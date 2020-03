El Teruel empata frente al Fraga en Pinilla y pierde el liderato a costa del Tarazona

Resumen de la jornada: Nueva jornada en Tercera División con un dato significativo y es que ha habido un cambio de líder. El Teruel, que lleva una racha irregular de resultados en las últimas jornadas que ha supuesto que el equipo dirigido por César Láinez pierda la ventaja que tenía frente a sus perseguidores, volvió a dejarse puntos, esta vez en Pinilla frente al Fraga, que planteó un gran partido. El Tarazona, por su parte, venció en su feudo frente al Tamarite en un partido que controló pero en el que acabó pidiendo la hora. De esta manera, los de David Navarro asaltan el liderato y ocupan la primera posición de la tabla clasificatoria en solitario, algo que ocurre por primera vez en la presente temporada ya que el Tarazona solamente fue líder en la jornada 10 y empatado a puntos con el Teruel.

El Robres dio la sorpresa venciendo en su feudo ante un Brea sin acierto que se aleja de los dos primeros clasificados. El Robres, por su parte, escapa del descenso. El Sariñena empató sobre la bocina ante un Belchite necesitado de puntos que realizó un buen partido y en el que se marcaron seis goles. El Monzón venció al Utebo y corta su buena racha, a la vez que apreta la zona media-baja de la tabla clasificatoria. Binéfar y Barbastro se repartieron los puntos en un partido muy igualado y ambos naufragan por la zona media de la tabla. El Borja se impuso al Villanueva, que sigue ocupando zona de descenso, y se acerca a las cinco primeras posiciones tras sumar diez puntos de los últimos doce, y le pisa los talones al Cuarte, que venció por la mínima al Calamocha en un partido en el que disfrutó de multitud de ocasiones de gol. El San Juan se impuso con claridad al Illueca en el Papa Luna en un partido en el que el conjunto local acudió con numerosas bajas por culpa de un virus intestinal que afectó a varios jugadores y miembros del cuerpo técnico.

Partido destacado: TERUEL 2-2 FRAGA : El Teruel no pasa del empate ante un buen Fraga y pierde el liderato.

El CD Teruel dejó escapar una nueva victoria de las instalaciones de Pinilla. Desde el mismo pitido inicial los locales pusieron cerco a la portería defendida por Pau. El equipo movía el balón con fluidez y llegaba hasta el área rival. Sin embargo, fueron los fragatinos quienes se encontraron con el premio del gol en su primera aproximación sobre el marco de Uros Matic. Cabistañ fue el más listo de la clase y tras un despiste defensivo hizo el primero. Los locales acusaron el golpe pero siguieron insistiendo en busca del gol. Romero seguía siendo su hombre más incisivo y en el minuto 30 trazó una diagonal para un servicio de Luis Hernáiz pero su remate acabó en las manos del guardameta. Apenas un minuto después el colegiado anuló un gol de Guti por un supuesto fuera de juego. La igualada se produjo en el minuto 33. De nuevo Guti envió un balón profundo sobre un desmarque de Borja Domingo y el delantero valenciano rompió con su sequía con un remate de gran calidad.

El conjunto local culminó la remontada nada más regresar de los vestuarios. Una nueva ruptura de Romero por la derecha acabó con un remate ajustado del andaluz que sorprendió a Pau. Pudo sentenciar el CD Teruel en el minuto 56 gracias a un saque de esquina de Jaime Barrero que remató fuera Borja Domingo. A partir de ese momento el CD Teruel comenzó a perder el control de la situación y el Fraga fue adelantando líneas en busca del empate, que llegó tras un buen remate de Larroya en el corazón del área. Láinez movió sus fichas y más a base de corazón que de juego reaparecieron las oportunidades para ponerse por delante en el marcador de nuevo. La tuvo Jaime pero su remate tropezó en un defensa. Posteriormente los locales reclamaron un penalti por mano dentro del área que el colegiado no concedió. Adrián Hernández dispuso en el minuto 82 de una de las más claras del partido. Quizá tan solo por detrás de la que tuvo Fran Pérez en el minuto 88 que vio como Pau desbarataba un remate suyo tras un excelente control. Con el tiempo casi cumplido la tuvo Cabetas pero con idéntica suerte a la de sus compañeros.

