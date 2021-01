El Huesca B rescata un punto frente al Deportivo Aragón

Partido destacado: Deportivo Aragón 1 - 1 Huesca B

El Huesca B rasca un empate frente al Deportivo Aragón. El balón echó a rodar con el filial blanquillo mejor plantado sobre el verde de la Ciudad Deportiva. Prueba de ello fue el tempranero gol de los zaragocistas, que se adelantaron en el marcador en el primer minuto gracias a un preciso remate de cabeza de Bernal. El tanto no cambió la dinámica del choque, pues era el Deportivo Aragón el que seguía mandando sobre el tapete. Los locales pudieron ampliar la renta con otro testarazo, pero el remate de Martín se marchó por encima del travesaño. El cuadro oscense comenzó a nivelar la balanza, mejorando en el centro del campo y comenzando a llegar con peligro al área local. Sin embargo, la ocasión más clara volvió a ser de los locales, pero esta vez la zaga azulgrana estuvo muy segura para disipar el peligro. El encuentro se templó y el árbitro señaló el descanso con los blanquillos por delante en el electrónico.

14’ |0-0| ¡Testarazo de Álvaro que se marcha alto! 😱#VamosAragón 🔵⚪️ pic.twitter.com/0KKp5wZUUh — Ciudad Deportiva - Cantera Real Zaragoza (@RZcantera) January 6, 2021

Tras la reanudación, el cuadro oscense saltó mejor al verde, imponiendo su ley y metiendo a los blanquillos en su campo. Los de Iván Martínez se quitaron el dominio visitante de encima y volvieron a llevar peligro con centros laterales. Jiménez pudo anotar el segundo con otro testarazo, pero Rojas se mostró muy seguro. El paso de los minutos obligó a los azulgranas a volcarse al ataque ante la necesidad de anotar el tanto del empate. Los hombres de Dani Aso lanzaban acometidas mediante el juego directo, pero la zaga blanquilla respondía a las mil maravillas, despejando todo balón que se asomaba por el área. Sin embargo, cuando restaban cinco minutos de juego, el Huesca logró la igualada con un gran remate de Delage ante el que nada pudo hacer Azón. El tanto cayó como un jarro de agua fría en los zaragocistas, que ya se veían con los tres puntos en su casillero. Pese a que lo intentaron en los últimos compases, ninguno de los dos conjuntos logró cambiar el signo del partido.

Un tempranero gol de Bernal puso en ventaja al cuadro blanquillo

Deportivo Aragón: Azón, Hernández, Gaixas, Sancho (Sebastián, 90), Castillo, Torres (Jiménez, 67), Vela (Carbonell, 61), Marc, Bernal (Benedet, 67), Martín y López (Marín, 89).

Huesca B: Rojas, Galán, Mora, Arnedillo (Tomeo, 83), Pujadas (Calvo, 79), Carlos Kevin, Abizanda (Delage, 46), Biel (Hernando, 46), Carrasco, Cofrades (Val, 46) y Barba.

Goles: 1-0, min. 2: Bernal; 1-1, min. 85: Delage.

Árbitro: Muñiz Muñoz. Amonestó a los locales Martín y López; y a los visitantes Barba, Biel y Carlos Kevin.

Más información El Sariñena deja tocado al Almudévar

Valdefierro 0 - 1 Cariñena: Un sólido Cariñena supera al Valdefierro por la mínima.

El partido comenzó con el conjunto azulón mandando en la medular, dominando la posesión del esférico y buscando llevar peligro con jugadas trenzadas. Sin embargo, el Cariñena se puso por delante con un tanto de Ventura, que aprovechó un grave error de la zaga local para superar a Artero con un buen disparo. Los locales intentaron reaccionar de manera rápida y pudieron igualar con un cabezazo de Roncea, pero el remate no encontró portería por escasos centímetros. Acto seguido llegó la más clara para los locales: Urquizo se plantó solo frente a Ortiz, pero el meta visitante le ganó la partida y permitió a los suyos irse con ventaja a vestuarios. La reanudación no cambió el guion del choque, pues seguían siendo los zaragozanos los que llevaban el peso del partido, mientras que los hombres de Humberto Arto se encontraban cómodos defendiendo el resultado y generando peligro a balón parado. El paso de los minutos obligó a los locales a volcarse en busca de la igualada, que pudo llegar en otro gran remate de Roncea que despejó a córner Ortiz con una fantástica parada. El Valdefierro lo intentó a la desesperada, pero la poblada zaga cariñenense se mostró inexpugnable, permitiendo a los suyos llevarse los tres puntos como regalo de Reyes.

Valdefierro: Artero, Sofi (Torres, 67), Martínez (Sánchez, 46), Molina, Roldán, George (Muñoz, 67), Urquizo, Sainz (Lorente, 81), Gazzoni, Refusta (Isern, 67) y Marín.

Cariñena: Ortiz, Marín, Ventura, López, Monge, Nilton (Marzo, 76), Alcántara (Patrick, 81), Barriendos (Leiva, 87), Castilla, Ibra y Cortés.

Gol: 0-1, min. 6: Ventura.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó a los locales Refusta, Sánchez y Roldán; y a los visitantes Nilton, Cortés y López.

TAMARITE 0-0 ILLUECA: Tamarite e Illueca no encuentran portería y empatan sin goles.

