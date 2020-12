El Ebro vence al Mutilvera con remontada incluida y regresa a lo más alto de la tabla

El Ebro volvió a completar una nueva remontada ‘exprés’ para sumar tres puntos que le permiten volver a los puestos verdes de la clasificación. Los hombres de Manolo Sanlúcar supieron sufrir y luchar para dar la vuelta al marcador en una segunda parte frenética en la que se vivieron tres goles, dos palos y una decena de tarjetas.

La primera parte dio comienzo con un Ebro muy activo en la búsqueda de la posesión, con el juego por banda como principal argumento ofensivo. Por ahí llegaron las dos primeras ocasiones, obra de Manel Royo y Joserra, aunque sus disparos no encontraron portería. Estos avisos sirvieron de despertador al conjunto navarro, que pasado el cuarto de hora dio un paso adelante haciéndose con el control del centro del campo. Azcue tuvo la primera ocasión de los hoy rojillos, pero Loscos estuvo atento para meter una buena mano abajo que despejó el peligro. No tardó en volver a entrar en acción el meta zaragozano, que hizo gala de su habitual seguridad para despejar las constantes llegadas de los atacantes rivales, que se hicieron con el mando del esférico hasta los instantes finales de la primera parte. No fue hasta el minuto 38 cuando los locales se sacudieron el dominio rival, con un cabezazo del recién entrado Antonio Sanlúcar que se perdió por poco. Una ocasión que sirvió para despertar, y de qué manera, ya que en la siguiente jugada Carlos López, tras una buen jugada personal, estrelló en el palo un trallazo desde el borde del área en lo que pudo ser el 1-0. Así se llegó a un descanso que depararía unos segundos 45 minutos frenéticos.

La segunda parte comenzó con tempranero gol de los visitantes que precedió a una brillante reacción local

Comenzó la segunda parte de cruz para los intereses del Ebro. Urrutia avisó con un potente remate de volea que se estrelló en el palo a los tres minutos de la reanudación, y poco después Yoldi cayó en el área, señalando el colegiado el punto de penalti. Desde ahí no falló Barace, que introdujo el balón por el lado izquierdo de la meta de Loscos. No tardaron en reaccionar los arlequinados, con un Sebas Moyano que se echó la parcela ofensiva del equipo a la espalda para hacer el empate tras una jugada en la que fue penetrando hasta la frontal del área para soltar un disparo inapelable que hizo inútil la estirada de Mugueta. No se conformaron con el empate los de La Almozara. De nuevo Sebas Moyano entraba en acción para provocar un penalti tras internarse en el área. Carri, encargado de ejecutar la pena máxima, no falló para terminar de darle la vuelta a marcador y dar paso a los mejores minutos de los locales. Antonio Sanlúcar fue el siguiente en llevar el peligro a la meta navarra, quedándose a centímetros de finalizar una buen jugada por banda izquierda, donde Sebas Moyano y Manel Royo se hacían con el protagonismo. La intensidad del choque se hacía patente en las numerosas amarillas que mostró el colegiado, especialmente en el último cuarto de hora, donde el Mutilvera se lanzó en busca del empate. Briñol e Ibáñez tuvieron su oportunidad tras sendos centros, si bien la más peligrosa llegó en el tiempo de añadido de las botas de Ederra, que ejecutó un peligroso libre directo al borde del área que se marchó lamiendo el poste izquierdo. Con uno menos por la expulsión de Antonio Sanlúcar, el Ebro todavía pudo aumentar su renta en una rápida contra que Higón no pudo definir con acierto ante un acertado Mugueta, que adivinó la trayectoria del disparo.

Finalmente, los tres puntos se quedaron el Pedro Sancho, retomando así las sensaciones mostradas por el equipo a lo largo de este inicio de temporada y logrando una victoria que permite a los zaragozanos pasar las Navidades entre los tres primeros clasificados.

Ficha técnica

CD Ebro: Loscos, Blas, Manel Royo, Espín, Xíker, Carlos López, De Lerma (Palomares, 86), Sebas Moyano, Carri (Juan G., 75), Joserra (Higón, 86) y Jairo Morillas (A. Sanlúcar, 29).

UD Mutilvera: Mugueta, Mahugo, Ibáñez, Barace, Azkue (Ederra, 64), Urrutia (Briñol, 72), Cisneros, Ander, Ilincheta (Javi López, 72), Arana y Elur (Aldave, 64).

Goles: 1-0, min. 52: Barace, de penalti. 1-1, min. 56: Sebas Moyano. 2-1, min. 61: Carri, de penalti.

Árbitro: Albert Catalá. Amonestó a De Lerma, Blas, Sebas Moyano, Juan G., Espín y Carlos López; Mahugo, Barace y Aldave. Expulsó al local A. Sanlúcar por doble amarilla.