El empate, junto al triunfo del Tarazona, priva al conjunto de César Láinez de la primera posición. Ahora los del Moncayo son líderes con dos puntos de ventaja sobre su gran rival y un encuentro menos disputado.

Ficha técnica

CD Teruel: Uros, Crespo, Julen, Guti, Edu Cabetas, Borja Romero, Ibra (Adrián, 62), Jaime, Borja Domingo (Adil, 76), Luis Hernáiz y Cota (Fran Pérez, 76).

Fraga: Pau, Víctor Quibus, Genís, Chiné, Larroya (Nil, 83), Nicolás, Sergio García, Cabistañ (Martín Puch, 89), César, Oscar Sanz (Casanovas, 54) y Aitor.

Goles: 0-1, min. 16 Cabistañ. 1-1, min. 33: Borja Domingo. 2-1, min. 49: Borja Romero. 2-2, min. 60: Larroya.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a los visitantes Larroya, Victor Quibus, Aitor y César.

TARAZONA 2-1 TAMARITE: El Tarazona suma tres puntos ante el Tamarite y asalta el liderato.

Tarazona: Vicent, Dela, González, Carlos Javier, Juanma, Sergio Sánchez (Torcal, 88), Iñaki (Rausell, 66), Santigosa, Espinar, Pepo (Luis Costa, 63) y Martín.

Tamarite: Salas, Jordi, Varilla, Alexis, Romero, Casals, Berbegal, Gerard, Joel (Pol, 68), Vales (Pau, 73) y Flo (Kamate, 57).

Goles: 1-0, min. 7: Juanma. 2-0, min. 72: Luis Costa. 2-1, min. 77: Casals.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó al local Dela y a los visitantes Vales, Rives y Kamate.

Comentario: El Tarazona venció al Tamarite en un partido en el que se mostró superior a su rival pero acabó sufriendo un poco los últimos minutos, sumando tres puntos que le permiten asaltar el liderato tras el empate del Teruel frente al Fraga. El partido comenzó con un tempranero gol de Juanma tras una buena jugada de Dela por banda derecha. A partir de ese momento el conjunto local pasó a dominar claramente el juego pero no dispuso de ocasiones de gol claras para ampliar distancias, de igual manera que el Tamarite no tuvo ocasiones para empatar antes del descanso. Tras el paso por vestuarios, Juanma tuvo la primera para los locales en un mano a mano que terminó con un disparo que se encontró con el poste de la portería defendida por Salas. Iñaki pudo hacer el segundo de la tarde tras un fuerte disparo en un libre directo que también se encontró con la madera. Al final llegó, después de un gran pase de Dela desde la banda derecha que Luis Costa convirtió en gol. Sin embargo, poco después el Tamarite redujo distancias después de que Casals rematase a gol tras entrar solo en el segundo palo. Los últimos minutos el Tamarite no creó ocasiones para empatar pero el Tarazona sufrió. De nuevo Luis Costa pudo sentenciar con una vaselina que tras superar al portero salvaron los defensas en línea de gol. No hubo tiempo para más y el Tarazona consiguió su séptima victoria consecutiva que le permite ponerse líder en solitario.

CUARTE 1-0 CALAMOCHA : El Cuarte se impone por la mínima a un combativo Calamocha.

Cuarte: Adri Buetas, Limbeck, Múzquiz, Ginovés, Roldán, Valdés, Rosell, Íñigo Pérez, Roberto (Esteban, 80), De Sus y Moreno (Guillén, 65).

Calamocha: Álvaro, Herrando (Zumeta, 86), Vidal, Concha, Ambroj, Belenchón, Gonzalvo (Algas, 81), Roncea (Edo, 57), Sebastian, Hornero y Gálvez.

Gol: 1-0, min. 83: Valdés.

