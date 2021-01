El Calamocha remonta al Sabiñánigo y termina sufriendo

CALAMOCHA 2-1 SABIÑÁNIGO: La mayor pegada del Calamocha le permite remontar

Vibrante encuentro en el que el Calamocha ha sabido aplicar su juego y resistir los minutos finales ante el Sabiñánigo en un partido disputado en el estadio Pedro Sancho de Zaragoza. Empezaron mejor los turolenses, con iniciativa y llegando por las bandas, pero la zaga oscense estaba atenta para cortar los centros o bien evitar los remates. Navarro completó un buen papel bajo palos y estuvo atento para despejar de puños un par de balones complicados por alto. En una acción a la contra cuando estaba dominando el Calamocha, aprovechó David Muñoz para adelantar al Sabiñánigo. El gol dejó algo tocados al Calamocha, que sufrieron durante diez minutos hasta volver a recuperar las sensaciones iniciales. Los visitantes pudieron hacer el segundo sobre la media hora de juego tras una serie de rechaces en el área pequeña, pero el remate final se marchó alto. Poco antes del descanso, Mariano Ayneto logró el empate de un brillante lanzamiento de falta. En la segunda parte, las fuerzas se nivelaron y el partido pudo caer en cualquiera de los dos lados. Hubo muchas segundas jugadas y balones divididos, pero nadie terminó de hacerse con el timón del juego. La entrada de Gea le dio otro aire al Calamocha, que se mostró más sólido con el balón y con un par de acciones en las que se adentró en el área, aunque con las ideas nubladas en los metros finales. A falta de un cuarto de hora, Jona Sancho remató de cabeza a la salida de un córner para establecer el 2-1. Todavía tuvo que sufrir el Calamocha, ante un Sabiñánigo que se volcó en los metros finales con más corazón que cabeza.

Calamocha: Villanueva, de la Fuente (García, 46), Jaraba (Sánchez, 59) , Sánchez, Sancho, Gassama (Puri, 46), Sebastián (Gea, 62), Motero, Ayneto (Durán, 59), Rubí y Aso.

Sabiñánigo: Navarro, Toro (Zamora, 80), Gorgas (Ferruz, 10), Echevarría, Villar, Muñoz, Grasa, Berrendo (Mohammed, 71), Ortiz, Herranz y Cabrero.

Goles: 0-1 min. 14: Muñoz, 1-1 min. 40: Ayneto, 2-1 min. 77: Sancho.

Árbitro: Florin Gherghiceanu. Expulsó con roja directa a los visitantes Ferruz y Navarro.

ROBRES 1-1 UTEBO: Antonio Real rescata un punto 'in extremis'

Robres: Musa, Javi Pérez (Carcasona, minuto 90), Fran Barrio, Antonio Real, Cabrero (Aísa, minuto 60), Chárlez, Israel, Patri (Pumareta, minuto 71), Willy, Espiérrez y Javi Rodríguez.

Utebo: Aarón, Capapé, Alvira, Pomareta, Manau, Lafita, Magallón, Ramón (Marín, minuto 87), Cavero (Cardó, minuto 57), Castelreanas (Sánchez, minuto 57) y Osanz.

Árbitro: Fernández González. Amarillas a Javi Rodríguez, Willy, Israel; Alvira y Cardó.

Goles: 0-1 min. 68: Cardó, 1-1 min. 89: Antonio Real.

