente y Monge.

MONZÓN 1-2 MARIANISTAS: El Marianistas sufre en los minutos finales para mantener el triunfo.

Monzón: Larraz, Abad, Fumanal, Español (Pereira, 71), Morillo, Samitier, Pablo, Roc (Miñana, 61), Fofana (Baringo, 71), Loncán (Pueo, 46) y Rodríguez (Gan, 46).

Marianistas: Ruiz, Martí, Mesa (Acedo, 68), Usieto, Tenas (Fernández, 61), Pérez, Solanas, Gutiérrez (Aísa, 68), Tajada (De Castro, 66), Labarta (Torres, 66) y Betes.

Goles: 0-1, min. 40: Martí. 0-2, min. 47: Mesa. 1-2, min. 83: Miñana.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Rodríguez Fumanal; Tajada.

Comentario: Partido disputado bajo la luvia entre el Monzón y el Marianista que se saldó con el triunfo visitante tras un agónico final. Durante la primera mitad no hubo un controlador claro del juego, que por otro lado fue directo y en largo. El Monzón fue el primero en generar ocasiones, pero Ruiz no cedió. A falta de 5 minutos para llegar al descanso, Tajada controló un balón largo para servirle el primer tanto a Martí. A los pocos minutos del reinicio, Mesa mandó el balón a la escuadra de la portería de Larraz para poner tierra de por medio. El Marianistas se mantuvo controlando el partido gracias a su solidez defensiva. En la recta final del encuentro el Monzón recortó distancias gracias a Miñana y empezó a acosar a sur rival poníendo los tres puntos de los visitantes en riesgo.

PEÑAS OSCENSES 0-4 ACTUR PABLO IGLESIAS:

Peñas Oscenses: Vidal, Ciprés (Ara, 86), Escartín (López, 61), Ena (Oliván, 86), Barreda, Bielsa (Bozas, 86), Cano, Ripalda, Martín, Juan y Nasarre (Piedrafita, 61).

Actur Pablo Iglesias: Flores, Beamonte, Pérez (Raúl, 86), Embid (San Juan, 60), Sánchez (Aguiar, 60), Catalán (Marcelo, 73), Boudaoud, Herrero (Echevarría, 86), Román, Álvarez y Villarroya.

Goles: 0-1, min. 27: Sánchez. 0-2, min. 29: Embid. 0-3, min. 49: Catalán. 0-4, min. 85: Villarroya.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó a Bielsa y Ripalda; Sánchez.

Comentario: El Peñas Oscenses no consiguió romper su mala racha tras caer en su feudo ante un Actur Pablo Iglesias que se acomoda en la zona alta de la clasificación. Los visitantes no tardaron en adelantarse en el marcador, lográndolo en el ecuador de la primera mitad por mediación de Sánchez. A los pocos minutos, Embid dobló la ventaja de los de Víctor Izuel, que se marcharon con el trabajo prácticamente hecho al descanso. Una vez reanudado el juego, Catalán acabó de poner tierra de por medio, dejando el camino del triunfo limpio para el Actur Pablo Iglesias. Villarroya hizo el cuarto en el minuto 85, acabando de sentenciar así una victoria que deja en una muy buena posición al Actur Pablo Iglesias, prolongando su buena racha, y que deja muy tocado al Peñas Oscenses, que no atraviesa su mejor momento.

MONTECARLO 3-2 UTEBO: Los tres goles de Aznar hacen que el Montecarlo se haga con los ppuntos ante el Utebo.

Montecarlo: Rael, Lóbez, Pérez, Velasco, García (Boza, 74), Aznar (Abadía, 86), Val (Gajón, 86), Gallego, Rodríguez, Gotor y Gracia (Val, 66).

Utebo: Font, Pardillos (Rizo, 78), Murati (Rodríguez, 74), Martos, Solanas (Gañarul, 74), Lambán, Millán, Salas, Mocanu (Latas, 78), El Mansouri (Yago, 66) y Lasierra.

Goles: 1-0, min. 17: Aznar. 1-1, min. 19: Lambán. 2-1, min. 64: Aznar de penalti. 3-1, min. 68: Aznar. 3-2, min. 89: Val en propia puerta.

Árbitro: Gherghiceanu. Amonestó a Lóbez; Murati, Martos y Lambán.

Comentario:El Montecarlo se hizo con los tres puntos no sin sufrimiento en los minutos finales. En una primera parte igualada, fueron los rojillos quienes se adelantaron en el marcador por mediación de Aznar pasado el primer cuarto de hora. A los pocos minutos, Lambán igualó el electrónico. Tras el paso por vestuarios, el Montecarlo se mostró superior a su rival, volviéndose a poner por delante desde el punto de penalti. No tardó en llegar el tercero de los locales, que supuso el triplete de Aznar. En la recta final del partido el Utebo recortó distancias, pero no hubo tiempo para más.

SAN JOSÉ 0-7 BALSAS: El San José cae goleado por un Balsas entonado.

San José: Azuara, Pagán (Bazán, 59), Monteagudo, Hernando, Rebozo (Seta, 73), Caicedo. (Rakib, 52), Pellejero (Cuen, 52), Cantalejo, Mendoza, Escudero y Pintilei.

Balsas: Zueco, Rica (Urrea, 45), Mayor, Hernández, Fraile (Cañadas, 60), Sáiz (Gracia, 24), Oyarzabal (Martín, 75), Jiménez, Clemente, Hernández (Makoudi, 75) y Roy.

Goles: 0-1, min. 17: Oyarzabal. 0-2, min. 21: Sáiz de penalti. 0-3, min. 29: Jiménez. 0-4, min. 58: Fraile. 0-5, min. 80: Cañadas. 0-6, min. 83: Jiménez. 0-7, min. 89: Cañadas.

Arbitro: Agustín Moreno. Amonestó a los locales Pellejero, Escudero, Arche y Cantalejo. El local Cuen fue expulsado en el minuto 88 por tarjeta roja directa.

Comentario: El Balsas no pasó excesivos apuros en el partido en el que se enfrentó al San José. Los gualdinegros salieron enchufados al terreno de juego con la idea de sentenciar el choque lo antes posible. A los 30 minutos el marcador les era favorable gracias a los goles de Oyarzabal, Sáiz y Jiménez. La segunda mitad empezó con el mismo guion, pero el San José fue ganando poco a poco profundidad, aunque no llegaron a intimidar a Azuara. El Balsas, por su parte, acabó de sentenciar el partido con los tantos de Fraile, de nuevo Jiménez y Cañadas por partida doble.

SAN GREGORIO - HERNÁN CORTÉS: APLAZADO