Árbitro: Almenara Martínez. Amonestó a los locales Roldán, De Sus y Rosell y a los visitantes Gonzalvo, Gálvez y Zumeta. Expulsó por doble amonestación a Hornero en el minuto 54.

Comentario: Victoria por la mínima del Cuarte en su feudo frente a un combativo Calamocha. El partido estuvo muy disputado pero el conjunto local tuvo más ocasiones de gol y el premio acabó llegando en los últimos minutos con un gol de Valdés. El partido comenzó con una presión alta del cuadro visitante que dificultó enormemente la salida de balón del Cuarte. Los locales tuvieron dos pérdidas en el centro del campo que a punto estuvieron de costarles un disgusto. A partir del minuto 20 de partido el Calamocha bajó el ritmo de la presión y el Cuarte se asentó en el partido y fue acercándose poco a poco a la potería rival. De Sus en dos ocasiones y Roldán en un córner pudieron inagurar el marcador antes del descanso pero no acertaron. En la segunda mitad el Cuarte se mostró superior y generó multitud de ocasiones de gol, mientras que el Calamocha apenas se acercó a la portería defendida por Adri Buetas. La expulsión de Hornero en el minuto 54 pesó mucho al cuadro visitante, que acusó también el despliegue físico de la primera parte. En el minuto 83 y tras una jugada embarullada de Rosell, Valdés cazó el balón dentro del área y lo mandó al fondo de la red. El propio Valdés pudo ampliar distancias en el descuento con un lanzamiento de falta que se encontró con el poste de la portería defendida por Álvaro.

RZD ARAGÓN 3-0 VALDEFIERRO: El RZD Aragón vence de manera contundente al Valdefierro tras una gran primera parte.

RZD Aragón: Sergio, David, Marcén, Castillo, Hernández, Benedet, Carlos, Álvarez (Arnau, 77), Baselga (Jiménez, 55), Ahmed y Forcén (Joel, 67).

CD Valdefierro: Rosado, Toño, Latorre, Gutiérrez, Lorente, Roldán (Fanlo, 55), Fransua, Jona, Giménez, Brain (Urquizo, 62’ (Pescador, 70) y Oscar.

Goles: 1-0, min. 1: Baselga. 2-0, min. 38: Álvarez, de penalti. 3-0, min. 42: Carlos.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a los visitantes Roldán, Oscar, Latorre y Gutiérrez.

Comentario: Arrancó como un vendaval el cuadro de Garcés que en la primera jugada del partido se puso por delante. David recorrió la banda para filtrar un pase raso al área que Baselga finalizó al fondo de las mallas. Tras el gol, el partido cogió un tono de imprecisiones y poco peligro en ambas áreas hasta que en el minuto 22, el Valdefierro se encontró con un penalti a favor. Sergio, que era quien había cometido la infracción, se redimió de su error parando la pena máxima y alejando posteriormente el peligro. Al Deportivo Aragón le costaba crear peligro hasta que en el minuto 37, Forcén forzó un penalti para dar la oportunidad de aumentar la ventaja. El encargado de la ejecución fue Álvarez, al que no le tembló el pulso y definió fuerte y a la derecha del portero para poner el segundo en el marcador. Cuando la primera parte llegaba a su tramo final, tras un robo en la zona de medios, Baselga corrió un balón profundo que cedió a Carlos para que rematara a placer y pusiera fin a una buena primera mitad del conjunto local. Después del paso por vestuarios, el cuadro de Garcés salió con convicción y garra para seguir aumentando la diferencia. El juego se empezó a desarrollar por las bandas y en una de estas, David centró el balón para Jiménez pero el guardameta llegó antes que el delantero y terminó con la ocasión de peligro. Minutos más tarde, el propio Jiménez estrelló un balón a la madera que por desgracia el rebote no fue para dentro. El filial zaragocista siguió intentándolo y en una gran combinación entre los hermanos Carlos y David, el balón le llegó a Ahmed que picó el balón pero se marchó rozando el larguero. En la última jugada del partido volvería a tener la ocasión de marcar del Deportivo Aragón desde los once metros pero el disparo de Ahmed lo atrapó el portero.

