El Real Zaragoza Juvenil no da opción al Huesca y saca los tres puntos de San Jorge

Partido de la jornada: SD HUESCA 0-2 R. ZARAGOZA.

El Real Zaragoza DHJ se enfrentó a la SD Huesca a domicilio y sacó un gran resultado imponiéndose a los oscenses por cero goles a dos. El partido pertenecía a la novena jornada y se disputó en el estadio de San Jorge.

Arrancó el partido con una SD Huesca dominante, con la posesión del balón y dueña de las primeras ocasiones. El Real Zaragoza por su parte presentó una presión intensa que dificultó la salida de balón del cuadro local durante la primera fase del partido. Juan Sebastián en el minuto 6 culminó la primera ocasión de peligro con un lanzamiento desde fuera del área que se marchó cerca del palo derecho de la portería defendida por Pablo. Minutos más tarde Miguel Ángel tuvo que emplearse a fondo para sacar un disparo que se colaba por la escuadra. El meta zaragocista fue clave pues esta no fue su única intervención de peso, si no que durante el primer tiempo estuvo activo y detuvo todo el peligro local, realizando una actuación destacada. Pasada la media hora de encuentro el Real Zaragoza estuvo a punto de abrir el marcador con un remate de cabeza de Mikel, pero esto no ocurrió hasta el minuto 40 gracias a una jugada individual de Cuenca y posterior definición por el palo corto que ponía el primero en el electrónico. Después del gol el cuadro de Martínez supo manejar el tiempo para que acabara la primera mitad sin ocasiones para el Huesca.

El Real Zaragoza Juvenil aguantó toda la segunda parte con un jugador menos

El segundo tiempo trató de manejarlo el Real Zaragoza pero todo cambió a los diez minutos de la reanudación con una expulsión de Mario Luis tras derribar a un contrario en el borde del área. De esa misma falta llegó la ocasión más clara para la SD Huesca que en el disparo estrelló el balón en el palo. Se fueron sucediendo los minutos y los blanquillos supieron gestionar bien la ventaja y reagruparse con diez menos para sufrir lo menos posible. El cuadro local llegaba con cuentagotas y con poco peligro pues la zaga zaragocista solventaba sin problema sus aproximaciones. El Real Zaragoza logró su segundo gol en el minuto 80 tras un contragolpe en el que le robaba el balón la defensa oscense pero Jay no le perdió la cara a la jugada y tras un mal control del meta, el ariete blanquillo sentenció el encuentro. No hubo tiempo para más y el Real Zaragoza sumó tres puntos muy importantes de cara a la lucha por ocupar posiciones de la zona noble de la tabla clasificatoria. El Huesca, por su parte, se marchó de vacío tras un derbi en el por ocasiones de gol generadas mereció más.

Ficha técnica

SD Huesca: Hernández, Fernández (Periáñez, 81), Ramos, Anglada, Antón (Bernárdez, 46), Lajarín, Gayán (Mallén, 56), Mallor (Sola, 81), Luna, Rico y Cortés (Barquilla, 73).

Real Zaragoza: Sanz, Sebastián, Mata, Serrano, Nicolescu, Vaquero, Betes, Julia (Nieto, 27), Caicedo (Cortés, 57), Cortés (Aragues, 73) y Cuenca (Jay, 73).

Goles: 0-1, min. 40: Cuenca. 0-2, min. 80: Jay.

Árbitro: Lou Ballano. Amonestó a Barquilla; Mikel. Expulsó al visitante Mario Luis en el minuto 55.

EL OLIVAR 2-1 TERRASA: El Olivar consigue su primera victoria de la temporada ante un gran rival.

El Olivar: Gil, Losfablos, Gómez, Castán, García, Baena, Caparrós (Garcés, 61), Láinez (Duque, 78), Martínez (Camañes, 69), Ciriano (Montaño, 61) y Candau.

Terrasa: Celaya, Pérez, Calvo, Tenorio, Romoleroux, Carrasco (Soriano, 71), Estruch (Torres, 58), Garrido, Guitart (Mauri, 71), Cartaña (Gómez, 58) y Mateos (Solari, 46).

Goles: 1-0, min. 15: García. 2-0, min. 19: Martínez, de penalti. 2-1, min. 89: Soriano.

Árbitro: Florin Gherghineau. Amonestó a Láinez; Solari.