En los primeros compases predominó un juego muy rápido por parte de ambos equipos, aunque ninguno de ellos creó mucho peligro. El Illueca tuvo varios saques de esquina pero no logró poner en peligro a Salas. En el 8' llegó la primera ocasión para los locales tras un libre directo ejecutado por Adri que se fue alto y, en el 16', un trallazo del visitante Pinto se marchó fuera. Bernado no llegó a rematar por poco un buen centro de Adri y el Tamarite, que perdió a Edu Cons por lesión, tuvo la última del primer acto en una jugada individual de Sales que la defensa envió a córner. La segunda parte comenzó con un disparo desde la frontal del Illueca, pero poco después, los literanos fueron los que estuvieron más cerca de adelantarse. Primero, con un tiro de Adri que sacó la zaga visitante bajo palos y, después, en otra opción del mismo jugador que se fue por encima del larguero. El Illueca quiso sorprender a Salas con un lanzamiento desde veinte metros que se fue fuera y ambos equipos pudieron marcar en los minutos finales. En el 89', el Illueca con un remate que se marchó alto por centímetros. También lo intentó el Tamarite en el añadido con una ocasión de Espinosa y con un saque de esquina de Adri que no encontró rematador.

Tamarite: Salas, Ars, Varilla, Raluy, Sales, Berbegal (Espinosa, 63), Balue, Trota, Felis, Cons (Cervera, 36) y Bernado (Ciruela, 63).

Illueca: Cerdán, Pinto, Escolar, Losín, López, Sanz (Suárez, 68), Gracia Peña, Cavero (García, 79), Merino, Pérez y Asier (Morales, 68).

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó a Balue, Sales, Ciruela, Trota; López y Escolar.

FRAGA 1 - 2 TERUEL: El Teruel asalta el liderato tras vencer en La Estacada

Los rojillos saltaron al verde con ganas de poner en apuros al Teruel, algo que consiguieron en los primeros compases con un buen juego combinativo. Los hombres de Víctor Bravo se quitaron el dominio inicial de encima y avisaron con un potente disparo desde la frontal que atajó Marc sin demasiados apuros. El cuadro turolense se iba a poner por delante antes del ecuador de la primera mitad: Dani Rueda recibió un balón filtrado y, tras superar a su par con un quiebro, superó a Marc con un potente disparo cruzado. Los rojillos trataron de devolver el golpe con un disparo de Cabistañ, pero el esférico no cogió portería. El paso por vestuarios trajo consigo los mejores minutos de los fragatinos, que dominaron a un Teruel que no conseguía controlar el choque. Los locales pusieron la igualada con un testarazo de Leo ante el que nada pudo hacer Monforte. El tanto despertó a un Teruel que comenzó a encerrar a los oscenses en su campo. Las rápidas combinaciones de los de Víctor Bravo traían de cabeza a la zaga rojilla, que no llegaba a las coberturas. Los turolenses siguieron intentándolo hasta el final, encontrando el gol a falta de cinco minutos con un disparo lejano de Dani Rueda que, tras tocar en un zaguero, superó la estirada de Marc. El Fraga buscó el empate con más corazón que cabeza, pero el Teruel tiró de oficio y aseguró los tres puntos.

Fraga: Puigvert, García, Genis, Sanjuan, Castilla, Puch, Alexis, Casbistañ, Guillem (Gómez, 64), Pirla (Óscar, 57) y Leo.

Teruel: Monforte, Julen, Edu Cabetas, Redolar, Ibra (Romero, 66), Barrero, Aparicio (Belenchón, 79), Otín (Kevin Lacruz, 61), Lanzuela (Hernández, 61), Roy y Dani Rueda.

Goles: 0-1, min. 19: Dani Rueda. 1-1, min. 63: Leo. 1-2, min. 85: Dani Rueda.

Árbitro: Jorro Ramón. Amonestó a Guillem, Sanjuan, Pirla, Gómez, García; Edu Cabetas, Kevin Lacruz y Julen.

AT. MONZÓN 0 - 0 BELCHITE: Reparto de puntos en un insípido duelo

Un empate que sabe a poco al Atlético Monzón teniendo en cuenta el esfuerzo realizado por los de Cristian Abad para lograr la victoria. Sin embargo, el Belchite defendía muy bien y apenas concedían grandes ocasiones. La más clara la tuvo Marcio mediada la primera parte, pero el remate no encontró la portería. En el segundo tiempo, los visitantes se cerraron más, lo que desencadenó en una falta de fluidez e imprecisiones con el balón que impedían a los rojiblancos crear más oportunidades. Los locales lo intentaron con juego directo, pero la poblada zaga del Belchite no permitió ocasión alguna. Al final, reparto de puntos que deja a ambos equipos en mitad de tabla.

At. Monzón: Claver, Jesús Campo, Ramírez, Marcio, Raúl Samitier (Petro, 69), Michail (Ramón, 60), Kike Rausell (Fran Puyer, 76), Marcos Solanilla (Christian Lasús, 46), Gerard, Iago (Mesa, 46) y Eric Llopis.

Belchite 97: Saúl, Pablo, Iván, Casero, Iñigo, Joaquín (Fernández, 75), Jorge López (Gonzalo, 80), Sanz, Jorge Álvarez (Bolea, 89) y Rodrigo.

Árbitro: Florin Gherghiceanu

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.