ILLUECA 0-4 SAN JUAN: El San Juan impone su ley en el Papa Luna ante un Illueca desconocido.

Illueca: Cerdán, Pinto, Escolar, Cavero, Jorge López (Álvarez, 73), Chino (Sacasa, 70), Suárez (Ormad, 46), Nieto, Morales, Sanz y Gracia Peña.

AD San Juan: Ribas, Pérez, Navarro, Alex García, Rupérez, Berdún, Valero, Rotellar (Hernando, 51), Cano (Falo, 84), Gotor y Rami (Acerete, 78).

Goles: 0-1, min. 29: Cano. 0-2, min. 44: Cano. 0-3, min. 63: Valero. 0-4, min. 86: Acerete, de penalti.

Árbitro: Florin Gherghiceanu. Amonestó al local Sacasa y a los visitantes Rotellar y Valero.

Comentario: Mal partido del Illueca que acusó las bajas por enfermedad de varios jugadores y varios miembros del cuerpo técnico debido a la ingesta de algún alimento en mal estado los días previos al choque ante un San Juan que supo aprovechar sus oportunidades y penalizar los errores de los locales, que junto con el acierto de cara a portería de sus jugadores de ataque supuso que el resultado fuese un marcador muy abultado. El partido comenzó con superioridad local durante los primeros 20 minutos en los que el Illueca controló el partido e incluso tuvo una clara oportunidad para adelantarse en el marcador tras una ocasión de Morales que disparó fuera por poco en un uno contra uno tras recortar a Ribas, guardameta visitante. Poco después, Cano puso por delante al San Juan tras peinar en el primer palo un gran centro desde la esquina. Antes del descanso de nuevo Cano amplió distancias tras una gran jugada colectiva en la que intervinieron varios jugadores visitantes y que terminó con un gran pase filtrado a la espalda que el ariete visitante convirtió en gol. Tras el paso por vestuarios el Illueca lo intentó pero no logró encontrar su mejor versión y todas sus esperanzas de recortar distancias en el marcador se difuminaron cuando Valero, tras un fallo individual en la salida de balón del Illueca, puso el tercero en el marcador. Ese gol supuso la sentencia y ambos equipos bajaron la intensidad. En los últimos minutos Acerete puso el cuarto y definitivo tanto desde los 11 metros tras un claro penalti señalado por el colegiado del encuentro.

ROBRES 1-0 BREA: El Robres da la sorpresa ante un gran Brea sin acierto.

Robres: Usai, Villanueva, Kamate, Merino, Muñoz (Ayneto, 80), Álex (Aitor, 88), Dani Moreno (Herrero, 69), Julián Ramos y Gonçalves.

Brea: Unai, Subías, Marco, Velasco, Guillén, Pérez (Moreno, 67), Parada, Carrasco, Veintemilla, Dieste y Navarro.

Gol: 1-0 Minuto 82: Herrero.

Árbitro: Agustín Moreno. Amarillas a los locales Muñoz, Merino, Chárlez y el entrenador local, Óscar Molinero, y al visitante Dieste.

El Brea salió manejando el encuentro, haciéndose dueño del cuero y obligando a correr a los monegrinos. Presionaban muy rápido tras pérdida y lanzaban balones interiores a la velocidad de Veintemilla y Carrasco. La gran actuación del guardameta local Usai impidió en varias ocasiones que se adelantaran los visitantes. En el minuto 23 sacó una mano salvadora abajo a remate de Velasco, que una y otra vez se incorporaba desde la segunda línea. El Robres no llegó a calentar las manoplas de Unai en los primeros 45 minutos y solo tuvo un remate en semiplancha de Gonçalves que se fue ceca del palo. El equipo local entró en los vestuarios vivo gracias al esfuerzo de contención de todo el equipo. El segundo acto comenzó como el primero, con un Brea incisivo y manejando el cuero y un Robres achicando agua para mantener la nave a flote. Usai volvió a desbaratar el remate de Veintemilla en el mano a mano. Un par de minutos más tarde, en el 59, Guillén giraba la cabeza y el remate salía junto al palo. En el 78, Velasco enviaba por encima del larguero prácticamente sobre la línea de gol. El Robres empezó a sacudirse el dominio rival y a acercarse al área visitante. Muñoz remató cerca del poste en el minuto 74 y en el 79, Álex Villalba no llegó por poco. En el tramo final del partido, Herrero remató un córner y el Brea no se lo podía creer. Hasta el final, el Robres aguantó muy bien, sin apuros y pudo ampliar su ventaja a la contra con un disparo de Gonçalves que detuvo Unai.

