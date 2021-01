El Sariñena deja tocado al Almudévar

El Sariñena se impuso al Almudévar en un duelo marcado por la expulsión del local Puente justo antes de descanso en una acción muy protestada por el conjunto local. El cuadro monegrino comenzó fuerte y en el 16' tuvo la primera ocasión del partido con un tiro de Edu que se fue alto por poco. A la media hora el Sariñena acrecentó su presión sobre el marco de Siro con varios córners seguidos, pero el Almudévar se defendió bien y no pasó graves apuros. La mejor oportunidad local llegó en un envío de Tambo a Avellanas a la espalda de la defensa que cortó un atento Ribas. En el 45' llegó la jugada clave del encuentro. El colegiado del encuentro enseñó la segunda amarilla a Puente y lo expulsó al filo del descanso. Ambos equipos se fueron camino de vestuarios con empate sin goles en el marcador y todo por decidir de cara a la segunda parte.

Tras el descanso, el Sariñena, con un jugador más, salió decididamente a por el partido. El Almudévar, por su parte, salió replegado en su campo y buscando su oportunidad a la contra y a balón parado. Instantes después del inicio del segundo periodo el Sariñena hizo el primer gol del partido por medio de Ferrer, quien amplió distancias poco después al rematar un buen centro de Fonsi. El cuadro local pidió una mano dentro del área del Sariñena que el colegiado no vio en el 70' y poco después, Cota pudo hacer el tercero. Falló, pero acertó en el 77' para poner el tercer gol en el luminoso y sentenciar el choque. Ferrer firmó el cuarto gol del equipo, tercero en su cuenta particular, pero el colegiado lo invalidó por mano. Al final, Bailo acortó distancias con un penalti que cerró un encuentro marcado por la superioridad numérica del Sariñena.

Almudévar: Siro, Gumiel, Alex, Ainoza, Bailo, Tambo (Nacho, 45), Marqués, Avellanas (Vila, 70), Lato, Noah y Puente.

Sariñena: Ribas, Mercadal (Jairo, 60), David, Villellas, Cota, Tapia, Fonsi (Tolo, 81), Edu (Villalba, 72), Almerge, Coscolla (Alex, 60) y Ferrer.

Goles: 0-1, min. 50: Ferrer. 0-2, min. 65: Ferrer. 0-3, min. 77: Cota. 1-3, min. 90: Bailo, de penalti.

Árbitro: Pérez Navarro. Amonestó a Ferrer. Expulsó a Puente, del Almudévar, en el minuto 45.

VILLANUEVA 0-1 ÉPILA: Un cabezazo de Sima da los tres puntos al Épila

Villanueva: Lairla, Ballarín, Laguarta, Peralda, Ligorred (Prat, 69), Lafuete, Alcaine, Orús (Chais, 51), González, Concha y Abad (Zumeta, 79).

Épila: Fabre, Gil, Rupérez, Berdún (Obere, 79), Falo (González, 90), Bouasri, Redondo, Turrubia (Garrido, 60), Roncal, Valero y Sima (Sánchez, 60).

Goles: 0-1 min. 24: Sima.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó con cartulina amarilla a Ceballos y Peralta; Fabre, Falo y Sánchez.

Comentario: Trabajado triunfo del Épila en el campo del Villanueva. La igualdad de los primeros veinte minutos iba derivando en un mayor control del ritmo de juego y de la posesión por parte epilense, que lo intentaba mediante disparos lejanos y consiguió disponer de peligro en acciones a balón parado. En una de ellas, en el 24', Sima remataba con un certero cabezazo a la escuadra a la salida de un córner para inaugurar el marcador. El Épila perdonaba el segundo, primero Sima disparaba fuera en el mano a mano, y poco después el disparo de Falo se marchaba alto. Berdún, al borde del área tuvo la última de la primera parte, en una acción en la que Lairla realizaba una gran intervención. Al poco de iniciarse la segunda parte, el Villanueva dispuso de una doble ocasión en la que ninguno de sus jugadores acertaba a rematar a puerta desde dentro del área, siendo ambos lanzamientos repelidos por la defensa desde dentro del área. Los locales se mostraron más sólidos en los primeros veinte minutos de la reanudación, disponiendo Alcaine de un mano a mano que no acertó ante Fabre. El partido se rompió en los últimos 10 minutos, con ocasiones en ambos sentidos. El Épila pudo sentenciar con un balón al palo de Marcos Sánchez en el 83', por lo que tuvieron que sufrir para conservar los tres puntos. En el tiempo añadido fue el Villanueva quien se topó con el poste.