Comentario: El fuerte viento deslució el espectáculo y ambos equipos tiraron las líneas de zagueros arriba, achicando los espacios y buscando soluciones a balón parado. Los primeros treinta minutos fueron para el Utebo, que se asentó mejor, dejó en la pelea a Ramón con los centrales amarillos y se adaptó a la circunstancias, aunque sin causar excesivos problemas al meta local. Un intento de remate de Ramón en el segundo palo y una jugada en la que Lafita la metió para la subida de Alvira, quien la colocó en el área y Cavero remató junto al palo. Fue el bagaje ofensivo visitante hasta entonces. El Robres apenas llegaba con peligro y sólo inquietó en el tramo final del primer tiempo, con varias incorporaciones de Chárlez por banda izquierda que no encontraron rematador dentro del área. Con viento favorable en cola en el segundo periodo, el Robres apenas chutó. Un disparo de Javi Pérez, que obligó, junto al larguero, a Aarón, y poco más. Las ausencias en la sala de maquinas de Pol Blay y de Muñoz se dejaron notar y las vio muy bien el técnico visitante, colocando al veterano Cardó en el segundo periodo. Suyo fue el gol visitante. Recibió en el área, se revolvió, se acomodó el balón y lo colocó junto al palo izquierdo de Musa, que no llegó en su estirada. En el tramo final, cuando le estaban doblando las campanas a los monegrinos, apareció Fran Barrio para sacar un fuera de banda al corazón del área, donde saltó más que los demás el leonés Javi Pérez para peinarla hacia atrás. Allí entró con decisión Antonio Real, que la mandó al fondo de la red en el tiempo de propina. Un punto que sabe a gloria a los monegrinos y les sirve para seguir sumando e intentar eludir el grupo de descenso.

SARIÑENA 1-5 BORJA: Exhibición del Borja para remontar

Sariñena: Ribas, Mercadal, Navarro (Coscolla, 75), Martínez, Vilellas (Bueno, 52), Cota (Ambroj, 21), Tapia, López, Vicente, Almerge y Ferrer.

Borja: Albero, Rubio (Garde, 24), Machote (Cirac, 72), Gotor, Lou, Emilio (Pérez, 56), Adán, Moha, Maldonado, Mainz (Lahuerta, 72) y Cano (Terre, 72).

Goles: 1-0 min. 12: Ferrer, 1-1 min. 20: Maldonado, 1-2 min. 34: Mainz, 1-3 min. 48: Cano, 1-4 min. 50: Cano, 1-5 min. 89: Lahuerta.

Árbitro: Muñiz Muñoz. Amonestó a Ambroj, Martínez; Gabasa.

Comentario: Entretenido encuentro entre el Sariñena y Borja, con ritmo y una propuesta ambiciosa por parte de los dos conjuntos. Poco tardaba el Sariñena en marcar aprovechando una imprecisión entre Alberto y uno de sus centrales. No se entendían y el más listo de la clase era Ferrer, quien se llevaba el balón y remataba a placer. El Borja le dio la vuelta en la primera parte con un poderoso disparo de Rafa Maldonado desde fuera del área, y posteriormente Mainz definió a placer tras una gran jugada de Cano, que le sirvió un paso que era más de medio gol. Precisamente Cano se convirtió en el gran protagonista en el inicio de la segunda parte. Un balón dividido que se quedó botando fuera del área, lo encontró y lo envió de una majestuosa volea por encima del guardameta del Sariñena, a quien pilló adelantado, en el auténtico gol de la jornada. A partir de ahí, monólogo del Borja ante un Sariñena que bajó los brazos, hasta el 1-5 final.

ÉPILA 1-1 ALMUDÉVAR: Dos goles desde fuera del área reparten los puntos

Épila: Fabre, González, Molina (Esteire, 46), Gil, Rupérez, Berdún, Obere, Bouasri (Bouayadi, 69), Turrubia (Costa, 61), Valero y Ntutumu (Sánchez, 61).

Almudévar: Arbe, Gumiel, Lizarbe, García, Ainoza, Bailo (Sagna, 76), Martínez (Moreno, 76), Hernández (Ballester, 62), Marqués, Latorre y Kamé.

Goles: 0-1 min. 60: Marqués, 1-1 min. 74: Bouayadi.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Berdún, Rupérez; Martínez y García.