SARIÑENA 3-3 BELCHITE: El Sariñena salva un punto sobre la bocina ante el Belchite en un festival de goles.

Sariñena: Joel Lairla, Ibra, Laguarta, Garrido, Cabellud, Mauro, Larios, Muñoz, Mati, Abou (Yeboah, 60) y Cléber (Álex López, 86).

Belchite: Cañón, López, Bolea (Andreu, 32), Molina, Sanz, Casero (Salinas, 64), Fernández, Espejo, Val (Espinosa, 81), Borbón y Rekrouk.

Goles: 0-1, min. 2: Borbón. 1-1, min. 23: Mauro. 2-1, min. 34: Laguarta. 2-2, min. 67: Diego. 2-3, min. 83: Diego, de penalti. 3-3, min. 91: Muñoz.

Árbitro: Ruiz Esquinas. Expulsó a Garrido, del Sariñena, en el minuto 82 por doble amonestación. Además, amarillas a los locales Muñoz y Cabellud y a los visitantes Casero, López, Molina y Salinas.

Comentario: El Sariñena salvó un punto de forma in extremis ante un buen Belchite que se quedó con la miel en los labios, ya que los monegrinos pusieron las tablas en el tiempo de prolongación cuando estaban en inferioridad numérica. El Sariñena salió dormido y el Belchite lo aprovechó para adelantarse a los dos minutos en su primer tiro a puerta por medio de Borbón. El gol hizo despertar a los locales, que reaccionaron y mejoraron y se fueron a por el empate, que logró Mauro en el minuto 23 tras un remate en un saque de esquina. Los monegrinos se hicieron con el control y Muñoz tuvo dos ocasiones claras para poner por delante al cuadro local, pero lo evitó Cañón con sendas buenas intervenciones. Quien no fallaría sería Laguarta a diez minutos del descanso, cuando cazó dentro del área el balón en el rechace de una falta y batió al meta visitante con la zurda. En la segunda parte comenzó mejor el Belchite, que hizo méritos para empatar y lo logró por medio de Diego Fernández en el ecuador del segundo asalto, dejando el partido abierto para su fase final. A ocho minutos del final se complicó el encuentro para los locales, ya que Garrido cometió penalti y vio su segunda tarjeta amarilla, dejando a su equipo con un jugador menos. La pena máxima la transformó de nuevo Diego para adelantar a los visitantes, firmando de esta manera su doblete. Sin embargo, el Sariñena fue a por el empate y lo consiguió en el tiempo de añadido por medio de Muñoz, salvando un punto en un buen partido de ambos equipos.

BORJA 2-0 VILLANUEVA: El Borja alarga su buen momento y vence al Villanueva.

SD Borja: Albero, Sánchez, Martínez, Roncal, Rubio, Dela (Gassama, 80), Mercadal (Jiménez, 46), Motero, Barbero (Tabala, 63), Moha y Albajara.

Villanueva CF: Lázaro, Vera, Osanz, Pascual, Vicente (González, 83), Ndiaye (Ruiz, 75), Angoy, Jiménez (Lafuente, 72), Pérez, Lizarbe y García.

Goles: 1-0, min. 5: Barbero. 2-0, min. 79: De la Fuente.

Árbitro: Monterrubio Torres. Amonestó a los locales De la Fuente, Barbero, Albajara y Martínez; y a los visitantes Caraballo, Vicente y Pérez. Expulsó por doble amonestación a Vera (59’).