BREA 0-0 CALAMOCHA: Posesión para el Brea, resistencia del Calamocha

Brea: Unai, Sola, Adán, Subías, Rotellar (Navarro, 45) (Parada, 54), Puig, Jorge Pérez, Oli, González, Rubio y Veintemilla (Guillén, 78).

Calamocha: Villanueva, Ruano, Yeray (Gassama, 45), Méle, Ruby, Motero, Sancho, Dela (Durán, 90), Puri (García, 80), Sebastián (Ayneto, 70) y Jona.

Árbitro: Fernández González. Amonestó a Puig, Oliver, Calavia; Jaraba y Aso.

Comentario: Brea y Calamocha se repartieron los puntos en un competido partido en el que las defensas se impusieron a los ataques. Pocas ocasiones en la primera parte, con la más clara en favor del Brea en una acción de calidad de Veintemilla. Tras quedarse sólo a puerta vacía, su disparo se marchó desviado en una acción en la que disponía de poco ángulo para rematar a puerta. El Calamocha llevó peligro a través del balón parado, con un balón servido en una falta lateral que se paseó dentro del área sin que apareciera un claro rematador. En los últimos quince minutos de la primera parte se incrementó la intensidad de ambos conjuntos, con muchas segundas jugadas y balones divididos que nadie terminó por controlar. En la segunda parte, con los cambios, el Brea pasó a dominar el ritmo de juego, pero el Calamocha se encontró muy cómodo defendiendo. El guardameta Villanueva estuvo atento para despejar de puños un par de balones colgados al área pequeña y su equipo supo mantener la compostura. Aún así, los visitantes se llevaron el susto con la última aproximación del Brea que a punto estuvo de llevarse los tres puntos con un remate a bocajarro que fue repelido por la defensa.

BORJA 1-2 ROBRES: La insistencia del Robres tuvo premio

Borja: Albero, Lou (Navarro, 59), Sánchez, Pérez, Cano (Moha, 68), Lahuerta (Mainz, 68), Maldonado, Rubio, Gotor, Velasco y Garde.

Robres: Musa, Pérez, Pol, Muñoz, Pumareta (Patricio, 70), Cabrero (Aísa, 60), Charlez, Uche, Israel, Algaba y Rodríguez.

Goles: 0-1, min. 49: Pol, de penalti. 1-1, min. 88: Pérez. 1-2, min. 92: Pol, de penalti.

Árbitro: Almarcegui Bozal. Amonestó a Cano, Sánchez, Albero; Muñoz.

Comentario: El Robres se regala una victoria frente al Borja. El choque comenzó con ambos equipos tratando de dominar el juego, pero la buena presión de los centrocampistas impedía que cualquiera de los dos conjuntos pudiese hacerse con la manija. Los locales buscaban el juego directo, pero la zaga amarilla se mostraba segura en los duelos aéreos. Las ocasiones no llegaban y el choque se marchó al intermedio con el empate a cero todavía campeando en el electrónico. Los segundos cuarenta y cinco minutos iban a tener un guion completamente distinto, pues el Robres se puso por delante a los cinco minutos tras un polémico penalti que transformó Pol con un preciso disparo. Los locales intentaron reaccionar, pero no conseguían llevar peligro a la meta defendida por Musa. El empuje de los borsaonenses tuvo premio gracias a un golazo de Pérez, que sorprendió a Musa con un disparo sutil a la escuadra. El Robres no bajó los brazos y se volvió a encontrar con otro penalti a favor, esta vez en el tiempo añadido. Pol volvió a asumir la responsabilidad y no falló, pese a que Albero le adivinó la intención. Tres puntos más para el zurrón de un Robres que se asienta en la zona noble de la tabla.

