El Real Zaragoza Juvenil B remonta al Actur Pablo Iglesias y suma tres puntos

REAL ZARAGOZA JUVENIL B 2-1 ACTUR PABLO IGLESIAS

Real Zaragoza: De Cea, García (Gracia, 46), Cardiel, Tapias, Cortés, Lahoz, Julia, Royo (Serrano, 83), Aragües, Sans (Alegre, 66) y Andrés.

Actur Pablo Iglesias: Flores, Beamonte, Rubio, Sánchez, Catalán, Boudaoud (Manuel, 82), Herrero (Villarroya, 70), Opoku (Sanjuan, 62), Marcelo (Echevarria, 70), Román (Alhajas, 82) y Álvarez.

Goles: 0-1, min. 11: Sánchez. 1-1, min. 46: Gracia. 2-1, min. 61: Aragües.

Árbitro: Jorro Ramón. Amonestó a los locales Tapias, Royo, Alagre y Aragües.

Crónica: El Real Zaragoza consiguió darle la vuelta al marcador y comenzar la temporada con victoria ante el Actur Pablo Iglesias. El partido empezó sin un equipo que controlara claramente el juego. Cuando mejor estaban los blanquillos, Sánchez inauguró el electrónico con un disparo raso desde la frontal del área. El Real Zaragoza empezó a generar más peligro. Sans a puerta vacía, Julia y Cardiel en un saque de esquina tuvieron las ocasiones más claras para igualar el resultado antes del descanso mientras los del Actur se encontraban bien plantados y creando peligro a la contra. Nada más reanudarse el partido, Gracia anotó el gol del empate mandando el balón a la escuadra de la portería de Flores. Los locales fueron haciéndose con el control del choque y acabaron remontando en el minuto 61 gracias a un remate cruzado de Aragües. El Actur Pablo Iglesias tuvo la oportunidad de volver a equilibrar el marcador en un disparo de falta que se marchó rozando la escuadra pero el dos a uno acabó siendo el resultado final.

MARIANISTAS 0-1 BALSAS PICARRAL

Marianistas: Ruiz, Montañés (Huarte, 44), Martí, Fernández, Acedo, Urdiain, Mesa (Torres, 60), Usieto, Tenas (Labarta, 66), Pérez y Aisa (Tajada, 60).

Balsas Picarral: Calles, del Rincón (Makoudi, 67), Mayor, Hernández (Muñoz, 45), Lobede, Fraile, Sáiz, Hernández Sánchez (Martín, 65), Gracia (Clemente, 67), Mazas (Oyarzábal, 89) y Roy.

Goles: 0-1 minuto 56: Lobede.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó con cartulina amarilla a los locales Montañés y Aisa; y a los visitantes Hernández, Fraile y Hernández Sánchez.

Crónica: Igualado encuentro entre Marianistas y el Balsas Picarral, donde cada equipo supo desarrollar sus virtudes sobre el césped en la primera parte. El Marianistas estaba muy bien plantado, desarbolando todos los intentos de los visitantes, que veían como sus pretensiones de crear y elaborar no daban resultados y apenas podían conectar con sus hombres de arriba. El Marianistas incluso estuvo cerca de adelantarse, pero al poco de empezar la segunda parte, en el minuto 65, Lobede remataba con un certero cabezazo un buen centro desde la banda. El Marianistas trató de darle una vertiente más ofensiva con los cambios, pero pese a algún susto, el Balsas Picarral fue capaz de mantener el resultado con una destacada actuación de la zaga defensiva.

HUESCA 3-2 HERNÁN CORTÉS

Huesca: Franco, Vinue (Becerra, 66), Mairal (Balcácer, 46), Marín, Soria, Monge (Torguet, 46), Luna, Puente, Aznar, Tounkara (Sampériz, 66) y Alamañac (Bellón, 66).

Hernán Cortés: Martos, Pérez, Casans, Moreno (Delgado, 66), Alcubierre (Fuertes, 71), Conde (Al Azem, 56), Morcillo, Cardiel, Flores, Altelarrea (Royo, 66) y Gracia.

Goles: 1-0 minuto 15: Tounkara, 1-1 minuto 35: Morcillo, 1-2 minuto 58: Flores, 2-2 minuto 90: Becerra, 3-2 minuto 93: Torguet.

Árbitro: De Ena Wolf. Amonestó con cartulina amarilla a Luna, Puente, Franco y Torguet; y a Pedraza, Morcillo, Martos, Al Azem y Cardiel. Expulsó con roja directa al visitante Fuertes.

Crónica: Sufrido triunfo con remontada incluida de la SD Huesca ante el Hernán Cortés en un partido que parecía perdido a falta de apenas cinco minutos para la conclusión. El dominio del Huesca en la primera parte les permitió adelantarse, pero sus llegadas no se traducían en nada más. Entraron las dudas y las imprecisiones en el conjunto local y el Hernán Cortés se aprovechaba de las jugadas a balón parado. Así llegaban los tantos de Morcillo y Flores. Los cambios del conjunto oscense derivaron en un dominio del centro del campo, con numerosas llegadas en las que la defensa del Hernán Cortés tuvo que aplicarse a fondo, al igual que Martos bajo palos. Una gran jugada colectiva terminaba en el empate de Becerra, y todavía quedaba tiempo para el gol de la victoria de Torguet con un cabezazo a la salida de un saque de esquina.