Comentario: Dominio inicial del Épila, pero sin ninguna ocasión clara por parte de los dos equipos. De esta manera, se llegaba con el 0-0 inicial al descanso. En la segunda parte, llegaron con algo más de claridad las llegadas de ambos conjuntos. En el minuto 60, tras una gran triangulación ha llegado el gol del Almudévar con un disparo desde fuera de Marqués que ha sorprendido a Fabre. El Épila movió ficha desde el banquillo y sacó a toda la artillería, logrando Bouayadi el tanto del empate de un potente disparo de fuera del área. Los minutos finales fueron un ir y venir, sin que nadie lograba sacar tajada del barullo.

VILLANUEVA 0-2 BARBASTRO: Álvaro Barrero da los tres puntos al Barbastro

Villanueva: Lairla, Ballarín (Alcántara, 46), Vidal (Ligorred, 58), Laguarta, Peralta, Lafuente, Zumeta, Alcaine, Chaib, Abad (González, 58) y Berrogain (Prat, 46).

Barbastro: Otín, Pérez (Diallo, 89), Mendinueta, Elbaile, Ojeda, Peña, Barrero (Torres, 88), Ballesteros, Ara, Ramos (Escario, 80) y González.

Goles: 0-1 min. 14: Barrero, 0-2 min. 47: Barrero.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Sierra, Zumeta, Alcántara, Alcaine; Ramos y Pérez.

Comentario: Superioridad del Barbastro en la primera parte, que tuvo las mejores ocasiones y fue capaz de contener los balones en largo y el juego directo de los locales. Lairla brilló con una gran intervención a la salida de un córner en el primer aviso de los visitantes. Poco después, no pudo hacer nada para evitar el tanto de Barrero en una gran jugada colectiva de los barbastrenses. Los hombres de Daniel Martínez mantuvieron su presión e intensidad pese a la superioridad en el marcador y estuvieron cerca de irse con una ventaja mayor al descanso. Tras la reanudación, de nuevo Barrero pillaba desprevenida a la zaga del Villanueva en un balón rechazado y estableció el definitivo 0-2. A partir de ese momento, disminuyó el ritmo de juego y el Barbastro decidió no asumir riesgos para no darle opción a los locales. El Villanueva tuvo una clara ocasión para acortar diferencias a falta de diez minutos, pero su disparo en el mano a mano se marchó rozando el poste.

CUARTE 1-1 BREA: Empate en un duelo de poder a poder

Cuarte: Buetas, Limbeck, Múzquiz (Andreu, 76), Solbes, Roldán, Valdés (De Sus, 69), Leciñena (Moreno, 69), Rosell (Ibáñez, 87), Íñigo, Ginovés y Pérez.

Brea: Unai, Sola, Adán, Subías, Rotellar, Puig (Pérez, 70), Oliver, González, Parada, Veintemilla (Guillén, 70), Dieste.

Goles: 0-1, min. 50: Rotellar; 1-1, min. 59: Solbes.

Árbitro: Cruz Lafuente. Amonestó al local Solbes; y a los visitantes Parada y González.

Comentario: Cuarte y Brea firmaron las tablas en un choque de poder a poder. Saltó mejor el Cuarte al terreno de juego, intentando llevar el peso del partido ante un Brea que no encontraba su mejor fútbol. Los locales lograban tener el esférico, pero ninguno de los dos conjuntos era capaz de superar las líneas defensivas propuestas por ambos técnicos. Tras unos primeros minutos de tanteo, el partido fue tornándose más intenso, sobre todo en la medular, donde la lucha se volvía encarnizada por momentos. Tras el ecuador del choque todo cambió: Rotellar adelantó al Brea con un gran testarazo. El Cuarte acusó el golpe y quedó a merced de un Brea que intentó matar el partido en los siguientes minutos. Sin embargo, cuando peor lo pasaban los locales, apareció Solbes para rematar a gol una jugada a balón parado. Ninguno de los dos equipos se conformaron con el empate, por lo que el choque se volvió un correcalles donde las ocasiones se sucedían. Pese a ello, el marcador no se movió y el reparto de puntos fue una realidad.