Lafita brilla en el Utebo

UTEBO 2-0 SABIÑÁNIGO: Lafita decide para el Utebo con un doblete

Utebo: Aarón, Capapé, Félez, Pomareta, Lafita, Magallón, Ramón (Marín, 73), Panocha (Sánchez, 57), Lucio (Cardo, 57), Jaime y Osanz.

Sabiñánigo: Pérez, Gorgas, Echevarría, Villar, Muñoz, Grasa (Alcoba, 86), Zamora (Berrendo, 61), Ortiz (Mohamed, 72), Góez (Toro, 61), Herranz y Cabrero.

Goles: 1-0 min. 21: Lafita, 2-0 min. 92: Lafita.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Cavero; Ortiz, Herranz, Grasa y Lerga.

Comentario: Partido mucho más reñido e igualado de lo que pudiera parecer viendo el marcador. Entró mejor el Utebo y tuvo varios córners y centros laterales en los que avisó de su potencial. En el 21', Lafita sacó de forma magistral uno de esos lanzamientos de esquina y prácticamente logró un gol olímpico. Pérez tocó el balón pero no pudo evitar que se introdujera en su portería. A partir de ese momento, el Utebo dio un paso atrás y el Sabiñánigo dispuso de varios disparos desde fuera del área. Aarón estuvo muy firme bajo palos para cerrar a cal y canto su portería. Vibrante inicio de la segunda parte, donde se vieron los mejores minutos de ambos conjuntos. El Utebo tuvo tres claras ocasiones para anotar el segundo, del mismo modo que los visitantes pudieron empatar. El partido se rompió, pasó a ser ida y vuelta y ambos conjuntos remataron al palo en una de sus aproximaciones. El Sabiñánigo se volcó a la desesperada buscando el empate, de forma que con el tiempo reglamentario cumplido, Lafita hacía el segundo para los locales tras empujar al fondo de las mallas un centro lateral raso a puerta vacía.

BARBASTRO 0-1 CUARTE: El Barbastro se topa con un eficaz Cuarte

UD Barbastro: Hugo, Perso, Ruíz (Ramos, minuto 57), Mendi, Elbaile (Gorka minuto 78), Alonso, Borja, Barrero, Ballesteros, Ara y Agustín.

Cuarte: Buetas, Murquiz, Solbes, Roldán (Ibáñez, 83), Rosell (Leciñena, 83), Pérez, Roberto, Molina (Ginovés, 74), De Sus, Moreno (Valdés, 60) y Klimbeck.

Árbitro: Agustín Moreno. Tarjetas amarillas para el Barbastro a Ara y, Elbaile, Ballesteros y Ramos. Expulsó por doble amonestación al rojiblanco Alonso (89'). Tarjetas amarillas para el Cuarte a Murquiz, Rosell, Solbes y De Sus.

Goles: Minuto 27: 0-1: Pérez.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Ara, Elbaile, Ballesteros, Ramos; Muzquiz, Rosell, Solbes y Fabana. Expulsó a Alonso.

Comentario: La UD Barbastro continúa sin conocer la victoria en el municipal de los deportes tras la derrota con el Cuarte (0-1). Los barbastrenses intentaron sumar los tres puntos pero no estuvieron acertados en el remate y no pudieron superar la defensa del equipo zaragozano que estuvo contundente. Pérez marcó en la primera parte el único gol del partido en un potente disparo desde fuera del área (0-1). El partido comenzó con juego rápido por parte de ambos equipos y con aproximaciones a las dos áreas. Los rojiblancos en el primer cuarto de hora tuvieron dos ocasiones en las botas de Agustín y Perso pero el guardameta Buetas despejó con acierto. El Cuarte se adelantó en un buen disparo de Pérez desde fuera del área (0-1). En la reanudación, el Barbastro metió en su área al Cuarte y dominó el balón aunque no encontró el camino del gol a pesar de dos remates de Barrero, uno de Perso y otro de Agustín.