MONZÓN 0-1 UTEBO

Monzón: Pérez, Abad, Pueo, Fumanal, Gan (Burgos, 53), Morillo, Albas (Pereira, 56), Morillo (Loncán, 73), Fofana, Romero y Baringo.

Utebo: Ortí, Pardillos (Rizo, 68), Murati, Martos, Martín (Carbonel, 68), Sanz (Lasierra, 53), Lambán, Latas, Yago (El Mansouri, 76), Gañarul y Rodríguez (Salas, 53).

Gol: 0-1, min. 44: Lambán.

Árbitro: Gómez Mur. Amonestó a los locales Fumanal y Burgos y a los visitantes Rodríguez y Murati.

Crónica: El Monzón y el Utebo protagonizaron un partido muy competido que acabó decantándose por el lado de los visitantes. En una primera mitad en la que no hubo ocasiones claras de gol, fueron los uteberos quienes llevaron la iniciativa. Pasados los primeros 20 minutos el Monzón se activó y empezó a generar peligro, pero sin mucho acierto. Sin embargo, la efectividad del Utebo propició que Lambán, al filo del descanso, adelantara a los visitantes. Tras el paso por vestuarios, el Monzón salió mejor plantado al terreno de juego atacando, buscando las bandas, pero de nuevo sin generar gran peligro. Gran tuvo la oportunidad de igualar el choque tras recibir un pase en profundidad que le dejó solo ante el portero, pero su disparo lo despejó Ortí y acabó encontrándose con el larguero. El partido se volvió más competido todavía. Los locales se lanzaron en busca del tanto de la igualada, lo que animó al Utebo a atacar a la contra aprovechando los huecos que dejaron los de Monzón. Los tres puntos acabaron marchándose a Utebo gracias al solitario gol de Lambán.

SAN JOSÉ 0-2 PEÑAS OSCENSES

San José: Azuara, Pagán (Seta, 71), Monteagudo, Hernando, Cazaña (Donaire, 77), Rebozo, Caicedo, Pellejero (Cantalejo, 77), Aranda (Bazán, 62), Mendoza y Cendán (Jied, 57).

Peñas Oscenses: Vidal, Ciprés, Piedrafita, Escartín (Ena, 60), Lores, Barreda, Bielsa (Nasarre, 77), Canudas, Cano, Martín (Garuz, 77) y Juan (Ara, 89).

Goles: 0-1, min. 28: Martín. 0-2, min. 89: Juan.

Árbitro: Almarcegui Bozal. Amonestó a los locales Aranda y Rebozo y al visitante Vidal.

Crónica: Un impreciso y nervioso San José no consiguió el triunfo ante un Peñas Oscenses que fue superior gracias a sus rápidas combinaciones. Los de Huesca entraban con facilidad por el centro del campo a gran velocidad gracias a la excesiva separación de las líneas azulonas, las cuales no frenaron las segundas jugadas oscenses. Lores recibió un balón en la frontal del área que, tras regatearse a la defensa y chutar, fue despejado por Azuara, pero el rechace lo transformó en gol Martín en el minuto 28. Tras el descanso, el San José salió con una defensa de 3 para intentar sumar efectivos arriba, pero no consiguieron generar peligro sobre la meta de Vidal. Cuando el partido ya agonizaba, Juan aprovechó una mala salida de balón de la zaga local para dejar sentenciado el partido con el segundo tanto del Peñas Oscenses.

MONTECARLO 2-1 SAN GREGORIO

Montecarlo: Alba, Martínez, Lóbez, Pérez, Lima (Carreño, 69), Velasco, García, Boza (Lacosta, 69), Aznar, Gallego y Gotor (Gajón, 75).

San Gregorio: Moya, Tenorio, Algas, Pérez, Sucunza, Juberías, Zazurca (Chouaf, 56) (Estévez, 69), Navarro, Escanero (Alejandre, 86), Angles (Sebastián, 86) y Novillo (Bardagi, 62).

Goles: 0-1, min. 57: Escanero. 1-1, min. 81: Gallego. 2-1, min. 94: Aznar de penalti.

Árbitro: Aranda Anquela. Amonestó a Lóbez, Aznar y Carreño; Zazurca, Juberías, Navarro y Tenorio.

Crónica: Partido competido entre el Montecarlo y el San Gregorio que se acabó decidiendo en los minutos finales en dos acciones aisladas. Durante la primera mitad se impusieron las defensas, las cuales no concedieron ocasiones claras de peligro. Tras el paso por vestuarios, Escanero adelantó al San Gregorio tras recibir un pase desde la línea de fondo. Los visitantes se mantuvieron bien plantados hasta que, en el minuto 81, Gallego reequilibró el marcador al mandar al fondo de la red un balón suelto en el área de Moya. Ya en el tiempo de descuento, Aranda Anquela señaló un penalti que Aznar se encargó de transformar en el gol de la victoria que dejaba los tres puntos en el José Luis Violeta.