Comentario: El Olivar logró al fin su primera victoria, ante el Terrasa, tras muchos partidos dejando buenas sensaciones pero sin conseguir resultados positivos. El equipo zaragozano cambió su idea de partido y comenzó replegado en campo propio y sin presionar, ocupando bien los espacios defensivos y buscando sus oportunidades a la contra o a balón parado. De esta manera llegó el primer tanto de la tarde, con un cabezazo de García a la salida de un córner. Poco después el colegiado señaló un penalti claro que transformó en gol Martínez desde los once metros. A partir de ese momento el Terrasa dio un paso hacia adelante y comenzó a apretar en busca de un gol que le metiese en el partido. El Olivar aguantó muy bien y logró llegar al descanso con ventaja de 2-0. En la segunda parte se repitió el guión de partido de los últimos minutos de la primera mitad. El conjunto visitante introdujo cambios ofensivos y se lanzó en busca del gol y tuvo ocasiones para lograrlo pero Gil, guardameta local, estuvo inspirado y echó el cerrojo a la portería local. Soriano recortó distancias con un disparo con la pierna izquierda tras un rechace que cruzó llorando la línea de gol a falta de tres minutos pero el conjunto zaragozano supo aguantar para conseguir los primeros tres puntos de la temporada.

CERDANYOLA 3-1 STADIUM CASABLANCA: El Stadium Casablanca vuelve de vacío de su visita al Cerdanyola tras una mala segunda parte.

Cerdanyola: Iker, Hugo, Tebar, Carmona, Xavi Costa, Volpi (Salido, 46), Fernández (Abed, 59), Paredes (Rodríguez, 87), Zapata (Navarro, 82), Marru y Martín (Nfinaf, 46).

Stadium Casablanca: Nico, Guillén, Andrés, Sanz, Horno (Baciero, 78), Iván (Gonzalvo, 85), Said (Caro, 63), Cortés, Pelegrín, Nicolás y Tena (Escós, 78).

Goles: 0-1, min. 49: Said. 1-1, min. 55: Nfinaf. 2-1, min. 75: Salido, de penalti. 3-1, min. 82: Zapata.

Árbitro: Más López. Amonestó al visitante Hugo.

Comentario: El Stadium Casablanca no pudo sumar en su visita a tierras catalanas pese a ponerse por delante en el marcador. El Cerdanyola reaccionó muy bien al gol verderol y enseguida igualó e incluso terminó dando la vuelta al marcador y ganando con claridad. El partido comenzó con mucha igualdad y pocas ocasiones de gol, siendo la más clara un mano a mano de Marru en la que Nico tapó bien. La segunda parte fue un festival goleador por parte de ambos equipos. Comenzó inaugurando el marcador Said nada más comenzar la segunda parte pero pronto el conjunto local empató con un remate de cabeza de Nfinaf tras un centro lateral de Hugo. Salido, de penalti, y más tarde Zapata consumaron la remontada. De esta manera el Stadium finaliza el año en sexta posición tras una primera vuelta positiva que tendrá que culminar en la segunda.

EBRO 1-2 SABADELL: El Ebro encaja una derrota ante el Sabadell en el último partido del año.

Ebro: Cebollada, Lorente (Abenia, 85), Coulibaly, Arizón (Jiménez, 79), Ostaríz, Agustín (Barrios, 79), Usón, Moha (Samper, 83), Franco (Rivas, 79), Sánchez y Camilo.

Sabadell: Cordero, Vargas (Partearroyo, 85), Riad, Alegre, Novo (Ruiz, 73), Lamela (Bustamante, 46), Salamanca, Pozuelo (Morral, 73), Ustrell, Ramis y Suárez (Gil, 46).

Goles: 1-0, min. 48: Camilo. 1-1, min. 50: Riad. 1-2, min. 77: Ustrell.

Árbitro: Monterrubio Torres. Amonestó a Novo y Salamanca. Expulsó al local Leiton y los visitantes Bustamante y Ustrell.

Comentario: El Ebro perdió la oportunidad de terminar el año líder y cayó derrotado en su feudo ante un Sabadell que comenzó perdiendo pero que remontó al conjunto zaragozano. El Ebro dominó gran parte del partido y se puso por delante en el marcador pero no supo sentenciar y el Sabadell demostró la calidad que alberga en su plantilla en esta temporada y le dio la vuelta al marcador. La primera parte se desarrolló con dominio local y con ocasiones para el conjunto arlequinado, pero sin acierto. Ambos equipos se marcharon al descanso con empate sin goles. La segunda parte comenzó con un tempranero gol de Camilo tras un rechace en un córner. Apenas dos minutos después empató el cuadro catalán en otra jugada a balón parado. Tras el empate, hubo unos minutos de mucha igualdad en los que ambos equipos podrían haber tomado la delantera en el marcador. Sin embargo, fueron los visitantes los que acertaron tras un rechace en otra jugada a balón parado y se pusieron por delante con gol de Ustrell. Los últimos minutos el Ebro se lanzó al ataque en busca del empate con más corazón que cabeza pero se terminó el partido y el Sabadell se llevó una victoria que corta la buena racha de los arlequinados.