Comentario: El Borja continúa en estado de gracia después de que Paco Luna se hiciera con las riendas del equipo hace cuatro jornadas. Desde entonces, el cuadro vinatero acumula un empate y tres victorias, la última conseguida ante el Villanueva en un partido de claro color blanquiazul. El conjunto local se hizo con el mando del encuentro desde el primer minuto a pesar del intenso viento que azotaba al Manuel Meler en la tarde del domingo. A los cinco minutos de juego, los borjanos encadenaron una gran jugada colectiva en la que participaron todas sus líneas, para que finalmente Motero, en una incorporación por la izquierda, sirviera en bandeja el tanto a Barbero, que estrenaba así su titularidad por todo lo alto. No se frenó aquí el Borja, que seguía atacando a un Villanueva muy ordenado y luchado, pero que sucumbía ante el empuje local. Así, todavía pudo aumentar la ventaja antes del descanso, pero un fuera de juego señalado por el árbitro impidió el 2-0. El la segunda parte, el cuadro visitante trató de reaccionar mediante balones en largo, que sin embargo fueron estériles para la defensa blanquilla. Con uno menos por la expulsión de Vera en el minuto 59, los azulgranas apenas pudieron detener el ímpetu ofensivo de su rival, que abrió distancias en el marcador tras un robo en campo rival que De la Fuente se encargó de finalizar tras una buena diagonal. El partido quedaba así sentenciado a diez minutos del final, pudiendo ser la ventaja todavía mayor de no perdonar en un par de llegadas con todo a favor. Finalmente, el Borja se hizo con los tres puntos y vuelve a soñar con los puesto de promoción.

BINÉFAR 1-1 BARBASTRO: El Barbastro saca un punto ante el Binéfar tras jugar 85 minutos con un jugador menos.

Binéfar: Nelson, Amine, Leo (Cesc, 73), Franki, Guillem (Samuel, 50), Llopis, Chicho (Genís, 85), Fran Suárez, Rusi, Feliu y Diego.

Barbastro: Hugo, Pirla, Lasaosa, Alonso, García (Perso, 50), Roma (Ramos, 62), Barrero (Ferrandis, 56), Conte, Ballesteros, Fumanal y Agustín.

Goles: 1-0, min. 6: Chicho, de penalti. 1-1, min. 67: Agustín.

Árbitro: Esteban Hernández. Expulsó por roja directa en el minuto 5 al visitante Alonso. Amarillas a Guillem, Leo, Feliu, Franki y Amine, por el Binéfar, y a Pirla, Hugo y Perso.

Comentario: El encuentro tuvo una jugada clave a los cinco minutos, cuando, a la salida de un córner, el delantero local Diego remató de cabeza y, cuando la pelota se colaba en la portería, el visitante Alonso detuvo el balón con la mano. Penalti y roja directa, y Chicho, de forma magistral, hizo el 1-0 desde los once metros. A partir del gol, el Binéfar dominó pero no aprovechó su superioridad y el Barbastro tuvo algún acercamiento peligroso antes del descanso, como un disparo ligeramente desviado de Barrero y otro lanzamiento de Conte en el que intervino Nelson. En la reanudación, solo hubo un dominador, el cuadro rojiblanco. El equipo de Dani Martínez salió decidido a por el empate y, con el paso de los minutos, fue intensificando su dominio, con Conte y Agustín mandando en el centro del campo, mientras que el Binéfar no encontraba la forma de recuperar el control. No obstante, los locales tuvieron un par de llegadas de Chicho y Fran. El Barbastro dio entrada a Perso, quien fue un quebradero de cabeza para la defensa celeste. El gol del empate se iba cocinando y en el minuto 67, en una falta lateral colgada al área, Agustín desvió ligeramente el balón para marcar. Quedaban más de veinte minutos y al Binéfar le entraron todavía más dudas, mientras que los visitantes se crecieron. En la recta final, pudo pasar de todo. El cuadro local tuvo alguna ocasión más clara, como un larguero de Samuel, y el Barbastro salía a la contra y también pudo encontrar el camino de la victoria. Al final, reparto de puntos justo.